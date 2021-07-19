УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5142 відвідувача онлайн
Новини Фото
6 207 33

Нову злітно-посадкову смугу відкрили в аеропорту "Одеса". ФОТО

В аеропорту "Одеса" відкрили нову сучасну злітно-посадкову смугу.

Як передає Цензор.НЕТ, заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко у Facebook розповів 5 фактів про нову злітно-посадкову смугу.

За його словами, відкриття нової сучасної злітно-посадкової смуги в аеропорту "Одеса" - один з етапів комплексного підходу до розвитку аеропортів в українських містах.

Далі заступник голови ОП перерахував 5 фактів:

  1. Це перша злітно-посадкова смуга, починаючи з 2012 року, яка була збудована в Україні.
  2. При будівництві ЗПС в Одесі вперше у країнах Східної Європи була використана технологія "важкого" бетону завтовшки 40 см. В результаті її міцність та пропускна здатність збільшені удвічі.
  3. Довжина смуги збільшена до 2,8 км, ширина – до 45 м. Тепер одеський аеропорт може приймати рейси середньої та великої дальності.
  4. У планах – продовжити її до 3,2 км. Тоді аеропорт зможе обслуговувати літаки класу E (такі як Boeing-767-300). Це дозволить "Одесі" стати одним з найбільших регіональних аеропортів Східної Європи, збільшити туристичний та бізнесовий потенціал півдня України.
  5. Нова злітно-посадкова смуга в Одесі збудована у межах програми Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Тимошенко додав, що цього року стартує реконструкція в аеропортах Житомира, Кривого Рогу, Ужгорода, Вінниці, Чернівців, Рівного, Полтави, Дніпра, Херсона та інших міст.

Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомив, що цього року запустили регулярні рейси в Ужгород, Чернівці та Кривий Ріг.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пропускну здатність залізничної ділянки Чорноморська - Берегова буде підвищено, - Кубраков. ФОТО

Нову злітно-посадкову смугу відкрили в аеропорту Одеса 01
Нову злітно-посадкову смугу відкрили в аеропорту Одеса 02

Автор: 

аеропорт (1854) Одеса (5496) Тимошенко Кирило (558) Велике будівництво (741)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16
Цю злітно-посадкову смугу побудували ще з-за міністра Омеляна. Закінчили будівництво ще в 2019-му році. Але відкриття її експлуатації довелось очікувати два роки...
А в жОПі традиційно брешуть.
показати весь коментар
19.07.2021 14:00 Відповісти
+9
Порошенко вкрав.
показати весь коментар
19.07.2021 13:58 Відповісти
+8
Нову злітно-посадкову смугу відкрили в аеропорту "Одеса" - Цензор.НЕТ 1611
показати весь коментар
19.07.2021 14:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для Ф-15 подходит.
показати весь коментар
19.07.2021 13:55 Відповісти
между строк -

полоса должна была быть 3,2 км, но построили 2,8. Вэлыкэ крадивныцтво трывае.
показати весь коментар
19.07.2021 13:56 Відповісти
0.4 виносимо за дужки і всі діла.
показати весь коментар
19.07.2021 14:00 Відповісти
Насколько я помню, аэродром 1-го класса, это начиная с 3400 м. То что построили только 2-й класс.
показати весь коментар
19.07.2021 14:14 Відповісти
а где вторая поливалка?)
показати весь коментар
19.07.2021 13:56 Відповісти
Порошенко вкрав.
показати весь коментар
19.07.2021 13:58 Відповісти
повылазило? правда, на неё воды не хватило... но то такое.
показати весь коментар
19.07.2021 14:00 Відповісти
Вона стояла.
І навіть перевіряла струмінь води хвилин за 30 до посадки.
Але коли настав час, не вичавила з себе ані краплі!
Я ще подумав, що це погана прикмета для аеропорту.
показати весь коментар
19.07.2021 23:00 Відповісти
Построили за бюджетные деньги, а потом передадут какому-нибудь папе Карло зеленого Буратины для зарабатывания бабла?
В рамках уже объявленной программы "большая концессия".
показати весь коментар
19.07.2021 13:59 Відповісти
Ви здивуєтесь, але аеропорт - приватна власність!
показати весь коментар
19.07.2021 23:01 Відповісти
Рівно два роки минуло,як бетон залитий ПОВНІСТЮ.
показати весь коментар
19.07.2021 14:52 Відповісти
Цю злітно-посадкову смугу побудували ще з-за міністра Омеляна. Закінчили будівництво ще в 2019-му році. Але відкриття її експлуатації довелось очікувати два роки...
А в жОПі традиційно брешуть.
показати весь коментар
19.07.2021 14:00 Відповісти
звідки інфа про 2019? Може ти трошки необізнана у таких речах?
показати весь коментар
19.07.2021 22:38 Відповісти
Чому без Зелі? А пропіаритись?
показати весь коментар
19.07.2021 14:01 Відповісти
Нову злітно-посадкову смугу відкрили в аеропорту "Одеса" - Цензор.НЕТ 1611
показати весь коментар
19.07.2021 14:02 Відповісти
Все идет по плану
показати весь коментар
19.07.2021 14:16 Відповісти
Буба готується приймати самольоти *уйла?
показати весь коментар
19.07.2021 14:17 Відповісти
Аэропорт располагает ВПП длиной 2800 м шириной 56 м, ширина магистральной рулёжной дорожки (МРД) 17,6 м, соединительных рулёжных дорожек (РД) 16 м, что позволяет ему принимать среднемагистральные самолёты как российского (Ту-154, Ту-134, Як-42), так и западного производства (вплоть до Боинга 757-300). Аэропорт соответствует метеоминимуму I категории по классификации ИКАО[5].

