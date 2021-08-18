УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15740 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
5 867 72
авіація (1663) аеропорт (684) Зеленський (17459) Франція (1970) авіасполучення (599) інфраструктура (248)

Зеленський: У 2021 році хочемо отримати конкурентоспроможного державного авіаперевізника

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Зеленський: У 2021 році хочемо отримати конкурентоспроможного державного авіаперевізника

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з директором французької консалтингової компанії Aerogestion Марком Роше. Співрозмовники обговорили оптимальні моделі створення національного авіаперевізника України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Наголошується, що глава держави поінформував гостей про те, що нині в Україні реалізують низку великих інфраструктурних проектів, зокрема відбувається будівництво та капітальний ремонт автодоріг, модернізують регіональні аеропорти.

Зеленський зауважив, що внутрішній ринок авіаперевезень в Україні не задовольняє всіх стратегічних потреб держави, тому було ухвалено рішення про створення національного авіаперевізника.

Його поява має забезпечити громадянам доступні та зручні перельоти між українськими регіонами, сприяти децентралізації міжнародних авіаперевезень та надати поштовх для розвитку туристичного потенціалу нашої країни.

Президент України зазначив, що цей масштабний проект вже має підтримку міжнародних партнерів. Зокрема, уряд Франції ініціював виділення гранту для забезпечення роботи консультанта.

Також читайте: Восени стартує сезон здачі об'єктів інфраструктури, - заступник голови ОП Тимошенко

"Ми починаємо роботу. Цього року хочемо отримати конкурентоспроможного державного авіаперевізника", – розповів Володимир Зеленський директору Aerogestion, зауваживши, що Україна охоче розгляне ідеї щодо реалізації цього проекту.

Марк Роше зі свого боку зазначив, що український ринок авіакомпаній фрагментований. Крім того, на ньому позначився вплив пандемії коронавірусу. Та попри це є можливості для створення національного авіаперевізника.

"Я справді вважаю, що повітряний транспорт – чи не найактуальніший для України, для людей, зокрема в умовах кризи необхідно мати змогу подорожувати й вести нормальне життя", – сказав Марк Роше.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+26
Да конечно,нужна очередная убыточная госкомпания с директором на миллионной зарплате и наглядовой радой с такими же запросами,налогоплательщик все выдержит,шел бы ты обратно в свой квартал косоворотчик.
показати весь коментар
18.08.2021 09:46
+16
Для б'юджету - безумовно. Для зелених мародерів - ні. Все просто -Закон збереження коштів:якщо з одних кишень вони зникають (б'юджет), то в інших з'являються (зелені мародери).
показати весь коментар
18.08.2021 10:05
+14
хочете підконтрольного, аби бабло і в цьому секторі економіки стригти?
показати весь коментар
18.08.2021 09:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хочете підконтрольного, аби бабло і в цьому секторі економіки стригти?
показати весь коментар
18.08.2021 09:44 Відповісти
Какое бабло! Это одни убытки!!!
показати весь коментар
18.08.2021 09:45 Відповісти
Для б'юджету - безумовно. Для зелених мародерів - ні. Все просто -Закон збереження коштів:якщо з одних кишень вони зникають (б'юджет), то в інших з'являються (зелені мародери).
показати весь коментар
18.08.2021 10:05 Відповісти
Зеленський: У 2021 році хочемо отримати конкурентоспроможного державного авіаперевізника - Цензор.НЕТ 3586
показати весь коментар
18.08.2021 11:43 Відповісти
А еще бубочка высадит миллиард деревьев.
Или кустов. Конопли.
показати весь коментар
18.08.2021 11:52 Відповісти
курнет и полетит
Зеленський: У 2021 році хочемо отримати конкурентоспроможного державного авіаперевізника - Цензор.НЕТ 9433
показати весь коментар
18.08.2021 11:59 Відповісти
Та нє, в нього велике будівництво, побудує пару доріг і тоді улетить
показати весь коментар
18.08.2021 12:05 Відповісти
Хроника одного президента
‎18.‎08.‎2021

