РУС
1 327 11

Осенью стартует сезон сдачи объектов инфраструктуры , - замглавы ОП Тимошенко

Осенью стартует сезон сдачи объектов инфраструктуры , - замглавы ОП Тимошенко

Сезон сдачи объектов инфраструктуры во всех регионах стартует осенью. В работы сейчас находятся около 1 тысячи таких объектов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе форума "Украина 30. Децентрализация" заявил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

По его словам, такое большое количество инфраструктурных проектов стало возможным в том числе благодаря децентрализации. Большинство объектов финансируются совместно из государственного бюджета и за счет местных громад, которые благодаря децентрализации получили большие финансовые возможности.

"И мы не говорим только о дорогах. Потому что около 100 садов, 100 школ, 100 спортивных объектов реализуются в громадах. Громады хотят реализовывать такие проекты. Действительно, государство помогает своим бюджетом, но это проекты софинансирования, которые финансируют и города, и деревни, и объединенные территориальные громады", - отметил замглавы ОП.

Тимошенко заявил, что за счет увеличения средств, которые в результате децентрализации стали получать местные бюджеты, между территориальными громадами уже существует конкуренция за получение дополнительного финансирования из госбюджета на реализацию проектов социальной инфраструктуры.

Замглавы ОП рассказал, что помогая территориальным громадам государство соединяет между собой ОТГ, крупные и маленькие города дорогами, которые строят Укравтодор и областные государственные администрации.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко заявлял, что до конца 2023 года в Украине будет восстановлена вся сеть дорог государственного значения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 741 объект "Большой стройки" будет закончен вовремя, - ОП

Автор: 

инфраструктура (258) ОТГ (117) Тимошенко Кирилл (433)
Топ комментарии
+4
28.07.2021 13:40 Ответить
+1
28.07.2021 13:30 Ответить
+1
За эту табличку ему ещё придётся отдать зебилам стоимость 3 таких туалетов.
28.07.2021 13:52 Ответить
28.07.2021 13:30 Ответить
А знаете почему осенью?!
Осенью будет поднятие тарифов, которые переложили на местные власти и в результате осенью:
- местная власть (в которую слуги не попали) будет "рапортовать" избирателям о повышении тарифов
- Зе-власть (труженики бл*дь) будет рапортовать сколько они всего построили....
28.07.2021 13:55 Ответить
Тому, що бабло, як і курей рахуютт восени, а об'єкти і якість їх побудови - весною, кли сніг зійде.
28.07.2021 14:18 Ответить
Наличными))))
28.07.2021 13:36 Ответить
28.07.2021 13:40 Ответить
За эту табличку ему ещё придётся отдать зебилам стоимость 3 таких туалетов.
28.07.2021 13:52 Ответить
По ходу, по осени уже ни чего не будет.............🥶🥶🥶
28.07.2021 13:44 Ответить
И доллар по 100...
28.07.2021 14:12 Ответить
Восени - буде! Весною - ні, зійде разом зі снігом. Як минулорічний асфальт місцями.
28.07.2021 14:20 Ответить
Как же так. Будет отчет? И до выборов еще 3 года...Ох уж эти популисты.
28.07.2021 13:53 Ответить
Тимошенко головний рішала по Великому Крадівництву, його дружина по госбюджетному кіновидавництву - далися в знаки навички після роботи на Фірташа, ще й списання боргів йому допомогає робити голосуванням у ВР , доки РНБО грається в імітацію санкцй для олігархів ..
28.07.2021 17:07 Ответить
 
 