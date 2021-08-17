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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Захват власти в Афганистане
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Афганистан (599) украинцы (3737) эвакуация (1754) Кулеба Дмитрий (2636)

Запад восхищен тем, как Украина эвакуирует своих граждан из Афганистана, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Запад восхищен тем, как Украина эвакуирует своих граждан из Афганистана, - Кулеба

Иностранная пресса и дипломаты с восхищением встретили сообщение о том, что Украина в ночь с воскресенья на понедельник эвакуировать людей из ада кабульского аэропорта.

Об этом пишет в Фейсбуке министр иностранных дел Николай Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Например, в Нидерландах о спасении Украиной их граждан написали все основные СМИ. Белорусские независимые медиа и журналисты называют Украину "настоящим другом белорусского народа" за спасение белорусского гражданина. Комментаторы из Польши, Испании, Великобритании ставят Украину в пример", - пишет Кулеба.

Министр добавил, что успешную эвакуацию отметили даже россияне: "Пока наше посольство с талибами целуется, эти делом занимаются", - заявили в РФ.

Читайте: 153 гражданина Украины в Афганистане попросили о помощи в возвращении домой, - Кулеба

"Украина в ночь на воскресенье сделала то, чего не смогло сделать почти ни одно другое государство. Мы забрали всех граждан Украины, которые смогли добраться до аэропорта в условиях логистического апокалипсиса", - добавил он.

Министр подчеркнул, что работа по эвакуации граждан из Афганистана продолжается.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+56
Чергова порція локшини на віха зебілам !!!)))
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17.08.2021 18:18
+31
Запад восхіщон,шо в Україні є такий міністр як Кулєба - сказав Кулєба...
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17.08.2021 18:23
+30
Квартальные зе-упыри, только и умеют что заниматься писдобольством: сами придумывают сказки и сами в них верят. Это уже похоже на шизофреническую агнию клоунов.
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17.08.2021 18:20
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Ну і хвастуни, без всякого сорому.
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18.08.2021 07:22 Ответить
Клоун... А ті 11 українців а також болгари, та румуни, покинуті США на військовій базі в оточенні талібів?
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18.08.2021 12:17 Ответить
А еще запад восхищен тем, что бубочка лично высадит миллиард деревьев.
Или кустов. Конопли.
Захід захоплений тим, як Україна евакуює своїх громадян з Афганістану, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3272
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18.08.2021 15:15 Ответить
Кто попадает в Зе ко становится слабым на мозги. Цивилизованные люди восхищены поступками английского консула и американского пилота!
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18.08.2021 16:56 Ответить
August 18th, 2021Зелёные бросят тебя сынок, всегдаКулеба бьет в фанфары, хвастаясь публикациями в иностранной прессе о том, что Украина эвакуировала их граждан. Десятки куриц обоих полов в каментах пышаются и чепчики в воздух бросают.

Реальность:

"На военной базе на окраине Кабула в Афганистане ждут эвакуации 12 украинских военнослужащих.

По данным МИД, посольство Украины поддерживает с ними связь и будет инструктировать о дальнейших шагах, как только появится возможность эвакуации.

По информации "24 канала", сестра одного из военных Наталья рассказала, что на базу к украинцам наведались талибы. К счастью, все обошлось без избиения и жестокости. Террористы забрали у них все оружие и предупредили, чтобы те не пытались сопротивляться, иначе все будет "по-другому".

По ее словам, сейчас военные сидят на базе и никуда не выходят, ведь в городе царит анархия. Пища у них есть.

Наталья говорит, что ночью из Кабула вылетел самолет, на котором эвакуировали всего 8 украинцев, остальные 72 - иностранцы. Военным об этой эвакуации никто не сказал.

По ее словам, всех американцев с базы уже эвакуировали. Сейчас там находится более 40 мужчин, среди которых еще грузины, румыны и болгары".

Захід захоплений тим, як Україна евакуює своїх громадян з Афганістану, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8889

******** работа зеленых. ********. Это напоминает Россию, которая отправляет пожарные самолеты в Турцию и Грецию, оставляя без внимания свои пожары.

P.S. В каментах к исходному посту пишут: "Кулеба в соцсети посоветовал дочери одного из военных, поднявшей панику, обратиться в посольства Украины в Таджикистане или Пакистане". Если это правда, то такое скотство не сравнить ни с временами Януковича, ни с Россией, которая "тебя всегда бросит, сынок". Не с чем сравнивать. Беспрецедентное скотство.

Светлана Самборска
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18.08.2021 20:49 Ответить
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