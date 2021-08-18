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Банковая дала команду правоохранителям и уничтожает политического конкурента любыми методами, - заявление партии Кличко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

Банковая дала команду правоохранителям и уничтожает политического конкурента любыми методами, - заявление партии Кличко

"УДАР Виталия Кличко" требует от власти остановить политическое давление на партию и ее лидера через правоохранительные органы.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте партии, информирует Цензор.НЕТ.

В партии считают многочисленные обыски, которые продолжаются в подразделениях КГГА, коммунальных предприятиях и подрядных организациях с мая, "зачисткой политического поля от конкурентов". Офис президента не прекращает попыток дискредитировать Виталия Кличко и таким образом пытается создать основу, чтобы, вопреки законам, назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне.

"Банковая видит в Виталии Кличко главного конкурента. Лидер партии "УДАР" имеет один из самых высоких рейтингов доверия украинцев и наименьший среди политиков антирейтинг. Дополнительным стимулом для усиления давления стало объединение "УДАРа Виталия Кличко" с другими политическими силами для консолидации усилий в противодействии некомпетентной власти", - отмечается в заявлении.

В "УДАРе" подчеркивают, что давление оказывается не только на Виталия Кличко, но и на других партийцев. Правоохранители неоднократно врывались с обысками в их дома, приходили и к лидеру "УДАРа".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Руководство "Житлоинвестбуд-УКБ" присвоило 30 млн грн при ремонте школ и детсадов Киева. В кабинете одного из замов главы КГГА состоялся обыск, - СБУ. ФОТО

"Дерзкие действия правоохранителей по указанию руководства ОП и при поддержке провластных народных избранников свидетельствуют о том, что Банковая готова идти до конца в уничтожении политического конкурента любой ценой. Даже ценой остановки столицы. Требуем от власти прекратить давление на политическую партию "УДАР Виталия Кличко" и ее лидера с помощью подконтрольных правоохранительных органов. Призываем международных партнеров отреагировать на действия украинской власти и помочь вернуть ее на путь законности", - говорится в заявлении" УДАРа".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+20
Серьезно, политикой не нужно заниматься? А ничего, что Виталий - председатель политической партии "Удар", которой киевляне доверили свой город. Ему, а не попке януковича или голосящему кивину верещук. И киевлянам совершенно не нравится идея клоуна отнять у избранного мэра полномочия и передать их киевской версии ермака. Дырка вам от буболика, а не Кличко, зелебобы. А станете борзеть - получите треитий Майдан, причем сразу с оружием.
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18.08.2021 17:49
+16
Судячи з того, що "мочити" Віталіка випустили і шавок Бєні, Віталій правий.
Зелена сарана хоче терміново прибрати Кличка.
Особливо після того, як він їх привселюдно нагнув та принизив з їхніми "інсталяціями" на Алеї Слави.

