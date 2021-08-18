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Новини За кордоном Захоплення влади в Афганістані
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Ми продовжимо підтримувати афганський народ, - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ми продовжимо підтримувати афганський народ, - Байден
Фото: CNN

США продовжать відстоювати основні права афганського народу, зокрема жінок і дітей. Права людини мають бути пріоритетними для зовнішньої політики США.

Про це напередодні заявив президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Державного департаменту у твітері.

"Ми продовжимо підтримувати афганський народ. Ми керуватимемо нашою дипломатією, нашим міжнародним впливом і нашою гуманітарною допомогою. Ми продовжимо відстоювати основні права афганського народу - жінок і дівчаток - точно так само, як ми говоримо по всьому світу", - сказав Байден.

Він зазначив, що права людини мають бути пріоритетними для зовнішньої політики США.

Також читайте: Байден виділив $500 млн на допомогу біженцям з Афганістану

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Обосрался, Баайден, - теперь стой и обтекай, не размазывай какулехи.
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18.08.2021 08:42
+10
в тих, кого є голова на плечах - було 5 років, щоб втекти і осісти в цивілізованих країнах. І до того було 15 років, щоб переконати своїх соплеміників зробити Афган цивілізованою країною. Не скористалися... І хто їм доктор?
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18.08.2021 08:52
+7
с СП-2 обосрался,с Афганом-обосрался...с Ираном давно обосрался...
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18.08.2021 08:49
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Обосрался, Баайден, - теперь стой и обтекай, не размазывай какулехи.
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18.08.2021 08:42 Відповісти
рішення про невиліковну корупційність виборних очільників афганців та про необхідність виведення військового контингенту США з Афгану приймалось ще адміністрацією Обами і підтверджено адміністрацією Трампа. До цього виведення готувались 5 років.
Байден це виведення лише завершив.
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18.08.2021 08:50 Відповісти
конец, - всему делу венец. Истинно так, решение Трампа, а обосрался Байден!
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18.08.2021 08:56 Відповісти
Ну, якщо Байден виведе свої війська з мінімальними втратами - то це не "обісрався"... Коли при Горбачову в 1988/89рр. виводили війська СССР з Афгану - то втрати були куди більшими, ніж зараз Україна втрачає на війні з касапами...
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18.08.2021 09:02 Відповісти
Какой контингент войск США был в Афганистане?
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18.08.2021 09:14 Відповісти
яким би не був - для США нині в ціні кожен американець. До речі, на гілці є відповідь про кількість контингенту.
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18.08.2021 09:17 Відповісти
2400 . (Две тысячи четыреста человека). Еще есть вопросы?
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18.08.2021 09:20 Відповісти
Вы хотите что-то доказать фактом желеподобному соевому поклоннику Бидона? Напрасно. Вы ему о численности контингента, а оно о ценности жизни ами.
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18.08.2021 09:25 Відповісти
питання задавав ти. Не я.
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18.08.2021 09:40 Відповісти
Ну если после такой информации вопросов не возникло, то совсем все плохо...
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18.08.2021 09:41 Відповісти
6000 военных...)
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18.08.2021 21:26 Відповісти
Мурло, не захищай неповносправного біоробота. Завершив він його вкрай ганебно і непідготовлено.
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18.08.2021 09:49 Відповісти
Байден сам за вывод войск из Афгана
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18.08.2021 13:23 Відповісти
Обісрався Байден, чи афганці?
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18.08.2021 09:31 Відповісти
Байден, конечно, причем очень жиденько... Для афганцев последние 2000 лет мало что поменялось.
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18.08.2021 09:39 Відповісти
Чого ж вони тікають від Талібану??
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18.08.2021 10:19 Відповісти
Да уже все увидели эту поддержку в аэропорту,как афганский народ осыпался с самолёта,как осенние листья.
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18.08.2021 08:49 Відповісти
в тих, кого є голова на плечах - було 5 років, щоб втекти і осісти в цивілізованих країнах. І до того було 15 років, щоб переконати своїх соплеміників зробити Афган цивілізованою країною. Не скористалися... І хто їм доктор?
