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Зеленский: В 2021 году хотим получить конкурентоспособного государственного авиаперевозчика

Новости Цензор.НЕТ Общество

Зеленский: В 2021 году хотим получить конкурентоспособного государственного авиаперевозчика

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с директором французской консалтинговой компании Aerogestion Марком Роше. Собеседники обсудили оптимальные модели создания национального авиаперевозчика Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Подчеркивается, что глава государства проинформировал гостей о том, что в настоящее время в Украине реализуют ряд крупных инфраструктурных проектов, в частности идет строительство и капитальный ремонт автодорог, модернизируют региональные аэропорты.

Зеленский отметил, что внутренний рынок авиаперевозок в Украине не удовлетворяет всех стратегических потребностей государства, поэтому было принято решение о создании национального авиаперевозчика.

"Его появление должно обеспечить гражданам доступные и удобные перелеты между украинскими регионами, способствовать децентрализации международных авиаперевозок и дать толчок для развития туристического потенциала нашей страны", - подчеркивают в ОПУ.

Президент Украины также отметил, что данный масштабный проект уже получил поддержку международных партнеров. В частности, правительство Франции инициировало выделение гранта для обеспечения работы консультанта.

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"Мы начинаем работу. В этом году хотим получить конкурентоспособного государственного авиаперевозчика", – рассказал Зеленский директору Aerogestion, отметив, что Украина охотно рассмотрит идеи по реализации этого проекта.

Марк Роше со своей стороны отметил, что украинский рынок авиакомпаний фрагментирован. Кроме того, на нем сказалось влияние пандемии коронавируса. Но, несмотря на это, есть возможности для создания национального авиаперевозчика.

"Я действительно считаю, что воздушный транспорт – едва ли не самый актуальный для Украины, для людей, в частности, в условиях кризиса необходимо иметь возможность путешествовать и вести нормальную жизнь", – сказал Роше.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+26
Да конечно,нужна очередная убыточная госкомпания с директором на миллионной зарплате и наглядовой радой с такими же запросами,налогоплательщик все выдержит,шел бы ты обратно в свой квартал косоворотчик.
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18.08.2021 09:46
+16
Для б'юджету - безумовно. Для зелених мародерів - ні. Все просто -Закон збереження коштів:якщо з одних кишень вони зникають (б'юджет), то в інших з'являються (зелені мародери).
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18.08.2021 10:05
+14
хочете підконтрольного, аби бабло і в цьому секторі економіки стригти?
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18.08.2021 09:44
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Правила форума Совет форумчан
хочете підконтрольного, аби бабло і в цьому секторі економіки стригти?
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18.08.2021 09:44 Ответить
Какое бабло! Это одни убытки!!!
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18.08.2021 09:45 Ответить
Для б'юджету - безумовно. Для зелених мародерів - ні. Все просто -Закон збереження коштів:якщо з одних кишень вони зникають (б'юджет), то в інших з'являються (зелені мародери).
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18.08.2021 10:05 Ответить
Зеленський: У 2021 році хочемо отримати конкурентоспроможного державного авіаперевізника - Цензор.НЕТ 3586
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18.08.2021 11:43 Ответить
А еще бубочка высадит миллиард деревьев.
Или кустов. Конопли.
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18.08.2021 11:52 Ответить
курнет и полетит
Зеленський: У 2021 році хочемо отримати конкурентоспроможного державного авіаперевізника - Цензор.НЕТ 9433
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18.08.2021 11:59 Ответить
Та нє, в нього велике будівництво, побудує пару доріг і тоді улетить
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18.08.2021 12:05 Ответить
Хроника одного президента
‎18.‎08.‎2021

