Оккупанты арестовали трех задержанных вчера крымских татар, - Денисова
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Рустему Мурасову и Зауру Абдуллаеву изберут меры пресечения 18 августа. Трех из пяти задержанных в оккупированном Крыму крымских татар отправили в СИЗО.
Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Раифу Февзиеву, Джеббару Бекирову и Рустему Таирову избрали меры пресечения в виде содержания под стражей.
Февзиев будет находиться в СИЗО Симферополя до 12 октября, а Бекиров - до 11 октября. Их обвиняют в "организации деятельности "Хизб ут-Тахрир".
Таиров будет находиться в следственном изоляторе до 11 октября. Его обвиняют в участии в этой организации.
Рустему Мурасову и Зауру Абдуллаеву изберут меры пресечения 18 августа.
Денисова отмечает, что обыски в их домах проводились без допуска адвокатов и вручения соответствующих процессуальных документов на крымскотатарском языке.
"Подчеркиваю, что преследование оккупационными властями крымских татар является религиозно мотивированными и требую немедленно освободить наших сограждан. Призываю международное сообщество усилить давление на страну-агрессора для прекращения циничных преследований по политическим и религиозным мотивам коренного народа Украины – крымских татар", - подчеркнула уполномоченная Верховной Рады по правам человека.
17 августа с 4 часов утра в оккупированном Россией Крыму происходили очередные массовые обыски в домах крымских татар в Симферопольском, Бахчисарайском районах Крыма, а также в Гагаринском и Нахимовском районах Севастополя.
В результате обысков задержали пятерых крымских татар: Рустема Мурасова, Рустема Таирова, Джеббара Бекирова, Заура Абдуллаева и Раифа Февзиева.
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