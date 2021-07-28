Восени стартує сезон здачі об'єктів інфраструктури, - заступник голови ОП Тимошенко

Сезон здачі об'єктів інфраструктури у всіх регіонах стартує восени. У роботі зараз близько 1 тисячі таких об'єктів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході форуму "Україна 30. Децентралізація" заявив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

За його словами, така велика кількість інфраструктурних проєктів стала можливою, серед іншого, завдяки децентралізації. Більшість об'єктів фінансуються спільно з державного бюджету і за рахунок місцевих громад, які завдяки децентралізації отримали великі фінансові можливості.

"І ми не говоримо тільки про дороги. Тому що близько 100 садків, 100 шкіл, 100 спортивних об'єктів реалізуються в громадах. Громади хочуть реалізовувати такі проєкти. Дійсно, держава допомагає своїм бюджетом, але це проєкти співфінансування, які фінансують і міста, і села, і об'єднані територіальні громади", - зазначив заступник голови ОП.

Тимошенко заявив, що за рахунок збільшення коштів, які в результаті децентралізації стали отримувати місцеві бюджети, між територіальними громадами вже існує конкуренція за отримання додаткового фінансування з держбюджету на реалізацію проєктів соціальної інфраструктури.

Заступник голови ОП розповів, що, допомагаючи територіальним громадам, держава з'єднує між собою ОТГ, великі і маленькі міста дорогами, які будують Укравтодор і обласні державні адміністрації.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко заявляв, що до кінця 2023 року в Україні буде відновлена ​​вся мережа доріг державного значення.