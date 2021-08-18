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Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень на 21,6%, - Держстат

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень на 21,6%, - Держстат

Державна служба статистики оприлюднила дані про демографічну ситуацію в Україні за січень-червень 2021 року. Смертність населення перевищила рівень 2020 року на 21,6%, в тому числі в червні - на 4,3%.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Держстат, передає Цензор.НЕТ.

Усього з початку року в Україні померло 349 041 особа. Це на 62 031 смерть більше, ніж за січень-червень 2020 року, коли померло 287 010 осіб. У тому числі в червні померло 49 077 осіб (у червні 2020 року - 47 043 особи).

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Крім того, з початку 2021 року в Україні народилося 132 595 осіб (торік - 139 134), міграційний приріст сягнув 11274 особи (торік - 7598).

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 липня 2021 року становила 41 383 182 особи. З початку 2021 року населення України скоротилося на 205 172 особи (у тому числі за червень - на 25 057 осіб).

Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень на 21,6%, - Держстат 01
Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень на 21,6%, - Держстат 02

Нагадаємо, за 2020 рік в Україні померло 616 835 осіб, що на 35 721 смерть більше, ніж за 2019 рік, коли померло 581 114 осіб. Чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2021 року становила 41 588 354 людей. За 2020 рік населення України скоротилося на 314 062 особи. За офіційною інформацією Держстату, в 2020 році від COVID-19 померло 20 709 українців. Грип і пневмонія стали причиною смерті 11 358 осіб.
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Топ коментарі
+23
Велике смертівництво .
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18.08.2021 16:25
+21
Дивно. У нас же десь був чорний пояс з боротьби з ковідом. Смертность в Украине превысила прошлогодний уровень на 21,6%, - Госстат - Цензор.НЕТ 4060
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18.08.2021 16:23
+15
Это все Супрун и Порошенко !
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18.08.2021 16:23
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Это все Супрун и Порошенко !
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18.08.2021 16:23 Відповісти
Головне - побудувати добротні дороги. Зникнуть українці - побудує Зє Новий Ізраїль.
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18.08.2021 16:43 Відповісти
Смертність на дорогах України сама висока в Європі
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18.08.2021 16:56 Відповісти
зуб даєш чи просто так ляпнув?
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18.08.2021 18:51 Відповісти
І утвердити Великий герб. Вдаримо, так би мовити гербом по КОВІДу!
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18.08.2021 18:57 Відповісти
Дивно. У нас же десь був чорний пояс з боротьби з ковідом. Смертность в Украине превысила прошлогодний уровень на 21,6%, - Госстат - Цензор.НЕТ 4060
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18.08.2021 16:23 Відповісти
Так ковида же нет, это 20% естественных причин. Куда подевалась наша секта антиковидников.
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18.08.2021 18:11 Відповісти
Брехати негарно. Ніхто не каже, що ковЫда немає. Просто глобалісти собі на користь і такі корисні ідіоти, як ти, роздмухують небезпеку, яку він становить. А дані укрстату - галіма туфта.
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18.08.2021 21:21 Відповісти
Велике смертівництво .
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18.08.2021 16:25 Відповісти
А кто, интересно, к нам прибывает? Почти 200 тысяч человек за первое полугодие!
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18.08.2021 16:27 Відповісти
пацаки
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18.08.2021 16:38 Відповісти
Я родился здесь в 1984м году.
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18.08.2021 16:39 Відповісти
Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень на 21,6%, - Держстат - Цензор.НЕТ 2283 !!
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18.08.2021 16:42 Відповісти
А треба було народжуватись! Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень на 21,6%, - Держстат - Цензор.НЕТ 6406
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18.08.2021 16:53 Відповісти
Чебурекі і абрекі из рускава міра
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18.08.2021 16:39 Відповісти
А интересно, как 11274 чел миграционного прироста, превратились в "почти 200 тыс"?
Хотя и 11 тыс мигрантов нам и нахрен не нужны!
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18.08.2021 16:40 Відповісти
Предпоследняя строчка - кількість прибулих. Я об этом говорила. 11 274 - разница между выбывшими и прибывшими в пользу прибывших. То есть уехало меньше людей на это число, чем приехало.
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18.08.2021 16:55 Відповісти
Понял, я просто посмотрел строчку в заметке, и быстрей шпарить коммент!))
Вы же внимательней, и данные из таблицы... Извините.. Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень на 21,6%, - Держстат - Цензор.НЕТ 1058
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18.08.2021 17:20 Відповісти
Всё нормально) Я тоже не всегда до конца дочитываю))
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18.08.2021 17:49 Відповісти
Ого! За полгода 132 тысячи родилось, 349 тысяч умерло! То есть смертность уже почти превышает рождаемость в три раза Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень на 21,6%, - Держстат - Цензор.НЕТ 6948
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18.08.2021 16:38 Відповісти
украина становится Вымиратами!
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18.08.2021 16:56 Відповісти
то ты еще данные по кацапии не видел Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень на 21,6%, - Держстат - Цензор.НЕТ 594
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18.08.2021 19:14 Відповісти
При баризі такого не було
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18.08.2021 16:40 Відповісти
Сіоністи будують великий ісраїль,у світі приблизно 200млн жидів,їх тре зібрати до купи,Україна підходить найкраще,немає муслімів сусідів,та терпляче населення дегенератів.
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18.08.2021 16:42 Відповісти
В 20-30х роках ХІХ століття вКриму передбачалось створення Єврейської автономної республіки. В США були навіть випущені земельні акції Криму. Але від даного проекту відмовились, але з часом створили в Біробіджані Єврейську автономну область. Сьогодні мер Біробіджану китаєць.
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18.08.2021 16:53 Відповісти
Маячня якась
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18.08.2021 16:58 Відповісти
ніякої маячні, все так і було. але найзавзятіші антісєміти - то самі жиди. наприклад Джугашвілі (буквально "син єврея") Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень на 21,6%, - Держстат - Цензор.НЕТ 6867
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18.08.2021 19:16 Відповісти
Не відмовились, а Сралін прокинув євреїв через .уй Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень на 21,6%, - Держстат - Цензор.НЕТ 7778
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18.08.2021 19:15 Відповісти
Смертність по вікових групах і регіонах потрібно показати.
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18.08.2021 16:46 Відповісти
полный бред согласен
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18.08.2021 17:01 Відповісти
считаете что еще меньше?
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18.08.2021 17:10 Відповісти
Наполовину
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18.08.2021 17:44 Відповісти
При пенсии и пособии по инвалидности в 1850 грн за жизнь и здоровье сильно не поборешься.
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18.08.2021 16:50 Відповісти
тебе никто ничего не должен Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень на 21,6%, - Держстат - Цензор.НЕТ 8653
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18.08.2021 19:17 Відповісти
ДоЗелебобились!
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18.08.2021 16:51 Відповісти
За полгода превысили полугодичную смертность прошлого на 62031. При этом за весь 2020 год умерло 616835 человек, а смертность 2019 составила 581114 человек. Превышение за весь год было 35721.

