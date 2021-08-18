Начало учебного года в Одесской области хотят перенести на 20 сентября

В Одесской области хотят перенести на 20 сентября начало учебного года ради продолжения "бархатного сезона".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Одесская ОГА.

"Исторически сложилось, что курортный сезон в Одесской области обычно начинался с середины мая. Однако в последние годы наблюдается тенденция изменения климатических условий: май и июнь сопровождаются частыми осадками, ветрами и отсутствием тепла, а о сентябре туристы отзываются как о "бархатном сезоне" - лучшее время для приезда в приморские регионы Одесской, Николаевской и Херсонской областей", - говорится в сообщении ОГА.

Согласно рассчетам, в течение сентября 2021 года приморские регионы могут дополнительно получить около 600 млн грн в местные бюджеты в сфере "индустрии гостеприимства и экономики впечатлений" (с предоставлением сопутствующих услуг), из которых 50% приходится на Одесскую область.

Чтобы максимально использовать туристические ресурсы и увеличить доходную часть местных и региональных бюджетов, хотят продолжить летний сезон до 20 сентября, что требует изменений в закон о среднем образовании, согласно которому учебный процесс в школах должен длиться не менее 175 учебных дней.

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Отмечается также, что практика переменного расписания начале учебного года (в зависимости от региона и климатических условий) является весьма распространенной за рубежом, в частности, в Болгарии, Грузии, Испании, Италии, Нидерландах, Румынии, США.

Инициативу Одесской ОГА поддержали отдельные члены парламента от Одесчины, а также руководители Николаевской и Херсонской ОГА.

Напомним, что поток туристов в Украину увеличился на 9%.