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Украинец Аникеев стал чемпионом Европы по шашкам, обыграв двух россиян

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Украинец Аникеев стал чемпионом Европы по шашкам, обыграв двух россиян

Юрий Аникеев выиграл чемпионат Европы по шашкам, который проходил в Турции, и стал двухразовым чемпионом.

Об этом сказано на сайте чемпионата, сообщает Цензор.НЕТ.

В полуфинале он обыграл представителя России Сергея Белошеева, который живет в оккупированном Крыму. В финале он победил еще одного россиянина - неоднократного чемпиона мера и Европы Александра Георгиева.

Третье место занял еще один украинец - Феликс Шепель.

На предыдущем чемпионате, состоявшемся в 2019 году, также победил Аникеев. Таким образом, впервые в истории сложилась ситуация, когда украинец дважды подряд выиграл чемпионат Европы, а также двое украинцев вошли в первую тройку призеров чемпионата.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+34
Молодець ! Украинец Аникеев стал чемпионом Европы по шашкам, обыграв двух россиян - Цензор.НЕТ 5053
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17.08.2021 21:27
+30
Вышиванка лишила кацапов возможности думать.
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17.08.2021 21:32
+20
Молодец! И в правильной одежде играет.
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17.08.2021 21:35
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Молодець ! Украинец Аникеев стал чемпионом Европы по шашкам, обыграв двух россиян - Цензор.НЕТ 5053
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17.08.2021 21:27 Ответить
Саме так! Чудовий подарунок до дня Незалежності України!!! Футболка чемпіона з вишивкою - вогонь!!!
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17.08.2021 21:35 Ответить
В полуфинале он обыграл представителя России Сергея Белошеева, который живет в оккупированном Крыму. В финале он победил еще одного россиянина - неоднократного чемпиона мера и Европы Александра Георгиева. Источник: https://censor.net/ru/n3283286

Слава Богу, слава Україні Украинец Аникеев стал чемпионом Европы по шашкам, обыграв двух россиян - Цензор.НЕТ 765
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17.08.2021 21:29 Ответить
непонятно как крымчанин туда попал, санкции вроде?
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18.08.2021 09:16 Ответить
кацапам тільки в Чапаєва грати
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17.08.2021 21:30 Ответить
так вони й прийшли з кавалерійськими шашками Українець Анікєєв став чемпіоном Європи із шашок, обігравши двох росіян - Цензор.НЕТ 361
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18.08.2021 09:14 Ответить
Старшого литинанта ему..и парабеллум в подарок..именной..😀..чем он хуже беленюка???
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17.08.2021 21:31 Ответить
и парабеллум в подарок.
"Нет такого предмета, который яврей не использовал бы как своё имя"
- Мне ватман нужен.
- Ватман у нас уже не работает.
- Вы не поняли, мне для кульмана
- Объясняю ещё раз, Кульман в командировке.
"В небе спутник пролетает с перегея в апогей, на борту Кронштейн летает - первый в космосе еврей"
Умер российский инфобизнесмен Андрей Парабеллум


С начала мая он болел коронавирусом.
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17.08.2021 21:52 Ответить
Красавчик
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17.08.2021 21:32 Ответить
Вышиванка лишила кацапов возможности думать.
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17.08.2021 21:32 Ответить
Думаю,що з москалями не цілувався в "ейфорії".
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17.08.2021 21:33 Ответить
То зовсім інша, поважна людина. Буде час раджу погуглити.👍🇺🇦💙💛💪
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18.08.2021 11:12 Ответить
Без зайвих слів, просто красень! Вітаннячко!
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17.08.2021 21:34 Ответить
Молодцi хлопцi! Так тримати i на далi!
Украинец Аникеев стал чемпионом Европы по шашкам, обыграв двух россиян - Цензор.НЕТ 4144
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17.08.2021 21:35 Ответить
Молодец! И в правильной одежде играет.
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17.08.2021 21:35 Ответить
а как участник из крыма вообще мог учавстовать?
никого не смутило что он из крыма и что ему гражданство "добровольно" вручили?
там такие же функционеры как "президент калмыкии"?
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17.08.2021 21:38 Ответить
вовк програв поросяткові в шашки!
Українець Анікєєв став чемпіоном Європи із шашок, обігравши двох росіян - Цензор.НЕТ 7160
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17.08.2021 21:45 Ответить
які шашки?
Стокліткові? Чи 64 клітки?
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17.08.2021 21:46 Ответить
да
классические шашки
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17.08.2021 21:47 Ответить
У міжнародних змаганнях є лише стокліткові.
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17.08.2021 21:48 Ответить
і 64 - також. Але ця форма менш розповсюджена, ніж видозмінена в 19-му столітті стокліткова.
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17.08.2021 21:51 Ответить
судячи з фото на іншому ресурсі - це 64 клітки, по 12 шашок. Якими грають переважно в СНГ. Нормально в світі грають на 100клітковій дошці, по 20 шашок
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17.08.2021 21:49 Ответить
В шашки кацапы могут играть только *В Чапаева*---все остальные варианты для них тёмный лес!
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17.08.2021 21:47 Ответить
ВІТАЄМО !!!
Українець Анікєєв став чемпіоном Європи із шашок, обігравши двох росіян - Цензор.НЕТ 7122

..
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17.08.2021 21:48 Ответить
Українець зі Слобожанщини. Слава!!!
«Дискваліфікація»[ред. | ред. код]
У січні 2017 року на три роки відсторонений від участі у всіх заходах Міжнародної федерації шашок (IDF) за «порушення Етичного кодексу IDF»[4].
За словами президента української федерації шашок Анатолія Яценка, гросмейстера покарали за критику російського лідера Володимира Путіна і вихід на церемонію нагородження у вишиванці[5]. На його думку таким чином правління Міжнародної федерації шашок, де керівник і 6 членів з 8 складають росіяни,[6] усунула від змагань головного конкурента російських шашистів. На даний час згідно рішення Міжнародного спортивного суду в Лозанні (CAS): усі претензії IDF до українського спортсмена недійсні, трирічна дискваліфікація з 16 грудня 2016 року по 15 грудня 2019-го повністю анульована, Міжнародна федерація шашок має виплатити Анікєєву компенсацію у розмірі 5 тисяч швейцарських франків, та покрити витрати за хід судового процесу в CAS[7]. IDF відмовилась виконувати рішення CAS і не виплачує призначену компенсацію.
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17.08.2021 21:50 Ответить
тому що в 64-тикліткових - верховодять в федерації світу саме касапи.
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17.08.2021 21:53 Ответить
Українець Анікєєв став чемпіоном Європи із шашок, обігравши двох росіян - Цензор.НЕТ 8747

...
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17.08.2021 21:54 Ответить
Нагибать кацапню всегда прекрасно.
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17.08.2021 22:16 Ответить
Слава Україні! Смерть кацапським москалям!
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17.08.2021 22:19 Ответить
он чого літак в Жабоквакінську упав ..
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17.08.2021 22:29 Ответить
Молодець!
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18.08.2021 00:01 Ответить
Ну так і проситься ...
СЛАВА ГЕРОЯМ !
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18.08.2021 11:32 Ответить
 
 