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18.08.2021 17:21
+14
Зеленский политик. Банкова дала команду правоохоронцям і знищує політичного конкурента будь-якими методами, - заява партії Кличка - Цензор.НЕТ 7242 Этот анекдот набрал 2 000 000 просмотров... Банкова дала команду правоохоронцям і знищує політичного конкурента будь-якими методами, - заява партії Кличка - Цензор.НЕТ 7242
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18.08.2021 17:06
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Правила форума Совет форумчан
Вонючий клоп 🤢🤡😈🐲 зеленский
возомнил из себя путлера ! Скоро в буцегарне сокамерников сможешь развлекать имитацией хером по роялю
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18.08.2021 19:07 Ответить
Не смешно! У вас не получается!
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19.08.2021 09:21 Ответить
Воровать нужно меньше Виталик, просто нужно меньше воровать и больше делать для столицы. В Киеве дорог хуже ещё не было никогда, ни при какой власти. Ты МЭР в первую очередь Виталик, а потом уже политик. Хочешь заниматься политикой - сдавай мэрство и иди в политику. Киеву нужен хозяин в первую очередь, а не политик.
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18.08.2021 17:00 Ответить
Серьезно, политикой не нужно заниматься? А ничего, что Виталий - председатель политической партии "Удар", которой киевляне доверили свой город. Ему, а не попке януковича или голосящему кивину верещук. И киевлянам совершенно не нравится идея клоуна отнять у избранного мэра полномочия и передать их киевской версии ермака. Дырка вам от буболика, а не Кличко, зелебобы. А станете борзеть - получите треитий Майдан, причем сразу с оружием.
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18.08.2021 17:49 Ответить
розумієш, це зебіли, і Михаил Будник, зокрема, голосять, що хтось "ворує"; тим часом організувавши "велике крадівництво". Ну, найголосніше саме зебіли кричать "держи вора"...
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18.08.2021 17:55 Ответить
ты чей холоп будешь? Михаил Будник 7316ff6d
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18.08.2021 18:34 Ответить
Кияни задоволені мерстВом Віталія Кличка , а зеленим потворам не вдастя поставити свого ,, смотрящего" в Києві !
Так що закрий п5льку , ватник і не патякай !
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18.08.2021 18:51 Ответить
Мойша, вот только не кизди! Банкова дала команду правоохоронцям і знищує політичного конкурента будь-якими методами, - заява партії Кличка - Цензор.НЕТ 4381 Дороги делаются, и в огромном количестве! Херовей всего было при рыго-попове, когда донецкие ублюдки сознательно выкачивали все бабло, заранее зная что все сольют рашке Банкова дала команду правоохоронцям і знищує політичного конкурента будь-якими методами, - заява партії Кличка - Цензор.НЕТ 5576
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18.08.2021 20:24 Ответить
В большом количестве - это сколько? Что для тебя "много". Чей холоп будешь? Есть племена, где счет заканчивается количеством пальцев на руках! Думаю, твоя " грамотность" того же уровня!
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19.08.2021 09:29 Ответить
Бред и ложь. Самое худшее состояние дорог было при Попове, когда воровали все под корень и это прямо ощущалось как город крошится на глазах.

