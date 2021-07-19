Нову злітно-посадкову смугу відкрили в аеропорту "Одеса". ФОТО
В аеропорту "Одеса" відкрили нову сучасну злітно-посадкову смугу.
Як передає Цензор.НЕТ, заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко у Facebook розповів 5 фактів про нову злітно-посадкову смугу.
За його словами, відкриття нової сучасної злітно-посадкової смуги в аеропорту "Одеса" - один з етапів комплексного підходу до розвитку аеропортів в українських містах.
Далі заступник голови ОП перерахував 5 фактів:
- Це перша злітно-посадкова смуга, починаючи з 2012 року, яка була збудована в Україні.
- При будівництві ЗПС в Одесі вперше у країнах Східної Європи була використана технологія "важкого" бетону завтовшки 40 см. В результаті її міцність та пропускна здатність збільшені удвічі.
- Довжина смуги збільшена до 2,8 км, ширина – до 45 м. Тепер одеський аеропорт може приймати рейси середньої та великої дальності.
- У планах – продовжити її до 3,2 км. Тоді аеропорт зможе обслуговувати літаки класу E (такі як Boeing-767-300). Це дозволить "Одесі" стати одним з найбільших регіональних аеропортів Східної Європи, збільшити туристичний та бізнесовий потенціал півдня України.
- Нова злітно-посадкова смуга в Одесі збудована у межах програми Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво".
Тимошенко додав, що цього року стартує реконструкція в аеропортах Житомира, Кривого Рогу, Ужгорода, Вінниці, Чернівців, Рівного, Полтави, Дніпра, Херсона та інших міст.
Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомив, що цього року запустили регулярні рейси в Ужгород, Чернівці та Кривий Ріг.
Топ коментарі
+16 Ан Мур
показати весь коментар19.07.2021 14:00 Відповісти Посилання
+9 саша паламарчук
показати весь коментар19.07.2021 13:58 Відповісти Посилання
+8 саша паламарчук
показати весь коментар19.07.2021 14:02 Відповісти Посилання
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полоса должна была быть 3,2 км, но построили 2,8. Вэлыкэ крадивныцтво трывае.
І навіть перевіряла струмінь води хвилин за 30 до посадки.
Але коли настав час, не вичавила з себе ані краплі!
Я ще подумав, що це погана прикмета для аеропорту.
В рамках уже объявленной программы "большая концессия".
А в жОПі традиційно брешуть.
7 декабря 2016 года в аэропорту впервые совершил посадку Боинг 767-300, для приёма которого аэропорт не сертифицирован. Этим бортом в Одессу прибыла команда Манчестер Юнайтед.[6]
Так, просто поржать о великом крадивництве...
"Нова злітно-посадкова смуга в Одесі збудована у межах програми Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво"".Джерело: https://censor.net/ua/p3277905
19 июля 2019 http://trassae95.com/berezovskij/news/2019/07/19/stroiteljstvo-novoj-vzletno-posadochnoj-polosy-v-odesskom-aeroportu-zaversheno-54221.html Строительство новой взлетно-посадочной полосы в Одесском аэропорту завершено
07 лютого 2020 https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2872020-goncaruk-anonsuvav-iz-1-berezna-start-programi-velike-budivnictvo.html Гончарук анонсував із 1 березня старт програми "Велике будівництво"
Як був мій дід маленький, а батька ще на світі не було, так ми з дідом чумакували. У нас було дві пари волів чужих, а третя не наша; три рижих, а один четвертий. Так ми з дідом ловили по лісу ведмедів. Дід було кілка заструже, а я з-за куща як тюкну на ведмедя, так він з переляку роззявить рота та так на кілка і наштрикнеться. То я ззаду дрючком і закладу, то ми тоді з дідом як заходимось, та так, мовляв, шкуру і знімем.
Так ми тоді як почали з дідом багатіти, та начали орать по печі , і по пічурках , і по запічках, і під припічком, та як виорали дванадцять десятин по печі та по пічурках, так як уродив у нас хліб! Так ми на комині поклали дванадцять стогів. Та як унадились миші; а в нас був кіт здоровий, та як погнався за мишами. Миші під стіг, а кіт на стіг, та так і повалив їх у помийницю.....
Те, що Замголови ОП тільки сьогодні відійшов від чогось забористого, не є причиною знову видавати стару новину.
Вы не в курсе, что ВПП ещё надо сертифицировать прежде, чем вводить в эксплуатацию?
А бумажки на ВПП - это очень не просто. Это тете не просто взять да и по троить с нуля.
ЗЕ обещал ПОСТРОИТЬ 16 аэропортов. В итоге за 2 года открыли толко полосу, которую построили при Порохе.
Видно, якраз перед тим зелені нову партію товару отримали, а він виявився ну дуже забористим!