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Громадянина України вперше судитимуть за піратство, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Події

Громадянина України вперше судитимуть за піратство, - Офіс Генпрокурора

Офісом Генерального прокурора вперше в Україні направлено до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України за фактом вчинення піратства.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Розслідуванням встановлено, що у липні 2020 року громадянин України з метою одержання 500 тис. доларів США у нейтральних водах західної частини Індійського океану, використавши неозброєне судно іноземної охоронної компанії, захопив інше морське судно під прапором Маршалових островів. Також він пограбував екіпаж, погрожуючи насильством та застосуванням вогнепальної зброї. Після одержання матеріальної винагороди він розблокував роботу судна та покинув його", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що з метою здійснення цього злочину і працевлаштування в іноземну охоронну компанію, громадянин підробив військовий квиток про нібито його належність до офіцерського складу Збройних Сил України.

Також читайте: Громадянин України підозрюється у піратстві - захопленні судна в Індійському океані, - Офіс Генпрокурора

Підозрюваного затримано та обрано запобіжний захід – взяття під варту без права внесення застави.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Не знаю, как у кого, но у меня эта новость вызвала чувство некоей гордости за соотечественника. Отчаянный флибустьер : в одно лицо захватил целое судно... Понять, простить... дать высокую должность и отправить на работу в район Керченского пролива...
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18.08.2021 02:35
+3
Стопудово и выдать патент на каперство. Гражданина Украины впервые будут судить за пиратство, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 9583
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18.08.2021 06:54
+2
Некоторые пираты стали довольно значительными людьми.
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18.08.2021 07:01
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Не знаю, как у кого, но у меня эта новость вызвала чувство некоей гордости за соотечественника. Отчаянный флибустьер : в одно лицо захватил целое судно... Понять, простить... дать высокую должность и отправить на работу в район Керченского пролива...
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18.08.2021 02:35 Відповісти
Стопудово и выдать патент на каперство. Гражданина Украины впервые будут судить за пиратство, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 9583
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18.08.2021 06:54 Відповісти
Похоже его просто кинули на зарплату, но в таком случаи корыто можно было и затопить
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18.08.2021 08:11 Відповісти
Некоторые пираты стали довольно значительными людьми.
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18.08.2021 07:01 Відповісти
Вместо рома за вредность в работе обеспечить "Тетерiв 8" пожизненно...
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18.08.2021 07:37 Відповісти
И на сколько это реально в одиночку захватить судно? Как вы себе это представляете?
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18.08.2021 08:04 Відповісти
"используя невооруженное судно иностранной охранной компании"
По-моему, он был не один.
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18.08.2021 09:55 Відповісти
Деньги парню вернуть! Наградить ...
Морганы, Рокфеллеры ... начинали с пиратства.
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18.08.2021 08:47 Відповісти
Нет проблемы с пиратством, есть проблемы со слюнтяйством и соплежуйством лево-большевисткой идеалогии полностью разловившей страны запада, раньше пиратов вешали на реях, а сейчас надо просто физически уничножать /на месте без суда и следствия/!
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18.08.2021 09:08 Відповісти
Завербовать и заслать диверсантом в Крым
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18.08.2021 10:27 Відповісти
 
 