В ходе "борьбы с олигархами" с раздачей подарков в 100 млрд. гривен, Зеленский решил еще выкупить МАУ у Коломойского вместе с долгами для создания "национального авиаперевозчика".
В довершение он еще собирается для святого дела спасения Коломойского взять французский кредит.
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18.08.2021 15:40 Ответить
Совок совком. Як тільки держава лізе в комерцію, так і всьо, джентельменский набор: корупція, взятки і збитки. Вова сорока трирічний лохонутий інфант-совкодрочер. СКА і у нас в країні їх більшість. Коротше дайте йому оселедець, а то Шаріков багато розгавкався
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18.08.2021 12:00 Ответить
Это просто ТРЭШ! Государственные перевозчики наверное только в Северной Корее остался!
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18.08.2021 09:44 Ответить
например, польский LOT
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18.08.2021 11:36 Ответить
Даже ваш Аэрофлот не государственная компания!!
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18.08.2021 11:40 Ответить
И вам того же
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18.08.2021 09:44 Ответить
Перевозчик будет по настоящему национальным когда будет летать на Анах. Тогда и больше шансов экспортировать. Единственный вопрос - декларация была еще при Гончаруке, поправьте, если ошибаюсь. А прошло уже больше года. Что сделано?
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18.08.2021 09:45 Ответить
ЧУШЬ пиарная! Просто мутные схемы по покупке авиакеросина! Компенсации убытков!И Т Д
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18.08.2021 09:47 Ответить
Да конечно,нужна очередная убыточная госкомпания с директором на миллионной зарплате и наглядовой радой с такими же запросами,налогоплательщик все выдержит,шел бы ты обратно в свой квартал косоворотчик.
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18.08.2021 09:46 Ответить
Это задача номер 2. Первая- поставлена Игорь Валерьичем-выкупить МАУ с миллиардными долгами перед Украэрорухом, аэропортами и лизинговыми платежами. Потом могут и собственную воровайку устраивать.
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18.08.2021 10:10 Ответить
Чим би Тільки дитя не тішилось
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18.08.2021 09:47 Ответить
...аби не втопилось.Чи як доведеться...
Подарунок на мільйон гривень. Хто і за які гроші збудував для Зеленського басейн: Watchdogs.

Зеленський: У 2021 році хочемо отримати конкурентоспроможного державного авіаперевізника - Цензор.НЕТ 5957
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18.08.2021 10:32 Ответить
Можно подумать , что 🤡🐏 🤢💩 оно , что-то понимает , озвучивает то , что ему сценарист д'ерьмак подсовывает !
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18.08.2021 09:49 Ответить
Тут понимает. Это ж Игорь Валерьичь задачу нарезал. Ему долги МАУ надо девать куда то.
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18.08.2021 10:05 Ответить
Краткий перевод с французского.

"Господин Президент, самолеты и экипажи во Франции простаивают, теряют срок службы и квалификацию. Давай мистер Президент впарим вам за ваши деньги всё с отстойника и Вы назовете это "Национальный перевозчик". Ну про ваших внуков мы все уже обсудили, ну как , согласны?"
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18.08.2021 09:49 Ответить
Вже нюхнуло коксу зранку.
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18.08.2021 09:50 Ответить
З державною Укрзалізницею повний лєщєнко, тож спробуємо якусь мєндель на державні авіаперевезення!
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18.08.2021 09:51 Ответить
коломойский довольно потирает ручки
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18.08.2021 09:53 Ответить
Ну воно ж розуміє, що 2 строк йому швидше за все не світить, хоча може черговий бидлосеріал для зебілів випустить, томсу намагається вкрасти якомога більше тут і зараз, ну й своїх квартальщиків не обідити, пристроїти на "хлібні" місця, типовий євро-інтригатор...
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18.08.2021 09:54 Ответить
Ви так впевнені, що вони не зроблять собі другий строк? Я - ні!
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18.08.2021 10:17 Ответить
а Ігарь Валєрічь разрєшил?
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18.08.2021 09:55 Ответить
Ну а ви як думали? Хто ж зЄлЄбобікеам "схеми" надиктовує?
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18.08.2021 09:58 Ответить
Він багато чого хоче , наприклад
Зе підписав указ про "конкурс" до КСУ за квотою Президента.
Це найгірше, що можна було зробити в ситуації з Конституційним судом.
Рано чи пізно Зе перестане бути президентом і його почнуть тягати по допитах, в тому числі по "справі КСУ".
Хто йому радить творити цю дичину - хз?
Впевнений що , дЄрмак отримує вказівки від кремлівських кураторів !
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18.08.2021 10:00 Ответить
Нельзя мешать бизнес и политику.
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18.08.2021 10:00 Ответить
Укрзализныця в пример.
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18.08.2021 10:00 Ответить
палучім каломойськаго.
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18.08.2021 10:05 Ответить
100% это будет как Укрзалізниця только с крыльями , 0 % рентабельности , Наблюдательный совет с кучей дармоедов получающих милионные зарплаты , милиарды государственных дотаций которые просто разворуют , вообщем для ЗЕ и его приспешников будет еще одна коррупционная кормушка.
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18.08.2021 10:07 Ответить
А куди ж недоростків пристроювати?
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18.08.2021 10:19 Ответить
яке тільки дурнувате Зеленський: У 2021 році хочемо отримати конкурентоспроможного державного авіаперевізника - Цензор.НЕТ 2570
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18.08.2021 10:07 Ответить
Бенину авиакомпанию вместе с миллиардными долгами купить государство беня полусчить кеш а государство очередную дыру буратино ЗЕ на службе папы карло
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18.08.2021 10:10 Ответить
для этого и придумали
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18.08.2021 11:45 Ответить
С зелями мы только пилюлей можем получить.
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18.08.2021 10:17 Ответить
Президент Украины также отметил, что данный масштабный проект уже получил поддержку международных партнеров. В частности, правительство Франции инициировало выделение гранта для обеспечения работы консультанта.
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18.08.2021 10:32 Ответить
А консультант не испанский лыжник?
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18.08.2021 13:04 Ответить
французский
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18.08.2021 19:38 Ответить
"....правительство Франции инициировало выделение гранта для обеспечения работы консультанта..." Кто на ком стоял? )))
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18.08.2021 10:33 Ответить
фактично в країні лише один авіаперевізник - імені жлоба-бєні.. Дере шкуру з людей, паскуда така. Квиток з Дніпра до Києва коштує до 12 тисяч гривень, і це економ клас, якщо брати за кілька днів до вильоту. Це хіба не маразм??
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18.08.2021 10:35 Ответить
Зеленський: У 2021 році хочемо отримати конкурентоспроможного державного авіаперевізника - Цензор.НЕТ 4937
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18.08.2021 10:37 Ответить
Опять Порох виноват.
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18.08.2021 11:56 Ответить
а тут два в одном - і початок преЗЕденства і початок великого будівництва доріг ...
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18.08.2021 14:02 Ответить
Я так понимаю, зеленский решил выкупить МАУ вместе с его долгами перед государством(!!!) и за кредиты французов. Зебилоиды, как вам представление, смешное?
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18.08.2021 10:57 Ответить
Ему Беня подсказал.
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18.08.2021 13:06 Ответить
Подсказал - это мягко сказано
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18.08.2021 13:50 Ответить
Может хоть французы объяснят зебилу, что эффективная и государственная это оксюморон. Хотя кто ж от денежной коровы отказывается.
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18.08.2021 11:04 Ответить
Ще одна «бєня лайн»???
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18.08.2021 11:06 Ответить
очередной распил от зеленый сопли
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18.08.2021 11:07 Ответить
Сразу после:
- 4 тонн баксов учителям,
- большого строительства всего и везде,
- миллиарда деревьев,
- столбиков с QR-кодом и видосиками Потапа,
- межгалактического президентского университета.

