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Кабмин создал Совет общественного контроля при Бюро экономической безопасности
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кабинет Министров создал Совет общественного контроля при Бюро экономической безопасности (БЭБ).
Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно проекту постановления, этот коллегиальный выборный орган должен, в частности, собирать, обобщать и подавать Бюро предложения институтов гражданского общества по различным вопросам, связанным с работой БЭБ.
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В Киеве разгорается новый скандал вокруг праздничных мероприятий к 30-летию Независимости Украины. Как выяснилось, сцену для праздничного концерта установили на месте братской могилы участников революции 1917-1921 годов.
На это обратил внимание замглавы КГГА Владимир Прокопив.
"Проблема даже не в формальных разрешениях, а в том, что монтажные работы происходили прямо на братском захоронении участников украинской революции 1917-1921 годов. Это захоронение находится в реестре недвижимых памятников", - говорится в сообщении.
Также замглавы КГГА акцентировал внимание на том, что конструкции сцены стоят прямо над памятным знаком. Чиновник удивился, почему для концерта не выбрали другое место.
"Завоевания украинцев, на протяжении столетий, губили их безграничная доверчивость и уступчивость, а также отсутствие понимания в необходимости крепкой спайки всех членов общества, и не только на время войны. Потому, они каждый раз теряли свою «самостийность», и живут, то под Литвой, то под Польшей, то под Австрией, то под Россией, являясь очень ценной частью населения этих стран. Нам необходимо помнить особенности характера украинцев, и наш успех будет обеспечен." Троцкий Лев Давидович (Лейба Давидович Бронштейн)