Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень на 21,6%, - Держстат
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Державна служба статистики оприлюднила дані про демографічну ситуацію в Україні за січень-червень 2021 року. Смертність населення перевищила рівень 2020 року на 21,6%, в тому числі в червні - на 4,3%.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Держстат, передає Цензор.НЕТ.
Усього з початку року в Україні померло 349 041 особа. Це на 62 031 смерть більше, ніж за січень-червень 2020 року, коли померло 287 010 осіб. У тому числі в червні померло 49 077 осіб (у червні 2020 року - 47 043 особи).
Крім того, з початку 2021 року в Україні народилося 132 595 осіб (торік - 139 134), міграційний приріст сягнув 11274 особи (торік - 7598).
За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 липня 2021 року становила 41 383 182 особи. З початку 2021 року населення України скоротилося на 205 172 особи (у тому числі за червень - на 25 057 осіб).
Нагадаємо, за 2020 рік в Україні померло 616 835 осіб, що на 35 721 смерть більше, ніж за 2019 рік, коли померло 581 114 осіб. Чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2021 року становила 41 588 354 людей. За 2020 рік населення України скоротилося на 314 062 особи. За офіційною інформацією Держстату, в 2020 році від COVID-19 померло 20 709 українців. Грип і пневмонія стали причиною смерті 11 358 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Хотя и 11 тыс мигрантов нам и нахрен не нужны!
Вы же внимательней, и данные из таблицы... Извините..
Эпидемия ковида в Украине набирает обороты.
Nearly 10,000 COVID-19 Victims Died at Home
Posted on September 22, 2020
Все эти методы на скорую руку придуманы в начале 2020 года, чтобы создать фальшивую статистику. И по ним даже погибшие в ДТП умерли от ковида, потому что говнотест за энное количество дней до происшествия показал положительный результат
За последние полтора года 50 млн. человек не были прооперированы во время в связи с онкологией. О чем ты шепчешь, прислуга глобалистов?
Померли в 2019-му від онкологічних захворювань 61 тисяча 289 осіб. Загальний показник смертності становить 171,8 осіб на 100 тисяч населення.
За 2020 рік відомо про 110,5 тисяч нових випадків захворювання на рак, але ці дані ще не остаточні. Загальний показник смертності становить 151,3 особи на 100 тисяч населення.
Самыми опасными инфекционными заболеваниями остаются болезни нижних дыхательных путей, в том числе вирусная пневмония (именно она чаще всего является причиной смерти при Covid-19). В 2019-м эти болезни оказались четвертой причиной смертности в мире (от них скончались 2,6 млн человек).
В-вторых да, волновало. Я еще тогда писал антиваксеру Александро, что отказ от вакцинаций от кори приведет к зашкаливающему числу пневмоний (самое частое осложнение кори) с которой наша медицина не справится и приводил текущие уровни смертности от пневмоний. А их резкое увеличение приведет к широкому применению антибиотиков и выработки резистентности у бактерий, которые вызывают секундарные инфекции и при вирусных пневмониях.