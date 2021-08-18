Зеленський: У 2021 році хочемо отримати конкурентоспроможного державного авіаперевізника
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з директором французької консалтингової компанії Aerogestion Марком Роше. Співрозмовники обговорили оптимальні моделі створення національного авіаперевізника України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Наголошується, що глава держави поінформував гостей про те, що нині в Україні реалізують низку великих інфраструктурних проектів, зокрема відбувається будівництво та капітальний ремонт автодоріг, модернізують регіональні аеропорти.
Зеленський зауважив, що внутрішній ринок авіаперевезень в Україні не задовольняє всіх стратегічних потреб держави, тому було ухвалено рішення про створення національного авіаперевізника.
Його поява має забезпечити громадянам доступні та зручні перельоти між українськими регіонами, сприяти децентралізації міжнародних авіаперевезень та надати поштовх для розвитку туристичного потенціалу нашої країни.
Президент України зазначив, що цей масштабний проект вже має підтримку міжнародних партнерів. Зокрема, уряд Франції ініціював виділення гранту для забезпечення роботи консультанта.
"Ми починаємо роботу. Цього року хочемо отримати конкурентоспроможного державного авіаперевізника", – розповів Володимир Зеленський директору Aerogestion, зауваживши, що Україна охоче розгляне ідеї щодо реалізації цього проекту.
Марк Роше зі свого боку зазначив, що український ринок авіакомпаній фрагментований. Крім того, на ньому позначився вплив пандемії коронавірусу. Та попри це є можливості для створення національного авіаперевізника.
"Я справді вважаю, що повітряний транспорт – чи не найактуальніший для України, для людей, зокрема в умовах кризи необхідно мати змогу подорожувати й вести нормальне життя", – сказав Марк Роше.
Будь ласка, зачекайте...
Или кустов. Конопли.
18.08.2021
В ходе "борьбы с олигархами" с раздачей подарков в 100 млрд. гривен, Зеленский решил еще выкупить МАУ у Коломойского вместе с долгами для создания "национального авиаперевозчика".
В довершение он еще собирается для святого дела спасения Коломойского взять французский кредит.
Подарунок на мільйон гривень. Хто і за які гроші збудував для Зеленського басейн: Watchdogs.
"Господин Президент, самолеты и экипажи во Франции простаивают, теряют срок службы и квалификацию. Давай мистер Президент впарим вам за ваши деньги всё с отстойника и Вы назовете это "Национальный перевозчик". Ну про ваших внуков мы все уже обсудили, ну как , согласны?"
Зе підписав указ про "конкурс" до КСУ за квотою Президента.
Це найгірше, що можна було зробити в ситуації з Конституційним судом.
Рано чи пізно Зе перестане бути президентом і його почнуть тягати по допитах, в тому числі по "справі КСУ".
Хто йому радить творити цю дичину - хз?
Впевнений що , дЄрмак отримує вказівки від кремлівських кураторів !
- 4 тонн баксов учителям,
- большого строительства всего и везде,
- миллиарда деревьев,
- столбиков с QR-кодом и видосиками Потапа,
- межгалактического президентского университета.
В голове наркомана ЗЕ еще много гениальных идей. И они друг другу абсолютно не мешают.
Перед объединением новые самолеты МАУ передадут "в аренду" другой компании. Государство получит старый авиапарк, который пора списывать, и долги МАУ.
Если Зеленский, как он утверждает, так хочет расширить внутренние авиаперевозки, для этого достаточно субсидий. Скажем, доплачивать частным авиакомпаниям по 5 долларов за каждого пассажира, летающего из/в провинциальные аэропорты, исключая города-миллионники.
І якшо встигнемо закопати мильярд садженців!"😊
tZE inform
@tZEinform
·2 ч
В ходе "борьбы с олигархами" с раздачей подарков в 100 млрд. гривен, Зеленский решил еще выкупить МАУ у Коломойского вместе с долгами для создания "национального авиаперевозчика". В довершение он еще собирается для святого дела спасения Коломойского взять французский кредит.
Про якого державного й конкурентного перевізника він говорить?!
викупивши МАУ з величезними боргами!