Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
1 327 11

Восени стартує сезон здачі об'єктів інфраструктури, - заступник голови ОП Тимошенко

Сезон здачі об'єктів інфраструктури у всіх регіонах стартує восени. У роботі зараз близько 1 тисячі таких об'єктів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході форуму "Україна 30. Децентралізація" заявив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

За його словами, така велика кількість інфраструктурних проєктів стала можливою, серед іншого, завдяки децентралізації. Більшість об'єктів фінансуються спільно з державного бюджету і за рахунок місцевих громад, які завдяки децентралізації отримали великі фінансові можливості.

"І ми не говоримо тільки про дороги. Тому що близько 100 садків, 100 шкіл, 100 спортивних об'єктів реалізуються в громадах. Громади хочуть реалізовувати такі проєкти. Дійсно, держава допомагає своїм бюджетом, але це проєкти співфінансування, які фінансують і міста, і села, і об'єднані територіальні громади", - зазначив заступник голови ОП.

Тимошенко заявив, що за рахунок збільшення коштів, які в результаті децентралізації стали отримувати місцеві бюджети, між територіальними громадами вже існує конкуренція за отримання додаткового фінансування з держбюджету на реалізацію проєктів соціальної інфраструктури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 741 об'єкт "Великого будівництва" буде завершено вчасно, - ОП

Заступник голови ОП розповів, що, допомагаючи територіальним громадам, держава з'єднує між собою ОТГ, великі і маленькі міста дорогами, які будують Укравтодор і обласні державні адміністрації.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко заявляв, що до кінця 2023 року в Україні буде відновлена ​​вся мережа доріг державного значення.

інфраструктура (504) ОТГ (144) Тимошенко Кирило (559)
Топ коментарі
+4
Осенью стартует сезон сдачи объектов инфраструктуры , - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5353
показати весь коментар
28.07.2021 13:40 Відповісти
+1
Осенью стартует сезон сдачи объектов инфраструктуры , - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 3512
показати весь коментар
28.07.2021 13:30 Відповісти
+1
За эту табличку ему ещё придётся отдать зебилам стоимость 3 таких туалетов.
показати весь коментар
28.07.2021 13:52 Відповісти
Осенью стартует сезон сдачи объектов инфраструктуры , - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 3512
показати весь коментар
28.07.2021 13:30 Відповісти
А знаете почему осенью?!
Осенью будет поднятие тарифов, которые переложили на местные власти и в результате осенью:
- местная власть (в которую слуги не попали) будет "рапортовать" избирателям о повышении тарифов
- Зе-власть (труженики бл*дь) будет рапортовать сколько они всего построили....
показати весь коментар
28.07.2021 13:55 Відповісти
Тому, що бабло, як і курей рахуютт восени, а об'єкти і якість їх побудови - весною, кли сніг зійде.
показати весь коментар
28.07.2021 14:18 Відповісти
Наличными))))
показати весь коментар
28.07.2021 13:36 Відповісти
Осенью стартует сезон сдачи объектов инфраструктуры , - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5353
показати весь коментар
28.07.2021 13:40 Відповісти
За эту табличку ему ещё придётся отдать зебилам стоимость 3 таких туалетов.
показати весь коментар
28.07.2021 13:52 Відповісти
По ходу, по осени уже ни чего не будет.............🥶🥶🥶
показати весь коментар
28.07.2021 13:44 Відповісти
И доллар по 100...
показати весь коментар
28.07.2021 14:12 Відповісти
Восени - буде! Весною - ні, зійде разом зі снігом. Як минулорічний асфальт місцями.
показати весь коментар
28.07.2021 14:20 Відповісти
Как же так. Будет отчет? И до выборов еще 3 года...Ох уж эти популисты.
показати весь коментар
28.07.2021 13:53 Відповісти
Тимошенко головний рішала по Великому Крадівництву, його дружина по госбюджетному кіновидавництву - далися в знаки навички після роботи на Фірташа, ще й списання боргів йому допомогає робити голосуванням у ВР , доки РНБО грається в імітацію санкцй для олігархів ..
показати весь коментар
28.07.2021 17:07 Відповісти
 
 