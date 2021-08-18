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Гражданина Украины впервые будут судить за пиратство, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Гражданина Украины впервые будут судить за пиратство, - Офис генпрокурора

Офисом Генерального прокурора впервые в Украине направлено в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины по факту совершения пиратства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Расследованием установлено, что в июле 2020 гражданин Украины с целью получения 500 тыс долларов США в нейтральных водах западной части Индийского океана, используя невооруженное судно иностранной охранной компании, захватил другое морское судно под флагом Маршалловых островов. Также он ограбил экипаж, угрожая насилием и применением огнестрельного оружия. После получения материального вознаграждения он разблокировал работу судна и покинул его", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что с целью совершения этого преступления и трудоустнройства в иностранную охранную компанию, гражданиан подделал военный билет о якобы его принадлежность к офицерскому составу Вооруженных Сил Украины.

Читайте: Гражданин Украины подозревается в пиратстве - захвате судна в Индийском океане, - Офис генпрокурора

Подозреваемый в пиратстве задержан, ему избрана мера пресечения - заключение под стражу без права внесения залога.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+13
Не знаю, как у кого, но у меня эта новость вызвала чувство некоей гордости за соотечественника. Отчаянный флибустьер : в одно лицо захватил целое судно... Понять, простить... дать высокую должность и отправить на работу в район Керченского пролива...
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18.08.2021 02:35
+3
Стопудово и выдать патент на каперство. Гражданина Украины впервые будут судить за пиратство, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 9583
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18.08.2021 06:54
+2
Некоторые пираты стали довольно значительными людьми.
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18.08.2021 07:01
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Не знаю, как у кого, но у меня эта новость вызвала чувство некоей гордости за соотечественника. Отчаянный флибустьер : в одно лицо захватил целое судно... Понять, простить... дать высокую должность и отправить на работу в район Керченского пролива...
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18.08.2021 02:35 Ответить
Стопудово и выдать патент на каперство. Гражданина Украины впервые будут судить за пиратство, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 9583
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18.08.2021 06:54 Ответить
Похоже его просто кинули на зарплату, но в таком случаи корыто можно было и затопить
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18.08.2021 08:11 Ответить
Некоторые пираты стали довольно значительными людьми.
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18.08.2021 07:01 Ответить
Вместо рома за вредность в работе обеспечить "Тетерiв 8" пожизненно...
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18.08.2021 07:37 Ответить
И на сколько это реально в одиночку захватить судно? Как вы себе это представляете?
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18.08.2021 08:04 Ответить
"используя невооруженное судно иностранной охранной компании"
По-моему, он был не один.
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18.08.2021 09:55 Ответить
Деньги парню вернуть! Наградить ...
Морганы, Рокфеллеры ... начинали с пиратства.
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18.08.2021 08:47 Ответить
Нет проблемы с пиратством, есть проблемы со слюнтяйством и соплежуйством лево-большевисткой идеалогии полностью разловившей страны запада, раньше пиратов вешали на реях, а сейчас надо просто физически уничножать /на месте без суда и следствия/!
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18.08.2021 09:08 Ответить
Завербовать и заслать диверсантом в Крым
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18.08.2021 10:27 Ответить
 
 