Сейчас же самое лучшее состояние дорог что я видел с 1991 года и такого количества одновременно проводимых ремонтов я не помню никогда раньше.
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18.08.2021 20:45 Ответить
Розумков валит рейтинг Зелемойских нехило... Банкова дала команду правоохоронцям і знищує політичного конкурента будь-якими методами, - заява партії Кличка - Цензор.НЕТ 8736и Розумно
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18.08.2021 17:00 Ответить
Не обольщайся! Ворон ворону глаз не выклюет.
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19.08.2021 09:30 Ответить
Чего им не нравится? Все в стиле украинской системы керування державою, друзьям - все, врагам - закон Банкова дала команду правоохоронцям і знищує політичного конкурента будь-якими методами, - заява партії Кличка - Цензор.НЕТ 9482. Пока ты власти выгоден, не видят твою коррупцию, а когда надо убрать конкурента, включается закон Банкова дала команду правоохоронцям і знищує політичного конкурента будь-якими методами, - заява партії Кличка - Цензор.НЕТ 6659
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18.08.2021 17:00 Ответить
Суета сует. "Удар" недюженными усилиями - иногда просто смешными, однако дорогостоящими - пытаются сделать оППозоцией. Ну-ну... Банкова дала команду правоохоронцям і знищує політичного конкурента будь-якими методами, - заява партії Кличка - Цензор.НЕТ 6423 А клычко - главный опозиционер Банкова дала команду правоохоронцям і знищує політичного конкурента будь-якими методами, - заява партії Кличка - Цензор.НЕТ 8196
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18.08.2021 17:01 Ответить
Центр Розумкова опубликовал рейтинг политсил...,самое интересмное внизу...48% украинцев не хотят второго срока Буратины...,а 22 % хлотят быть буратинами Банкова дала команду правоохоронцям і знищує політичного конкурента будь-якими методами, - заява партії Кличка - Цензор.НЕТ 3447
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18.08.2021 17:04 Ответить
Зеленский политик. Банкова дала команду правоохоронцям і знищує політичного конкурента будь-якими методами, - заява партії Кличка - Цензор.НЕТ 7242 Этот анекдот набрал 2 000 000 просмотров... Банкова дала команду правоохоронцям і знищує політичного конкурента будь-якими методами, - заява партії Кличка - Цензор.НЕТ 7242
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18.08.2021 17:06 Ответить
До выборов- как до Кмева рачки...Глумливая ложь,а не опросы.
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18.08.2021 17:09 Ответить
А не воровать и не брать взятки не пробовали.
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18.08.2021 17:13 Ответить
Не нужно было чинушам городским воровать годами.
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18.08.2021 17:14 Ответить
ДЕЖАВЮ . Именно так Порох пытался уничтожить *Самопоміч* Садового .Да и самого Садового. .Дал указание не принимать нигде львовский мусор Наезд потерпел фиаско И здесь будет также.
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18.08.2021 17:21 Ответить
в 2016-му Порох не міг (і Синютка також не міг) дати команду КОЖНОМУ сільському, селищному, міському голові не брати ваше львівське сміття. Хоча би тому, що вони всі на той час вже мали куди більшу незалежність від центральної влади. Хіба що їх могли послухати члени одної партії - але і таких мерів було, як то кажуть, "на пальцях однієї руки".
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18.08.2021 18:05 Ответить
Сміття приймають не села а технічні полігони Навіть ті що раніше співпрацювали зі Львовом і ці не брали Хоча мали технічні можливості А Кличко дав вказівку брати Возили в Київ..Як тільки порох зрозумів що завалити Садового не вдасться...Миттєво віс ці майданчики знайшли можливість приймати сміття зі Львова Так що не потрібно розповідати байки....
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18.08.2021 18:09 Ответить
Садовой мэр уже 150-й раз - где мусороперерабатывающий завод для Львова? Банкова дала команду правоохоронцям і знищує політичного конкурента будь-якими методами, - заява партії Кличка - Цензор.НЕТ 1722
Какие нах байки, если этот шлимазл делает только то, что выгодно его спонсорам - кремльблёвским жыдам из Альфа-банка? Банкова дала команду правоохоронцям і знищує політичного конкурента будь-якими методами, - заява партії Кличка - Цензор.НЕТ 4410
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18.08.2021 20:29 Ответить
По воду мусорперерабатывающих согласен полностью Он первратился в поулиста На последних выборах бился в грудь что с нового года начинается строительство мусороперабатывающего во Львове Воз и ныне там И популизм его распространяется не только на этот завод Он уже пятый год ПРЕКТИРУЕТ 4 км .дороги Которая должна соеденить один микрорайон с другим.5 лет стоит дом *школяра * по улице Личаковской Кроме банера нет там больше ничего Каждые 3- 5 делает ремонт одних и тех же дорог и тд.Он уже изжил себя как мэр.Но, вновь избрали...
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19.08.2021 09:58 Ответить
"технічні полігони" - власність відповідних громад. А в Київ сміття вивозили нелегально, ніхто з Кличком не домовлявся. Здуріли, чи що - сміття возити за 500км? Та золоте воно мало би бути!
Не доходить, що самі мери не хотіли мати справу з Садовим?
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18.08.2021 23:37 Ответить
Ты львовянин ? Не несе бредятину Я знаю о чём пишу.
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19.08.2021 09:53 Ответить
Згадала бабка, как дівкою була!
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19.08.2021 09:31 Ответить
Судячи з того, що "мочити" Віталіка випустили і шавок Бєні, Віталій правий.
Зелена сарана хоче терміново прибрати Кличка.
Особливо після того, як він їх привселюдно нагнув та принизив з їхніми "інсталяціями" на Алеї Слави.

