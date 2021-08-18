РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4770 посетителей онлайн
Новости За рубежом Агрессия России против Украины
9 315 97
Афганистан (599) война (46904) США (23203) Трамп (3349)

Трамп: Армия Афганистана воевала с талибами только ради зарплаты

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Трамп: Армия Афганистана воевала с талибами только ради зарплаты

Военнослужащие в Афганистане получали самую большую зарплату, и только ради нее оказывали сопротивление боевикам движения "Талибан".

Об этом бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

Он сказал, что консультировался с разными людьми по поводу мотивации афганских правительственных войск. И пришел к выводу, что солдаты воевали с талибами только из-за зарплат.

"У них была самая большая зарплата среди других армий. И они делали это только ради нее. Как только мы перестали платить и ушли, они перестали сражаться", - объяснил Трамп.

Он подчеркнул, что стоило Соединенным Штатам перестать платить афганским военным, как те сложили оружие.

Читайте: Трамп заявил, что США никогда не были так унижены, как в Афганистане

"Наша страна заплатила армии Афганистана целое состояние. Можно сказать, что мы в своем роде подкупали их, чтобы они сражались. Но так это не работает", - добавил Трамп.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16
Точно и подобных заробитчан мы у себя увидели в 2014-м, в Крыму, Донецке и Луганске. Да и на местах было не мало сочувствующих в погонах и желающих на росзарплатку перейти. Поэтому хороший урок и для нас в том числе
показать весь комментарий
18.08.2021 18:12
+14
Тогда тем более правильно Байден откинул этих иждивенцев. Если им не дорога их страна и их семьи, то кто им доктор?
показать весь комментарий
18.08.2021 18:00
+11
Не.ер было вообще свой пятак туда совать. Они в общественном развитии на 500 лет отстают. И никакими демократическими пряниками вы этот процесс не ускорите. Это, как тянуть руками ростки из земли, чтобы они скорее подросли. Огородить их серьёзным забором и пусть созревают, как умеют.
показать весь комментарий
18.08.2021 17:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Армия" Афганистана даже и не воевала с талибами за очень большие деньги, так точнее будет Трамп: Армия Афганистана воевала с талибами только ради зарплаты - Цензор.НЕТ 6378
показать весь комментарий
18.08.2021 17:55 Ответить
Високомобільні війська Афгану. А в талібів була яка зарплата? Армія заробітчан до добра не доведе.
показать весь комментарий
18.08.2021 18:05 Ответить
Точно и подобных заробитчан мы у себя увидели в 2014-м, в Крыму, Донецке и Луганске. Да и на местах было не мало сочувствующих в погонах и желающих на росзарплатку перейти. Поэтому хороший урок и для нас в том числе
показать весь комментарий
18.08.2021 18:12 Ответить
Таліби воюють за право грабувати населення, вживати наркоту, гвалтувати дітей та мати в рабстві жінок, а це більша мотивація ніж гроші!
показать весь комментарий
18.08.2021 22:25 Ответить
Не.ер было вообще свой пятак туда совать. Они в общественном развитии на 500 лет отстают. И никакими демократическими пряниками вы этот процесс не ускорите. Это, как тянуть руками ростки из земли, чтобы они скорее подросли. Огородить их серьёзным забором и пусть созревают, как умеют.
показать весь комментарий
18.08.2021 17:59 Ответить
На самом деле ускорить можно. Сам 21 век ускоряет, в конце концов электричество им не надо самим изобретать. Но конечно же быстро не получиться, и эти 500 лет могут быть пройдены лет за 100, но никак за 10-20, тоесть в течении одного покаления.
показать весь комментарий
18.08.2021 18:01 Ответить
Что он ускорил, 21 век, кроме того, что они получили современное оружие? В сознании и мировосприятии, что он в том углу ускорил?
показать весь комментарий
18.08.2021 18:03 Ответить
В грудні буде 42 роки як Афган у війні. Спасибі комунякам, що розворушими країну, яка нікому з сусідів не заважала жити. От Папуа Нова Гвінея живе собі як хоче,і ніхто її не трогає.
А тут раніше мирна країна з мільйонними втратами населення виписала люлєй обом світовим наддержавам.
показать весь комментарий
18.08.2021 18:10 Ответить
Та она и раньше не особо мирная была. Там и тогда на каждой горе свой падишах сидел, свои 6 соток мака сторожил. С соседними царями бодался. Но это были их внутренние подробности.
показать весь комментарий
