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Мужчина похитил шестилетнего мальчика в Черкасской области, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Мужчина похитил шестилетнего мальчика в Черкасской области, - Нацполиция

К похищению малолетнего может быть причастен его отец. Сейчас следователи расследуют уголовное производство и устанавливают местонахождение мужчины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в секторе коммуникации полиции Черкасской области

"В Черкасское районное управление полиции 16 августа поступило сообщение о том, что около 18:30 часов в селе Слобода на улице Довженко неизвестный мужчина похитил 6-летнего мальчика. Когда мальчик играл на улице, к нему подъехал автомобиль темного цвета, из которого вышел мужчина, посадил парня в салон и уехал в неизвестном направлении. К похищению ребенка может быть причастен отец мальчика, гражданин Германии. Об этом заявили родные", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что для розыска злоумышленника были ориентированы все наряды полиции. Сейчас местонахождение мужчины и ребенка устанавливают сотрудники уголовного розыска и оперативники Черкасского районного управления полиции.

"Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок", - резюмируется в сообщении.

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Топ комментарии
+5
А у нас 73 % зебилов и чо? Мужчина похитил шестилетнего мальчика в Черкасской области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6972
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17.08.2021 15:57
+2
Отец похитил? если только есть запрет суда приближаться к ребенку.
права отца равны правам матери.
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17.08.2021 15:53
+2
Если это папа родной, то это не похищение.
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17.08.2021 17:00
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Я щетаю, что в Германии мальчику будет лучше Мужчина похитил шестилетнего мальчика в Черкасской области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4334, но это мое личное мнение Мужчина похитил шестилетнего мальчика в Черкасской области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5825
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17.08.2021 15:49 Ответить
Чем?Там кругом турки в парикмахерских и кебабах сидят и аутисты
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17.08.2021 15:56 Ответить
А у нас 73 % зебилов и чо? Мужчина похитил шестилетнего мальчика в Черкасской области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6972
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17.08.2021 15:57 Ответить
Хрен редьки не слаще,но зебилы хоть свои родные
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17.08.2021 15:59 Ответить
ну да, там же фошизды в Германии, как я мог зобыть Мужчина похитил шестилетнего мальчика в Черкасской области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8137
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17.08.2021 16:00 Ответить
Там *********** быстрее встретишь чем фрица.Немцем в Германии меньшинство и то все больные.
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17.08.2021 16:02 Ответить
то-то бабусю трусило
Чоловік викрав шестирічного хлопчика в Черкаській області, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 228
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17.08.2021 16:04 Ответить
Да не,та просто конченая шепокляк
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17.08.2021 16:05 Ответить
кому и кобыла невеста, а кому-то в хермании хорошо. Надеюсь, что ребенка найдут и справедливо разберутся кто виноват.
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17.08.2021 15:57 Ответить
Може то таліби ?
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17.08.2021 16:39 Ответить
посадил парня в салон и уехал Источник: https://censor.net/ru/n3283220

Да уж...назвать шестилетнего ребенка парнем это надо обладать большими способностями..😀
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17.08.2021 15:50 Ответить
Отец похитил? если только есть запрет суда приближаться к ребенку.
права отца равны правам матери.
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17.08.2021 15:53 Ответить
но мать все такие равнее у нас по закону чем отец Мужчина похитил шестилетнего мальчика в Черкасской области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1852
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17.08.2021 15:54 Ответить
Если это папа родной, то это не похищение.
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17.08.2021 17:00 Ответить
Яке викрадення? Яка стаття КК?
Якщо такі "спіцілісти" в поліції, то на біса така поліція?
Це батько, який має право на спілкування зі своїм сином.
Якщо бежиха (іншого слова не доберу) проти участі батька у вихованні сина, то це її проблема.
Спір тільки цивільний.
Дивна поведінка правопохоронців. Коли баба залазить у секту, викрадає дитину і безвісти зникає із нею, то ні прокурворші, ні слідунихи, ні суддихи (такі справи чомусь потрапляють виключно бабАм) ніяк не реагують. Вірніше реагують словами "анажемать".
А якщо чоловік хоче виховувати свого сина, то одразу виття на всю країну.
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17.08.2021 17:03 Ответить
мамаши часто шантажируют отцов, не дают видеть детей, вымогают деньги.
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17.08.2021 18:47 Ответить
 
 