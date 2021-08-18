Кабмін дозволив в'їзд в Україну іноземцям після однієї дози COVID-вакцини

Кабінет Міністрів України вніс зміни до правил в'їзду іноземців у країну на період пандемії COVID-19. Зокрема, тепер пускатимуть з підтвердженням не тільки повного курсу вакцинації, але і після першої дози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Згідно зі змінами, для перетину кордону України іноземцям та особам без громадянства потрібен негативний результат ПЛР або експрес-тесту на антиген, а також документ, що підтверджує вакцинацію від COVID-19.

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При цьому буде прийматися іноземний COVID-сертифікат, який підтверджує вакцинацію однією або декількома дозами вакцин, які включені до переліку Всесвітньої організації охорони здоров'я. Раніше треба було підтвердити повний курс.

Крім того, внесено зміни і до переліку вакцин, після щеплення якими пускатимуть в Україну. Зокрема, до нього внесли препарат від Johnson & Johnson.