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18.08.2021 08:52 Відповісти
Сто процентов. И добавить нечего...
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18.08.2021 09:02 Відповісти
тут для нас головне інше: а чи ми скористаємося нашими можливостями і тою підтримкою, яку надає Україні Америка і весь цивілізований світ...
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18.08.2021 09:04 Відповісти
Хто це - ви? Вороги України, які працюють на кремлівську консерву під назвою сиволапий гетьман, але корчать з себе українських патріотів?
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18.08.2021 09:51 Відповісти
підтримкою, яку надає Україні Америка і весь цивілізований світ...(c)
С этого места поподробнее, пожалуйста.
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18.08.2021 10:07 Відповісти
Иди служить - узнаешь поподробней!
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18.08.2021 21:28 Відповісти
Тут на цензоре была сравнительная выкладка что получила Украина и что получил Афганистан. Угадай в чью пользу сравнение?
Кстати, СП можно считать поддержкой Украины?
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18.08.2021 22:27 Відповісти
Привет. Ті смешной новій троль,
За какой период считаем?
В Афгане сумми пошли с 2002 до 2021
берем сумму и делим на 19 лет
потом умножаем на 7лет (2021-2014) и сравниваем)))
Или - ждем еще 13 лет для сравнения.
Но дело не в сравнении - ты спросил про помощь - какая она была - так правду ты узнаешь только будучи внутри системы
- все остальные будут приуменьшать или преувеличивать, в зависимости - от куда кушают)
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19.08.2021 00:24 Відповісти
Очередное бла бла бла без всякой конкретики. Ты так и не ответил СП это тоже поддержка Украины западом?
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19.08.2021 20:53 Відповісти
троля -так ті тоже ничего не доказал! Ти тока триндеть можешь
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23.08.2021 07:33 Відповісти
с СП-2 обосрался,с Афганом-обосрался...с Ираном давно обосрался...
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18.08.2021 08:49 Відповісти
И с Ыном обосрались и обоссались,и с ******..
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18.08.2021 08:52 Відповісти
Так же не соссав у Пуйла перед телекамерами.
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18.08.2021 09:01 Відповісти
с Ыном - то Трамп. Или есть возражения?
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18.08.2021 21:29 Відповісти
А какая разница? Амэрыка-фуфло!
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18.08.2021 22:31 Відповісти
А какая разница - и Америка и китай и кацапия - все - фуфло!!! Тока ті - красава))))))))
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19.08.2021 00:14 Відповісти
Да да-пришлите им еще вертолетов-о то те что ви им оставили уже сдали на металолом
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18.08.2021 08:50 Відповісти
Точно. Еще и запчастями их обеспечит. Ми продовжимо підтримувати афганський народ, - Байден - Цензор.НЕТ 6153
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18.08.2021 09:27 Відповісти
Какого х.ра вы вообще туда полезли, бараны? Ирак, Ливия, Афганистан... В какой из этих полудиких стран стало лучше, после того, как вы туда свой демократический хобот всунули? В каждой из них разворошили осиное гнездо и с..бались, а Европа принимай после этого толпы цыган.
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18.08.2021 08:50 Відповісти
полізли, щоб знищити Усаму бен Ладена і його прихильників в рамках відповідді на терористичні акти 11.09,2001р.
А що, треба було так і залишити без відповідді?
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18.08.2021 08:54 Відповісти
А его что, в Афганистане убили? Или те, которые сейчас в Афганистане власть получили, чем-то ему уступают?
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18.08.2021 09:00 Відповісти
Тихо,спокійно грохнули Усаму 2 зводами спецназу. До речі на теритирії союзного їм Пакистану.
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18.08.2021 09:03 Відповісти
Так отож.
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18.08.2021 09:04 Відповісти
Проблема була в тому, що не один бен Ладен хотів робити теракти в цивілізованому світі. В нього була (і є нині, на жаль) купа прихильників; а також ті, які допомагали йому організовувати той теракт 11.09,01. І їхній ареал був - Афган. А те, що бен Ладен переховувався від США в Пакистані - то вже деталі. Якби переховувався в Індії - і там би його грохнули.
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18.08.2021 09:09 Відповісти
А в Афгані могли ліквідувати 3 вертольотами і 2 групами спецназу?
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18.08.2021 09:13 Відповісти
дурне питання.
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18.08.2021 09:15 Відповісти
Напомни пожалуйста, кто у кого постоянно деньги и помощь просит?

