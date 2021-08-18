РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4495 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
5 455 67
демография (283) смертность (266) смерть (9040) статистика (2307) Госстат (220)

Смертность в Украине превысила прошлогодний уровень на 21,6%, - Госстат

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Смертность в Украине превысила прошлогодний уровень на 21,6%, - Госстат

Государственная служба статистики обнародовала данные о демографической ситуации в Украине за январь-июнь 2021 года. Смертность населения превысила уровень 2020 года на 21,6%, в том числе в июне - на 4,3%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат, передает Цензор.НЕТ.

Всего с начала года в Украине умерло 349 041 человек. Это на 62 031 смерть больше, чем за январь-июнь 2020 года, когда умерло 287 010 человек. В том числе в июне умерло 49 077 человек (в июне 2020 года - 47 043 человек).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За пять месяцев в Украине умерли 299,9 тыс. человек, только за май - 57,2 тыс., - Госстат

Кроме того, с начала 2021 года в Украине родилось 132 595 человек (в прошлом году 139 134), миграционный прирост составил 11274 человек (в прошлом году - 7598).

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 июля 2021 года составляла 41 383 182 человек. С начала 2021 года население Украины сократилось на 205 172 человек (в том числе за июнь - на 25 057 человек).

Смертность в Украине превысила прошлогодний уровень на 21,6%, - Госстат 01
Смертность в Украине превысила прошлогодний уровень на 21,6%, - Госстат 02

