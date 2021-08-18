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ОДА (1541) Одеса (4029) Одеська область (2493) туризм (782)

Початок навчального року в Одеській області хочуть перенести на 20 вересня

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Початок навчального року в Одеській області хочуть перенести на 20 вересня

В Одеській області хочуть перенести на 20 вересня початок навчального року заради продовження "оксамитового сезону".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Одеська ОДА.

"Історично склалося, що курортний сезон в Одеській області зазвичай починався з середини травня. Проте, декілька останніх років спостерігається тенденція зміни кліматичних умов: травень та червень супроводжуються частими опадами, вітрами та відсутністю тепла, а вересень туристи відгукуються як про "оксамитовий сезон", тобто найкращий час для приїзду в приморські регіони Одещини, Миколаївщини та Херсонщини", - йдеться в повідомленні ОДА.

Згідно з розрахунками, протягом вересня цього року приморські регіони потенційно можуть додатково отримати близько 600 млн грн до місцевих бюджетів у сфері "індустрії гостинності та економіки вражень" (з наданням супутніх послуг), з яких 50% припадає на Одеську область.

Щоб максимально використовувати туристичні ресурси і збільшити дохідну частину місцевих і регіональних бюджетів, хочуть продовжити літній сезон до 20 вересня, що вимагає змін у закон про повну загальну середню освіту, згідно з яким навчальний процес в школах має тривати не менше 175 навчальних днів.

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Зазначається також, що практика змінного розкладу початку навчального року (залежно від регіону і кліматичних умов) є досить поширеною за кордоном, зокрема, в Болгарії, Грузії, Іспанії, Італії, Нідерландах, Румунії, США.

Ініціативу Одеської ОДА підтримали окремі члени парламенту від Одещини, а також керівники Миколаївської та Херсонської ОДА.

Нагадаємо, що потік туристів в Україну збільшився на 9%.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
)))))
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18.08.2021 14:45
+3
Тем более шо поры года на месяц сместились, это уже видно не вооруженным глазом Начало учебного года в Одесской области хотят перенести на 20 сентября - Цензор.НЕТ 9064
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18.08.2021 14:55
+3
та нафиг та школа. все на пляж торговать кукурузой!!!! а буквы с цифрами этими вашими гейские пусть порохоботы изучают.мудрый нарид и без наук обойдется. вон на *********** посмотрите (с) зе-гражданин
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18.08.2021 14:59
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18.08.2021 14:45 Відповісти
а чего на 20 сентября ? бархатный сезон закончиться????
дурдом...
а работягам ничего не перенесут ???
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18.08.2021 14:47 Відповісти
Давайте сразу на следующий год перенесем!!! Вирус то страшный шо песец Начало учебного года в Одесской области хотят перенести на 20 сентября - Цензор.НЕТ 1722
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18.08.2021 14:49 Відповісти
А чому би і ні?Адже ніде в світі навчання не починаються по совковії системі 1 вересня.
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18.08.2021 14:50 Відповісти
Тем более шо поры года на месяц сместились, это уже видно не вооруженным глазом Начало учебного года в Одесской области хотят перенести на 20 сентября - Цензор.НЕТ 9064
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18.08.2021 14:55 Відповісти
Маячня.
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18.08.2021 14:58 Відповісти
та нафиг та школа. все на пляж торговать кукурузой!!!! а буквы с цифрами этими вашими гейские пусть порохоботы изучают.мудрый нарид и без наук обойдется. вон на *********** посмотрите (с) зе-гражданин
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18.08.2021 14:59 Відповісти
В Одесской области хотят перенести на 20 сентября начало учебного года ради продолжения "бархатного сезона" Источник: https://censor.net/ru/n3283421
Александр Куприн так описывает это время в рассказе «Винная бочка» (1914)
…Надо сказать, что в Ялте существует не один сезон, а целых три: ситцевый, шёлковый и бархатный. Ситцевый - самый продолжительный, самый неинтересный и самый тихий. Делают его обыкновенные приезжие студенты, курсистки, средней руки чиновники и, главным образом, больные… <…> Шёлковый сезон - более нарядный и богатый. Публику этого сезона составляют: купечество выше чем среднего разбора, провинциальное дворянство, чиновники покрупнее и так далее. Тут уже жизнь разматывается пошире… <…> Но бархатный сезон! Это золотые дни для Ялты, да, пожалуй, и для всего крымского побережья. Он продолжается не более месяца и обыкновенно совпадает с последней неделей Великого поста, с Пасхой и Фоминой неделей.
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18.08.2021 15:02 Відповісти
почему нет? нормальная практика для всего цивилизованного мира. во Франции, в Штатах, в Италии в курортных районах начало учебного года сдвигают на месяц и больше.
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18.08.2021 15:29 Відповісти
Может, вообще не учиться? И как это вы в Союзе учились? С 1 сентября по 25 мая и ШЕСТЬ дней в неделю плюс экзамены с пятого класса каждый год. Думайте, что предлагаете !
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18.08.2021 19:24 Відповісти
можно еще 7 дней в неделю учиться, а еще и ночь есть, тоже можно использовать для учебы.
зы и я как раз учился в школе при совке, учился 5 дней в неделю, никаких шести дней. и да, бессмысленные, тупые экзамены, на которые просто заучивал бесполезные и не нужные в 90% случаев знания (причем искаженные советским видением) для того, чтобы сдать на дурацком экзамене и тут же забыть сос покойной совестью, прекрасно помню до сих пор. более глупых методов обучения не представляю, пример так себе.
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18.08.2021 20:18 Відповісти
В Союзе учились шесть дней в неделю. А вы- современный неуч. Вам вообще противопоказано учиться. Только в уборщики и крестик место подписи ставить. Это ваш уровень интеллекта.
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18.08.2021 20:40 Відповісти
Північна Німеччина вже вчиться із середини серпня!!!
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18.08.2021 18:34 Відповісти
Південні Німеччина вчиться із середини вересня!!
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18.08.2021 18:35 Відповісти
Канада тоже уже учится. Кстати, Учебный год в Германии заканчивается 30 ИЮНЯ!!!!! О, как. А летние каникулы длятся всего ШЕСТЬ НЕДЕЛЬ.
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18.08.2021 19:22 Відповісти
 
 