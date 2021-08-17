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Чоловік викрав шестирічного хлопчика в Черкаській області, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

Чоловік викрав шестирічного хлопчика в Черкаській області, - Нацполіція

До викрадення малолітнього може бути причетний його батько. Зараз слідчі розслідують кримінальне провадження і встановлюють місцезнаходження чоловіка.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в секторі комунікації поліції Черкаської області

"До Черкаського районного управління поліції 16 серпня надійшло повідомлення про те, що близько 18:30 години в селі Червона Слобода на вулиці Довженка невідомий чоловік викрав 6-річного хлопчика. Коли малолітній бавився на вулиці, до нього під’їхав автомобіль темного кольору, з якого вийшов чоловік, посадив хлопця до салону й поїхав у невідомому напрямку. До викрадення дитини може бути причетний батько хлопчика, громадянин Німеччини. Про це заявили рідні", - підкреслюється в повідомленні.

Зазначається, що для розшуку зловмисника були орієнтовані всі наряди поліції. Зараз місцезнаходження чоловіка і дитини встановлюють співробітники карного розшуку та оперативники Черкаського районного управління поліції.

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"Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на той самий строк", - резюмується в повідомленні.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
А у нас 73 % зебилов и чо? Мужчина похитил шестилетнего мальчика в Черкасской области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6972
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17.08.2021 15:57
+2
Отец похитил? если только есть запрет суда приближаться к ребенку.
права отца равны правам матери.
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17.08.2021 15:53
+2
Если это папа родной, то это не похищение.
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17.08.2021 17:00
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Я щетаю, что в Германии мальчику будет лучше Мужчина похитил шестилетнего мальчика в Черкасской области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4334, но это мое личное мнение Мужчина похитил шестилетнего мальчика в Черкасской области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5825
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17.08.2021 15:49 Відповісти
Чем?Там кругом турки в парикмахерских и кебабах сидят и аутисты
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17.08.2021 15:56 Відповісти
А у нас 73 % зебилов и чо? Мужчина похитил шестилетнего мальчика в Черкасской области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6972
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17.08.2021 15:57 Відповісти
Хрен редьки не слаще,но зебилы хоть свои родные
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17.08.2021 15:59 Відповісти
ну да, там же фошизды в Германии, как я мог зобыть Мужчина похитил шестилетнего мальчика в Черкасской области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8137
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17.08.2021 16:00 Відповісти
Там *********** быстрее встретишь чем фрица.Немцем в Германии меньшинство и то все больные.
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17.08.2021 16:02 Відповісти
то-то бабусю трусило
Чоловік викрав шестирічного хлопчика в Черкаській області, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 228
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17.08.2021 16:04 Відповісти
Да не,та просто конченая шепокляк
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17.08.2021 16:05 Відповісти
кому и кобыла невеста, а кому-то в хермании хорошо. Надеюсь, что ребенка найдут и справедливо разберутся кто виноват.
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17.08.2021 15:57 Відповісти
Може то таліби ?
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17.08.2021 16:39 Відповісти
посадил парня в салон и уехал Источник: https://censor.net/ru/n3283220

Да уж...назвать шестилетнего ребенка парнем это надо обладать большими способностями..😀
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17.08.2021 15:50 Відповісти
Отец похитил? если только есть запрет суда приближаться к ребенку.
права отца равны правам матери.
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17.08.2021 15:53 Відповісти
но мать все такие равнее у нас по закону чем отец Мужчина похитил шестилетнего мальчика в Черкасской области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1852
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17.08.2021 15:54 Відповісти
Если это папа родной, то это не похищение.
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17.08.2021 17:00 Відповісти
Яке викрадення? Яка стаття КК?
Якщо такі "спіцілісти" в поліції, то на біса така поліція?
Це батько, який має право на спілкування зі своїм сином.
Якщо бежиха (іншого слова не доберу) проти участі батька у вихованні сина, то це її проблема.
Спір тільки цивільний.
Дивна поведінка правопохоронців. Коли баба залазить у секту, викрадає дитину і безвісти зникає із нею, то ні прокурворші, ні слідунихи, ні суддихи (такі справи чомусь потрапляють виключно бабАм) ніяк не реагують. Вірніше реагують словами "анажемать".
А якщо чоловік хоче виховувати свого сина, то одразу виття на всю країну.
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17.08.2021 17:03 Відповісти
мамаши часто шантажируют отцов, не дают видеть детей, вымогают деньги.
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17.08.2021 18:47 Відповісти
 
 