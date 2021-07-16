РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10381 посетитель онлайн
Новости
14 558 34

12-летний мальчик в Ивано-Франковске попытался спасти мужчину от похищения

12-летний мальчик в Ивано-Франковске попытался спасти мужчину от похищения

Подросток позвонил в полицию и подробно описал цвет, марку и номер автомобиля, в который несколько человек в масках затолкали связанного мужчину.

Об этом сообщает патрульная полиция, информирует Цензор.НЕТ.

"Заявитель рассказал, что видел, как несколько человек, одетых в маски, связали мужчину, затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. Он сообщил все детали похищения: указал цвет, марку и номерной знак авто, описал всех возможных похитителей. Когда патрульные прибыли по указанному адресу, то были удивлены, ведь заявителем оказался 12-летний парень, который уверенно рассказывал об угоне", - сообщили в полиции.

Смотрите: "Напали, избили, вывезли в лес, требуя вернуть несуществующий долг", - полиция задержала жителей Трускавца и Львова за похищение человека. ФОТО

Патрульные немедленно выяснили, кому принадлежит автомобиль, в который затолкали мужчину, и выяснили, где он находится.

А дальше их ждал еще один сюрприз. Оказалось, что это не похищение, а дружеский розыгрыш: таким образом компания доставила именинника на устроенную в его честь вечеринку.

"Мы гордимся сознательным поступком Николая, который не растерялся и оперативно, точно и информативно рассказал о произошедшем. Вчера его посетил заместитель начальника управления и вручил благодарность за сознательную гражданскую позицию", - добавили в полиции.

Смотрите также: 17-летняя девушка облилась бензином и подожгла себя из-за неразделенной любви, - полиция Киевщины. ФОТО

12-летний мальчик в Ивано-Франковске попытался спасти мужчину от похищения 01

Автор: 