В ходе "борьбы с олигархами" с раздачей подарков в 100 млрд. гривен, Зеленский решил еще выкупить МАУ у Коломойского вместе с долгами для создания "национального авиаперевозчика".
В довершение он еще собирается для святого дела спасения Коломойского взять французский кредит.
показати весь коментар
18.08.2021 15:40 Відповісти
Совок совком. Як тільки держава лізе в комерцію, так і всьо, джентельменский набор: корупція, взятки і збитки. Вова сорока трирічний лохонутий інфант-совкодрочер. СКА і у нас в країні їх більшість. Коротше дайте йому оселедець, а то Шаріков багато розгавкався
показати весь коментар
18.08.2021 12:00 Відповісти
Это просто ТРЭШ! Государственные перевозчики наверное только в Северной Корее остался!
показати весь коментар
18.08.2021 09:44 Відповісти
например, польский LOT
показати весь коментар
18.08.2021 11:36 Відповісти
Даже ваш Аэрофлот не государственная компания!!
показати весь коментар
18.08.2021 11:40 Відповісти
И вам того же
показати весь коментар
18.08.2021 09:44 Відповісти
Перевозчик будет по настоящему национальным когда будет летать на Анах. Тогда и больше шансов экспортировать. Единственный вопрос - декларация была еще при Гончаруке, поправьте, если ошибаюсь. А прошло уже больше года. Что сделано?
показати весь коментар
18.08.2021 09:45 Відповісти
ЧУШЬ пиарная! Просто мутные схемы по покупке авиакеросина! Компенсации убытков!И Т Д
показати весь коментар
18.08.2021 09:47 Відповісти
Да конечно,нужна очередная убыточная госкомпания с директором на миллионной зарплате и наглядовой радой с такими же запросами,налогоплательщик все выдержит,шел бы ты обратно в свой квартал косоворотчик.
показати весь коментар
18.08.2021 09:46 Відповісти
Это задача номер 2. Первая- поставлена Игорь Валерьичем-выкупить МАУ с миллиардными долгами перед Украэрорухом, аэропортами и лизинговыми платежами. Потом могут и собственную воровайку устраивать.
показати весь коментар
18.08.2021 10:10 Відповісти
Чим би Тільки дитя не тішилось
показати весь коментар
18.08.2021 09:47 Відповісти
...аби не втопилось.Чи як доведеться...
Подарунок на мільйон гривень. Хто і за які гроші збудував для Зеленського басейн: Watchdogs.

Зеленський: У 2021 році хочемо отримати конкурентоспроможного державного авіаперевізника - Цензор.НЕТ 5957
показати весь коментар
18.08.2021 10:32 Відповісти
Можно подумать , что 🤡🐏 🤢💩 оно , что-то понимает , озвучивает то , что ему сценарист д'ерьмак подсовывает !
показати весь коментар
18.08.2021 09:49 Відповісти
Тут понимает. Это ж Игорь Валерьичь задачу нарезал. Ему долги МАУ надо девать куда то.
показати весь коментар
18.08.2021 10:05 Відповісти
Краткий перевод с французского.

