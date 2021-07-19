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Новую взлетно-посадочную полосу открыли в аэропорту "Одесса". ФОТО

В аэропорту "Одесса" открыли новую современную взлетно-посадочную полосу.

Как передает Цензор.НЕТ, замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Facebook рассказал 5 фактов о новой взлетно-посадочной полосе.

По его словам, открытие новой современной взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Одесса" - один из этапов комплексного подхода к развитию аэропортов в украинских городах.

Далее замглавы ОП перечислил 5 фактов:

1. Это первая взлетно-посадочная полоса, начиная с 2012 года, которая была построена в Украине.

2. При строительстве ВПП в Одессе впервые в странах Восточной Европы была использована технология "тяжелого" бетона толщиной 40 см. В результате ее прочность и пропускная способность увеличены в два раза.

3. Длина полосы увеличена до 2,8 км, ширина - до 45 м. Теперь одесский аэропорт может принимать рейсы средней и большой дальности.

4. В планах - продолжить ее до 3,2 км. Тогда аэропорт сможет обслуживать самолеты класса E (такие как Boeing-767-300). Это позволит "Одессе" стать одним из крупнейших региональных аэропортов Восточной Европы, увеличить туристический и деловой потенциал юга Украины.

5. Новая взлетно-посадочная полоса в Одессе построена в рамках программы Президента Украины Владимир Зеленский "Большая стройка".

Тимошенко добавил, что в этом году стартует реконструкция в аэропортах Житомира, Кривого Рога, Ужгорода, Винницы, Черновцов, Ривного, Полтавы, Днепра, Херсона и других городов.

Напомним, ранее Тимошенко сообщил, что в этом году запустили регулярные рейсы в Ужгород, Черновцы и Кривой Рог.

Также читайте: Пропускная способность железнодорожного участка Черноморская - Береговая будет повышена, - Кубраков. ФОТО

Новую взлетно-посадочную полосу открыли в аэропорту Одесса 01
Новую взлетно-посадочную полосу открыли в аэропорту Одесса 02

Автор: 

аэропорт (1511) Одесса (7918) Тимошенко Кирилл (432) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+16
Цю злітно-посадкову смугу побудували ще з-за міністра Омеляна. Закінчили будівництво ще в 2019-му році. Але відкриття її експлуатації довелось очікувати два роки...
А в жОПі традиційно брешуть.
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19.07.2021 14:00 Ответить
+9
Порошенко вкрав.
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19.07.2021 13:58 Ответить
+8
Нову злітно-посадкову смугу відкрили в аеропорту "Одеса" - Цензор.НЕТ 1611
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19.07.2021 14:02 Ответить
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Для Ф-15 подходит.
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19.07.2021 13:55 Ответить
между строк -

полоса должна была быть 3,2 км, но построили 2,8. Вэлыкэ крадивныцтво трывае.
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19.07.2021 13:56 Ответить
0.4 виносимо за дужки і всі діла.
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19.07.2021 14:00 Ответить
Насколько я помню, аэродром 1-го класса, это начиная с 3400 м. То что построили только 2-й класс.
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19.07.2021 14:14 Ответить
а где вторая поливалка?)
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19.07.2021 13:56 Ответить
Порошенко вкрав.
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19.07.2021 13:58 Ответить
повылазило? правда, на неё воды не хватило... но то такое.
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19.07.2021 14:00 Ответить
Вона стояла.
І навіть перевіряла струмінь води хвилин за 30 до посадки.
Але коли настав час, не вичавила з себе ані краплі!
Я ще подумав, що це погана прикмета для аеропорту.
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19.07.2021 23:00 Ответить
Построили за бюджетные деньги, а потом передадут какому-нибудь папе Карло зеленого Буратины для зарабатывания бабла?
В рамках уже объявленной программы "большая концессия".
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19.07.2021 13:59 Ответить
Ви здивуєтесь, але аеропорт - приватна власність!
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19.07.2021 23:01 Ответить
Рівно два роки минуло,як бетон залитий ПОВНІСТЮ.
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19.07.2021 14:52 Ответить
Цю злітно-посадкову смугу побудували ще з-за міністра Омеляна. Закінчили будівництво ще в 2019-му році. Але відкриття її експлуатації довелось очікувати два роки...
А в жОПі традиційно брешуть.
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19.07.2021 14:00 Ответить
звідки інфа про 2019? Може ти трошки необізнана у таких речах?
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19.07.2021 22:38 Ответить
Чому без Зелі? А пропіаритись?
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19.07.2021 14:01 Ответить
Нову злітно-посадкову смугу відкрили в аеропорту "Одеса" - Цензор.НЕТ 1611
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19.07.2021 14:02 Ответить
Все идет по плану
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19.07.2021 14:16 Ответить
Буба готується приймати самольоти *уйла?
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19.07.2021 14:17 Ответить
Аэропорт располагает ВПП длиной 2800 м шириной 56 м, ширина магистральной рулёжной дорожки (МРД) 17,6 м, соединительных рулёжных дорожек (РД) 16 м, что позволяет ему принимать среднемагистральные самолёты как российского (Ту-154, Ту-134, Як-42), так и западного производства (вплоть до Боинга 757-300). Аэропорт соответствует метеоминимуму I категории по классификации ИКАО[5].