Напомним, за 2020 год в Украине умерло 616 835 человек, что на 35 721 смерть больше, чем за 2019 год, когда умерло 581 114 человек. Численность наличного населения в Украине на 1 января 2021 года составляла 41 588 354 человек. За 2020 год население Украины сократилось на 314 062 человек. По официальной информации Госстата, в 2020 году от COVID-19 умерло 20 709 украинцев. Грипп и пневмония стали причиной смерти 11 358 человек.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+23
Велике смертівництво .
показать весь комментарий
18.08.2021 16:25
+21
Дивно. У нас же десь був чорний пояс з боротьби з ковідом. Смертность в Украине превысила прошлогодний уровень на 21,6%, - Госстат - Цензор.НЕТ 4060
показать весь комментарий
18.08.2021 16:23
+15
Это все Супрун и Порошенко !
показать весь комментарий
18.08.2021 16:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это все Супрун и Порошенко !
показать весь комментарий
18.08.2021 16:23 Ответить
Головне - побудувати добротні дороги. Зникнуть українці - побудує Зє Новий Ізраїль.
показать весь комментарий
18.08.2021 16:43 Ответить
Смертність на дорогах України сама висока в Європі
показать весь комментарий
18.08.2021 16:56 Ответить
зуб даєш чи просто так ляпнув?
показать весь комментарий
18.08.2021 18:51 Ответить
І утвердити Великий герб. Вдаримо, так би мовити гербом по КОВІДу!
показать весь комментарий
18.08.2021 18:57 Ответить
Дивно. У нас же десь був чорний пояс з боротьби з ковідом. Смертность в Украине превысила прошлогодний уровень на 21,6%, - Госстат - Цензор.НЕТ 4060
показать весь комментарий
18.08.2021 16:23 Ответить
Так ковида же нет, это 20% естественных причин. Куда подевалась наша секта антиковидников.
показать весь комментарий
18.08.2021 18:11 Ответить
Брехати негарно. Ніхто не каже, що ковЫда немає. Просто глобалісти собі на користь і такі корисні ідіоти, як ти, роздмухують небезпеку, яку він становить. А дані укрстату - галіма туфта.
показать весь комментарий
18.08.2021 21:21 Ответить
Велике смертівництво .
показать весь комментарий
18.08.2021 16:25 Ответить
А кто, интересно, к нам прибывает? Почти 200 тысяч человек за первое полугодие!
показать весь комментарий
18.08.2021 16:27 Ответить
пацаки
показать весь комментарий
18.08.2021 16:38 Ответить
Я родился здесь в 1984м году.
показать весь комментарий
18.08.2021 16:39 Ответить
Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень на 21,6%, - Держстат - Цензор.НЕТ 2283 !!
показать весь комментарий
18.08.2021 16:42 Ответить
А треба було народжуватись! Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень на 21,6%, - Держстат - Цензор.НЕТ 6406
показать весь комментарий
18.08.2021 16:53 Ответить
Чебурекі і абрекі из рускава міра
показать весь комментарий
18.08.2021 16:39 Ответить
А интересно, как 11274 чел миграционного прироста, превратились в "почти 200 тыс"?
Хотя и 11 тыс мигрантов нам и нахрен не нужны!
показать весь комментарий
18.08.2021 16:40 Ответить
Предпоследняя строчка - кількість прибулих. Я об этом говорила. 11 274 - разница между выбывшими и прибывшими в пользу прибывших. То есть уехало меньше людей на это число, чем приехало.
показать весь комментарий
18.08.2021 16:55 Ответить
Понял, я просто посмотрел строчку в заметке, и быстрей шпарить коммент!))
Вы же внимательней, и данные из таблицы... Извините.. Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень на 21,6%, - Держстат - Цензор.НЕТ 1058
показать весь комментарий
18.08.2021 17:20 Ответить
Всё нормально) Я тоже не всегда до конца дочитываю))
показать весь комментарий
18.08.2021 17:49 Ответить
Ого! За полгода 132 тысячи родилось, 349 тысяч умерло! То есть смертность уже почти превышает рождаемость в три раза Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень на 21,6%, - Держстат - Цензор.НЕТ 6948
показать весь комментарий
18.08.2021 16:38 Ответить
украина становится Вымиратами!
показать весь комментарий
18.08.2021 16:56 Ответить
то ты еще данные по кацапии не видел Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень на 21,6%, - Держстат - Цензор.НЕТ 594
показать весь комментарий
18.08.2021 19:14 Ответить
При баризі такого не було
показать весь комментарий
18.08.2021 16:40 Ответить
Сіоністи будують великий ісраїль,у світі приблизно 200млн жидів,їх тре зібрати до купи,Україна підходить найкраще,немає муслімів сусідів,та терпляче населення дегенератів.
показать весь комментарий
18.08.2021 16:42 Ответить
В 20-30х роках ХІХ століття вКриму передбачалось створення Єврейської автономної республіки. В США були навіть випущені земельні акції Криму. Але від даного проекту відмовились, але з часом створили в Біробіджані Єврейську автономну область. Сьогодні мер Біробіджану китаєць.
показать весь комментарий
18.08.2021 16:53 Ответить
Маячня якась
показать весь комментарий
18.08.2021 16:58 Ответить
ніякої маячні, все так і було. але найзавзятіші антісєміти - то самі жиди. наприклад Джугашвілі (буквально "син єврея") Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень на 21,6%, - Держстат - Цензор.НЕТ 6867
показать весь комментарий
18.08.2021 19:16 Ответить
Не відмовились, а Сралін прокинув євреїв через .уй Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень на 21,6%, - Держстат - Цензор.НЕТ 7778
показать весь комментарий
18.08.2021 19:15 Ответить
Смертність по вікових групах і регіонах потрібно показати.
показать весь комментарий
18.08.2021 16:46 Ответить
полный бред согласен
показать весь комментарий
18.08.2021 17:01 Ответить
считаете что еще меньше?
показать весь комментарий
18.08.2021 17:10 Ответить
Наполовину
показать весь комментарий
18.08.2021 17:44 Ответить
При пенсии и пособии по инвалидности в 1850 грн за жизнь и здоровье сильно не поборешься.
показать весь комментарий
18.08.2021 16:50 Ответить
тебе никто ничего не должен Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень на 21,6%, - Держстат - Цензор.НЕТ 8653
показать весь комментарий
18.08.2021 19:17 Ответить
ДоЗелебобились!
показать весь комментарий
18.08.2021 16:51 Ответить
За полгода превысили полугодичную смертность прошлого на 62031. При этом за весь 2020 год умерло 616835 человек, а смертность 2019 составила 581114 человек. Превышение за весь год было 35721.

