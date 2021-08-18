Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень на 21,6%, - Держстат

Державна служба статистики оприлюднила дані про демографічну ситуацію в Україні за січень-червень 2021 року. Смертність населення перевищила рівень 2020 року на 21,6%, в тому числі в червні - на 4,3%.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Держстат, передає Цензор.НЕТ.

Усього з початку року в Україні померло 349 041 особа. Це на 62 031 смерть більше, ніж за січень-червень 2020 року, коли померло 287 010 осіб. У тому числі в червні померло 49 077 осіб (у червні 2020 року - 47 043 особи).

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Крім того, з початку 2021 року в Україні народилося 132 595 осіб (торік - 139 134), міграційний приріст сягнув 11274 особи (торік - 7598).

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 липня 2021 року становила 41 383 182 особи. З початку 2021 року населення України скоротилося на 205 172 особи (у тому числі за червень - на 25 057 осіб).





Нагадаємо, за 2020 рік в Україні померло 616 835 осіб, що на 35 721 смерть більше, ніж за 2019 рік, коли померло 581 114 осіб. Чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2021 року становила 41 588 354 людей. За 2020 рік населення України скоротилося на 314 062 особи. За офіційною інформацією Держстату, в 2020 році від COVID-19 померло 20 709 українців. Грип і пневмонія стали причиною смерті 11 358 осіб.