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Новини Політика УкраїниЗа кордоном Захоплення влади в Афганістані
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Захід захоплений тим, як Україна евакуює своїх громадян з Афганістану, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Захід захоплений тим, як Україна евакуює своїх громадян з Афганістану, - Кулеба

Іноземна преса і дипломати із захопленням зустріли повідомлення про те, що Україна в ніч із неділі на понеділок евакуювала людей з пекла кабульського аеропорту.

Про це пише у фейсбуку міністр закордонних справ Микола Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Наприклад, у Нідерландах про порятунок Україною їхніх громадян написали всі основні ЗМІ. Білоруські незалежні медіа та журналісти називають Україну "справжнім другом білоруського народу" за порятунок білоруського громадянина. Коментатори з Польщі, Іспанії, Великої Британії ставлять Україну у приклад", - пише Кулеба.

Міністр додав, що успішну евакуацію відзначили навіть росіяни: "Поки наше посольство з талібами цілується, ці справою займаються", - заявили в РФ.

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"Україна в ніч на неділю зробила те, чого не змогла зробити майже жодна інша держава. Ми забрали усіх громадян України, які змогли дістатися аеропорту в умовах логістичного апокаліпсису", - додав він.

Міністр наголосив, що робота з евакуації громадян з Афганістану триває.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+56
Чергова порція локшини на віха зебілам !!!)))
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17.08.2021 18:18
+31
Запад восхіщон,шо в Україні є такий міністр як Кулєба - сказав Кулєба...
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17.08.2021 18:23
+30
Квартальные зе-упыри, только и умеют что заниматься писдобольством: сами придумывают сказки и сами в них верят. Это уже похоже на шизофреническую агнию клоунов.
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17.08.2021 18:20
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Ну і хвастуни, без всякого сорому.
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18.08.2021 07:22 Відповісти
Клоун... А ті 11 українців а також болгари, та румуни, покинуті США на військовій базі в оточенні талібів?
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18.08.2021 12:17 Відповісти
А еще запад восхищен тем, что бубочка лично высадит миллиард деревьев.
Или кустов. Конопли.
Захід захоплений тим, як Україна евакуює своїх громадян з Афганістану, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3272
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18.08.2021 15:15 Відповісти
Кто попадает в Зе ко становится слабым на мозги. Цивилизованные люди восхищены поступками английского консула и американского пилота!
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18.08.2021 16:56 Відповісти
August 18th, 2021Зелёные бросят тебя сынок, всегдаКулеба бьет в фанфары, хвастаясь публикациями в иностранной прессе о том, что Украина эвакуировала их граждан. Десятки куриц обоих полов в каментах пышаются и чепчики в воздух бросают.

Реальность:

"На военной базе на окраине Кабула в Афганистане ждут эвакуации 12 украинских военнослужащих.

По данным МИД, посольство Украины поддерживает с ними связь и будет инструктировать о дальнейших шагах, как только появится возможность эвакуации.

По информации "24 канала", сестра одного из военных Наталья рассказала, что на базу к украинцам наведались талибы. К счастью, все обошлось без избиения и жестокости. Террористы забрали у них все оружие и предупредили, чтобы те не пытались сопротивляться, иначе все будет "по-другому".

По ее словам, сейчас военные сидят на базе и никуда не выходят, ведь в городе царит анархия. Пища у них есть.

Наталья говорит, что ночью из Кабула вылетел самолет, на котором эвакуировали всего 8 украинцев, остальные 72 - иностранцы. Военным об этой эвакуации никто не сказал.

По ее словам, всех американцев с базы уже эвакуировали. Сейчас там находится более 40 мужчин, среди которых еще грузины, румыны и болгары".

Захід захоплений тим, як Україна евакуює своїх громадян з Афганістану, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8889

******** работа зеленых. ********. Это напоминает Россию, которая отправляет пожарные самолеты в Турцию и Грецию, оставляя без внимания свои пожары.

P.S. В каментах к исходному посту пишут: "Кулеба в соцсети посоветовал дочери одного из военных, поднявшей панику, обратиться в посольства Украины в Таджикистане или Пакистане". Если это правда, то такое скотство не сравнить ни с временами Януковича, ни с Россией, которая "тебя всегда бросит, сынок". Не с чем сравнивать. Беспрецедентное скотство.

Светлана Самборска
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18.08.2021 20:49 Відповісти
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