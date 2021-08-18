Мы продолжим поддерживать афганский народ, - Байден
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США продолжат отстаивать основные права афганского народа, в частности женщин и детей. Права человека должны быть приоритетными для внешней политики США.
Об этим накануне заявил президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Государственного департамента в Твиттере.
"Мы продолжим поддерживать афганский народ. Мы будем руководить нашей дипломатией, нашим международным влиянием и нашей гуманитарной помощью. Мы продолжим отстаивать основные права афганского народа - женщин и девочек - точно так же, как мы говорим по всему миру", - сказал Байден.
Он отметил, что права человека должны быть приоритетными для внешней политики США.
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+13 Rhodesian
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+10 Ан Мур
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+7 юрий П cf937564
показать весь комментарий18.08.2021 08:49
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Байден це виведення лише завершив.
С этого места поподробнее, пожалуйста.
Кстати, СП можно считать поддержкой Украины?
За какой период считаем?
В Афгане сумми пошли с 2002 до 2021
берем сумму и делим на 19 лет
потом умножаем на 7лет (2021-2014) и сравниваем)))
Или - ждем еще 13 лет для сравнения.
Но дело не в сравнении - ты спросил про помощь - какая она была - так правду ты узнаешь только будучи внутри системы
- все остальные будут приуменьшать или преувеличивать, в зависимости - от куда кушают)
А що, треба було так і залишити без відповідді?
Сдается мне, что бараны все восточнее Польши собрались. Но баран был бы не баран, если бы не считал баранами тех, кто его кормит и стрижет.
Ибо талибы и есть афганский народ - ну, 99,99 % его.
Иначе бы страна не упала к их ногам, как спелое яблоко.
Основні цінності заходу - підлість , брехня , бла,бла,бла , занепокоєння і пустопорожні обіцянки . Ну і ще "відчинені двері".
Усіх жинок зробити худобою.
Вчитися - не треба! Читати - не треба! Ніякого інтернету та тв!
Тільки молитися та пасти баранів! )))