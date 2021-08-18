Украинские СOVID-сертификаты одними из первых будут признаны в ЕС, - Ляшко

Украина одна из первых стран, не входящих в ЕС, получит признание своих СOVID сертификатов.

Об этом в эфире Громадського радио сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Я анонсирую: Украина одна из первых в списке третьих стран, то есть не членов Европейского Союза, получит доступ, и украинский паспорт будет признан и полностью будет использоваться как и европейский сертификат на территории ЕС. И так же европейские сертификаты будут признаваться у нас. Это будет сделано вот-вот ", - сказал министр.

Ляшко анонсировал пресс-брифинг 20 августа с участием Минздрава и Министерства цифровой трансформации по СOVID сертификатам.

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