"Господин Президент, самолеты и экипажи во Франции простаивают, теряют срок службы и квалификацию. Давай мистер Президент впарим вам за ваши деньги всё с отстойника и Вы назовете это "Национальный перевозчик". Ну про ваших внуков мы все уже обсудили, ну как , согласны?"
показати весь коментар
18.08.2021 09:49 Відповісти
Вже нюхнуло коксу зранку.
показати весь коментар
18.08.2021 09:50 Відповісти
З державною Укрзалізницею повний лєщєнко, тож спробуємо якусь мєндель на державні авіаперевезення!
показати весь коментар
18.08.2021 09:51 Відповісти
коломойский довольно потирает ручки
показати весь коментар
18.08.2021 09:53 Відповісти
Ну воно ж розуміє, що 2 строк йому швидше за все не світить, хоча може черговий бидлосеріал для зебілів випустить, томсу намагається вкрасти якомога більше тут і зараз, ну й своїх квартальщиків не обідити, пристроїти на "хлібні" місця, типовий євро-інтригатор...
показати весь коментар
18.08.2021 09:54 Відповісти
Ви так впевнені, що вони не зроблять собі другий строк? Я - ні!
показати весь коментар
18.08.2021 10:17 Відповісти
а Ігарь Валєрічь разрєшил?
показати весь коментар
18.08.2021 09:55 Відповісти
Ну а ви як думали? Хто ж зЄлЄбобікеам "схеми" надиктовує?
показати весь коментар
18.08.2021 09:58 Відповісти
Він багато чого хоче , наприклад
Зе підписав указ про "конкурс" до КСУ за квотою Президента.
Це найгірше, що можна було зробити в ситуації з Конституційним судом.
Рано чи пізно Зе перестане бути президентом і його почнуть тягати по допитах, в тому числі по "справі КСУ".
Хто йому радить творити цю дичину - хз?
Впевнений що , дЄрмак отримує вказівки від кремлівських кураторів !
показати весь коментар
18.08.2021 10:00 Відповісти
Нельзя мешать бизнес и политику.
показати весь коментар
18.08.2021 10:00 Відповісти
Укрзализныця в пример.
показати весь коментар
18.08.2021 10:00 Відповісти
палучім каломойськаго.
показати весь коментар
18.08.2021 10:05 Відповісти
100% это будет как Укрзалізниця только с крыльями , 0 % рентабельности , Наблюдательный совет с кучей дармоедов получающих милионные зарплаты , милиарды государственных дотаций которые просто разворуют , вообщем для ЗЕ и его приспешников будет еще одна коррупционная кормушка.
показати весь коментар
18.08.2021 10:07 Відповісти
А куди ж недоростків пристроювати?
показати весь коментар
18.08.2021 10:19 Відповісти
яке тільки дурнувате Зеленський: У 2021 році хочемо отримати конкурентоспроможного державного авіаперевізника - Цензор.НЕТ 2570
показати весь коментар
18.08.2021 10:07 Відповісти
Бенину авиакомпанию вместе с миллиардными долгами купить государство беня полусчить кеш а государство очередную дыру буратино ЗЕ на службе папы карло
показати весь коментар
18.08.2021 10:10 Відповісти
для этого и придумали
показати весь коментар
18.08.2021 11:45 Відповісти
С зелями мы только пилюлей можем получить.
показати весь коментар
18.08.2021 10:17 Відповісти
Президент Украины также отметил, что данный масштабный проект уже получил поддержку международных партнеров. В частности, правительство Франции инициировало выделение гранта для обеспечения работы консультанта.
показати весь коментар
18.08.2021 10:32 Відповісти
А консультант не испанский лыжник?
показати весь коментар
18.08.2021 13:04 Відповісти
французский
показати весь коментар
18.08.2021 19:38 Відповісти
"....правительство Франции инициировало выделение гранта для обеспечения работы консультанта..." Кто на ком стоял? )))
показати весь коментар
18.08.2021 10:33 Відповісти
фактично в країні лише один авіаперевізник - імені жлоба-бєні.. Дере шкуру з людей, паскуда така. Квиток з Дніпра до Києва коштує до 12 тисяч гривень, і це економ клас, якщо брати за кілька днів до вильоту. Це хіба не маразм??
показати весь коментар
18.08.2021 10:35 Відповісти
Зеленський: У 2021 році хочемо отримати конкурентоспроможного державного авіаперевізника - Цензор.НЕТ 4937
показати весь коментар
18.08.2021 10:37 Відповісти
Опять Порох виноват.
показати весь коментар
18.08.2021 11:56 Відповісти
а тут два в одном - і початок преЗЕденства і початок великого будівництва доріг ...
показати весь коментар
18.08.2021 14:02 Відповісти
Я так понимаю, зеленский решил выкупить МАУ вместе с его долгами перед государством(!!!) и за кредиты французов. Зебилоиды, как вам представление, смешное?
показати весь коментар
18.08.2021 10:57 Відповісти
Ему Беня подсказал.
показати весь коментар
18.08.2021 13:06 Відповісти
Подсказал - это мягко сказано
показати весь коментар
18.08.2021 13:50 Відповісти
Может хоть французы объяснят зебилу, что эффективная и государственная это оксюморон. Хотя кто ж от денежной коровы отказывается.
показати весь коментар
18.08.2021 11:04 Відповісти
Ще одна «бєня лайн»???
показати весь коментар
18.08.2021 11:06 Відповісти
очередной распил от зеленый сопли
показати весь коментар
18.08.2021 11:07 Відповісти
Сразу после:
- 4 тонн баксов учителям,
- большого строительства всего и везде,
- миллиарда деревьев,
- столбиков с QR-кодом и видосиками Потапа,
- межгалактического президентского университета.