18.08.2021 18:22 Ответить
Поцікавтесь яким був Афганістан у 60ті минулого століття...
Це була більше світська держава, достатньо розвинута у великих містах. Іран, до речі, теж.
Поки краснопузі з срср не вирішили навести "порядок", підгодовували НДПА, яка шляхом перевороту прийшла до влади у 1978 році.
Відтоді країну ковбасить від зовнішніх втручань та внутрішніх конфліктів між племенами.
За цей час вони і скотились у своєму розвитку на століття назад.
показать весь комментарий
18.08.2021 18:33 Ответить
Так это Советский Союз их научил мак выращивать и опиумом торговать?
показать весь комментарий
18.08.2021 18:35 Ответить
А який зв'язок? У розвинених країнах не вирощують і не торгують?
показать весь комментарий
18.08.2021 21:23 Ответить
как что ускорил ? фатвы через твиттер быстрее идут . послал емаил муджахеддину сидящему на беженской помощи в Лондоне , он вышел порезал десяток человек . быстро .
показать весь комментарий
18.08.2021 18:35 Ответить
он реально надеется выиграть праймериз от республиканцев?
показать весь комментарий
18.08.2021 17:59 Ответить
Он типа "забыл", что договор о выводе армии подписал именно он.
показать весь комментарий
18.08.2021 18:01 Ответить
Правильно сделал . Что там надо было еще 20 лет сидеть закапывая военных и миллиарды долларов ?
показать весь комментарий
18.08.2021 18:37 Ответить
Тогда пусть сидит не варнякает что вывели войска. Рыжий фрик.
показать весь комментарий
18.08.2021 21:52 Ответить
Сейчас ? Без проблем .
показать весь комментарий
18.08.2021 18:37 Ответить
Только в его мечтах. Документы о его махинациях с налогами сейчас уже в конгрессе.
показать весь комментарий
18.08.2021 21:54 Ответить
Армия отвлекала от опиумных плантаций
показать весь комментарий
18.08.2021 17:59 Ответить
Поддержка населением, особенно вне городов была только за талибами, оно так и получилось, а уровень коррупции был запределен даже для Афганистана, по этому такие успехи у талибов.
показать весь комментарий
18.08.2021 17:59 Ответить
Поэтому они теперь и цепляются за самолёты...кстати почему,если ,к примеру,когда уходили совки -им в спину плевали?
показать весь комментарий
18.08.2021 18:03 Ответить
Там нет никакой поддержки. Там веками кланово-племенная страна, в которой всем на все на...ть пока их не трогают. Сегодня пришли пуштуны, завтра будет голод и они начнут воевать с пуштунами. Это там перманентно.
показать весь комментарий
18.08.2021 18:04 Ответить
а какие-то соц опросы можете предоставить? без линок на рашкованскую пропаганду
показать весь комментарий
18.08.2021 18:13 Ответить
КОРУЦПІЯ ТАКА ЯК У НАС БУЛА ПРИ ПОРОХУ, ТОМУ ТАКІ УСПІХИ У ЗЕЛЕНИХ НА ВИБОРАХ, ЯКІ ЗБЕРЕГЛИ ВСІ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ У ВИЩИХ ЕШЕЛОНАХ ВЛАДИ.
показать весь комментарий
18.08.2021 18:16 Ответить
ДЭбил... купи себе еще цветные мелки - будешь каждую буковку раскрашивать...
показать весь комментарий
18.08.2021 19:24 Ответить
Тогда тем более правильно Байден откинул этих иждивенцев. Если им не дорога их страна и их семьи, то кто им доктор?
показать весь комментарий
18.08.2021 18:00 Ответить
Байден ничего не откинул . Он везет самолетами в Америку беженцев из Афгана и размещает на военных базах в то время когда 10 тыс. американским гражданам оставшимся в Кабуле , приказано ждать.
показать весь комментарий
18.08.2021 18:40 Ответить
ты хочешь сказать шо перевезут на базы ВСЕ 20% лояльных США? )))
показать весь комментарий
18.08.2021 19:25 Ответить
по плану забрать 50 тысяч . их потом будут выпускать в города на содержание местных властей . ..
показать весь комментарий
18.08.2021 19:33 Ответить
Мало как то.
надо в южные штаты наверное. И привычнее, и подскажут что дельное в сельском хозяйстве..
показать весь комментарий
18.08.2021 19:37 Ответить
В афганській армії родичі та соплеменикі тих самих талібів.
показать весь комментарий
18.08.2021 18:00 Ответить
не обязательно талибы пуштуны. а в афгане довольно много таджиков и узбеков особенно на севере который талибы и раньше не могли взять да и ссср тоже панджшерское ущелье не мог взять . таки жаль панджшерского льва погибшего от шахидов в 2001 \ если память не изменяет\ тот мог всю эту шушеру на место загнать. сейчас вроде его сын объявил войну талибам .
показать весь комментарий
18.08.2021 18:05 Ответить
Ждем нового Ахма́д Шах Масу́да. Я думаю кандидаты на его роль уже проявились.
показать весь комментарий
18.08.2021 18:13 Ответить
Ахма́д Шах Масу́дом может быть только

