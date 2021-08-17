Запад восхищен тем, как Украина эвакуирует своих граждан из Афганистана, - Кулеба

Иностранная пресса и дипломаты с восхищением встретили сообщение о том, что Украина в ночь с воскресенья на понедельник эвакуировать людей из ада кабульского аэропорта.

Об этом пишет в Фейсбуке министр иностранных дел Николай Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Например, в Нидерландах о спасении Украиной их граждан написали все основные СМИ. Белорусские независимые медиа и журналисты называют Украину "настоящим другом белорусского народа" за спасение белорусского гражданина. Комментаторы из Польши, Испании, Великобритании ставят Украину в пример", - пишет Кулеба.

Министр добавил, что успешную эвакуацию отметили даже россияне: "Пока наше посольство с талибами целуется, эти делом занимаются", - заявили в РФ.

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"Украина в ночь на воскресенье сделала то, чего не смогло сделать почти ни одно другое государство. Мы забрали всех граждан Украины, которые смогли добраться до аэропорта в условиях логистического апокалипсиса", - добавил он.

Министр подчеркнул, что работа по эвакуации граждан из Афганистана продолжается.