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741 объект "Большой стройки" будет закончен вовремя, - ОП

741 объект

28 объектов во всех регионах Украины имеют 80%-ю готовность. Их должны завершить до Дня Независимости.

Об этом в ходе селекторного совещания заявил заместитель Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в 2021 году в рамках президентской программы "Большая стройка" реализуется 741 объект, и все они будут закончены в ранее оговоренные сроки.

Замглавы ОП поручил ускорить реализацию объектов, по которым торги еще не объявлены или не завершены и, соответственно, не начаты строительно-монтажные работы.

Также во время совещания министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко напомнил об одобрении Верховной Радой выделения финансирования в объеме 1 млрд грн на ремонтно-реставрационные работы памятников культурного наследия, находящихся в коммунальной собственности. Эти средства пойдут на реализацию проекта "Большая реставрация", входящего в программу "Большая стройка".

Главам ОГА необходимо будет в ближайшие дни подать в Офис Президента и Министерство культуры данные о максимум двух наиболее приоритетных объектах для каждой области, по которым проектно-сметная документация уже полностью готова и известна актуальная стоимость работ, материалов и услуг.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко заявил, что в рамках программы "Большая стройка" в 2021 году большое внимание будет уделено также развитию железнодорожного транспорта. В частности, уже достигнуто соглашение между Украиной и Францией о поставке 130 электрических локомотивов.

Также читайте: Новую взлетно-посадочную полосу открыли в аэропорту "Одесса". ФОТО

Автор: 

Тимошенко Кирилл (432) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+2
Торопится зеленое стадо...оно и понятно надо успеть украсть столько ..что бы внукам хватило...
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20.07.2021 09:17 Ответить
+1
Я 66 года рождения. Сколько себя помню, все время что-то подгоняли к красной дате. Все это потом быстро приходило в негодность или разваливалось. Из последних примеров - Музей Голодомора.
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20.07.2021 09:20 Ответить
+1
То скільки смертей від ковіду заплатив і іще заплатить український нарід за 741 об"єкт "Великого крадівництва"?
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20.07.2021 09:20 Ответить
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Торопится зеленое стадо...оно и понятно надо успеть украсть столько ..что бы внукам хватило...
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20.07.2021 09:17 Ответить
Успіхів нам!
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20.07.2021 09:17 Ответить
Зебіли успіх свій уже відсвяткували, коли вибрадюли Зєлєнского президентом. Цим вибрали весь ліміт успіхів. Усьо! Успіхи скінчилися.
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20.07.2021 09:21 Ответить
Ошибаетесь, судя по видосикам, у них каждый день праздник! А то что они в магазинах на ценниках видят это все проклятый барыга...
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20.07.2021 09:27 Ответить
Діду, ти би краще підтримав Петра Олексійовича перед росіянами, а то він вчора пообіцяв Крим повернути в наступному році, а вони з нього сміються, падлюки.
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20.07.2021 10:44 Ответить
Вот ничего не берет упоротых долбодятлов ни ценники в магазинах ни жара, живучи падлы...
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20.07.2021 10:49 Ответить
Поживемо-побачимо! А ти пожалій себе, а то жовчю захлинешся.
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20.07.2021 10:35 Ответить
"Максімум - двух"? А де масштаб? Де розмах? Яка це "бальшая стройка"? Велике кралівництво це. І окозамилювання для зебілів.
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20.07.2021 09:19 Ответить
Лучше бы организовал программу по бесплатной раздаче виагры "Большой Х@й"
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20.07.2021 09:20 Ответить
Я 66 года рождения. Сколько себя помню, все время что-то подгоняли к красной дате. Все это потом быстро приходило в негодность или разваливалось. Из последних примеров - Музей Голодомора.
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20.07.2021 09:20 Ответить
То скільки смертей від ковіду заплатив і іще заплатить український нарід за 741 об"єкт "Великого крадівництва"?
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20.07.2021 09:20 Ответить
Снова пустые обещания ни о чем. Что там по миллиарду деревьев?
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20.07.2021 09:25 Ответить
Телевизор чаще смотреть надо, все уже посадили в тот же день... только порохоботы могут не заметить миллиард деревьев!
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20.07.2021 10:55 Ответить
Таки будет закончен
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20.07.2021 09:44 Ответить
А як же! Обов'язково!
Треба ж встигнути на3.14здити побільше, поки від корита невідігнали.
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20.07.2021 10:51 Ответить
Дорожное покрытие под Никополем поменяли только в 2020 году.

741 об'єкт "Великого будівництва" буде завершено вчасно, - ОП - Цензор.НЕТ 1345

"Приехали два турка, которые клали асфальт на улице Зеленая село (Алексеевка, Никопольский р-н), с топором. Вырубили траву на дороге и залили дырки смолой. И сказали, что у нас в Украине очень сильная трава"
741 об'єкт "Великого будівництва" буде завершено вчасно, - ОП - Цензор.НЕТ 1255

"Может то у вас такой классный подрядчик, с председательством поделили средства"; "Такого еще нигде не видели, браво!"; "Ямочный ремонт никто не отменял"; "Казнокрадство у нас сильное, а не трава".
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20.07.2021 11:00 Ответить
Не сумніваюсь - розпиляєте бюджетні кошти вчасно, навіть з випередженням...
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20.07.2021 13:13 Ответить
Напевне тому, що "упоротие" дивляться трошки далі, ніж ціники та жара. Але тобі цього не зрозуміти.
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20.07.2021 14:19 Ответить
 
 