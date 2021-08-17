Мужчина похитил шестилетнего мальчика в Черкасской области, - Нацполиция
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К похищению малолетнего может быть причастен его отец. Сейчас следователи расследуют уголовное производство и устанавливают местонахождение мужчины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в секторе коммуникации полиции Черкасской области
"В Черкасское районное управление полиции 16 августа поступило сообщение о том, что около 18:30 часов в селе Слобода на улице Довженко неизвестный мужчина похитил 6-летнего мальчика. Когда мальчик играл на улице, к нему подъехал автомобиль темного цвета, из которого вышел мужчина, посадил парня в салон и уехал в неизвестном направлении. К похищению ребенка может быть причастен отец мальчика, гражданин Германии. Об этом заявили родные", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что для розыска злоумышленника были ориентированы все наряды полиции. Сейчас местонахождение мужчины и ребенка устанавливают сотрудники уголовного розыска и оперативники Черкасского районного управления полиции.
"Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок", - резюмируется в сообщении.
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Да уж...назвать шестилетнего ребенка парнем это надо обладать большими способностями..😀
права отца равны правам матери.
Якщо такі "спіцілісти" в поліції, то на біса така поліція?
Це батько, який має право на спілкування зі своїм сином.
Якщо бежиха (іншого слова не доберу) проти участі батька у вихованні сина, то це її проблема.
Спір тільки цивільний.
Дивна поведінка правопохоронців. Коли баба залазить у секту, викрадає дитину і безвісти зникає із нею, то ні прокурворші, ні слідунихи, ні суддихи (такі справи чомусь потрапляють виключно бабАм) ніяк не реагують. Вірніше реагують словами "анажемать".
А якщо чоловік хоче виховувати свого сина, то одразу виття на всю країну.