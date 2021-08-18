Ми продовжимо підтримувати афганський народ, - Байден
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США продовжать відстоювати основні права афганського народу, зокрема жінок і дітей. Права людини мають бути пріоритетними для зовнішньої політики США.
Про це напередодні заявив президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Державного департаменту у твітері.
"Ми продовжимо підтримувати афганський народ. Ми керуватимемо нашою дипломатією, нашим міжнародним впливом і нашою гуманітарною допомогою. Ми продовжимо відстоювати основні права афганського народу - жінок і дівчаток - точно так само, як ми говоримо по всьому світу", - сказав Байден.
Він зазначив, що права людини мають бути пріоритетними для зовнішньої політики США.
Топ коментарі
+13 Rhodesian
показати весь коментар18.08.2021 08:42
+10 Ан Мур
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+7 юрий П cf937564
показати весь коментар18.08.2021 08:49
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Будь ласка, зачекайте...
Байден це виведення лише завершив.
С этого места поподробнее, пожалуйста.
Кстати, СП можно считать поддержкой Украины?
За какой период считаем?
В Афгане сумми пошли с 2002 до 2021
берем сумму и делим на 19 лет
потом умножаем на 7лет (2021-2014) и сравниваем)))
Или - ждем еще 13 лет для сравнения.
Но дело не в сравнении - ты спросил про помощь - какая она была - так правду ты узнаешь только будучи внутри системы
- все остальные будут приуменьшать или преувеличивать, в зависимости - от куда кушают)
А що, треба було так і залишити без відповідді?
Сдается мне, что бараны все восточнее Польши собрались. Но баран был бы не баран, если бы не считал баранами тех, кто его кормит и стрижет.
Ибо талибы и есть афганский народ - ну, 99,99 % его.
Иначе бы страна не упала к их ногам, как спелое яблоко.
Основні цінності заходу - підлість , брехня , бла,бла,бла , занепокоєння і пустопорожні обіцянки . Ну і ще "відчинені двері".
Усіх жинок зробити худобою.
Вчитися - не треба! Читати - не треба! Ніякого інтернету та тв!
Тільки молитися та пасти баранів! )))