Запад восхищен тем, как Украина эвакуирует своих граждан из Афганистана, - Кулеба
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Иностранная пресса и дипломаты с восхищением встретили сообщение о том, что Украина в ночь с воскресенья на понедельник эвакуировать людей из ада кабульского аэропорта.
Об этом пишет в Фейсбуке министр иностранных дел Николай Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Например, в Нидерландах о спасении Украиной их граждан написали все основные СМИ. Белорусские независимые медиа и журналисты называют Украину "настоящим другом белорусского народа" за спасение белорусского гражданина. Комментаторы из Польши, Испании, Великобритании ставят Украину в пример", - пишет Кулеба.
Министр добавил, что успешную эвакуацию отметили даже россияне: "Пока наше посольство с талибами целуется, эти делом занимаются", - заявили в РФ.
"Украина в ночь на воскресенье сделала то, чего не смогло сделать почти ни одно другое государство. Мы забрали всех граждан Украины, которые смогли добраться до аэропорта в условиях логистического апокалипсиса", - добавил он.
Министр подчеркнул, что работа по эвакуации граждан из Афганистана продолжается.
Пожалуйста, подождите...
Или кустов. Конопли.
Реальность:
"На военной базе на окраине Кабула в Афганистане ждут эвакуации 12 украинских военнослужащих.
По данным МИД, посольство Украины поддерживает с ними связь и будет инструктировать о дальнейших шагах, как только появится возможность эвакуации.
По информации "24 канала", сестра одного из военных Наталья рассказала, что на базу к украинцам наведались талибы. К счастью, все обошлось без избиения и жестокости. Террористы забрали у них все оружие и предупредили, чтобы те не пытались сопротивляться, иначе все будет "по-другому".
По ее словам, сейчас военные сидят на базе и никуда не выходят, ведь в городе царит анархия. Пища у них есть.
Наталья говорит, что ночью из Кабула вылетел самолет, на котором эвакуировали всего 8 украинцев, остальные 72 - иностранцы. Военным об этой эвакуации никто не сказал.
По ее словам, всех американцев с базы уже эвакуировали. Сейчас там находится более 40 мужчин, среди которых еще грузины, румыны и болгары".
******** работа зеленых. ********. Это напоминает Россию, которая отправляет пожарные самолеты в Турцию и Грецию, оставляя без внимания свои пожары.
P.S. В каментах к исходному посту пишут: "Кулеба в соцсети посоветовал дочери одного из военных, поднявшей панику, обратиться в посольства Украины в Таджикистане или Пакистане". Если это правда, то такое скотство не сравнить ни с временами Януковича, ни с Россией, которая "тебя всегда бросит, сынок". Не с чем сравнивать. Беспрецедентное скотство.
Светлана Самборска