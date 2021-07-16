УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4931 відвідувач онлайн
Новини
14 558 34

12-річний хлопчик в Івано-Франківську спробував урятувати чоловіка від викрадення

12-річний хлопчик в Івано-Франківську спробував урятувати чоловіка від викрадення

Підліток подзвонив у поліцію і докладно описав колір, марку і номер автомобіля, в який декілька людей у масках заштовхали зв'язаного чоловіка.

Про це повідомляє патрульна поліція, інформує Цензор.НЕТ.

"Заявник розповів, що бачив, як декілька людей у масках, зв'язали чоловіка, заштовхали в машину і відвезли в невідомому напрямку. Він повідомив усі деталі викрадення: вказав колір, марку та номерний знак авто, описав усіх можливих викрадачів. Коли патрульні прибули за вказаною адресою, то були здивовані, адже заявником виявився 12-річний хлопець, який впевнено розповідав про викрадення", - повідомили в поліції.

Патрульні негайно з'ясували, кому належить автомобіль, в який заштовхали чоловіка, і де він перебуває.

Читайте також: "Напали, побили, вивезли в ліс, вимагаючи повернути неіснуючий борг", - поліція затримала жителів Трускавця та Львова за викрадення людини. ФОТО

А далі їх чекав ще один сюрприз. Виявилося, що це не викрадення, а дружній розіграш: таким чином компанія доставила іменинника на вечірку, влаштовану на його честь.

"Ми пишаємося свідомим вчинком Миколи, який не розгубився та оперативно, точно й інформативно розповів про те, що сталося. Вчора його відвідав заступник начальника управління та вручив подяку за свідому громадянську позицію", - додали в поліції.

12-річний хлопчик в Івано-Франківську спробував урятувати чоловіка від викрадення 01

Автор: 

