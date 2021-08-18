Кабмін створив Раду громадського контролю при Бюро економічної безпеки

Кабінет Міністрів створив Раду громадського контролю при Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з проєктом постанови, цей колегіальний виборчий орган має, зокрема, збирати, узагальнювати і подавати Бюро пропозиції інститутів громадянського суспільства з різних питань, пов'язаних з роботою БЕБ.

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