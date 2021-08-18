Начало учебного года в Одесской области хотят перенести на 20 сентября
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В Одесской области хотят перенести на 20 сентября начало учебного года ради продолжения "бархатного сезона".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Одесская ОГА.
"Исторически сложилось, что курортный сезон в Одесской области обычно начинался с середины мая. Однако в последние годы наблюдается тенденция изменения климатических условий: май и июнь сопровождаются частыми осадками, ветрами и отсутствием тепла, а о сентябре туристы отзываются как о "бархатном сезоне" - лучшее время для приезда в приморские регионы Одесской, Николаевской и Херсонской областей", - говорится в сообщении ОГА.
Согласно рассчетам, в течение сентября 2021 года приморские регионы могут дополнительно получить около 600 млн грн в местные бюджеты в сфере "индустрии гостеприимства и экономики впечатлений" (с предоставлением сопутствующих услуг), из которых 50% приходится на Одесскую область.
Чтобы максимально использовать туристические ресурсы и увеличить доходную часть местных и региональных бюджетов, хотят продолжить летний сезон до 20 сентября, что требует изменений в закон о среднем образовании, согласно которому учебный процесс в школах должен длиться не менее 175 учебных дней.
Отмечается также, что практика переменного расписания начале учебного года (в зависимости от региона и климатических условий) является весьма распространенной за рубежом, в частности, в Болгарии, Грузии, Испании, Италии, Нидерландах, Румынии, США.
Инициативу Одесской ОГА поддержали отдельные члены парламента от Одесчины, а также руководители Николаевской и Херсонской ОГА.
Напомним, что поток туристов в Украину увеличился на 9%.
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дурдом...
а работягам ничего не перенесут ???
Александр Куприн так описывает это время в рассказе «Винная бочка» (1914)
…Надо сказать, что в Ялте существует не один сезон, а целых три: ситцевый, шёлковый и бархатный. Ситцевый - самый продолжительный, самый неинтересный и самый тихий. Делают его обыкновенные приезжие студенты, курсистки, средней руки чиновники и, главным образом, больные… <…> Шёлковый сезон - более нарядный и богатый. Публику этого сезона составляют: купечество выше чем среднего разбора, провинциальное дворянство, чиновники покрупнее и так далее. Тут уже жизнь разматывается пошире… <…> Но бархатный сезон! Это золотые дни для Ялты, да, пожалуй, и для всего крымского побережья. Он продолжается не более месяца и обыкновенно совпадает с последней неделей Великого поста, с Пасхой и Фоминой неделей.
зы и я как раз учился в школе при совке, учился 5 дней в неделю, никаких шести дней. и да, бессмысленные, тупые экзамены, на которые просто заучивал бесполезные и не нужные в 90% случаев знания (причем искаженные советским видением) для того, чтобы сдать на дурацком экзамене и тут же забыть сос покойной совестью, прекрасно помню до сих пор. более глупых методов обучения не представляю, пример так себе.