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Антимонопольный комитет не нашел нарушений в работе "Эпицентра" во время карантина

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Антимонопольный комитет не нашел нарушений в работе

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) не нашел нарушений в работе ООО "Эпицентр К", ЗАО "Новая Линия" и ООО "Леруа Мерлен" в период с 13 марта 2020 до 22 мая 2020 года.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные общественной организации "Лига антитраста", которая обращалась с соответствующим запросом в АМКУ. Ответ Антимонопольного комитета есть в распоряжении редакции.

По информации, которую предоставил АМКУ, согласно Постановлению №211, которое устанавливало на всей территории Украины карантин и запрещало, в том числе, работу учреждений бытового и торгового обслуживания населения, на сеть "Эпицентр" полиция составила 26 протоколов о нарушении карантинных норм.

Также, как утверждает Антимонопольный комитет, единственным документом, подтверждающим виновность в совершении данного административного правонарушения, является исключительно решение (постановление) суда. Однако, по состоянию на 31 мая 2021 АМКУ не нашел в Едином реестре судебных решений постановлений суда о привлечении "Эпицентра К", "Новой линии" и "Леруа Мерлен" или их руководителей и владельцев к ответственности за совершение административных правонарушений по ст.44 ( 3) КоАП. Поэтому Антимонопольный комитет не обнаружил в торговых сетях признаков нарушений законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, связанных с несоблюдением карантинных требований.

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Но в "Лиге антитраста" утверждают, что, учитывая отсутствие в Законе ссылки на обязательное наличие именно решения суда, по их мнению, АМКУ мог "наказать" за нарушение, поскольку были протоколы, которые засвидетельствовали факт нарушения карантинных требований и составлены в соответствии с КоАП.

"Несмотря на отсутствие решений судов, полицией были составлены протоколы об административных нарушениях в действиях "Эпицентра", которые показали факты нарушения карантинных требований. Однако, Отделение АМКУ не восприняло такие протоколы, как решение органа государственной власти, позволяющие "наказывать" за недобросовестную конкуренцию." - рассказывает в комментарии для Цензор.НЕТ эксперт "Лиги антитраста" Галина Верцимаха.
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Топ комментарии
+26
Все вспоминаю как батальон спецназа мужика в Киеве на озере ловил )))
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18.08.2021 10:44
+19
Антимонопольный комитет не нашел нарушений в работе "Эпицентра" во время карантина - Цензор.НЕТ 8258
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18.08.2021 10:41
+10
Антимонопольный комитет не нашел нарушений в работе "Эпицентра" во время карантина - Цензор.НЕТ 1541
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18.08.2021 10:48
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Антимонопольный комитет не нашел нарушений в работе "Эпицентра" во время карантина - Цензор.НЕТ 8258
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18.08.2021 10:41 Ответить
Все вспоминаю как батальон спецназа мужика в Киеве на озере ловил )))
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18.08.2021 10:44 Ответить
Антимонопольный комитет не нашел нарушений в работе "Эпицентра" во время карантина - Цензор.НЕТ 1541
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18.08.2021 10:48 Ответить
Антимонопольный комитет не нашел нарушений в работе "Эпицентра" во время карантина - Цензор.НЕТ 817
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18.08.2021 10:51 Ответить
Епіцентр має свій власний антимонопольний комітет? Взагалі то сама назва комітет нагадує щось дуже совкове,звідти така діяльність.
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18.08.2021 10:52 Ответить
а что можно было ожидать от ручного амку на коротком поводке и в наморднике? правильно - ничего...
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18.08.2021 10:53 Ответить
от них вообще толку ни в чем нет. кого не возьми - сигареты, гсм, связь, пищевые продукты - везде ценники свидетельствуют или о монополизации, или о картельном сговоре, но наш амку трогательно нигде никогда ничего плохого не видит.
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18.08.2021 11:12 Ответить
Тотальний контроль з боку опьі поставлений потужно.
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18.08.2021 10:55 Ответить
Навіщо контроль? Просто призначаеш на посаду керівника АМКУ найкращу подружку своєї дружини, якій довіряєш, навіть, власне майно в Італії, і вона приймає потрібні тобі і твоєму кагалу рішення, по прАвілним людЯм.
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18.08.2021 11:06 Ответить
антимонопольный комитет в США борется с олигархами(пример Беня)
антимонопольный комитет Украины поддерживает олигархов
...та какая разница-названия у комитетов одинаковые!!
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18.08.2021 10:55 Ответить
ЗеФакТи .
Як покарали «Епіцентр» за порушення режиму торгівлі під час карантину.
Спойлер: ніяк!
Під час суворого карантину навесні минулого року найбільші торговельні центри, зокрема «Епіцентр», «Нова лінія» та «Леруа Мерлен» ігнорували карантинні обмеження та продовжували роботу, реалізуючи, зокрема будівельні матеріали, меблі та побутову техніку.
Лише за перші два місяці карантину поліція склала 10 303 протоколи про порушення карантинних норм. Серед них: 94 на супермаркети (у їх числі 26 на «Епіцентр»).
В травні 2020 року Антимонопольний комітет заявив, що перевірить, чи є така поведінка гіпермаркетів «Епіцентр», «Нова лінія» та «Леруа Мерлен» порушенням конкуренції.
Як повідомляє «Ліга антитрасту» гучні заяви АМКУ так і залишилися гучними заявами.
За результатами дослідження комітет встановив: «не виявлено ознак порушення».
Підтвердити наявність неправомірних переваг у конкуренції можливо лише після того як буде доведено вчинення адміністративного правопорушення компетентним органом. А єдиним документом, що доводить наявність адміністративного порушення, є рішення суду.
«Однак з 26 протоколів складених на «Епіцентр» до суду не дійшов жоден: порушення незначне (покарання - усне зауваження), відсутня фіксація факту порушення, не вказано яку норму та якого нормативного акту порушено, протокол складено не на ту особу та ін. До того ж ніхто взагалі не контролює «долю» складених протоколів та їх сліди ********* десь в архівах», - йдеться у повідомленні.
Оскільки рішень судів немає - до конкурентних розслідувань діло не дійшло.
Ось так влада захищає великий бізнес.
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18.08.2021 10:55 Ответить
Хотя бы оштрафовали для приличия! Новой почте штраф в 300млн. за одну разбитую посылку... а тут.... Зе бараны- справедливость настала!
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18.08.2021 11:02 Ответить
Антимонопольный комитет не нашел нарушений в работе "Эпицентра" во время карантина - Цензор.НЕТ 77
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18.08.2021 11:02 Ответить
Ой пляяя!
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18.08.2021 11:09 Ответить
Антимонопольный комитет не нашел нарушений в работе "Эпицентра" во время карантина - Цензор.НЕТ 292
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18.08.2021 11:11 Ответить
ржака!
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18.08.2021 11:15 Ответить
С таким же успехом можно у слепого дорогу спрашивать или у глухого спросить мнение о музыкальном произведении.
Эпицентр - это 80% розничного рынка DIY. "Монополия"? Не, не слышали ...
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18.08.2021 11:20 Ответить
"Привид Епіцентру" Треш-опера
https://www.youtube.com/watch?v=2CcW3093oC8&ab_channel=DimonSever
Антимонопольный комитет не нашел нарушений в работе "Эпицентра" во время карантина - Цензор.НЕТ 6202

