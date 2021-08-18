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Украинские СOVID-сертификаты одними из первых будут признаны в ЕС, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Украинские СOVID-сертификаты одними из первых будут признаны в ЕС, - Ляшко

Украина одна из первых стран, не входящих в ЕС, получит признание своих СOVID сертификатов.

Об этом в эфире Громадського радио сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Я анонсирую: Украина одна из первых в списке третьих стран, то есть не членов Европейского Союза, получит доступ, и украинский паспорт будет признан и полностью будет использоваться как и европейский сертификат на территории ЕС. И так же европейские сертификаты будут признаваться у нас. Это будет сделано вот-вот ", - сказал министр.

Ляшко анонсировал пресс-брифинг 20 августа с участием Минздрава и Министерства цифровой трансформации по СOVID сертификатам.

Читайте: Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты на техническом уровне, - Минцифры

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
Заголовок - " Украинские СOVID-сертификаты одними из первых будут признаны в ЕС"...Текст статьи, - "Украина одна из первых в списке третьих стран... Почувствуйте разницу...
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18.08.2021 01:23
+4
Це як з обісцянками про те, що ми перші на вакцину від ковіду?
Нічому їх життя не вчить! Репетують, рекламують щось, а потім обсираються. Нє шоб помовчати, зробити, а вже потім розповісти... Так нє! Граблі наше все! Репетують, рекламують і знову обсираються! Це шоу і "піпл хаває".... А людям за цих утирків стидно
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18.08.2021 01:43
+3
Совершенно верно... В большинстве голов наших сограждан не разруха, а постапокалиптический хаос и запустение... Массово проголосовать за пустейшего циркача, - это ярчайшая характеристика уровня развития населения Украины...
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18.08.2021 02:26
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Лицензированный фармацевт был арестован сегодня в Чикаго по обвинению в предполагаемой продаже десятков подлинных карт вакцинации против COVID-19 Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) на eBay. Люди везде одинаковы ... Разница в системе.. Вот как то отошли все эмоции у народа по поводу нынешней власти. Перегорели видать. Осталось только одна - омерзение ...(с)
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18.08.2021 01:23 Ответить
Заголовок - " Украинские СOVID-сертификаты одними из первых будут признаны в ЕС"...Текст статьи, - "Украина одна из первых в списке третьих стран... Почувствуйте разницу...
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18.08.2021 01:23 Ответить
Позволю себе добавить пару слов по по-поводу несоответствия заголовка статьи реальному положению дел : вот зачем обманывать себя и читателей ? Мы же так осуждаем совок и РФ с их бесконечной пропагандой и лакировкой действительности, а параллельно им же и уподобляемся : "жить стало лучше, жить стало веселей..."... Украина заняла первое место... (мелким шрифтом - с конца...). Можно разрушить все коммунистические памятники, сжечь все совдеповские книги, но остаться с коммунистическим мышлением. Будет от этого польза стране ? Очень сомневаюсь...
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18.08.2021 01:46 Ответить
Украинские СOVID-сертификаты одними из первых будут признаны в ЕС, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2754
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18.08.2021 02:10 Ответить
Совершенно верно... В большинстве голов наших сограждан не разруха, а постапокалиптический хаос и запустение... Массово проголосовать за пустейшего циркача, - это ярчайшая характеристика уровня развития населения Украины...
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18.08.2021 02:26 Ответить
Народ же приучили что голосовать это важно. Порошенко ненавидели и выбор был очевиден. Я из двух какашек не выбираю лучшую
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18.08.2021 04:20 Ответить
Ну Порошенко достаточно постарался в свое время чтобы т.с. заслужить народную "любовь". Зеленски по сравнению с ним был в политике неизвестен. Были надежды, что не пойдет по стопам Порошенко. Надежды не оправдались. Теперь Зеленский на следующих выборах может повторить судьбу Порошенко. Говорю может потому, что покуда еще не известен политический расклад. До выборов еще достаточно времени и многое в политическом поле может измениться.
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18.08.2021 13:45 Ответить
Дурачек.
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18.08.2021 01:31 Ответить
Це як з обісцянками про те, що ми перші на вакцину від ковіду?
Нічому їх життя не вчить! Репетують, рекламують щось, а потім обсираються. Нє шоб помовчати, зробити, а вже потім розповісти... Так нє! Граблі наше все! Репетують, рекламують і знову обсираються! Це шоу і "піпл хаває".... А людям за цих утирків стидно
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18.08.2021 01:43 Ответить
Важны не сертификаты , а действия правительства по противодействию ковида, а они ( действия) ничтожно малы и не эффективны. Не чем тут гордится, разве что бестолковыми БТР-ами в Санжарах
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18.08.2021 04:32 Ответить
Наши сертификаты в ЕС признают раньше чем ковид-сертификаты Буркина-Фасо.
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18.08.2021 07:53 Ответить
Какой прекрасный повод для зеленых соплей, в очередной раз, публично обоср@ться.
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18.08.2021 09:00 Ответить
 
 