Зеленский: В 2021 году хотим получить конкурентоспособного государственного авиаперевозчика

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с директором французской консалтинговой компании Aerogestion Марком Роше. Собеседники обсудили оптимальные модели создания национального авиаперевозчика Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Подчеркивается, что глава государства проинформировал гостей о том, что в настоящее время в Украине реализуют ряд крупных инфраструктурных проектов, в частности идет строительство и капитальный ремонт автодорог, модернизируют региональные аэропорты.

Зеленский отметил, что внутренний рынок авиаперевозок в Украине не удовлетворяет всех стратегических потребностей государства, поэтому было принято решение о создании национального авиаперевозчика.

"Его появление должно обеспечить гражданам доступные и удобные перелеты между украинскими регионами, способствовать децентрализации международных авиаперевозок и дать толчок для развития туристического потенциала нашей страны", - подчеркивают в ОПУ.

Президент Украины также отметил, что данный масштабный проект уже получил поддержку международных партнеров. В частности, правительство Франции инициировало выделение гранта для обеспечения работы консультанта.

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"Мы начинаем работу. В этом году хотим получить конкурентоспособного государственного авиаперевозчика", – рассказал Зеленский директору Aerogestion, отметив, что Украина охотно рассмотрит идеи по реализации этого проекта.

Марк Роше со своей стороны отметил, что украинский рынок авиакомпаний фрагментирован. Кроме того, на нем сказалось влияние пандемии коронавируса. Но, несмотря на это, есть возможности для создания национального авиаперевозчика.

"Я действительно считаю, что воздушный транспорт – едва ли не самый актуальный для Украины, для людей, в частности, в условиях кризиса необходимо иметь возможность путешествовать и вести нормальную жизнь", – сказал Роше.