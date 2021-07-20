741 об'єкт "Великого будівництва" буде завершено вчасно, - ОП

28 об'єктів у всіх регіонах України мають 80% -ву готовність. Їх повинні завершити до Дня Незалежності.

Про це в ході селекторної наради заявив заступник Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в 2021 році в рамках президентської програми "Велике будівництво" реалізується 741 об'єкт, і всі вони будуть закінчені в раніше обумовлені терміни.

Заступник голови ОП доручив прискорити реалізацію об'єктів, за якими торги ще не оголошені або не завершені і, відповідно, не розпочато будівельно-монтажні роботи.

Також під час наради міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко нагадав про схвалення Верховною Радою виділення фінансування в обсязі 1 млрд грн на ремонтно-реставраційні роботи пам'яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності. Ці кошти підуть на реалізацію проєкту "Велика реставрація", що входить до програми "Велике будівництво".

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Головам ОДА необхідно буде в найближчі дні подати до Офісу Президента і Міністерство культури дані про максимум два найбільш пріоритетні об'єкти для кожної області, за якими проєктно-кошторисна документація вже повністю готова і відома актуальна вартість робіт, матеріалів і послуг.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко заявив, що в рамках програми "Велике будівництво" в 2021 році велика увага буде приділена також розвитку залізничного транспорту. Зокрема, вже досягнуто згоди між Україною і Францією про постачання 130 електричних локомотивів.