Осенью стартует сезон сдачи объектов инфраструктуры , - замглавы ОП Тимошенко

Сезон сдачи объектов инфраструктуры во всех регионах стартует осенью. В работы сейчас находятся около 1 тысячи таких объектов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе форума "Украина 30. Децентрализация" заявил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

По его словам, такое большое количество инфраструктурных проектов стало возможным в том числе благодаря децентрализации. Большинство объектов финансируются совместно из государственного бюджета и за счет местных громад, которые благодаря децентрализации получили большие финансовые возможности.

"И мы не говорим только о дорогах. Потому что около 100 садов, 100 школ, 100 спортивных объектов реализуются в громадах. Громады хотят реализовывать такие проекты. Действительно, государство помогает своим бюджетом, но это проекты софинансирования, которые финансируют и города, и деревни, и объединенные территориальные громады", - отметил замглавы ОП.

Тимошенко заявил, что за счет увеличения средств, которые в результате децентрализации стали получать местные бюджеты, между территориальными громадами уже существует конкуренция за получение дополнительного финансирования из госбюджета на реализацию проектов социальной инфраструктуры.

Замглавы ОП рассказал, что помогая территориальным громадам государство соединяет между собой ОТГ, крупные и маленькие города дорогами, которые строят Укравтодор и областные государственные администрации.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко заявлял, что до конца 2023 года в Украине будет восстановлена вся сеть дорог государственного значения.

