Украинские СOVID-сертификаты одними из первых будут признаны в ЕС, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Украина одна из первых стран, не входящих в ЕС, получит признание своих СOVID сертификатов.
Об этом в эфире Громадського радио сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
"Я анонсирую: Украина одна из первых в списке третьих стран, то есть не членов Европейского Союза, получит доступ, и украинский паспорт будет признан и полностью будет использоваться как и европейский сертификат на территории ЕС. И так же европейские сертификаты будут признаваться у нас. Это будет сделано вот-вот ", - сказал министр.
Ляшко анонсировал пресс-брифинг 20 августа с участием Минздрава и Министерства цифровой трансформации по СOVID сертификатам.
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Нічому їх життя не вчить! Репетують, рекламують щось, а потім обсираються. Нє шоб помовчати, зробити, а вже потім розповісти... Так нє! Граблі наше все! Репетують, рекламують і знову обсираються! Це шоу і "піпл хаває".... А людям за цих утирків стидно