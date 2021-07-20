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Новини
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741 об'єкт "Великого будівництва" буде завершено вчасно, - ОП

741 об'єкт

28 об'єктів у всіх регіонах України мають 80% -ву готовність. Їх повинні завершити до Дня Незалежності.

Про це в ході селекторної наради заявив заступник Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в 2021 році в рамках президентської програми "Велике будівництво" реалізується 741 об'єкт, і всі вони будуть закінчені в раніше обумовлені терміни.

Заступник голови ОП доручив прискорити реалізацію об'єктів, за якими торги ще не оголошені або не завершені і, відповідно, не розпочато будівельно-монтажні роботи.

Також під час наради міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко нагадав про схвалення Верховною Радою виділення фінансування в обсязі 1 млрд грн на ремонтно-реставраційні роботи пам'яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності. Ці кошти підуть на реалізацію проєкту "Велика реставрація", що входить до програми "Велике будівництво".

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Головам ОДА необхідно буде в найближчі дні подати до Офісу Президента і Міністерство культури дані про максимум два найбільш пріоритетні об'єкти для кожної області, за якими проєктно-кошторисна документація вже повністю готова і відома актуальна вартість робіт, матеріалів і послуг.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко заявив, що в рамках програми "Велике будівництво" в 2021 році велика увага буде приділена також розвитку залізничного транспорту. Зокрема, вже досягнуто згоди між Україною і Францією про постачання 130 електричних локомотивів.

Автор: 

Тимошенко Кирило (558) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+2
Торопится зеленое стадо...оно и понятно надо успеть украсть столько ..что бы внукам хватило...
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20.07.2021 09:17 Відповісти
+1
Я 66 года рождения. Сколько себя помню, все время что-то подгоняли к красной дате. Все это потом быстро приходило в негодность или разваливалось. Из последних примеров - Музей Голодомора.
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20.07.2021 09:20 Відповісти
+1
То скільки смертей від ковіду заплатив і іще заплатить український нарід за 741 об"єкт "Великого крадівництва"?
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20.07.2021 09:20 Відповісти
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Торопится зеленое стадо...оно и понятно надо успеть украсть столько ..что бы внукам хватило...
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20.07.2021 09:17 Відповісти
Успіхів нам!
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20.07.2021 09:17 Відповісти
Зебіли успіх свій уже відсвяткували, коли вибрадюли Зєлєнского президентом. Цим вибрали весь ліміт успіхів. Усьо! Успіхи скінчилися.
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20.07.2021 09:21 Відповісти
Ошибаетесь, судя по видосикам, у них каждый день праздник! А то что они в магазинах на ценниках видят это все проклятый барыга...
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20.07.2021 09:27 Відповісти
Діду, ти би краще підтримав Петра Олексійовича перед росіянами, а то він вчора пообіцяв Крим повернути в наступному році, а вони з нього сміються, падлюки.
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20.07.2021 10:44 Відповісти
Вот ничего не берет упоротых долбодятлов ни ценники в магазинах ни жара, живучи падлы...
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20.07.2021 10:49 Відповісти
Поживемо-побачимо! А ти пожалій себе, а то жовчю захлинешся.
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20.07.2021 10:35 Відповісти
"Максімум - двух"? А де масштаб? Де розмах? Яка це "бальшая стройка"? Велике кралівництво це. І окозамилювання для зебілів.
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20.07.2021 09:19 Відповісти
Лучше бы организовал программу по бесплатной раздаче виагры "Большой Х@й"
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20.07.2021 09:20 Відповісти
Я 66 года рождения. Сколько себя помню, все время что-то подгоняли к красной дате. Все это потом быстро приходило в негодность или разваливалось. Из последних примеров - Музей Голодомора.
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20.07.2021 09:20 Відповісти
То скільки смертей від ковіду заплатив і іще заплатить український нарід за 741 об"єкт "Великого крадівництва"?
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20.07.2021 09:20 Відповісти
Снова пустые обещания ни о чем. Что там по миллиарду деревьев?
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20.07.2021 09:25 Відповісти
Телевизор чаще смотреть надо, все уже посадили в тот же день... только порохоботы могут не заметить миллиард деревьев!
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20.07.2021 10:55 Відповісти
Таки будет закончен
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20.07.2021 09:44 Відповісти
А як же! Обов'язково!
Треба ж встигнути на3.14здити побільше, поки від корита невідігнали.
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20.07.2021 10:51 Відповісти
Дорожное покрытие под Никополем поменяли только в 2020 году.

741 об'єкт "Великого будівництва" буде завершено вчасно, - ОП - Цензор.НЕТ 1345

"Приехали два турка, которые клали асфальт на улице Зеленая село (Алексеевка, Никопольский р-н), с топором. Вырубили траву на дороге и залили дырки смолой. И сказали, что у нас в Украине очень сильная трава"
741 об'єкт "Великого будівництва" буде завершено вчасно, - ОП - Цензор.НЕТ 1255

"Может то у вас такой классный подрядчик, с председательством поделили средства"; "Такого еще нигде не видели, браво!"; "Ямочный ремонт никто не отменял"; "Казнокрадство у нас сильное, а не трава".
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20.07.2021 11:00 Відповісти
Не сумніваюсь - розпиляєте бюджетні кошти вчасно, навіть з випередженням...
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20.07.2021 13:13 Відповісти
Напевне тому, що "упоротие" дивляться трошки далі, ніж ціники та жара. Але тобі цього не зрозуміти.
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20.07.2021 14:19 Відповісти
 
 