12-летний мальчик в Ивано-Франковске попытался спасти мужчину от похищения

Подросток позвонил в полицию и подробно описал цвет, марку и номер автомобиля, в который несколько человек в масках затолкали связанного мужчину.

Об этом сообщает патрульная полиция, информирует Цензор.НЕТ.

"Заявитель рассказал, что видел, как несколько человек, одетых в маски, связали мужчину, затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. Он сообщил все детали похищения: указал цвет, марку и номерной знак авто, описал всех возможных похитителей. Когда патрульные прибыли по указанному адресу, то были удивлены, ведь заявителем оказался 12-летний парень, который уверенно рассказывал об угоне", - сообщили в полиции.

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Патрульные немедленно выяснили, кому принадлежит автомобиль, в который затолкали мужчину, и выяснили, где он находится.

А дальше их ждал еще один сюрприз. Оказалось, что это не похищение, а дружеский розыгрыш: таким образом компания доставила именинника на устроенную в его честь вечеринку.

"Мы гордимся сознательным поступком Николая, который не растерялся и оперативно, точно и информативно рассказал о произошедшем. Вчера его посетил заместитель начальника управления и вручил благодарность за сознательную гражданскую позицию", - добавили в полиции.

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