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Начало учебного года в Одесской области хотят перенести на 20 сентября

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Начало учебного года в Одесской области хотят перенести на 20 сентября

В Одесской области хотят перенести на 20 сентября начало учебного года ради продолжения "бархатного сезона".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Одесская ОГА.

"Исторически сложилось, что курортный сезон в Одесской области обычно начинался с середины мая. Однако в последние годы наблюдается тенденция изменения климатических условий: май и июнь сопровождаются частыми осадками, ветрами и отсутствием тепла, а о сентябре туристы отзываются как о "бархатном сезоне" - лучшее время для приезда в приморские регионы Одесской, Николаевской и Херсонской областей", - говорится в сообщении ОГА.

Согласно рассчетам, в течение сентября 2021 года приморские регионы могут дополнительно получить около 600 млн грн в местные бюджеты в сфере "индустрии гостеприимства и экономики впечатлений" (с предоставлением сопутствующих услуг), из которых 50% приходится на Одесскую область.

Чтобы максимально использовать туристические ресурсы и увеличить доходную часть местных и региональных бюджетов, хотят продолжить летний сезон до 20 сентября, что требует изменений в закон о среднем образовании, согласно которому учебный процесс в школах должен длиться не менее 175 учебных дней.

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Отмечается также, что практика переменного расписания начале учебного года (в зависимости от региона и климатических условий) является весьма распространенной за рубежом, в частности, в Болгарии, Грузии, Испании, Италии, Нидерландах, Румынии, США.

Инициативу Одесской ОГА поддержали отдельные члены парламента от Одесчины, а также руководители Николаевской и Херсонской ОГА.

Напомним, что поток туристов в Украину увеличился на 9%.
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Топ комментарии
+3
)))))
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18.08.2021 14:45
+3
Тем более шо поры года на месяц сместились, это уже видно не вооруженным глазом Начало учебного года в Одесской области хотят перенести на 20 сентября - Цензор.НЕТ 9064
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18.08.2021 14:55
+3
та нафиг та школа. все на пляж торговать кукурузой!!!! а буквы с цифрами этими вашими гейские пусть порохоботы изучают.мудрый нарид и без наук обойдется. вон на *********** посмотрите (с) зе-гражданин
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18.08.2021 14:59
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18.08.2021 14:45 Ответить
а чего на 20 сентября ? бархатный сезон закончиться????
дурдом...
а работягам ничего не перенесут ???
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18.08.2021 14:47 Ответить
Давайте сразу на следующий год перенесем!!! Вирус то страшный шо песец Начало учебного года в Одесской области хотят перенести на 20 сентября - Цензор.НЕТ 1722
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18.08.2021 14:49 Ответить
А чому би і ні?Адже ніде в світі навчання не починаються по совковії системі 1 вересня.
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18.08.2021 14:50 Ответить
Тем более шо поры года на месяц сместились, это уже видно не вооруженным глазом Начало учебного года в Одесской области хотят перенести на 20 сентября - Цензор.НЕТ 9064
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18.08.2021 14:55 Ответить
Маячня.
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18.08.2021 14:58 Ответить
та нафиг та школа. все на пляж торговать кукурузой!!!! а буквы с цифрами этими вашими гейские пусть порохоботы изучают.мудрый нарид и без наук обойдется. вон на *********** посмотрите (с) зе-гражданин
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18.08.2021 14:59 Ответить
В Одесской области хотят перенести на 20 сентября начало учебного года ради продолжения "бархатного сезона" Источник: https://censor.net/ru/n3283421
Александр Куприн так описывает это время в рассказе «Винная бочка» (1914)
…Надо сказать, что в Ялте существует не один сезон, а целых три: ситцевый, шёлковый и бархатный. Ситцевый - самый продолжительный, самый неинтересный и самый тихий. Делают его обыкновенные приезжие студенты, курсистки, средней руки чиновники и, главным образом, больные… <…> Шёлковый сезон - более нарядный и богатый. Публику этого сезона составляют: купечество выше чем среднего разбора, провинциальное дворянство, чиновники покрупнее и так далее. Тут уже жизнь разматывается пошире… <…> Но бархатный сезон! Это золотые дни для Ялты, да, пожалуй, и для всего крымского побережья. Он продолжается не более месяца и обыкновенно совпадает с последней неделей Великого поста, с Пасхой и Фоминой неделей.
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18.08.2021 15:02 Ответить
почему нет? нормальная практика для всего цивилизованного мира. во Франции, в Штатах, в Италии в курортных районах начало учебного года сдвигают на месяц и больше.
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18.08.2021 15:29 Ответить
Может, вообще не учиться? И как это вы в Союзе учились? С 1 сентября по 25 мая и ШЕСТЬ дней в неделю плюс экзамены с пятого класса каждый год. Думайте, что предлагаете !
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18.08.2021 19:24 Ответить
можно еще 7 дней в неделю учиться, а еще и ночь есть, тоже можно использовать для учебы.
зы и я как раз учился в школе при совке, учился 5 дней в неделю, никаких шести дней. и да, бессмысленные, тупые экзамены, на которые просто заучивал бесполезные и не нужные в 90% случаев знания (причем искаженные советским видением) для того, чтобы сдать на дурацком экзамене и тут же забыть сос покойной совестью, прекрасно помню до сих пор. более глупых методов обучения не представляю, пример так себе.
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18.08.2021 20:18 Ответить
В Союзе учились шесть дней в неделю. А вы- современный неуч. Вам вообще противопоказано учиться. Только в уборщики и крестик место подписи ставить. Это ваш уровень интеллекта.
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18.08.2021 20:40 Ответить
Північна Німеччина вже вчиться із середини серпня!!!
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18.08.2021 18:34 Ответить
Південні Німеччина вчиться із середини вересня!!
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18.08.2021 18:35 Ответить
Канада тоже уже учится. Кстати, Учебный год в Германии заканчивается 30 ИЮНЯ!!!!! О, как. А летние каникулы длятся всего ШЕСТЬ НЕДЕЛЬ.
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18.08.2021 19:22 Ответить
 
 