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18.08.2021 17:21 Ответить
Косоворотчик полностью обосрался,Кличко легко его растопчет на выборах,нужно грамотно гнобить зеленых лягушек и покаяться за свое порохоботское прошлое.
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18.08.2021 17:22 Ответить
Вопрос тут не в гипотетических далеких выборах, а в том, что зеленые могут лишить Кличка большей части реальных полномочий в любой момент
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18.08.2021 17:29 Ответить
на бутылку они могут присесть в любой момент Банкова дала команду правоохоронцям і знищує політичного конкурента будь-якими методами, - заява партії Кличка - Цензор.НЕТ 5808
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18.08.2021 20:30 Ответить
Тут, видимо, аспект в том, что Виталик не подпускает зеленых полноценно к кормушке киева, хоть они ему уже и замов своих понапихали.
Плюс хочется своего главу КМДА в случае заворушек.
Виталик же не самый худший вариант для Киева, имхо.
Но зеленые же подправили нормативку, и теперь могут уволить Виталика с поста главы КМДА (назначаемая должность), оставив мером (выборная должность). Таким образом забрав у него большинство реальных полномочий и сделав "королевой англии" на троне Киева, а все вопросы, финансовые потоки Киева и т.д. будет решать ставленник Ермака...
Это конфликт лоб в лоб далеко не только Виталика и зеленых и, похоже, он входит в стадию финального обострения...
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18.08.2021 17:27 Ответить
Этот сценарий осуществили в свое время с Леней Космосом. Киевляне были очень рады.
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18.08.2021 17:51 Ответить
Говно мэр, мосты не строятся, метро не строится, застройка высоток города полным ходом, уничтожаются исторические здания.
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18.08.2021 17:27 Ответить
Чмырь, ты точно не киевский
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18.08.2021 18:59 Ответить
А то, что оголены зеленой бандой местные бюджеты, - слышал? Вот и не вякай не по делу!
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19.08.2021 09:34 Ответить
у Виталика хотя бы есть мозг, по сравнению с Зелей Хитрожопой, как бы она не старалась его потопить ещё будучи популярным среди жлобов клоуном..
но как только криворос открыл свОй зелёный рот без сценария - "король" оказался ослом и сразу запретил мультик о себе..
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18.08.2021 17:43 Ответить
Не вірю ні боксеру,ні тим більше кокаїновому царьку.
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18.08.2021 17:47 Ответить
В КМДА такое воровство, а он дурачка строит, типо не причем!
Педаля, надо меньше красть!
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18.08.2021 17:52 Ответить
Ты, конечно, участвовал в процессе, раз такое говоришь! Чей холоп будешь?
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19.08.2021 09:35 Ответить
К - київська
М - мафія
Д - державних
А - аферистів
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18.08.2021 17:54 Ответить
Мелина,надо чтобы Виталик съездил в Вену и спросил разрешения у Фирташа,для начала.Если разрешат,но уже тогда все остальное.А тоу такого "крутого" мэра европейской столицы Киева,то Альона-Альона то на машине дрифтует,то она же мостовую моет.То какие то задрыпанные инсталяции то ставят,то снимают,а он ни сном ни духом...Он кто?Может ему броневичек для выступлений подогнать,или экскаватор???
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18.08.2021 17:59 Ответить
Достаточно тебя насадить на бутылку Банкова дала команду правоохоронцям і знищує політичного конкурента будь-якими методами, - заява партії Кличка - Цензор.НЕТ 2829
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18.08.2021 20:32 Ответить
Виталия, да вызови ты того клоуна на дуэль, шоб оно не встало 😂🤣😂
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18.08.2021 18:01 Ответить
Лучше Еврмака Банкова дала команду правоохоронцям і знищує політичного конкурента будь-якими методами, - заява партії Кличка - Цензор.НЕТ 2347
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18.08.2021 20:33 Ответить
Куй вам, а не Київ, зелене бидло. Тут вирішують кияни. Треба буде, виженемо і сраного клоуна Зеленського в Ростов.
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18.08.2021 18:10 Ответить
В чому проблема Кличку треба перестати корчити з себе інтелігента піти в офіс президента і навісити піздюлей зеЛоху і його підсвинкам, ермолаю і шавці подоляку з шефіром.
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18.08.2021 18:15 Ответить
Будет вам Кличко руки свои марать об засранного недомерка-нарика🤮🤮🤮🤮
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18.08.2021 19:19 Ответить
Не чіпайте Кличка , бо накличете біду на себе , з5лені чмошники !
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18.08.2021 18:54 Ответить
Яку біду?

Саме Кличко є бідою для мого рідного Києва.
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18.08.2021 19:07 Ответить
Щиро похер на долю боксера-імбецила.
ЗЕлені, безумовно, г@ндони, але й віталька ще те падло.