Эпидемия ковида в Украине набирает обороты.
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18.08.2021 16:51 Відповісти
Матеріальні статки і медицина два головні фактори.
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18.08.2021 16:54 Відповісти
Первые результаты ЗЕправления
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18.08.2021 19:48 Відповісти
каким образом доказано, что повышение смертности как-то связано с "ковидом"? фальшивыми тестами?
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18.08.2021 22:11 Відповісти
Это смертность от всех причин. А связь легко выявляется корреляционным анализом. Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень на 21,6%, - Держстат - Цензор.НЕТ 6184 Так что свою брехню о тестах сюда можешь не лепить, ты ею и так весь форум засрал.
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18.08.2021 23:39 Відповісти
брехня - это то, что выдуманный вирус как-то может повлиять на смертность, когда незаконные и бессмысленные карантинные ограничения реально это делают
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19.08.2021 00:18 Відповісти
Так ты считаешь, у кучи людей сатурация от выдуманного вируса падала так, что они и в больницах и дома умирали сотнями и тысячами в день? Так ты еще то брехло.
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19.08.2021 00:29 Відповісти
А тебя волновало, что в 2019 году умерло от пневмонии 4 миллиона людей (без всякого ковида, очевидно)?
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19.08.2021 00:35 Відповісти
кстати, дома почти никто не умирал, только в больницах: спасибо экспериментальным протоколам
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19.08.2021 00:36 Відповісти
Кстати, ты снова врешь. В США к концу сентября дома от ковида умерло около 1000 тыс человек.
Nearly 10,000 COVID-19 Victims Died at Home
Posted on September 22, 2020
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19.08.2021 01:37 Відповісти
и как определено, что от ковида умерли эти 10000? ну ты сам все понял
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19.08.2021 10:00 Відповісти
Определено проверенными и принятыми в медицине методами. Ну, а если ты их не понял - иди, учи матчасть.
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19.08.2021 10:39 Відповісти
Ну ты врешь сейчас. Причем внаглую.
Все эти методы на скорую руку придуманы в начале 2020 года, чтобы создать фальшивую статистику. И по ним даже погибшие в ДТП умерли от ковида, потому что говнотест за энное количество дней до происшествия показал положительный результат Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень на 21,6%, - Держстат - Цензор.НЕТ 1567
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19.08.2021 10:46 Відповісти
Врешь как раз ты. Никаким тестами невозможно создать избыточную смертность от всех причин, а она резко возросла во многих странах.
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19.08.2021 11:00 Відповісти
Ее можно создать карантинными ограничениями (в том числе приостановкой адекватного лечения всех болезней, кроме твоего любимого "ковида") и массовым использованием убийственных экспериментальных протоколов.
За последние полтора года 50 млн. человек не были прооперированы во время в связи с онкологией. О чем ты шепчешь, прислуга глобалистов?
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19.08.2021 11:05 Відповісти
Кстати, в скандинавских странах, где карантинные ограничения минимальны и соответственно самые мягкие, по итогам 2020 года зафиксирована наименьшая излишняя смертность среди всех стран Европы.
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19.08.2021 11:06 Відповісти
В Швеции, где не было ограничений, была самая высокая избыточная смертность от ковида среди скандинавских стран. А по твоей теории, она должна быть выше там, где жестче ограничения.
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19.08.2021 11:29 Відповісти
Во-первых, ты врешь.
Самыми опасными инфекционными заболеваниями остаются болезни нижних дыхательных путей, в том числе вирусная пневмония (именно она чаще всего является причиной смерти при Covid-19). В 2019-м эти болезни оказались четвертой причиной смертности в мире (от них скончались 2,6 млн человек).

