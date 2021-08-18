Зеленский: В 2021 году хотим получить конкурентоспособного государственного авиаперевозчика
Новости Цензор.НЕТ Общество
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с директором французской консалтинговой компании Aerogestion Марком Роше. Собеседники обсудили оптимальные модели создания национального авиаперевозчика Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Подчеркивается, что глава государства проинформировал гостей о том, что в настоящее время в Украине реализуют ряд крупных инфраструктурных проектов, в частности идет строительство и капитальный ремонт автодорог, модернизируют региональные аэропорты.
Зеленский отметил, что внутренний рынок авиаперевозок в Украине не удовлетворяет всех стратегических потребностей государства, поэтому было принято решение о создании национального авиаперевозчика.
"Его появление должно обеспечить гражданам доступные и удобные перелеты между украинскими регионами, способствовать децентрализации международных авиаперевозок и дать толчок для развития туристического потенциала нашей страны", - подчеркивают в ОПУ.
Президент Украины также отметил, что данный масштабный проект уже получил поддержку международных партнеров. В частности, правительство Франции инициировало выделение гранта для обеспечения работы консультанта.
"Мы начинаем работу. В этом году хотим получить конкурентоспособного государственного авиаперевозчика", – рассказал Зеленский директору Aerogestion, отметив, что Украина охотно рассмотрит идеи по реализации этого проекта.
Марк Роше со своей стороны отметил, что украинский рынок авиакомпаний фрагментирован. Кроме того, на нем сказалось влияние пандемии коронавируса. Но, несмотря на это, есть возможности для создания национального авиаперевозчика.
"Я действительно считаю, что воздушный транспорт – едва ли не самый актуальный для Украины, для людей, в частности, в условиях кризиса необходимо иметь возможность путешествовать и вести нормальную жизнь", – сказал Роше.
Пожалуйста, подождите...
Или кустов. Конопли.
18.08.2021
В ходе "борьбы с олигархами" с раздачей подарков в 100 млрд. гривен, Зеленский решил еще выкупить МАУ у Коломойского вместе с долгами для создания "национального авиаперевозчика".
В довершение он еще собирается для святого дела спасения Коломойского взять французский кредит.
Подарунок на мільйон гривень. Хто і за які гроші збудував для Зеленського басейн: Watchdogs.
"Господин Президент, самолеты и экипажи во Франции простаивают, теряют срок службы и квалификацию. Давай мистер Президент впарим вам за ваши деньги всё с отстойника и Вы назовете это "Национальный перевозчик". Ну про ваших внуков мы все уже обсудили, ну как , согласны?"
Зе підписав указ про "конкурс" до КСУ за квотою Президента.
Це найгірше, що можна було зробити в ситуації з Конституційним судом.
Рано чи пізно Зе перестане бути президентом і його почнуть тягати по допитах, в тому числі по "справі КСУ".
Хто йому радить творити цю дичину - хз?
Впевнений що , дЄрмак отримує вказівки від кремлівських кураторів !
- 4 тонн баксов учителям,
- большого строительства всего и везде,
- миллиарда деревьев,
- столбиков с QR-кодом и видосиками Потапа,
- межгалактического президентского университета.
В голове наркомана ЗЕ еще много гениальных идей. И они друг другу абсолютно не мешают.
Перед объединением новые самолеты МАУ передадут "в аренду" другой компании. Государство получит старый авиапарк, который пора списывать, и долги МАУ.
Если Зеленский, как он утверждает, так хочет расширить внутренние авиаперевозки, для этого достаточно субсидий. Скажем, доплачивать частным авиакомпаниям по 5 долларов за каждого пассажира, летающего из/в провинциальные аэропорты, исключая города-миллионники.
І якшо встигнемо закопати мильярд садженців!"😊
tZE inform
@tZEinform
·2 ч
В ходе "борьбы с олигархами" с раздачей подарков в 100 млрд. гривен, Зеленский решил еще выкупить МАУ у Коломойского вместе с долгами для создания "национального авиаперевозчика". В довершение он еще собирается для святого дела спасения Коломойского взять французский кредит.
Про якого державного й конкурентного перевізника він говорить?!
викупивши МАУ з величезними боргами!