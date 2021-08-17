Українець Анікєєв став чемпіоном Європи із шашок, обігравши двох росіян
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Юрій Анікєєв виграв чемпіонат Європи із шашок, який проходив у Туреччині, і став дворазовим чемпіоном.
Про це сказано на сайті чемпіонату, повідомляє Цензор.НЕТ.
У півфіналі він обіграв представника Росії Сергія Бєлошеєва, який живе в окупованому Криму. У фіналі він переміг ще одного росіянина - неодноразового чемпіона світу і Європи Олександра Георгієва.
Третє місце посів ще один українець - Фелікс Шепель.
На попередньому чемпіонаті, який відбувся в 2019 році, також переміг Анікєєв. Таким чином, вперше в історії склалася ситуація, коли українець двічі поспіль виграв чемпіонат Європи, а також двоє українців увійшли до першої трійки призерів чемпіонату.
Топ коментарі
+34 Ksenia VB
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«Дискваліфікація»[ред. | ред. код]
У січні 2017 року на три роки відсторонений від участі у всіх заходах Міжнародної федерації шашок (IDF) за «порушення Етичного кодексу IDF»[4].
За словами президента української федерації шашок Анатолія Яценка, гросмейстера покарали за критику російського лідера Володимира Путіна і вихід на церемонію нагородження у вишиванці[5]. На його думку таким чином правління Міжнародної федерації шашок, де керівник і 6 членів з 8 складають росіяни,[6] усунула від змагань головного конкурента російських шашистів. На даний час згідно рішення Міжнародного спортивного суду в Лозанні (CAS): усі претензії IDF до українського спортсмена недійсні, трирічна дискваліфікація з 16 грудня 2016 року по 15 грудня 2019-го повністю анульована, Міжнародна федерація шашок має виплатити Анікєєву компенсацію у розмірі 5 тисяч швейцарських франків, та покрити витрати за хід судового процесу в CAS[7]. IDF відмовилась виконувати рішення CAS і не виплачує призначену компенсацію.
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СЛАВА ГЕРОЯМ !