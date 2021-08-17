Захід захоплений тим, як Україна евакуює своїх громадян з Афганістану, - Кулеба
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Іноземна преса і дипломати із захопленням зустріли повідомлення про те, що Україна в ніч із неділі на понеділок евакуювала людей з пекла кабульського аеропорту.
Про це пише у фейсбуку міністр закордонних справ Микола Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Наприклад, у Нідерландах про порятунок Україною їхніх громадян написали всі основні ЗМІ. Білоруські незалежні медіа та журналісти називають Україну "справжнім другом білоруського народу" за порятунок білоруського громадянина. Коментатори з Польщі, Іспанії, Великої Британії ставлять Україну у приклад", - пише Кулеба.
Міністр додав, що успішну евакуацію відзначили навіть росіяни: "Поки наше посольство з талібами цілується, ці справою займаються", - заявили в РФ.
"Україна в ніч на неділю зробила те, чого не змогла зробити майже жодна інша держава. Ми забрали усіх громадян України, які змогли дістатися аеропорту в умовах логістичного апокаліпсису", - додав він.
Міністр наголосив, що робота з евакуації громадян з Афганістану триває.
Будь ласка, зачекайте...
Или кустов. Конопли.
Реальность:
"На военной базе на окраине Кабула в Афганистане ждут эвакуации 12 украинских военнослужащих.
По данным МИД, посольство Украины поддерживает с ними связь и будет инструктировать о дальнейших шагах, как только появится возможность эвакуации.
По информации "24 канала", сестра одного из военных Наталья рассказала, что на базу к украинцам наведались талибы. К счастью, все обошлось без избиения и жестокости. Террористы забрали у них все оружие и предупредили, чтобы те не пытались сопротивляться, иначе все будет "по-другому".
По ее словам, сейчас военные сидят на базе и никуда не выходят, ведь в городе царит анархия. Пища у них есть.
Наталья говорит, что ночью из Кабула вылетел самолет, на котором эвакуировали всего 8 украинцев, остальные 72 - иностранцы. Военным об этой эвакуации никто не сказал.
По ее словам, всех американцев с базы уже эвакуировали. Сейчас там находится более 40 мужчин, среди которых еще грузины, румыны и болгары".
******** работа зеленых. ********. Это напоминает Россию, которая отправляет пожарные самолеты в Турцию и Грецию, оставляя без внимания свои пожары.
P.S. В каментах к исходному посту пишут: "Кулеба в соцсети посоветовал дочери одного из военных, поднявшей панику, обратиться в посольства Украины в Таджикистане или Пакистане". Если это правда, то такое скотство не сравнить ни с временами Януковича, ни с Россией, которая "тебя всегда бросит, сынок". Не с чем сравнивать. Беспрецедентное скотство.
Светлана Самборска