дети (6553) Ивано-Франковск (833) подростки (459) похищение (1688) патрульная полиция (1813)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+60
а было бы у мальчика ружжо под руками розыгрыш был бы ещё веселее
показать весь комментарий
16.07.2021 18:00
+42
браво! все равно молодец !! (он то не знал что это розыгрыш!) он не остался равнодушен к судьбе другого человека! однозначно - молодец!
показать весь комментарий
16.07.2021 18:00
+23
МОЛОДЕЦ МАЛЬЧИШКА !!!!!
показать весь комментарий
16.07.2021 18:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а было бы у мальчика ружжо под руками розыгрыш был бы ещё веселее
показать весь комментарий
16.07.2021 18:00 Ответить
ружжо то такое, вот если бы гранатомёт! розыгрыш бы заиграл новыми красками
показать весь комментарий
16.07.2021 18:03 Ответить
И гирлянды кишок на проводах....
показать весь комментарий
16.07.2021 20:35 Ответить
показать весь комментарий
16.07.2021 18:04 Ответить
Ви плагіатор!!!! Ви повністю вкрали мою репліку, яку я тільки хотів написати!
показать весь комментарий
16.07.2021 19:14 Ответить
показать весь комментарий
16.07.2021 22:54 Ответить
браво! все равно молодец !! (он то не знал что это розыгрыш!) он не остался равнодушен к судьбе другого человека! однозначно - молодец!
показать весь комментарий
16.07.2021 18:00 Ответить
МОЛОДЕЦ МАЛЬЧИШКА !!!!!
показать весь комментарий
16.07.2021 18:03 Ответить
Молодец, что не испугался мести - ведь в полиции разные люди есть, а программа защиты свидетелей у нас вряд-ли работает. ИМХО, "шутников" стоит оштрафовать (надо подумать - за что, ведь "похищенный" претензий не имеет), а штрафом с хлопцем поделиться.
показать весь комментарий
16.07.2021 18:03 Ответить
"А дальше их ждал еще один сюрприз. Оказалось, что это не похищение, а дружеский розыгрыш: таким образом компания доставила именинника на устроенную в его честь вечеринку."
12-летний мальчик в Ивано-Франковске попытался спасти мужчину от похищения - Цензор.НЕТ 8077 Кавьор и тиливизар в падарак сразу вручат, а может быть вручат...
показать весь комментарий
16.07.2021 18:04 Ответить
Цих недоумків з їх розіграшами на стажування в "95 квартал", а потім на роботу в АП.
показать весь комментарий
16.07.2021 18:07 Ответить
....хоч би на морожено хлопцю видали! Зам начальника управління має бути авторитетний, а не просто грамоту. І "шутніки" непевні якісь...
показать весь комментарий
16.07.2021 18:09 Ответить
на фото видно что полицейский.помимо грамоты, еще и держит в руках какие то подарки для хлопца
показать весь комментарий
16.07.2021 21:24 Ответить
Пластун,мабуть?
показать весь комментарий
16.07.2021 18:10 Ответить
Гео Лерос вон тоже сообщил о преступлении. Теперь только корочка нардепа его спасает.
показать весь комментарий
16.07.2021 18:14 Ответить
Ну и детки пошли... Нельзя уже спокойно кого то угнать на разборку органов
показать весь комментарий
16.07.2021 18:15 Ответить
Прикольный пионер . А вообще правильно . Эти дети не знают страха . Это их страна , это их будущее .
показать весь комментарий
16.07.2021 18:18 Ответить
одним словом ,мальчиш кибальчиш ))
показать весь комментарий
16.07.2021 18:19 Ответить
дайте ему буденовку, коня, барабан, и саблю.
показать весь комментарий
16.07.2021 18:25 Ответить
https://censor.net/ru/user/212670.постарайся каждый день выдавливать из себя совковое дерьмо, а то сильно смердит
показать весь комментарий
16.07.2021 21:27 Ответить
мсье не понимает сарказма и шуток ? очень жаль.
показать весь комментарий
16.07.2021 22:34 Ответить
Повний хеппі-енд! Ще цікавіше буде, коли дізнаємось, чий син цей хлопчик
показать весь комментарий
16.07.2021 18:39 Ответить
Мабуть піде вчитися до поліцейськоі академіі !)
показать весь комментарий
16.07.2021 18:40 Ответить
Глупый розыгрыш. Если бы у мужчины был нож в кармане и базовые навыки его использовать, ехали бы эти разыгрыватели не на празднование, а в реанимацию.
показать весь комментарий
16.07.2021 18:40 Ответить
От із цього хлопця вийшов би чудовий, справжній поліціянт....
показать весь комментарий
16.07.2021 18:50 Ответить
Было б настоящее похищение ментокрылые бабла срубили б, а статьи мы нигде не увидели.
показать весь комментарий
16.07.2021 19:22 Ответить
надо лучше думать о людях,которые тебя защищают
показать весь комментарий
16.07.2021 21:28 Ответить
Та это фигня, а не отмазка. На самом деле конкурирующие конторские решили поставить на свой собственный счетчик наркодилера, а когда подьехали крышующие мусора, то ткнули им в фэйс свои ксивы: Стоять, работает СБУ! Ну а мусорам неудобно выглядеть опущенными, вот и придумали для публики туфту про свадебный розыгрыш.
показать весь комментарий
16.07.2021 20:27 Ответить
Ну и чушь! Не могли менты что-нибудь правдоподобнее придумать.И,главное,наши читатели купились,обсуждают чье-то "день рождение".
показать весь комментарий
16.07.2021 21:38 Ответить
Я надеюсь что шутников мордами в пол задерживали.
показать весь комментарий
16.07.2021 21:49 Ответить
Кавказька полонянка пригадалась "будэтэ шяшлік із етай нєвєста делать не забудьтє пазвать"
показать весь комментарий
16.07.2021 22:29 Ответить
До чего тупорылый розыгрыш.
показать весь комментарий
16.07.2021 23:01 Ответить
Странно, что виновнику торжества не выбили зубы
перед тем как усадить за праздничный стол.
показать весь комментарий
16.07.2021 23:18 Ответить
Менты поощряют за стукачество, типо за сознательную глажданскую позицию. Ща сотни сознательных пацанов включат гражданскую позицию, граничащую с манией преследования, и начнут ментам стучать на подозрительные машины...
показать весь комментарий
17.07.2021 00:32 Ответить
 
 