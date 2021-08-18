Зеленський: У 2021 році хочемо отримати конкурентоспроможного державного авіаперевізника

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з директором французької консалтингової компанії Aerogestion Марком Роше. Співрозмовники обговорили оптимальні моделі створення національного авіаперевізника України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Наголошується, що глава держави поінформував гостей про те, що нині в Україні реалізують низку великих інфраструктурних проектів, зокрема відбувається будівництво та капітальний ремонт автодоріг, модернізують регіональні аеропорти.

Зеленський зауважив, що внутрішній ринок авіаперевезень в Україні не задовольняє всіх стратегічних потреб держави, тому було ухвалено рішення про створення національного авіаперевізника.

Його поява має забезпечити громадянам доступні та зручні перельоти між українськими регіонами, сприяти децентралізації міжнародних авіаперевезень та надати поштовх для розвитку туристичного потенціалу нашої країни.

Президент України зазначив, що цей масштабний проект вже має підтримку міжнародних партнерів. Зокрема, уряд Франції ініціював виділення гранту для забезпечення роботи консультанта.

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"Ми починаємо роботу. Цього року хочемо отримати конкурентоспроможного державного авіаперевізника", – розповів Володимир Зеленський директору Aerogestion, зауваживши, що Україна охоче розгляне ідеї щодо реалізації цього проекту.

Марк Роше зі свого боку зазначив, що український ринок авіакомпаній фрагментований. Крім того, на ньому позначився вплив пандемії коронавірусу. Та попри це є можливості для створення національного авіаперевізника.

"Я справді вважаю, що повітряний транспорт – чи не найактуальніший для України, для людей, зокрема в умовах кризи необхідно мати змогу подорожувати й вести нормальне життя", – сказав Марк Роше.