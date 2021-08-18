Антимонопольный комитет не нашел нарушений в работе "Эпицентра" во время карантина
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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) не нашел нарушений в работе ООО "Эпицентр К", ЗАО "Новая Линия" и ООО "Леруа Мерлен" в период с 13 марта 2020 до 22 мая 2020 года.
Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные общественной организации "Лига антитраста", которая обращалась с соответствующим запросом в АМКУ. Ответ Антимонопольного комитета есть в распоряжении редакции.
По информации, которую предоставил АМКУ, согласно Постановлению №211, которое устанавливало на всей территории Украины карантин и запрещало, в том числе, работу учреждений бытового и торгового обслуживания населения, на сеть "Эпицентр" полиция составила 26 протоколов о нарушении карантинных норм.
Также, как утверждает Антимонопольный комитет, единственным документом, подтверждающим виновность в совершении данного административного правонарушения, является исключительно решение (постановление) суда. Однако, по состоянию на 31 мая 2021 АМКУ не нашел в Едином реестре судебных решений постановлений суда о привлечении "Эпицентра К", "Новой линии" и "Леруа Мерлен" или их руководителей и владельцев к ответственности за совершение административных правонарушений по ст.44 ( 3) КоАП. Поэтому Антимонопольный комитет не обнаружил в торговых сетях признаков нарушений законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, связанных с несоблюдением карантинных требований.
Но в "Лиге антитраста" утверждают, что, учитывая отсутствие в Законе ссылки на обязательное наличие именно решения суда, по их мнению, АМКУ мог "наказать" за нарушение, поскольку были протоколы, которые засвидетельствовали факт нарушения карантинных требований и составлены в соответствии с КоАП.
"Несмотря на отсутствие решений судов, полицией были составлены протоколы об административных нарушениях в действиях "Эпицентра", которые показали факты нарушения карантинных требований. Однако, Отделение АМКУ не восприняло такие протоколы, как решение органа государственной власти, позволяющие "наказывать" за недобросовестную конкуренцию." - рассказывает в комментарии для Цензор.НЕТ эксперт "Лиги антитраста" Галина Верцимаха.
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антимонопольный комитет Украины поддерживает олигархов
...та какая разница-названия у комитетов одинаковые!!
Як покарали «Епіцентр» за порушення режиму торгівлі під час карантину.
Спойлер: ніяк!
Під час суворого карантину навесні минулого року найбільші торговельні центри, зокрема «Епіцентр», «Нова лінія» та «Леруа Мерлен» ігнорували карантинні обмеження та продовжували роботу, реалізуючи, зокрема будівельні матеріали, меблі та побутову техніку.
Лише за перші два місяці карантину поліція склала 10 303 протоколи про порушення карантинних норм. Серед них: 94 на супермаркети (у їх числі 26 на «Епіцентр»).
В травні 2020 року Антимонопольний комітет заявив, що перевірить, чи є така поведінка гіпермаркетів «Епіцентр», «Нова лінія» та «Леруа Мерлен» порушенням конкуренції.
Як повідомляє «Ліга антитрасту» гучні заяви АМКУ так і залишилися гучними заявами.
За результатами дослідження комітет встановив: «не виявлено ознак порушення».
Підтвердити наявність неправомірних переваг у конкуренції можливо лише після того як буде доведено вчинення адміністративного правопорушення компетентним органом. А єдиним документом, що доводить наявність адміністративного порушення, є рішення суду.
«Однак з 26 протоколів складених на «Епіцентр» до суду не дійшов жоден: порушення незначне (покарання - усне зауваження), відсутня фіксація факту порушення, не вказано яку норму та якого нормативного акту порушено, протокол складено не на ту особу та ін. До того ж ніхто взагалі не контролює «долю» складених протоколів та їх сліди ********* десь в архівах», - йдеться у повідомленні.
Оскільки рішень судів немає - до конкурентних розслідувань діло не дійшло.
Ось так влада захищає великий бізнес.
Эпицентр - это 80% розничного рынка DIY. "Монополия"? Не, не слышали ...
https://www.youtube.com/watch?v=2CcW3093oC8&ab_channel=DimonSever
Павло Зібров - Епіцентр
https://www.youtube.com/watch?v=VczU_IPtpRE&ab_channel=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%97%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://tyzhden.ua/Chronicle/77463