7 декабря 2016 года в аэропорту впервые совершил посадку Боинг 767-300, для приёма которого аэропорт не сертифицирован. Этим бортом в Одессу прибыла команда Манчестер Юнайтед.[6]

Так, просто поржать о великом крадивництве...
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19.07.2021 14:17 Ответить
Так чмырь ватный гражданин Эрэфии по совместительству мэр Одессы Труха пиарился на этом два дня к ряду,летал на своем самолете вдоль и поперек а ватная публика и впрямь верит что это его заслуга,так и живут из года в год..
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19.07.2021 14:47 Ответить
вы он верите, шо у петруся одни заслуги и святость; так шо сами ничем от ваты и не отличаетесь
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19.07.2021 18:41 Ответить
Прикольно.
"Нова злітно-посадкова смуга в Одесі збудована у межах програми Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво"".Джерело: https://censor.net/ua/p3277905

19 июля 2019 http://trassae95.com/berezovskij/news/2019/07/19/stroiteljstvo-novoj-vzletno-posadochnoj-polosy-v-odesskom-aeroportu-zaversheno-54221.html Строительство новой взлетно-посадочной полосы в Одесском аэропорту завершено

07 лютого 2020 https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2872020-goncaruk-anonsuvav-iz-1-berezna-start-programi-velike-budivnictvo.html Гончарук анонсував із 1 березня старт програми "Велике будівництво"

Як був мій дід маленький, а батька ще на світі не було, так ми з дідом чумакували. У нас було дві пари волів чужих, а третя не наша; три рижих, а один четвертий. Так ми з дідом ловили по лісу ведмедів. Дід було кілка заструже, а я з-за куща як тюкну на ведмедя, так він з переляку роззявить рота та так на кілка і наштрикнеться. То я ззаду дрючком і закладу, то ми тоді з дідом як заходимось, та так, мовляв, шкуру і знімем.
Так ми тоді як почали з дідом багатіти, та начали орать по печі , і по пічурках , і по запічках, і під припічком, та як виорали дванадцять десятин по печі та по пічурках, так як уродив у нас хліб! Так ми на комині поклали дванадцять стогів. Та як унадились миші; а в нас був кіт здоровий, та як погнався за мишами. Миші під стіг, а кіт на стіг, та так і повалив їх у помийницю.....
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19.07.2021 14:50 Ответить
Взагалі-то її відкрили ще 16 числа, тоді ж і сів на ній перший літак - зображений на фото.
Те, що Замголови ОП тільки сьогодні відійшов від чогось забористого, не є причиною знову видавати стару новину.
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19.07.2021 15:01 Ответить
А построили ее вобще еще в 2019 году.
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19.07.2021 17:48 Ответить
И чё?
Вы не в курсе, что ВПП ещё надо сертифицировать прежде, чем вводить в эксплуатацию?
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19.07.2021 18:01 Ответить
Вотт ватного наркомана в презы - это быстро.

А бумажки на ВПП - это очень не просто. Это тете не просто взять да и по троить с нуля.
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19.07.2021 18:11 Ответить
Ничего, чьо эту ВПП в 2019-м еще при Порохе построили, а при ЗЕ 2 года открывали?
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19.07.2021 17:47 Ответить
Ви розумієте різницю між "Побудували", і "Ввели в експлуатацію"?
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19.07.2021 18:03 Ответить
И что ж могло помешать ЗЕлупарию и его власти ввести в эксплуатацию эту ВПП еще в 2019 году?

ЗЕ обещал ПОСТРОИТЬ 16 аэропортов. В итоге за 2 года открыли толко полосу, которую построили при Порохе.
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19.07.2021 18:09 Ответить
навіть не в цьому річ. Лохи вважають що як бетон залили то вже ЗПС побудувана))) До того ж там посилаються на містера Гіперлупа, а це взагалі по за межею здорового глузду))
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19.07.2021 22:43 Ответить
После открытия новой полосы 16 июля (а перед этим аэропорт был почти сутки закрыт для окончательной сертификации ВПП и рулежных дорожек по стандартам IKAO), даже удивился, почему Величайший не перерезал ленточку и даже не снял видосик по этому поводу. Только спустя три дня зелёные жулики спохватились, что прое&Бали очередной повод попиариться на чем-то, к чему не имеют никакого отношения. Полосу закончили заливать ещё в 2019 году, когда зелень только готовилась к великому крадивництву.
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19.07.2021 19:01 Ответить
Я Вам більше скажу, по секрету - в Києві редактори ЗМІ не могли повірити місцевим, одеськім журналістам, що там нікого з верхівки не було!
Видно, якраз перед тим зелені нову партію товару отримали, а він виявився ну дуже забористим!
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19.07.2021 22:53 Ответить
 
 