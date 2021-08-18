Початок навчального року в Одеській області хочуть перенести на 20 вересня
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В Одеській області хочуть перенести на 20 вересня початок навчального року заради продовження "оксамитового сезону".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Одеська ОДА.
"Історично склалося, що курортний сезон в Одеській області зазвичай починався з середини травня. Проте, декілька останніх років спостерігається тенденція зміни кліматичних умов: травень та червень супроводжуються частими опадами, вітрами та відсутністю тепла, а вересень туристи відгукуються як про "оксамитовий сезон", тобто найкращий час для приїзду в приморські регіони Одещини, Миколаївщини та Херсонщини", - йдеться в повідомленні ОДА.
Згідно з розрахунками, протягом вересня цього року приморські регіони потенційно можуть додатково отримати близько 600 млн грн до місцевих бюджетів у сфері "індустрії гостинності та економіки вражень" (з наданням супутніх послуг), з яких 50% припадає на Одеську область.
Щоб максимально використовувати туристичні ресурси і збільшити дохідну частину місцевих і регіональних бюджетів, хочуть продовжити літній сезон до 20 вересня, що вимагає змін у закон про повну загальну середню освіту, згідно з яким навчальний процес в школах має тривати не менше 175 навчальних днів.
Зазначається також, що практика змінного розкладу початку навчального року (залежно від регіону і кліматичних умов) є досить поширеною за кордоном, зокрема, в Болгарії, Грузії, Іспанії, Італії, Нідерландах, Румунії, США.
Ініціативу Одеської ОДА підтримали окремі члени парламенту від Одещини, а також керівники Миколаївської та Херсонської ОДА.
Нагадаємо, що потік туристів в Україну збільшився на 9%.
Будь ласка, зачекайте...
дурдом...
а работягам ничего не перенесут ???
Александр Куприн так описывает это время в рассказе «Винная бочка» (1914)
…Надо сказать, что в Ялте существует не один сезон, а целых три: ситцевый, шёлковый и бархатный. Ситцевый - самый продолжительный, самый неинтересный и самый тихий. Делают его обыкновенные приезжие студенты, курсистки, средней руки чиновники и, главным образом, больные… <…> Шёлковый сезон - более нарядный и богатый. Публику этого сезона составляют: купечество выше чем среднего разбора, провинциальное дворянство, чиновники покрупнее и так далее. Тут уже жизнь разматывается пошире… <…> Но бархатный сезон! Это золотые дни для Ялты, да, пожалуй, и для всего крымского побережья. Он продолжается не более месяца и обыкновенно совпадает с последней неделей Великого поста, с Пасхой и Фоминой неделей.
зы и я как раз учился в школе при совке, учился 5 дней в неделю, никаких шести дней. и да, бессмысленные, тупые экзамены, на которые просто заучивал бесполезные и не нужные в 90% случаев знания (причем искаженные советским видением) для того, чтобы сдать на дурацком экзамене и тут же забыть сос покойной совестью, прекрасно помню до сих пор. более глупых методов обучения не представляю, пример так себе.