Павло Зібров - Епіцентр
https://www.youtube.com/watch?v=VczU_IPtpRE&ab_channel=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%97%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2
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18.08.2021 11:21 Ответить
"Зійшла Герегова зоря"
https://tyzhden.ua/Chronicle/77463
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18.08.2021 11:23 Ответить
Чому не повна новина? За скільки $$$ не знайшов порушень?
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18.08.2021 11:28 Ответить
то уже коммерческая тайна, звиняйте
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18.08.2021 16:58 Ответить
Они конечно нарушали, но хоть что-то полезное работало в этот бестолковый локдаун...
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18.08.2021 11:29 Ответить
Кому нужны такие Антимонопольные Комитеты? Бене и Зеле? Ещё Ренату? Тогда на кого работает эта контора за народные деньги?
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18.08.2021 11:34 Ответить
Зелю-геть !
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18.08.2021 11:39 Ответить
а за скільки б знайшов?......
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18.08.2021 12:09 Ответить
А х
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18.08.2021 13:59 Ответить
А хіба хтось думав, що буде інакше7
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18.08.2021 13:59 Ответить
Хто б сумнівався, що результат буде іншим?
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18.08.2021 14:07 Ответить
Само зеленое дебилятко герегам самолеты встречало,а вы хотите чтобы АКМУ какие то там нарушения фиксировал?Это смешно при таком уровне коррупции в стране.
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18.08.2021 15:13 Ответить
Антимонопольний комітет не бачить монополіі на ОблГази Фірташа, чи Обленерго Ахметова? Чи монополії Коломойського на пальне? Чому всі ключові безпекові для країни корпораціі знаходяться в руках декількох чоловік, а вся зелена Банда бореться лише з "монополістом" по цукеркам Пецею? Ну да, Зєля "своїх" спонсорів, які через свої канали привели його до корони не здає, а лише клепає для Лохів "закони про олігархів"....
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18.08.2021 18:28 Ответить
шо-то как очень быстро ...(((
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19.08.2021 01:59 Ответить
 
 