УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6567 відвідувачів онлайн
Новини Спорт
4 139 35
спорт (1384) шашки (11)

Українець Анікєєв став чемпіоном Європи із шашок, обігравши двох росіян

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Українець Анікєєв став чемпіоном Європи із шашок, обігравши двох росіян

Юрій Анікєєв виграв чемпіонат Європи із шашок, який проходив у Туреччині, і став дворазовим чемпіоном.

Про це сказано на сайті чемпіонату, повідомляє Цензор.НЕТ.

У півфіналі він обіграв представника Росії Сергія Бєлошеєва, який живе в окупованому Криму. У фіналі він переміг ще одного росіянина - неодноразового чемпіона світу і Європи Олександра Георгієва.

Третє місце посів ще один українець - Фелікс Шепель.

На попередньому чемпіонаті, який відбувся в 2019 році, також переміг Анікєєв. Таким чином, вперше в історії склалася ситуація, коли українець двічі поспіль виграв чемпіонат Європи, а також двоє українців увійшли до першої трійки призерів чемпіонату.

Також читайте: Гутцайт про очікування від зимової Олімпіади-2022 у Пекіні: Дай бог, щоб хоча б такий результат був, як на попередніх Іграх

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+34
Молодець ! Украинец Аникеев стал чемпионом Европы по шашкам, обыграв двух россиян - Цензор.НЕТ 5053
показати весь коментар
17.08.2021 21:27
+30
Вышиванка лишила кацапов возможности думать.
показати весь коментар
17.08.2021 21:32
+20
Молодец! И в правильной одежде играет.
показати весь коментар
17.08.2021 21:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодець ! Украинец Аникеев стал чемпионом Европы по шашкам, обыграв двух россиян - Цензор.НЕТ 5053
показати весь коментар
17.08.2021 21:27 Відповісти
Саме так! Чудовий подарунок до дня Незалежності України!!! Футболка чемпіона з вишивкою - вогонь!!!
показати весь коментар
17.08.2021 21:35 Відповісти
В полуфинале он обыграл представителя России Сергея Белошеева, который живет в оккупированном Крыму. В финале он победил еще одного россиянина - неоднократного чемпиона мера и Европы Александра Георгиева. Источник: https://censor.net/ru/n3283286

Слава Богу, слава Україні Украинец Аникеев стал чемпионом Европы по шашкам, обыграв двух россиян - Цензор.НЕТ 765
показати весь коментар
17.08.2021 21:29 Відповісти
непонятно как крымчанин туда попал, санкции вроде?
показати весь коментар
18.08.2021 09:16 Відповісти
кацапам тільки в Чапаєва грати
показати весь коментар
17.08.2021 21:30 Відповісти
так вони й прийшли з кавалерійськими шашками Українець Анікєєв став чемпіоном Європи із шашок, обігравши двох росіян - Цензор.НЕТ 361
показати весь коментар
18.08.2021 09:14 Відповісти
Старшого литинанта ему..и парабеллум в подарок..именной..😀..чем он хуже беленюка???
показати весь коментар
17.08.2021 21:31 Відповісти
и парабеллум в подарок.
"Нет такого предмета, который яврей не использовал бы как своё имя"
- Мне ватман нужен.
- Ватман у нас уже не работает.
- Вы не поняли, мне для кульмана
- Объясняю ещё раз, Кульман в командировке.
"В небе спутник пролетает с перегея в апогей, на борту Кронштейн летает - первый в космосе еврей"
Умер российский инфобизнесмен Андрей Парабеллум


