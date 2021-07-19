Пропускная способность железнодорожного участка Черноморская - Береговая будет повышена, - Кубраков. ФОТО

На Одесчине начата укладка и электрифицикация второй главной колеи на участке Черноморская - Береговая протяженностью 6,5 км. Работы планируют завершить в этом году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Отмечается, что последний раз пропускную способность участка Черноморская - Береговая повышали 6 лет назад.

После обновления в рамках президентской программы "Большая стройка" пропускная способность пути увеличится с 55 до 60 пар поездов в сутки.

"Именно этими железнодорожными путями осуществляются перевозки для 3-х из 5-ти крупнейших стивидорных компаний страны - ГП МТП "Южный", ООО "Трансинвестсервис" и АО "Одесский припортовый завод", - рассказал Кубраков.

По расчетам объемы грузопотоков на ГП МТП "Южный" и ООО "ТИС" до 2023 года составят не менее 135 млн тонн.

"В дальнейшем мы рассматриваем возможность достройки второй главного пути на участке "пост 30 км"- станция Береговая/станция Химическая. Тогда пропускная способность участка Черноморская - Береговая - Химическая составит уже 150 пар поездов в сутки", - объяснил министр.

"Особое значение здесь имеет "Южный" как крупнейший государственный стивидор. Именно на его примере мы хотим показать, что государство хочет и может быть эффективным менеджером", - добавил Кубраков.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор президентской программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что Украина получит 130 новых грузовых электрических локомотивов производства французской компании Alstom.

Также читайте: Детсад в Чкаловом после реконструкции сможет принять до 80 воспитанников, - Днепропетровская ОГА. ФОТО