В голове наркомана ЗЕ еще много гениальных идей. И они друг другу абсолютно не мешают.
показати весь коментар
18.08.2021 11:09 Відповісти
А ще новий великий Герб України.
показати весь коментар
18.08.2021 12:39 Відповісти
очередной распил от зеленый сопли
показати весь коментар
18.08.2021 11:14 Відповісти
Я думаю, смысл тут в том, чтобы помочь дяде Бене повесить долги МАУ на государственную авиакомпанию. Как обычно, объявят об объединении. Коломойскому вершки, государству - корешки.

Перед объединением новые самолеты МАУ передадут "в аренду" другой компании. Государство получит старый авиапарк, который пора списывать, и долги МАУ.

Если Зеленский, как он утверждает, так хочет расширить внутренние авиаперевозки, для этого достаточно субсидий. Скажем, доплачивать частным авиакомпаниям по 5 долларов за каждого пассажира, летающего из/в провинциальные аэропорты, исключая города-миллионники.
показати весь коментар
18.08.2021 11:45 Відповісти
Ні у якому разі. Це буде чергове "велике крадівництво".
показати весь коментар
18.08.2021 12:08 Відповісти
"... одразу після встановлення зарплати вчителям по 4000 баксів!
І якшо встигнемо закопати мильярд садженців!"😊
показати весь коментар
18.08.2021 12:11 Відповісти
Клоун все мозги уже пронюхал... Покаместь ничего конкурентного государство не организовало
показати весь коментар
18.08.2021 12:17 Відповісти
Сказал агент Бени.
показати весь коментар
18.08.2021 12:25 Відповісти








tZE inform

@tZEinform

·2 ч

В ходе "борьбы с олигархами" с раздачей подарков в 100 млрд. гривен, Зеленский решил еще выкупить МАУ у Коломойского вместе с долгами для создания "национального авиаперевозчика". В довершение он еще собирается для святого дела спасения Коломойского взять французский кредит.
показати весь коментар
18.08.2021 13:01 Відповісти
За керуванням ЗЕ прибутковими залишилися лише 24% державних підприємств.
Про якого державного й конкурентного перевізника він говорить?!
показати весь коментар
18.08.2021 13:09 Відповісти
Приготовились. Шмаркля открывает новое направления для дерибана и без того тощего бюджета страны.
показати весь коментар
18.08.2021 13:44 Відповісти
МАУ переименуют? ))) (шоб с бени-фак-цием не связывали))))
показати весь коментар
18.08.2021 14:04 Відповісти
Мразь, за наш рахунок Коломойського збагатить,
викупивши МАУ з величезними боргами!
показати весь коментар
18.08.2021 15:56 Відповісти
 
 