7 декабря 2016 года в аэропорту впервые совершил посадку Боинг 767-300, для приёма которого аэропорт не сертифицирован. Этим бортом в Одессу прибыла команда Манчестер Юнайтед.[6]

Так, просто поржать о великом крадивництве...
показати весь коментар
19.07.2021 14:17 Відповісти
Так чмырь ватный гражданин Эрэфии по совместительству мэр Одессы Труха пиарился на этом два дня к ряду,летал на своем самолете вдоль и поперек а ватная публика и впрямь верит что это его заслуга,так и живут из года в год..
показати весь коментар
19.07.2021 14:47 Відповісти
вы он верите, шо у петруся одни заслуги и святость; так шо сами ничем от ваты и не отличаетесь
показати весь коментар
19.07.2021 18:41 Відповісти
Прикольно.
"Нова злітно-посадкова смуга в Одесі збудована у межах програми Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво"".Джерело: https://censor.net/ua/p3277905

19 июля 2019 http://trassae95.com/berezovskij/news/2019/07/19/stroiteljstvo-novoj-vzletno-posadochnoj-polosy-v-odesskom-aeroportu-zaversheno-54221.html Строительство новой взлетно-посадочной полосы в Одесском аэропорту завершено

07 лютого 2020 https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2872020-goncaruk-anonsuvav-iz-1-berezna-start-programi-velike-budivnictvo.html Гончарук анонсував із 1 березня старт програми "Велике будівництво"

Як був мій дід маленький, а батька ще на світі не було, так ми з дідом чумакували. У нас було дві пари волів чужих, а третя не наша; три рижих, а один четвертий. Так ми з дідом ловили по лісу ведмедів. Дід було кілка заструже, а я з-за куща як тюкну на ведмедя, так він з переляку роззявить рота та так на кілка і наштрикнеться. То я ззаду дрючком і закладу, то ми тоді з дідом як заходимось, та так, мовляв, шкуру і знімем.
Так ми тоді як почали з дідом багатіти, та начали орать по печі , і по пічурках , і по запічках, і під припічком, та як виорали дванадцять десятин по печі та по пічурках, так як уродив у нас хліб! Так ми на комині поклали дванадцять стогів. Та як унадились миші; а в нас був кіт здоровий, та як погнався за мишами. Миші під стіг, а кіт на стіг, та так і повалив їх у помийницю.....
показати весь коментар
19.07.2021 14:50 Відповісти
Взагалі-то її відкрили ще 16 числа, тоді ж і сів на ній перший літак - зображений на фото.
Те, що Замголови ОП тільки сьогодні відійшов від чогось забористого, не є причиною знову видавати стару новину.
показати весь коментар
19.07.2021 15:01 Відповісти
А построили ее вобще еще в 2019 году.
показати весь коментар
19.07.2021 17:48 Відповісти
И чё?
Вы не в курсе, что ВПП ещё надо сертифицировать прежде, чем вводить в эксплуатацию?
показати весь коментар
19.07.2021 18:01 Відповісти
Вотт ватного наркомана в презы - это быстро.

А бумажки на ВПП - это очень не просто. Это тете не просто взять да и по троить с нуля.
показати весь коментар
19.07.2021 18:11 Відповісти
Ничего, чьо эту ВПП в 2019-м еще при Порохе построили, а при ЗЕ 2 года открывали?
показати весь коментар
19.07.2021 17:47 Відповісти
Ви розумієте різницю між "Побудували", і "Ввели в експлуатацію"?
показати весь коментар
19.07.2021 18:03 Відповісти
И что ж могло помешать ЗЕлупарию и его власти ввести в эксплуатацию эту ВПП еще в 2019 году?

ЗЕ обещал ПОСТРОИТЬ 16 аэропортов. В итоге за 2 года открыли толко полосу, которую построили при Порохе.
показати весь коментар
19.07.2021 18:09 Відповісти
навіть не в цьому річ. Лохи вважають що як бетон залили то вже ЗПС побудувана))) До того ж там посилаються на містера Гіперлупа, а це взагалі по за межею здорового глузду))
показати весь коментар
19.07.2021 22:43 Відповісти
После открытия новой полосы 16 июля (а перед этим аэропорт был почти сутки закрыт для окончательной сертификации ВПП и рулежных дорожек по стандартам IKAO), даже удивился, почему Величайший не перерезал ленточку и даже не снял видосик по этому поводу. Только спустя три дня зелёные жулики спохватились, что прое&Бали очередной повод попиариться на чем-то, к чему не имеют никакого отношения. Полосу закончили заливать ещё в 2019 году, когда зелень только готовилась к великому крадивництву.
показати весь коментар
19.07.2021 19:01 Відповісти
Я Вам більше скажу, по секрету - в Києві редактори ЗМІ не могли повірити місцевим, одеськім журналістам, що там нікого з верхівки не було!
Видно, якраз перед тим зелені нову партію товару отримали, а він виявився ну дуже забористим!
показати весь коментар
19.07.2021 22:53 Відповісти
 
 