Сдается мне, что бараны все восточнее Польши собрались. Но баран был бы не баран, если бы не считал баранами тех, кто его кормит и стрижет.
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18.08.2021 08:55 Відповісти
По-моему, какая-то витиеватая глубокомысленная херня.
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18.08.2021 08:58 Відповісти
Не удивительно для барана.
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18.08.2021 09:09 Відповісти
Так и я ж об этом.
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18.08.2021 09:12 Відповісти
Ну тогда не стесняйся - продолжай пускать пузыри со дна выгребной ямы, стоя в ней на коленях с протянутой рукой
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18.08.2021 09:15 Відповісти
Омериганців біг-маком не корми, всюди хочуть експортувати свою демократію, покращити життя місцевих аборигенів. Тільки, за випадковим збігом обставин, демократичний чобіт омериганського солдата і свободооюбива асашайська зброя чомусь ******* приходити в країни, багаті на нафту (Ірак), плантації опіумного маку (Афганістан) і т.д.
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18.08.2021 09:15 Відповісти
скрєпно, наотмашь.
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18.08.2021 09:25 Відповісти
Твоя скрєпна рашка діє аналогічно. І, так, асашаї та Великобританія є союзниками України у війні проти рашки. Але асашаї - не білі пухнасті янголятка, які приносять у зону свого військово-політичного інтересу медові ріки із зефірними берегами. Не слід забувати про суть цієї країни. Поки асашаї - наші тимчасові (на найближчі 50-100 років) союзники, поки рашка не розпалася на улуси із ядерною кнопкою кожен. А далі будемо бачити.
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18.08.2021 09:36 Відповісти
До речі, якщо ти доживеш до часу, коли Україна офіційно заявить про наміри відновити свій ядерний статус, то побачиш, де будуть кохані заокеанські "союзнички" та якими санкціями будуть нам погрожувати. Чи афера під назвою "Будапештський меморандум", де жадібне Кучмо обміняло ЯЗ на ватерклозетний папірець, під радісне протирання ручками рашкован і асашайців, тебе нічому не навчила? Обвели українців круг пальця, підсунули облизня. Зате ми тепер - без'ядерна держава.
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18.08.2021 09:57 Відповісти
А якби ми були ядерною державою, то що б зробив Зєлєнскій?
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18.08.2021 10:17 Відповісти
Тоді б зєлєбєня був на своєму місці - штатним коміком 95 кварталу, а не Президентом
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18.08.2021 10:21 Відповісти
Як це повязано?
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18.08.2021 21:31 Відповісти
В Ирак и Ливию никто бы не лез, если бы им не стало тесно в своих границах. Таким режимам нельзя давать подниматься. Так что США действовало разумно. А для того, чтобы понять, почему США влезли в Афган, нужно посмотреть на карту. Рядом две ядерные державы - Иран и Пакистан, которые желательно контролировать. Скорее всего поэтому туда и вбухивались такие деньги, а Бен Ладен был лишь формальным поводом для ввода войск. А самое интересное, что уровень жизни-то там все же вырос. Но обезьяны этого не оценили.
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18.08.2021 10:26 Відповісти
Дерзкий ход. Развалили две страны, наводнили Европу черножопыми халявщиками, зато теперь США капец как контролируют и Иран, и Пакистан. Ми продовжимо підтримувати афганський народ, - Байден - Цензор.НЕТ 4559
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18.08.2021 10:35 Відповісти
как и украинский... без базару...
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18.08.2021 08:50 Відповісти
Самолет ИЛ-112В рухнул в Подмосковье...август...невезуха... Ми продовжимо підтримувати афганський народ, - Байден - Цензор.НЕТ 3558
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18.08.2021 08:55 Відповісти
Решение о выводе 2 000 солдат США из Афгана принял Доналд Трамп...Штирлиц Путлера с 30 летним стажем...
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18.08.2021 08:57 Відповісти
Ти, соевый, попопугай, что ли?
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18.08.2021 09:31 Відповісти
т.е. талибов?
Ибо талибы и есть афганский народ - ну, 99,99 % его.
Иначе бы страна не упала к их ногам, как спелое яблоко.
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18.08.2021 09:00 Відповісти
Все так и поняли, что продолжат поддерживать. Єто сразу видно.
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18.08.2021 09:02 Відповісти
имеются в виду беженцы которые покинули Афганистан??????????
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18.08.2021 09:16 Відповісти
Свободу афганським геям! Афганським феміністкам - рівні виборчі права! Як, пішли н...й? Які ще неправовірні гяури? Ві керрін демокрасі енд фрідом фор олл ераунд зе ворлд!
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18.08.2021 09:20 Відповісти
гяурьі з підручника історії срср?
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18.08.2021 09:27 Відповісти
Синонім слова "кафір". Чи тебе в Ґуґлі забанили?
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18.08.2021 10:01 Відповісти
Байден - это самое большое разочарование США.
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18.08.2021 09:22 Відповісти
А хто в Україні самоє большоє разочярованіє?
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18.08.2021 09:32 Відповісти
А шо, зразу не видно було?
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18.08.2021 09:53 Відповісти
Посол РАБссии в Афгане спалился нахваливая талибанцев мавзолейных братанов Путлера...так палится могут только депилы Ми продовжимо підтримувати афганський народ, - Байден - Цензор.НЕТ 1302
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18.08.2021 09:29 Відповісти
Бошировы Петровы..не сцыте... Ми продовжимо підтримувати афганський народ, - Байден - Цензор.НЕТ 724Байден все сдела правильно...
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18.08.2021 09:30 Відповісти
І що б Зєлєнскій з усім цим робив? дав би наказ йти у наступ?
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18.08.2021 10:15 Відповісти
подоляковско-ермаковский галимый пиар. Еще, наверняка, пуштун из Оборонпрома поучавствовал
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18.08.2021 11:58 Відповісти
Большая ошибка тащить этих Афганцев в США.Лучше поселили их на какомнибудь острове в Тихом океане,и создали там некое государство.И я Вас уверяю,-через пару лет там будет система похуже любого Талибана.
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18.08.2021 12:35 Відповісти
Вже підтримали . Афганський народ в шоці від такої підтримки .
Основні цінності заходу - підлість , брехня , бла,бла,бла , занепокоєння і пустопорожні обіцянки . Ну і ще "відчинені двері".
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18.08.2021 12:40 Відповісти
Набагато краще когось забити камнями чи носа відрізати!
Усіх жинок зробити худобою.
Вчитися - не треба! Читати - не треба! Ніякого інтернету та тв!
Тільки молитися та пасти баранів! )))
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18.08.2021 21:37 Відповісти
 
 