Эпидемия ковида в Украине набирает обороты.
показать весь комментарий
18.08.2021 16:51 Ответить
Матеріальні статки і медицина два головні фактори.
показать весь комментарий
18.08.2021 16:54 Ответить
Первые результаты ЗЕправления
показать весь комментарий
18.08.2021 19:48 Ответить
каким образом доказано, что повышение смертности как-то связано с "ковидом"? фальшивыми тестами?
показать весь комментарий
18.08.2021 22:11 Ответить
Это смертность от всех причин. А связь легко выявляется корреляционным анализом. Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень на 21,6%, - Держстат - Цензор.НЕТ 6184 Так что свою брехню о тестах сюда можешь не лепить, ты ею и так весь форум засрал.
показать весь комментарий
18.08.2021 23:39 Ответить
брехня - это то, что выдуманный вирус как-то может повлиять на смертность, когда незаконные и бессмысленные карантинные ограничения реально это делают
показать весь комментарий
19.08.2021 00:18 Ответить
Так ты считаешь, у кучи людей сатурация от выдуманного вируса падала так, что они и в больницах и дома умирали сотнями и тысячами в день? Так ты еще то брехло.
показать весь комментарий
19.08.2021 00:29 Ответить
А тебя волновало, что в 2019 году умерло от пневмонии 4 миллиона людей (без всякого ковида, очевидно)?
показать весь комментарий
19.08.2021 00:35 Ответить
кстати, дома почти никто не умирал, только в больницах: спасибо экспериментальным протоколам
показать весь комментарий
19.08.2021 00:36 Ответить
Кстати, ты снова врешь. В США к концу сентября дома от ковида умерло около 1000 тыс человек.
Nearly 10,000 COVID-19 Victims Died at Home
Posted on September 22, 2020
показать весь комментарий
19.08.2021 01:37 Ответить
и как определено, что от ковида умерли эти 10000? ну ты сам все понял
показать весь комментарий
19.08.2021 10:00 Ответить
Определено проверенными и принятыми в медицине методами. Ну, а если ты их не понял - иди, учи матчасть.
показать весь комментарий
19.08.2021 10:39 Ответить
Ну ты врешь сейчас. Причем внаглую.
Все эти методы на скорую руку придуманы в начале 2020 года, чтобы создать фальшивую статистику. И по ним даже погибшие в ДТП умерли от ковида, потому что говнотест за энное количество дней до происшествия показал положительный результат Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень на 21,6%, - Держстат - Цензор.НЕТ 1567
показать весь комментарий
19.08.2021 10:46 Ответить
Врешь как раз ты. Никаким тестами невозможно создать избыточную смертность от всех причин, а она резко возросла во многих странах.
показать весь комментарий
19.08.2021 11:00 Ответить
Ее можно создать карантинными ограничениями (в том числе приостановкой адекватного лечения всех болезней, кроме твоего любимого "ковида") и массовым использованием убийственных экспериментальных протоколов.
За последние полтора года 50 млн. человек не были прооперированы во время в связи с онкологией. О чем ты шепчешь, прислуга глобалистов?
показать весь комментарий
19.08.2021 11:05 Ответить
Кстати, в скандинавских странах, где карантинные ограничения минимальны и соответственно самые мягкие, по итогам 2020 года зафиксирована наименьшая излишняя смертность среди всех стран Европы.
показать весь комментарий
19.08.2021 11:06 Ответить
В Швеции, где не было ограничений, была самая высокая избыточная смертность от ковида среди скандинавских стран. А по твоей теории, она должна быть выше там, где жестче ограничения.
показать весь комментарий
19.08.2021 11:29 Ответить
Во-первых, ты врешь.
Самыми опасными инфекционными заболеваниями остаются болезни нижних дыхательных путей, в том числе вирусная пневмония (именно она чаще всего является причиной смерти при Covid-19). В 2019-м эти болезни оказались четвертой причиной смертности в мире (от них скончались 2,6 млн человек).

В-вторых да, волновало. Я еще тогда писал антиваксеру Александро, что отказ от вакцинаций от кори приведет к зашкаливающему числу пневмоний (самое частое осложнение кори) с которой наша медицина не справится и приводил текущие уровни смертности от пневмоний. А их резкое увеличение приведет к широкому применению антибиотиков и выработки резистентности у бактерий, которые вызывают секундарные инфекции и при вирусных пневмониях.
показать весь комментарий
19.08.2021 01:20 Ответить
во-вторых, ты врешь, в-четвертых, нет ни одного доказательства, что какой-то ковид приводит к пневмонии
показать весь комментарий
19.08.2021 10:01 Ответить
Я думал, ты ссылку дашь, где ты 4 млн смертей от пневмонии в 2019 году нашел, а ты вместо одной своей разоблаченной брехни сочиняешь новую...
показать весь комментарий
19.08.2021 11:32 Ответить
Не хвилюйтесь, Кулєба з слугами вивезе з Афгану купу біженців і все буде зеленим, як прапор ісламу.
показать весь комментарий
18.08.2021 16:59 Ответить
Наочний приклад того що антивакцинатори то є тимчасове явище.
показать весь комментарий
18.08.2021 18:19 Ответить
Нічого не скажеш, ЧЕМПІОН ПА БАРЬБЄ С КАВІДОМ, ***. Пліснява зільона смердюча.
показать весь комментарий
18.08.2021 18:20 Ответить
наріт тішиться, такого дебіла обрали, що кожен має право сказати, що мудріший за препіЗе!дента.
показать весь комментарий
18.08.2021 18:57 Ответить
Самолайкеру, хто тобі наказав ковідлу приплести?
показать весь комментарий
18.08.2021 19:52 Ответить
Не заздри,так відверто, відсмоктувач.
показать весь комментарий
18.08.2021 21:42 Ответить
спасибо карантину
показать весь комментарий
18.08.2021 22:10 Ответить
Сумно...
показать весь комментарий
19.08.2021 08:31 Ответить
и все это от зависит от качества жратвы, воды и воздуха....
показать весь комментарий
20.08.2021 15:37 Ответить
 
 