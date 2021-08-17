Украинец Аникеев стал чемпионом Европы по шашкам, обыграв двух россиян
Новости Цензор.НЕТ Спорт
Юрий Аникеев выиграл чемпионат Европы по шашкам, который проходил в Турции, и стал двухразовым чемпионом.
Об этом сказано на сайте чемпионата, сообщает Цензор.НЕТ.
В полуфинале он обыграл представителя России Сергея Белошеева, который живет в оккупированном Крыму. В финале он победил еще одного россиянина - неоднократного чемпиона мера и Европы Александра Георгиева.
Третье место занял еще один украинец - Феликс Шепель.
На предыдущем чемпионате, состоявшемся в 2019 году, также победил Аникеев. Таким образом, впервые в истории сложилась ситуация, когда украинец дважды подряд выиграл чемпионат Европы, а также двое украинцев вошли в первую тройку призеров чемпионата.
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классические шашки
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«Дискваліфікація»[ред. | ред. код]
У січні 2017 року на три роки відсторонений від участі у всіх заходах Міжнародної федерації шашок (IDF) за «порушення Етичного кодексу IDF»[4].
За словами президента української федерації шашок Анатолія Яценка, гросмейстера покарали за критику російського лідера Володимира Путіна і вихід на церемонію нагородження у вишиванці[5]. На його думку таким чином правління Міжнародної федерації шашок, де керівник і 6 членів з 8 складають росіяни,[6] усунула від змагань головного конкурента російських шашистів. На даний час згідно рішення Міжнародного спортивного суду в Лозанні (CAS): усі претензії IDF до українського спортсмена недійсні, трирічна дискваліфікація з 16 грудня 2016 року по 15 грудня 2019-го повністю анульована, Міжнародна федерація шашок має виплатити Анікєєву компенсацію у розмірі 5 тисяч швейцарських франків, та покрити витрати за хід судового процесу в CAS[7]. IDF відмовилась виконувати рішення CAS і не виплачує призначену компенсацію.
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СЛАВА ГЕРОЯМ !