Ахма́д Шах Масу́д младший Трамп: армія Афганістану воювала з талібами тільки заради зарплати - Цензор.НЕТ 9708
показать весь комментарий
18.08.2021 18:21 Ответить
Плюс вице-президент на север ушёл и объявил о непокорности талибам.
показать весь комментарий
18.08.2021 21:11 Ответить
Там завжди так було: одна частина родичів в армії, інша частина в озброєній опозиції.
показать весь комментарий
18.08.2021 18:19 Ответить
Донбас 2.0
показать весь комментарий
18.08.2021 19:23 Ответить







iddqd@Gnatush 14 ч

По ходу, в Донецьку теж таліби.








Tolstyj@Tolstyj_O 4 ч

Там рух «таїблан» засів
показать весь комментарий
18.08.2021 21:49 Ответить
А хто платить зелені щоб вона знищувала Україну?
показать весь комментарий
18.08.2021 18:00 Ответить
армия Афганистана - 300 000 . американцев последние 3 года было в стране 5 000 у талибов 80 000 так вот эти 5 000 и держали под контролем практически всю страну и не давали талибам переть . пс . контингент НАТО тоже был но как по мне чисто символически .
показать весь комментарий
18.08.2021 18:00 Ответить
а были,собственно,эти 300 тыс?

Міжнародний оглядач британської газети Guardian Патрік Вінтур пише, що американські генерали та політики в своїх звітах і заявах постійно завищували оцінки боєздатності афганських армії, поліції і спецслужб, на які вони витратили за 20 років 88,3 млрд доларів.
При цьому і незалежні експерти, і багато офіцерів регулярно попереджали, що американці просто не мають можливості оцінити, наскільки ці структури здатні діяти проти талібів без всебічної підтримки з боку США та інших західних союзників.
Патрік Вінтур виділяє кілька причин миттєвого краху афганських урядових сил.
Це корупція в армії і поліції, нездатність впоратися з подарованою складною технікою через низький рівень освіти та неписьменність, втрата митних зборів після захоплення талібами прикордонних пунктів, як наслідок, нездатність уряду платити платню.
Крім того, на думку оглядача, відтоді, як ініціатива перейшла до талібів, військові почали миттєво здаватися їм, побоюючись, що ті все одно переможуть і будуть мститися.
Французька Le Monde теж розбирає причини блискавичного розвалу афганської армії і нагадує про мертві душі в ній.
Газета пише, що, за словами самих американських військових, афганці створювали цілі "батальйони-примари", аби отримувати на них гроші від США і розкрадати їх.
"46 батальйонів-привидів, по 800 людей в кожному", - наводить Le Monde дані неназваного західного дипломата, який працював в Кабулі.
Газета нагадує, що на вимогу президента Ашрафа Гані американські військові з 2017 року перестали публікувати дані про втрати і дезертирство серед своїх підопічних, афганських військових, і це сприяло ще більшому спотворенню картини.
показать весь комментарий
18.08.2021 18:07 Ответить
ветерану куликовской битвы
показать весь комментарий
18.08.2021 18:03 Ответить
Битвы за Трою.
показать весь комментарий
18.08.2021 18:19 Ответить
да этот талиб даже не догадываться какую гадость подцепил
показать весь комментарий
18.08.2021 18:06 Ответить
Те и другие терористы.
показать весь комментарий
18.08.2021 18:06 Ответить
какое неожиданное прозрение после окончания президентского срока Трамп: Армия Афганистана воевала с талибами только ради зарплаты - Цензор.НЕТ 5977
показать весь комментарий
18.08.2021 18:01 Ответить
В Подмосковье упал опытный образец ИЛ-112В....авиаконстуктор Таликов каже что самолет упал из за слабого двигателя... Трамп: армія Афганістану воювала з талібами тільки заради зарплати - Цензор.НЕТ 5734
показать весь комментарий
18.08.2021 18:02 Ответить
А что США не могли уничножить талибов, думаю 1-го годика им бы хватило бы.
показать весь комментарий
18.08.2021 18:04 Ответить
А Трамп знал про все это и финансировал.Грязное дело политика,но как всегда страдают от этого простые люди.
показать весь комментарий
18.08.2021 18:08 Ответить
Финансировал не Трамп а Конгресс . Так же как и Украине помощь выделяет Конгресс .
показать весь комментарий
18.08.2021 18:42 Ответить
Но озвучивает то Трамп,а за базар то отвечать надо.Особенно на таком уровне.Не так -ли?
показать весь комментарий
18.08.2021 18:49 Ответить
Какой базар ? Он говорит о фактах .
показать весь комментарий
18.08.2021 18:54 Ответить
Говорить о фактах это не значит что эти ,,факты,,решеть.Ведь этот ,,факт,,был и при его правлении но он почему-то его не видел.В чужом глазу и щепка кажется бревном.
показать весь комментарий
18.08.2021 19:04 Ответить
Он не диктатор . Правят в рашке. Решение о финансировании принимает Конгресс .
показать весь комментарий
18.08.2021 19:24 Ответить
А окончательно подписывает президент. И решает президент у которого в руках исполнительная ветвь власти.
показать весь комментарий
18.08.2021 22:01 Ответить
Т.е. Трамп это не подписывал? Оно само как-то?
показать весь комментарий
18.08.2021 22:00 Ответить
Трамп: армія Афганістану воювала з талібами тільки заради зарплати - Цензор.НЕТ 8073
показать весь комментарий
18.08.2021 18:08 Ответить
будет чем бомбить воронеж,осталось только научиться читать.
показать весь комментарий
18.08.2021 18:11 Ответить
пилоты перешли к талибам
показать весь комментарий
18.08.2021 18:12 Ответить
))))))))вы шо с свинособачьим послом общаетесь?да перебили уже там всех те талибы,а кацапопосол брешет,как и все свинособаки
показать весь комментарий
18.08.2021 18:17 Ответить
у шайтанов вертолетов больше чем у ВСУ Трамп: армія Афганістану воювала з талібами тільки заради зарплати - Цензор.НЕТ 729