діти (5127) Івано-Франківськ (523) підлітки (421) викрадення (821) патрульна поліція (1442)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+60
а было бы у мальчика ружжо под руками розыгрыш был бы ещё веселее
показати весь коментар
16.07.2021 18:00
+42
браво! все равно молодец !! (он то не знал что это розыгрыш!) он не остался равнодушен к судьбе другого человека! однозначно - молодец!
показати весь коментар
16.07.2021 18:00
+23
МОЛОДЕЦ МАЛЬЧИШКА !!!!!
показати весь коментар
16.07.2021 18:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а было бы у мальчика ружжо под руками розыгрыш был бы ещё веселее
показати весь коментар
16.07.2021 18:00 Відповісти
ружжо то такое, вот если бы гранатомёт! розыгрыш бы заиграл новыми красками
показати весь коментар
16.07.2021 18:03 Відповісти
И гирлянды кишок на проводах....
показати весь коментар
16.07.2021 20:35 Відповісти
показати весь коментар
16.07.2021 18:04 Відповісти
Ви плагіатор!!!! Ви повністю вкрали мою репліку, яку я тільки хотів написати!
показати весь коментар
16.07.2021 19:14 Відповісти
показати весь коментар
16.07.2021 22:54 Відповісти
браво! все равно молодец !! (он то не знал что это розыгрыш!) он не остался равнодушен к судьбе другого человека! однозначно - молодец!
показати весь коментар
16.07.2021 18:00 Відповісти
МОЛОДЕЦ МАЛЬЧИШКА !!!!!
показати весь коментар
16.07.2021 18:03 Відповісти
Молодец, что не испугался мести - ведь в полиции разные люди есть, а программа защиты свидетелей у нас вряд-ли работает. ИМХО, "шутников" стоит оштрафовать (надо подумать - за что, ведь "похищенный" претензий не имеет), а штрафом с хлопцем поделиться.
показати весь коментар
16.07.2021 18:03 Відповісти
"А дальше их ждал еще один сюрприз. Оказалось, что это не похищение, а дружеский розыгрыш: таким образом компания доставила именинника на устроенную в его честь вечеринку."
12-летний мальчик в Ивано-Франковске попытался спасти мужчину от похищения - Цензор.НЕТ 8077 Кавьор и тиливизар в падарак сразу вручат, а может быть вручат...
показати весь коментар
16.07.2021 18:04 Відповісти
Цих недоумків з їх розіграшами на стажування в "95 квартал", а потім на роботу в АП.
показати весь коментар
16.07.2021 18:07 Відповісти
....хоч би на морожено хлопцю видали! Зам начальника управління має бути авторитетний, а не просто грамоту. І "шутніки" непевні якісь...
показати весь коментар
16.07.2021 18:09 Відповісти
на фото видно что полицейский.помимо грамоты, еще и держит в руках какие то подарки для хлопца
показати весь коментар
16.07.2021 21:24 Відповісти
Пластун,мабуть?
показати весь коментар
16.07.2021 18:10 Відповісти
Гео Лерос вон тоже сообщил о преступлении. Теперь только корочка нардепа его спасает.
показати весь коментар
16.07.2021 18:14 Відповісти
Ну и детки пошли... Нельзя уже спокойно кого то угнать на разборку органов
показати весь коментар
16.07.2021 18:15 Відповісти
Прикольный пионер . А вообще правильно . Эти дети не знают страха . Это их страна , это их будущее .
показати весь коментар
16.07.2021 18:18 Відповісти
одним словом ,мальчиш кибальчиш ))
показати весь коментар
16.07.2021 18:19 Відповісти
дайте ему буденовку, коня, барабан, и саблю.
показати весь коментар
16.07.2021 18:25 Відповісти
https://censor.net/ru/user/212670.постарайся каждый день выдавливать из себя совковое дерьмо, а то сильно смердит
показати весь коментар
16.07.2021 21:27 Відповісти
мсье не понимает сарказма и шуток ? очень жаль.
показати весь коментар
16.07.2021 22:34 Відповісти
Повний хеппі-енд! Ще цікавіше буде, коли дізнаємось, чий син цей хлопчик
показати весь коментар
16.07.2021 18:39 Відповісти
Мабуть піде вчитися до поліцейськоі академіі !)
показати весь коментар
16.07.2021 18:40 Відповісти
Глупый розыгрыш. Если бы у мужчины был нож в кармане и базовые навыки его использовать, ехали бы эти разыгрыватели не на празднование, а в реанимацию.
показати весь коментар
16.07.2021 18:40 Відповісти
От із цього хлопця вийшов би чудовий, справжній поліціянт....
показати весь коментар
16.07.2021 18:50 Відповісти
Было б настоящее похищение ментокрылые бабла срубили б, а статьи мы нигде не увидели.
показати весь коментар
16.07.2021 19:22 Відповісти
надо лучше думать о людях,которые тебя защищают
показати весь коментар
16.07.2021 21:28 Відповісти
Та это фигня, а не отмазка. На самом деле конкурирующие конторские решили поставить на свой собственный счетчик наркодилера, а когда подьехали крышующие мусора, то ткнули им в фэйс свои ксивы: Стоять, работает СБУ! Ну а мусорам неудобно выглядеть опущенными, вот и придумали для публики туфту про свадебный розыгрыш.
показати весь коментар
16.07.2021 20:27 Відповісти
Ну и чушь! Не могли менты что-нибудь правдоподобнее придумать.И,главное,наши читатели купились,обсуждают чье-то "день рождение".
показати весь коментар
16.07.2021 21:38 Відповісти
Я надеюсь что шутников мордами в пол задерживали.
показати весь коментар
16.07.2021 21:49 Відповісти
Кавказька полонянка пригадалась "будэтэ шяшлік із етай нєвєста делать не забудьтє пазвать"
показати весь коментар
16.07.2021 22:29 Відповісти
До чего тупорылый розыгрыш.
показати весь коментар
16.07.2021 23:01 Відповісти
Странно, что виновнику торжества не выбили зубы
перед тем как усадить за праздничный стол.
показати весь коментар
16.07.2021 23:18 Відповісти
Менты поощряют за стукачество, типо за сознательную глажданскую позицию. Ща сотни сознательных пацанов включат гражданскую позицию, граничащую с манией преследования, и начнут ментам стучать на подозрительные машины...
показати весь коментар
17.07.2021 00:32 Відповісти
 
 