В голове наркомана ЗЕ еще много гениальных идей. И они друг другу абсолютно не мешают.
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18.08.2021 11:09 Ответить
А ще новий великий Герб України.
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18.08.2021 12:39 Ответить
очередной распил от зеленый сопли
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18.08.2021 11:14 Ответить
Я думаю, смысл тут в том, чтобы помочь дяде Бене повесить долги МАУ на государственную авиакомпанию. Как обычно, объявят об объединении. Коломойскому вершки, государству - корешки.

Перед объединением новые самолеты МАУ передадут "в аренду" другой компании. Государство получит старый авиапарк, который пора списывать, и долги МАУ.

Если Зеленский, как он утверждает, так хочет расширить внутренние авиаперевозки, для этого достаточно субсидий. Скажем, доплачивать частным авиакомпаниям по 5 долларов за каждого пассажира, летающего из/в провинциальные аэропорты, исключая города-миллионники.
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18.08.2021 11:45 Ответить
Ні у якому разі. Це буде чергове "велике крадівництво".
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18.08.2021 12:08 Ответить
"... одразу після встановлення зарплати вчителям по 4000 баксів!
І якшо встигнемо закопати мильярд садженців!"😊
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18.08.2021 12:11 Ответить
Клоун все мозги уже пронюхал... Покаместь ничего конкурентного государство не организовало
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18.08.2021 12:17 Ответить
Сказал агент Бени.
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18.08.2021 12:25 Ответить








tZE inform

@tZEinform

·2 ч

В ходе "борьбы с олигархами" с раздачей подарков в 100 млрд. гривен, Зеленский решил еще выкупить МАУ у Коломойского вместе с долгами для создания "национального авиаперевозчика". В довершение он еще собирается для святого дела спасения Коломойского взять французский кредит.
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18.08.2021 13:01 Ответить
За керуванням ЗЕ прибутковими залишилися лише 24% державних підприємств.
Про якого державного й конкурентного перевізника він говорить?!
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18.08.2021 13:09 Ответить
Приготовились. Шмаркля открывает новое направления для дерибана и без того тощего бюджета страны.
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18.08.2021 13:44 Ответить
МАУ переименуют? ))) (шоб с бени-фак-цием не связывали))))
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18.08.2021 14:04 Ответить
Мразь, за наш рахунок Коломойського збагатить,
викупивши МАУ з величезними боргами!
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18.08.2021 15:56 Ответить
 
 