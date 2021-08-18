Кабмин создал Совет общественного контроля при Бюро экономической безопасности

Кабинет Министров создал Совет общественного контроля при Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно проекту постановления, этот коллегиальный выборный орган должен, в частности, собирать, обобщать и подавать Бюро предложения институтов гражданского общества по различным вопросам, связанным с работой БЭБ.

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