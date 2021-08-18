Українські СOVID-сертифікати одними з перших будуть визнані в ЄС, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Україна одна з перших країн, що не входять до ЄС, отримає визнання своїх СOVID-сертифікатів.
Про це в ефірі Громадського радіо повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"Я анонсую: Україна одна з перших у списку третіх країн, тобто не членів Європейського Союзу, отримає доступ, і український паспорт буде визнаний і повністю використовуватиметься як і європейський сертифікат на території ЄС. І так само європейські сертифікати будуть визнаватися в нас. Це буде зроблено от-от", - сказав міністр.
Ляшко анонсував пресбрифінг 20 серпня за участю МОЗ та Міністерства цифрової трансформації щодо СOVID-сертифікатів.
Топ коментарі
+7 Shtolz
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+4 Evgeny N
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+3 Shtolz
показати весь коментар18.08.2021 02:26
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Будь ласка, зачекайте...
Нічому їх життя не вчить! Репетують, рекламують щось, а потім обсираються. Нє шоб помовчати, зробити, а вже потім розповісти... Так нє! Граблі наше все! Репетують, рекламують і знову обсираються! Це шоу і "піпл хаває".... А людям за цих утирків стидно