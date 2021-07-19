Новую взлетно-посадочную полосу открыли в аэропорту "Одесса". ФОТО
В аэропорту "Одесса" открыли новую современную взлетно-посадочную полосу.
Как передает Цензор.НЕТ, замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Facebook рассказал 5 фактов о новой взлетно-посадочной полосе.
По его словам, открытие новой современной взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Одесса" - один из этапов комплексного подхода к развитию аэропортов в украинских городах.
Далее замглавы ОП перечислил 5 фактов:
1. Это первая взлетно-посадочная полоса, начиная с 2012 года, которая была построена в Украине.
2. При строительстве ВПП в Одессе впервые в странах Восточной Европы была использована технология "тяжелого" бетона толщиной 40 см. В результате ее прочность и пропускная способность увеличены в два раза.
3. Длина полосы увеличена до 2,8 км, ширина - до 45 м. Теперь одесский аэропорт может принимать рейсы средней и большой дальности.
4. В планах - продолжить ее до 3,2 км. Тогда аэропорт сможет обслуживать самолеты класса E (такие как Boeing-767-300). Это позволит "Одессе" стать одним из крупнейших региональных аэропортов Восточной Европы, увеличить туристический и деловой потенциал юга Украины.
5. Новая взлетно-посадочная полоса в Одессе построена в рамках программы Президента Украины Владимир Зеленский "Большая стройка".
Тимошенко добавил, что в этом году стартует реконструкция в аэропортах Житомира, Кривого Рога, Ужгорода, Винницы, Черновцов, Ривного, Полтавы, Днепра, Херсона и других городов.
Напомним, ранее Тимошенко сообщил, что в этом году запустили регулярные рейсы в Ужгород, Черновцы и Кривой Рог.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
полоса должна была быть 3,2 км, но построили 2,8. Вэлыкэ крадивныцтво трывае.
І навіть перевіряла струмінь води хвилин за 30 до посадки.
Але коли настав час, не вичавила з себе ані краплі!
Я ще подумав, що це погана прикмета для аеропорту.
В рамках уже объявленной программы "большая концессия".
А в жОПі традиційно брешуть.
7 декабря 2016 года в аэропорту впервые совершил посадку Боинг 767-300, для приёма которого аэропорт не сертифицирован. Этим бортом в Одессу прибыла команда Манчестер Юнайтед.[6]
Так, просто поржать о великом крадивництве...
"Нова злітно-посадкова смуга в Одесі збудована у межах програми Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво"".Джерело: https://censor.net/ua/p3277905
19 июля 2019 http://trassae95.com/berezovskij/news/2019/07/19/stroiteljstvo-novoj-vzletno-posadochnoj-polosy-v-odesskom-aeroportu-zaversheno-54221.html Строительство новой взлетно-посадочной полосы в Одесском аэропорту завершено
07 лютого 2020 https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2872020-goncaruk-anonsuvav-iz-1-berezna-start-programi-velike-budivnictvo.html Гончарук анонсував із 1 березня старт програми "Велике будівництво"
Як був мій дід маленький, а батька ще на світі не було, так ми з дідом чумакували. У нас було дві пари волів чужих, а третя не наша; три рижих, а один четвертий. Так ми з дідом ловили по лісу ведмедів. Дід було кілка заструже, а я з-за куща як тюкну на ведмедя, так він з переляку роззявить рота та так на кілка і наштрикнеться. То я ззаду дрючком і закладу, то ми тоді з дідом як заходимось, та так, мовляв, шкуру і знімем.
Так ми тоді як почали з дідом багатіти, та начали орать по печі , і по пічурках , і по запічках, і під припічком, та як виорали дванадцять десятин по печі та по пічурках, так як уродив у нас хліб! Так ми на комині поклали дванадцять стогів. Та як унадились миші; а в нас був кіт здоровий, та як погнався за мишами. Миші під стіг, а кіт на стіг, та так і повалив їх у помийницю.....
Те, що Замголови ОП тільки сьогодні відійшов від чогось забористого, не є причиною знову видавати стару новину.
Вы не в курсе, что ВПП ещё надо сертифицировать прежде, чем вводить в эксплуатацию?
А бумажки на ВПП - это очень не просто. Это тете не просто взять да и по троить с нуля.
ЗЕ обещал ПОСТРОИТЬ 16 аэропортов. В итоге за 2 года открыли толко полосу, которую построили при Порохе.
Видно, якраз перед тим зелені нову партію товару отримали, а він виявився ну дуже забористим!