Щоб там не верещали кличкоботи, боксер-імбецил є жалюгідним покидьком та корупціонером, який маскується під патріота.
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18.08.2021 19:06 Ответить
Тебя все🤖 знают ,как …… , 🤢🤡 членограя -дегенерата , иуды запроданца *****
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18.08.2021 19:16 Ответить
Это не правоохранительные, а опричники, если это так. А если это так то налицо коллапс правоохранительные системы, получим гуляй поле.
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18.08.2021 19:51 Ответить
До сих пор бздишь Нестора Ивановича, кацап? Банкова дала команду правоохоронцям і знищує політичного конкурента будь-якими методами, - заява партії Кличка - Цензор.НЕТ 1330
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18.08.2021 20:34 Ответить
А ещё говорят, что "спорт вне политики" ... да у нас даже воры политические когда их за помидоры схватят Банкова дала команду правоохоронцям і знищує політичного конкурента будь-якими методами, - заява партії Кличка - Цензор.НЕТ 5935
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18.08.2021 21:03 Ответить
Віталій та не смишіть.... **** ....))) Та нахрін ви кому сдались..)))))..Віталій зрозумійте " Пиньок може стати лише кушом ..))) ..і не може стати деревом"..*** .. яка дурня.. Закрався Віталя до всирачки...
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18.08.2021 22:25 Ответить
Встигнути до Меркель. Навіщо Зеленському терміново міняти Кличка на Чернишова /

На Банковій не відмовилися від плану поставити свого намісника в Києві, щоб краще контролювати столицю на випадок осінніх акцій протесту /

Юрій Вишневський
Політичний оглядаччитати за вищенаведеною ссиллю
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18.08.2021 23:40 Ответить
ЗЕбільний клоун хоче усунути Кличка з посади голови КМДА /

Кличка хочуть усунути з посади голови КМДА, йому готують підозру. На його місце можуть призначити міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова
Про це повідомили джерела у СН. За їх словами, спочатку правоохоронні органи отримали доручення знайти хоч якусь інформацію, яка могла би дискредитувати міського голову. А тепер, нібито, вже накопали на повноцінну справу.
Останньою краплею став той факт, що міський голова вчора активно виступив на стороні тих, хто руйнував совкову інсталяцію.
Кажуть, у Зеленського була істерика після того, як Подоляк передав йому слова Кличка про те, що "у Києві 95 кварталу не буде".
Оголошення про підозру, за словами джерела, має відбутися до засідання РНБО, яке проведуть 20 серпня.
Вважаю, "ЕС" та "Удару" треба солідаризуватись у справі протидії зеленому "бєспрєдєлу" на умові приєднання політсили київського мера до найбільш проєвропейської партії України. Бо сам він однозначно програє.
Знімай вже своє біле пальто, Віталіку - не на часі воно зараз.
Sharp`s
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18.08.2021 23:42 Ответить
У Кличко - выборная должность! Вначале нужно извратить конституцию...
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19.08.2021 09:36 Ответить
Но зеленые же подправили нормативку, и теперь могут уволить Виталика с поста главы КМДА (назначаемая должность), оставив мером (выборная должность). Таким образом забрав у него большинство реальных полномочий и сделав "королевой англии" на троне Киева, а все вопросы, финансовые потоки Киева и т.д. будет решать ставленник Ермака...
Это конфликт лоб в лоб далеко не только Виталика и зеленых и, похоже, он входит в стадию финального обострения...
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19.08.2021 10:57 Ответить
Виталий Володимирович, здесь размещают чернуху на вас и недоумок некто Кулик, и специалист по черному пиару некто Лупова. Вы уверены что они ездят по Киеву соблюдая от "А" до "Я" правила дорожного движения? Вы не уверены в том, что они своими действиями создают трудности не только Вам, но жителям столицы? Вы уверены в том, что паркуются они с строго отведенных местах, а не там, где им вздумается?
Эвакуатор вам в руки. Если до них не дойдет, то найдутся люди, что им растолкуют правила поведения в обществе
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19.08.2021 00:06 Ответить
зелебоби намагаються замість вибраного мера поставити чергового госпідарника типу верещук чи татарова, зеленський прохоидить шлях януковича тільки більш швидкими темпами
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19.08.2021 09:43 Ответить
 
 