Банковая дала команду правоохранителям и уничтожает политического конкурента любыми методами, - заявление партии Кличко
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"УДАР Виталия Кличко" требует от власти остановить политическое давление на партию и ее лидера через правоохранительные органы.
Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте партии, информирует Цензор.НЕТ.
В партии считают многочисленные обыски, которые продолжаются в подразделениях КГГА, коммунальных предприятиях и подрядных организациях с мая, "зачисткой политического поля от конкурентов". Офис президента не прекращает попыток дискредитировать Виталия Кличко и таким образом пытается создать основу, чтобы, вопреки законам, назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне.
"Банковая видит в Виталии Кличко главного конкурента. Лидер партии "УДАР" имеет один из самых высоких рейтингов доверия украинцев и наименьший среди политиков антирейтинг. Дополнительным стимулом для усиления давления стало объединение "УДАРа Виталия Кличко" с другими политическими силами для консолидации усилий в противодействии некомпетентной власти", - отмечается в заявлении.
В "УДАРе" подчеркивают, что давление оказывается не только на Виталия Кличко, но и на других партийцев. Правоохранители неоднократно врывались с обысками в их дома, приходили и к лидеру "УДАРа".
"Дерзкие действия правоохранителей по указанию руководства ОП и при поддержке провластных народных избранников свидетельствуют о том, что Банковая готова идти до конца в уничтожении политического конкурента любой ценой. Даже ценой остановки столицы. Требуем от власти прекратить давление на политическую партию "УДАР Виталия Кличко" и ее лидера с помощью подконтрольных правоохранительных органов. Призываем международных партнеров отреагировать на действия украинской власти и помочь вернуть ее на путь законности", - говорится в заявлении" УДАРа".
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возомнил из себя путлера ! Скоро в буцегарне сокамерников сможешь развлекать имитацией хером по роялю
Так що закрий п5льку , ватник і не патякай !
Сейчас же самое лучшее состояние дорог что я видел с 1991 года и такого количества одновременно проводимых ремонтов я не помню никогда раньше.
Какие нах байки, если этот шлимазл делает только то, что выгодно его спонсорам - кремльблёвским жыдам из Альфа-банка?
Не доходить, що самі мери не хотіли мати справу з Садовим?
Зелена сарана хоче терміново прибрати Кличка.
Особливо після того, як він їх привселюдно нагнув та принизив з їхніми "інсталяціями" на Алеї Слави.
Плюс хочется своего главу КМДА в случае заворушек.
Виталик же не самый худший вариант для Киева, имхо.
Но зеленые же подправили нормативку, и теперь могут уволить Виталика с поста главы КМДА (назначаемая должность), оставив мером (выборная должность). Таким образом забрав у него большинство реальных полномочий и сделав "королевой англии" на троне Киева, а все вопросы, финансовые потоки Киева и т.д. будет решать ставленник Ермака...
Это конфликт лоб в лоб далеко не только Виталика и зеленых и, похоже, он входит в стадию финального обострения...
но как только криворос открыл свОй зелёный рот без сценария - "король" оказался ослом и сразу запретил мультик о себе..
Педаля, надо меньше красть!
М - мафія
Д - державних
А - аферистів
Саме Кличко є бідою для мого рідного Києва.
ЗЕлені, безумовно, г@ндони, але й віталька ще те падло.
Щоб там не верещали кличкоботи, боксер-імбецил є жалюгідним покидьком та корупціонером, який маскується під патріота.
На Банковій не відмовилися від плану поставити свого намісника в Києві, щоб краще контролювати столицю на випадок осінніх акцій протесту /
Юрій Вишневський
Політичний оглядаччитати за вищенаведеною ссиллю
Кличка хочуть усунути з посади голови КМДА, йому готують підозру. На його місце можуть призначити міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова
Про це повідомили джерела у СН. За їх словами, спочатку правоохоронні органи отримали доручення знайти хоч якусь інформацію, яка могла би дискредитувати міського голову. А тепер, нібито, вже накопали на повноцінну справу.
Останньою краплею став той факт, що міський голова вчора активно виступив на стороні тих, хто руйнував совкову інсталяцію.
Кажуть, у Зеленського була істерика після того, як Подоляк передав йому слова Кличка про те, що "у Києві 95 кварталу не буде".
Оголошення про підозру, за словами джерела, має відбутися до засідання РНБО, яке проведуть 20 серпня.
Вважаю, "ЕС" та "Удару" треба солідаризуватись у справі протидії зеленому "бєспрєдєлу" на умові приєднання політсили київського мера до найбільш проєвропейської партії України. Бо сам він однозначно програє.
Знімай вже своє біле пальто, Віталіку - не на часі воно зараз.
Sharp`s
Это конфликт лоб в лоб далеко не только Виталика и зеленых и, похоже, он входит в стадию финального обострения...
Эвакуатор вам в руки. Если до них не дойдет, то найдутся люди, что им растолкуют правила поведения в обществе