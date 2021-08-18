Ми продовжимо підтримувати афганський народ, - Байден

США продовжать відстоювати основні права афганського народу, зокрема жінок і дітей. Права людини мають бути пріоритетними для зовнішньої політики США.

Про це напередодні заявив президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Державного департаменту у твітері.

"Ми продовжимо підтримувати афганський народ. Ми керуватимемо нашою дипломатією, нашим міжнародним впливом і нашою гуманітарною допомогою. Ми продовжимо відстоювати основні права афганського народу - жінок і дівчаток - точно так само, як ми говоримо по всьому світу", - сказав Байден.

Він зазначив, що права людини мають бути пріоритетними для зовнішньої політики США.

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