деда Байден, ты дурак ?
показать весь комментарий
18.08.2021 18:24 Ответить
Видимо дурак - но в первую очередь предатель США!
показать весь комментарий
18.08.2021 19:49 Ответить
Это сложная техника, которая требует постоянного ухода и ремонта. Через год от этого авиапарка мало чего останется. Ну на МИшки кацапы запчасти конечно будут поставлять, а вот с остальными проблемы возникнут очень скоро.
показать весь комментарий
18.08.2021 18:47 Ответить
Особенно с двигателями.
показать весь комментарий
18.08.2021 19:51 Ответить
цифры не правильные . возьмем ВВС . это данные на середину лета . а теперь вычти из этого числа к примеру 22 самолета и 24 вертолета перелетевшие в Узбекистан только за два дня
показать весь комментарий
18.08.2021 19:30 Ответить
Он сказал, что консультировался с разными людьми по поводу мотивации афганских правительственных войск. И пришел к выводу, что солдаты воевали с талибами только из-за зарплат. Источник: https://censor.net/ru/n3283470\\\\\\\\\\\\

.......... розумові здібності цього дідка примушують закричати:
Якого біса ви мільярдер, олрвехрхвлхщолрщекор блін нафіг?
показать весь комментарий
18.08.2021 18:10 Ответить
Только жареным запахло они все разбежались вот такая армия Афганистана подобное было в 2014 и в Крыму...
показать весь комментарий
18.08.2021 18:18 Ответить
А чтоб этого "панибратства" не было, надо делать ротацию войск из одного региона в другой каждые 4-5 лет.
показать весь комментарий
18.08.2021 18:42 Ответить
и не отменять призыв в армию.
срочники не заробитчане. события на косе Тузла в Крыму показали
показать весь комментарий
18.08.2021 20:15 Ответить
Армия Афганистана воевала с талибами только ради зарплаты. Не только! Это не армия, это сборище "несунов" - все что было возможно из предоставленного США вооружения - снаряжения выносилось и продавалось талибам. А зарплата/жалованье - только на "махорку и пивко"...
показать весь комментарий
18.08.2021 18:19 Ответить
Им не платили зарплату . Все забирали командиры . Рядовых солдат даже не кормили .
показать весь комментарий
18.08.2021 18:43 Ответить
А когда это стало известно?
показать весь комментарий
18.08.2021 19:54 Ответить
Все як у нас... Командири не виносили, командири організовували і отримували гроші... Прочитайте https://novayagazeta.ru/articles/2021/08/18/progressory https://novayagazeta.ru/articles/2021/08/16/o-boevom-iskusstve-kochevnikov https://novayagazeta.ru/articles/2021/08/15/afganistan-voshel-v-talibskuiu-reku-vtoroi-raz
показать весь комментарий
18.08.2021 20:06 Ответить
ИГИЛ талибанцы РАБссии радуются что Ольга ********* после родов... Трамп: армія Афганістану воювала з талібами тільки заради зарплати - Цензор.НЕТ 1356 Трамп: армія Афганістану воювала з талібами тільки заради зарплати - Цензор.НЕТ 871СкреПОНОСные никого из Афгана не выводят...,уделали Омерику типа... Трамп: армія Афганістану воювала з талібами тільки заради зарплати - Цензор.НЕТ 5043