В-вторых да, волновало. Я еще тогда писал антиваксеру Александро, что отказ от вакцинаций от кори приведет к зашкаливающему числу пневмоний (самое частое осложнение кори) с которой наша медицина не справится и приводил текущие уровни смертности от пневмоний. А их резкое увеличение приведет к широкому применению антибиотиков и выработки резистентности у бактерий, которые вызывают секундарные инфекции и при вирусных пневмониях.
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19.08.2021 01:20 Відповісти
во-вторых, ты врешь, в-четвертых, нет ни одного доказательства, что какой-то ковид приводит к пневмонии
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19.08.2021 10:01 Відповісти
Я думал, ты ссылку дашь, где ты 4 млн смертей от пневмонии в 2019 году нашел, а ты вместо одной своей разоблаченной брехни сочиняешь новую...
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19.08.2021 11:32 Відповісти
Не хвилюйтесь, Кулєба з слугами вивезе з Афгану купу біженців і все буде зеленим, як прапор ісламу.
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18.08.2021 16:59 Відповісти
Наочний приклад того що антивакцинатори то є тимчасове явище.
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18.08.2021 18:19 Відповісти
Нічого не скажеш, ЧЕМПІОН ПА БАРЬБЄ С КАВІДОМ, ***. Пліснява зільона смердюча.
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18.08.2021 18:20 Відповісти
наріт тішиться, такого дебіла обрали, що кожен має право сказати, що мудріший за препіЗе!дента.
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18.08.2021 18:57 Відповісти
Самолайкеру, хто тобі наказав ковідлу приплести?
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18.08.2021 19:52 Відповісти
Не заздри,так відверто, відсмоктувач.
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18.08.2021 21:42 Відповісти
спасибо карантину
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18.08.2021 22:10 Відповісти
Сумно...
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19.08.2021 08:31 Відповісти
и все это от зависит от качества жратвы, воды и воздуха....
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20.08.2021 15:37 Відповісти
 
 