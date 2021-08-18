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Кабмин разрешил въезд в Украину иностранцам после одной дозы COVID-вакцины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин разрешил въезд в Украину иностранцам после одной дозы COVID-вакцины

Кабинет Министров Украины внес изменения в правила въезда иностранцев в страну на период пандемии COVID-19. В частности, теперь будут пускать с подтверждением не только полного курса вакцинации, но и после первой дозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Согласно изменениям, для пересечения границы Украины иностранцам и лицам без гражданства нужен отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на антиген, а также документ подтверждающий вакцинацию от COVID-19.

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При этом будет приниматься иностранный COVID-сертификат, который подтверждает вакцинацию одной или несколькими дозами вакцин, которые включены в перечень Всемирной организации здравоохранения. Раньше нужно было подтвердить полный курс.

Кроме того, внесены изменения и в перечень вакцин, после прививки которыми будут пускать в Украину. В частности, в него внесли препарат от Johnson & Johnson.
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Топ комментарии
+7
Не говорите слово доза, она ассоциируется у меня с презедентом Зеленским Кабмин разрешил въезд в Украину иностранцам после одной дозы COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 3164
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18.08.2021 13:50
+2
А просто после дозы тоже будут пропускать?
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18.08.2021 13:57
+2
Фанфурик лосьона для ванн, и всё. Ни один вирус не выживет.
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18.08.2021 14:05
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Не говорите слово доза, она ассоциируется у меня с презедентом Зеленским Кабмин разрешил въезд в Украину иностранцам после одной дозы COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 3164
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18.08.2021 13:50 Ответить
Кабмин? А почему не гл. санврач или МОЗ?
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18.08.2021 13:50 Ответить
А министр ОЗ уже не в кабмине? Кабмин разрешил въезд в Украину иностранцам после одной дозы COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 677
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18.08.2021 13:54 Ответить
А просто после дозы тоже будут пропускать?
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18.08.2021 13:57 Ответить
Фанфурик лосьона для ванн, и всё. Ни один вирус не выживет.
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18.08.2021 14:05 Ответить
В ванну или внутрь?
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18.08.2021 14:05 Ответить
В нос, конечно. Как ПЦР-тест делают в нос; не нужно оригинальничать в таком святом деле.
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18.08.2021 14:11 Ответить
Так то у вас на лаптестане - вы это регулярно доказываете, прижмуриваясь от КОВИДа по 800 рыл в день Кабмін дозволив в'їзд в Україну іноземцям після однієї дози COVID-вакцини - Цензор.НЕТ 9441
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18.08.2021 14:06 Ответить
Такое впечатление, что у нас низкий уровень ковида и они хотят его поднять, чтоб продолжать закупки вакцин и под видом закупок - продолжать воровать деньги. Кабмин разрешил въезд в Украину иностранцам после одной дозы COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 8803
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18.08.2021 13:59 Ответить
На самом деле, это расчистка электорального поля от избирателей потерпевшего вiслюка, моносброда и опзж. Кабмин разрешил въезд в Украину иностранцам после одной дозы COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 6796
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18.08.2021 14:04 Ответить
Это неверно. Нужно после трёх доз и восьми ПЦР-тестов. Палку с ватой всё время носить в носу. На кончике палки должна болтаться фотокопия визы.
И-д-иоты.
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18.08.2021 14:04 Ответить
Ты лучше спроси у своей прокси - а что это за локдаун в Австралии от "простого гриппа"? Кабмін дозволив в'їзд в Україну іноземцям після однієї дози COVID-вакцини - Цензор.НЕТ 758
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18.08.2021 14:05 Ответить
Правильно, деньги не пахнут...
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18.08.2021 14:19 Ответить
Правильное решение...незачем хасидов в большие расходы вгонять...😀 купят бумажку об одной прививке и достаточно...
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18.08.2021 14:37 Ответить
Хасидов всех перед Уманью Ковишелдом,Короноваком и Синоваком
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18.08.2021 16:48 Ответить
 
 