Новую взлетно-посадочную полосу открыли в аэропорту "Одесса". ФОТО

В аэропорту "Одесса" открыли новую современную взлетно-посадочную полосу.

Как передает Цензор.НЕТ, замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Facebook рассказал 5 фактов о новой взлетно-посадочной полосе.

По его словам, открытие новой современной взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Одесса" - один из этапов комплексного подхода к развитию аэропортов в украинских городах.

Далее замглавы ОП перечислил 5 фактов:



1. Это первая взлетно-посадочная полоса, начиная с 2012 года, которая была построена в Украине.



2. При строительстве ВПП в Одессе впервые в странах Восточной Европы была использована технология "тяжелого" бетона толщиной 40 см. В результате ее прочность и пропускная способность увеличены в два раза.



3. Длина полосы увеличена до 2,8 км, ширина - до 45 м. Теперь одесский аэропорт может принимать рейсы средней и большой дальности.



4. В планах - продолжить ее до 3,2 км. Тогда аэропорт сможет обслуживать самолеты класса E (такие как Boeing-767-300). Это позволит "Одессе" стать одним из крупнейших региональных аэропортов Восточной Европы, увеличить туристический и деловой потенциал юга Украины.



5. Новая взлетно-посадочная полоса в Одессе построена в рамках программы Президента Украины Владимир Зеленский "Большая стройка".

Тимошенко добавил, что в этом году стартует реконструкция в аэропортах Житомира, Кривого Рога, Ужгорода, Винницы, Черновцов, Ривного, Полтавы, Днепра, Херсона и других городов.

Напомним, ранее Тимошенко сообщил, что в этом году запустили регулярные рейсы в Ужгород, Черновцы и Кривой Рог.

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