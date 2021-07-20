741 объект "Большой стройки" будет закончен вовремя, - ОП

28 объектов во всех регионах Украины имеют 80%-ю готовность. Их должны завершить до Дня Независимости.

Об этом в ходе селекторного совещания заявил заместитель Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в 2021 году в рамках президентской программы "Большая стройка" реализуется 741 объект, и все они будут закончены в ранее оговоренные сроки.

Замглавы ОП поручил ускорить реализацию объектов, по которым торги еще не объявлены или не завершены и, соответственно, не начаты строительно-монтажные работы.

Также во время совещания министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко напомнил об одобрении Верховной Радой выделения финансирования в объеме 1 млрд грн на ремонтно-реставрационные работы памятников культурного наследия, находящихся в коммунальной собственности. Эти средства пойдут на реализацию проекта "Большая реставрация", входящего в программу "Большая стройка".

Главам ОГА необходимо будет в ближайшие дни подать в Офис Президента и Министерство культуры данные о максимум двух наиболее приоритетных объектах для каждой области, по которым проектно-сметная документация уже полностью готова и известна актуальная стоимость работ, материалов и услуг.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко заявил, что в рамках программы "Большая стройка" в 2021 году большое внимание будет уделено также развитию железнодорожного транспорта. В частности, уже достигнуто соглашение между Украиной и Францией о поставке 130 электрических локомотивов.

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