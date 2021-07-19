Нову злітно-посадкову смугу відкрили в аеропорту "Одеса". ФОТО

В аеропорту "Одеса" відкрили нову сучасну злітно-посадкову смугу.

Як передає Цензор.НЕТ, заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко у Facebook розповів 5 фактів про нову злітно-посадкову смугу.

За його словами, відкриття нової сучасної злітно-посадкової смуги в аеропорту "Одеса" - один з етапів комплексного підходу до розвитку аеропортів в українських містах.

Далі заступник голови ОП перерахував 5 фактів:

Це перша злітно-посадкова смуга, починаючи з 2012 року, яка була збудована в Україні. При будівництві ЗПС в Одесі вперше у країнах Східної Європи була використана технологія "важкого" бетону завтовшки 40 см. В результаті її міцність та пропускна здатність збільшені удвічі. Довжина смуги збільшена до 2,8 км, ширина – до 45 м. Тепер одеський аеропорт може приймати рейси середньої та великої дальності. У планах – продовжити її до 3,2 км. Тоді аеропорт зможе обслуговувати літаки класу E (такі як Boeing-767-300). Це дозволить "Одесі" стати одним з найбільших регіональних аеропортів Східної Європи, збільшити туристичний та бізнесовий потенціал півдня України. Нова злітно-посадкова смуга в Одесі збудована у межах програми Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Тимошенко додав, що цього року стартує реконструкція в аеропортах Житомира, Кривого Рогу, Ужгорода, Вінниці, Чернівців, Рівного, Полтави, Дніпра, Херсона та інших міст.

Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомив, що цього року запустили регулярні рейси в Ужгород, Чернівці та Кривий Ріг.

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