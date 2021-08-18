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Кабмін дозволив в'їзд в Україну іноземцям після однієї дози COVID-вакцини

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін дозволив в'їзд в Україну іноземцям після однієї дози COVID-вакцини

Кабінет Міністрів України вніс зміни до правил в'їзду іноземців у країну на період пандемії COVID-19. Зокрема, тепер пускатимуть з підтвердженням не тільки повного курсу вакцинації, але і після першої дози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Згідно зі змінами, для перетину кордону України іноземцям та особам без громадянства потрібен негативний результат ПЛР або експрес-тесту на антиген, а також документ, що підтверджує вакцинацію від COVID-19.

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При цьому буде прийматися іноземний COVID-сертифікат, який підтверджує вакцинацію однією або декількома дозами вакцин, які включені до переліку Всесвітньої організації охорони здоров'я. Раніше треба було підтвердити повний курс.

Крім того, внесено зміни і до переліку вакцин, після щеплення якими пускатимуть в Україну. Зокрема, до нього внесли препарат від Johnson & Johnson.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Не говорите слово доза, она ассоциируется у меня с презедентом Зеленским Кабмин разрешил въезд в Украину иностранцам после одной дозы COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 3164
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18.08.2021 13:50
+2
А просто после дозы тоже будут пропускать?
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18.08.2021 13:57
+2
Фанфурик лосьона для ванн, и всё. Ни один вирус не выживет.
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18.08.2021 14:05
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Не говорите слово доза, она ассоциируется у меня с презедентом Зеленским Кабмин разрешил въезд в Украину иностранцам после одной дозы COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 3164
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18.08.2021 13:50 Відповісти
Кабмин? А почему не гл. санврач или МОЗ?
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18.08.2021 13:50 Відповісти
А министр ОЗ уже не в кабмине? Кабмин разрешил въезд в Украину иностранцам после одной дозы COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 677
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18.08.2021 13:54 Відповісти
А просто после дозы тоже будут пропускать?
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18.08.2021 13:57 Відповісти
Фанфурик лосьона для ванн, и всё. Ни один вирус не выживет.
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18.08.2021 14:05 Відповісти
В ванну или внутрь?
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18.08.2021 14:05 Відповісти
В нос, конечно. Как ПЦР-тест делают в нос; не нужно оригинальничать в таком святом деле.
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18.08.2021 14:11 Відповісти
Так то у вас на лаптестане - вы это регулярно доказываете, прижмуриваясь от КОВИДа по 800 рыл в день Кабмін дозволив в'їзд в Україну іноземцям після однієї дози COVID-вакцини - Цензор.НЕТ 9441
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18.08.2021 14:06 Відповісти
Такое впечатление, что у нас низкий уровень ковида и они хотят его поднять, чтоб продолжать закупки вакцин и под видом закупок - продолжать воровать деньги. Кабмин разрешил въезд в Украину иностранцам после одной дозы COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 8803
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18.08.2021 13:59 Відповісти
На самом деле, это расчистка электорального поля от избирателей потерпевшего вiслюка, моносброда и опзж. Кабмин разрешил въезд в Украину иностранцам после одной дозы COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 6796
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18.08.2021 14:04 Відповісти
Это неверно. Нужно после трёх доз и восьми ПЦР-тестов. Палку с ватой всё время носить в носу. На кончике палки должна болтаться фотокопия визы.
И-д-иоты.
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18.08.2021 14:04 Відповісти
Ты лучше спроси у своей прокси - а что это за локдаун в Австралии от "простого гриппа"? Кабмін дозволив в'їзд в Україну іноземцям після однієї дози COVID-вакцини - Цензор.НЕТ 758
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18.08.2021 14:05 Відповісти
Правильно, деньги не пахнут...
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18.08.2021 14:19 Відповісти
Правильное решение...незачем хасидов в большие расходы вгонять...😀 купят бумажку об одной прививке и достаточно...
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18.08.2021 14:37 Відповісти
Хасидов всех перед Уманью Ковишелдом,Короноваком и Синоваком
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18.08.2021 16:48 Відповісти
 
 