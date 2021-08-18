Українські СOVID-сертифікати одними з перших будуть визнані в ЄС, - Ляшко

Україна одна з перших країн, що не входять до ЄС, отримає визнання своїх СOVID-сертифікатів.

Про це в ефірі Громадського радіо повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Я анонсую: Україна одна з перших у списку третіх країн, тобто не членів Європейського Союзу, отримає доступ, і український паспорт буде визнаний і повністю використовуватиметься як і європейський сертифікат на території ЄС. І так само європейські сертифікати будуть визнаватися в нас. Це буде зроблено от-от", - сказав міністр.

Ляшко анонсував пресбрифінг 20 серпня за участю МОЗ та Міністерства цифрової трансформації щодо СOVID-сертифікатів.

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