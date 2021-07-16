12-річний хлопчик в Івано-Франківську спробував урятувати чоловіка від викрадення

Підліток подзвонив у поліцію і докладно описав колір, марку і номер автомобіля, в який декілька людей у масках заштовхали зв'язаного чоловіка.

Про це повідомляє патрульна поліція, інформує Цензор.НЕТ.

"Заявник розповів, що бачив, як декілька людей у масках, зв'язали чоловіка, заштовхали в машину і відвезли в невідомому напрямку. Він повідомив усі деталі викрадення: вказав колір, марку та номерний знак авто, описав усіх можливих викрадачів. Коли патрульні прибули за вказаною адресою, то були здивовані, адже заявником виявився 12-річний хлопець, який впевнено розповідав про викрадення", - повідомили в поліції.

Патрульні негайно з'ясували, кому належить автомобіль, в який заштовхали чоловіка, і де він перебуває.

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А далі їх чекав ще один сюрприз. Виявилося, що це не викрадення, а дружній розіграш: таким чином компанія доставила іменинника на вечірку, влаштовану на його честь.

"Ми пишаємося свідомим вчинком Миколи, який не розгубився та оперативно, точно й інформативно розповів про те, що сталося. Вчора його відвідав заступник начальника управління та вручив подяку за свідому громадянську позицію", - додали в поліції.