С начала мая он болел коронавирусом.
показати весь коментар
17.08.2021 21:52 Відповісти
Красавчик
показати весь коментар
17.08.2021 21:32 Відповісти
Вышиванка лишила кацапов возможности думать.
показати весь коментар
17.08.2021 21:32 Відповісти
Думаю,що з москалями не цілувався в "ейфорії".
показати весь коментар
17.08.2021 21:33 Відповісти
То зовсім інша, поважна людина. Буде час раджу погуглити.👍🇺🇦💙💛💪
показати весь коментар
18.08.2021 11:12 Відповісти
Без зайвих слів, просто красень! Вітаннячко!
показати весь коментар
17.08.2021 21:34 Відповісти
Молодцi хлопцi! Так тримати i на далi!
Украинец Аникеев стал чемпионом Европы по шашкам, обыграв двух россиян - Цензор.НЕТ 4144
показати весь коментар
17.08.2021 21:35 Відповісти
Молодец! И в правильной одежде играет.
показати весь коментар
17.08.2021 21:35 Відповісти
а как участник из крыма вообще мог учавстовать?
никого не смутило что он из крыма и что ему гражданство "добровольно" вручили?
там такие же функционеры как "президент калмыкии"?
показати весь коментар
17.08.2021 21:38 Відповісти
вовк програв поросяткові в шашки!
Українець Анікєєв став чемпіоном Європи із шашок, обігравши двох росіян - Цензор.НЕТ 7160
показати весь коментар
17.08.2021 21:45 Відповісти
які шашки?
Стокліткові? Чи 64 клітки?
показати весь коментар
17.08.2021 21:46 Відповісти
да
классические шашки
показати весь коментар
17.08.2021 21:47 Відповісти
У міжнародних змаганнях є лише стокліткові.
показати весь коментар
17.08.2021 21:48 Відповісти
і 64 - також. Але ця форма менш розповсюджена, ніж видозмінена в 19-му столітті стокліткова.
показати весь коментар
17.08.2021 21:51 Відповісти
судячи з фото на іншому ресурсі - це 64 клітки, по 12 шашок. Якими грають переважно в СНГ. Нормально в світі грають на 100клітковій дошці, по 20 шашок
показати весь коментар
17.08.2021 21:49 Відповісти
В шашки кацапы могут играть только *В Чапаева*---все остальные варианты для них тёмный лес!
показати весь коментар
17.08.2021 21:47 Відповісти
ВІТАЄМО !!!
Українець Анікєєв став чемпіоном Європи із шашок, обігравши двох росіян - Цензор.НЕТ 7122

..
показати весь коментар
17.08.2021 21:48 Відповісти
Українець зі Слобожанщини. Слава!!!
«Дискваліфікація»[ред. | ред. код]
У січні 2017 року на три роки відсторонений від участі у всіх заходах Міжнародної федерації шашок (IDF) за «порушення Етичного кодексу IDF»[4].
За словами президента української федерації шашок Анатолія Яценка, гросмейстера покарали за критику російського лідера Володимира Путіна і вихід на церемонію нагородження у вишиванці[5]. На його думку таким чином правління Міжнародної федерації шашок, де керівник і 6 членів з 8 складають росіяни,[6] усунула від змагань головного конкурента російських шашистів. На даний час згідно рішення Міжнародного спортивного суду в Лозанні (CAS): усі претензії IDF до українського спортсмена недійсні, трирічна дискваліфікація з 16 грудня 2016 року по 15 грудня 2019-го повністю анульована, Міжнародна федерація шашок має виплатити Анікєєву компенсацію у розмірі 5 тисяч швейцарських франків, та покрити витрати за хід судового процесу в CAS[7]. IDF відмовилась виконувати рішення CAS і не виплачує призначену компенсацію.
показати весь коментар
17.08.2021 21:50 Відповісти
тому що в 64-тикліткових - верховодять в федерації світу саме касапи.
показати весь коментар
17.08.2021 21:53 Відповісти
Українець Анікєєв став чемпіоном Європи із шашок, обігравши двох росіян - Цензор.НЕТ 8747

...
показати весь коментар
17.08.2021 21:54 Відповісти
Нагибать кацапню всегда прекрасно.
показати весь коментар
17.08.2021 22:16 Відповісти
Слава Україні! Смерть кацапським москалям!
показати весь коментар
17.08.2021 22:19 Відповісти
он чого літак в Жабоквакінську упав ..
показати весь коментар
17.08.2021 22:29 Відповісти
Молодець!
показати весь коментар
18.08.2021 00:01 Відповісти
Ну так і проситься ...
СЛАВА ГЕРОЯМ !
показати весь коментар
18.08.2021 11:32 Відповісти
 
 