показать весь комментарий
18.08.2021 18:21 Ответить
блин,как американцы допустили трансляцию в афгане "слуги народа"? Трамп: армія Афганістану воювала з талібами тільки заради зарплати - Цензор.НЕТ 4033и вот результат...

Трамп: армія Афганістану воювала з талібами тільки заради зарплати - Цензор.НЕТ 1071
показать весь комментарий
18.08.2021 18:21 Ответить
"бача-бази табу ?"

не факт, Вовачка..... Трамп: армія Афганістану воювала з талібами тільки заради зарплати - Цензор.НЕТ 6659
показать весь комментарий
18.08.2021 19:37 Ответить
интересно, афганским заробитчанам тоже запрещали дать достойный ответ на "провокации" талибов?
показать весь комментарий
18.08.2021 18:24 Ответить
22 афганских спецназовца, подготовленных по стандартам НАТО, сдались без боя талибам - их расстреляли на месте:

https://censor.net/ru/video_news/3282952/22_afganskih_spetsnazovtsa_podgotovlennyh_po_standartam_nato_sdalis_bez_boya_talibam_ih_rasstrelyali
показать весь комментарий
19.08.2021 09:51 Ответить
Їх можна зрозуміти: Афганці чекали коли американці покинуть країну.Бо ті дійсно ідіоти. Американці організовували афганців нещодавно на гейпарад… Американці,Карл!… Афганців!… Націю суперконсервативну,напівграмотну,релігійну… А у нас в 2014 організовували гейпарад у Києві. Тоді,коли наші хлопчики рясно поливали своєю кров'ю землю на Сході. Американці іануті,а з нимиі Европа. Бережіть свої сім'ї і дітей від їхніх «цінностей»!
показать весь комментарий
18.08.2021 18:30 Ответить
так ти в Іспанії з геями воюєш?
показать весь комментарий
18.08.2021 18:38 Ответить
Американці,Карл!… Афганців!… Націю суперконсервативну,напівграмотну,релігійну

В Сети публикуют правила новой жизни в Афганистане от Талибана. Бача-бази - под смертным запретом:
✔️Выращивать наркотики, продавать или способствовать продаже наркотиков, отныне будет караться смертной казнью.
✔️Вся кровная месть отменена. Отныне все споры будут проходить через исламский шариатский суд, больше не существует легитимного способа решать споры, кроме шариатского суда.

Вы знаете что такое Бача-бази. Карл!!!! Под запретом!!!!! И почему её запрещают в первых строках?
показать весь комментарий
18.08.2021 18:48 Ответить
ерунда все это :
1. "сім літ мак не родив і голоду не було" - это не проАфган, где с "мака" живут
2. бача-бази тоже не поломаешь - "Шерлок курить не бросил, но привычка с трубкой осталась..." Трамп: армія Афганістану воювала з талібами тільки заради зарплати - Цензор.НЕТ 1245
показать весь комментарий
18.08.2021 19:34 Ответить
ви напено, хотіли сказати що не всі їхні цінності є цінностями.
Не мішайте вкупу демократію, місцевесамоврядування з гейпарадами
показать весь комментарий
19.08.2021 10:44 Ответить
То же самое будет и с Чечнёй, как только им перестанут с кремлёвского Мордора платить дань. Трамп: армія Афганістану воювала з талібами тільки заради зарплати - Цензор.НЕТ 4129
показать весь комментарий
18.08.2021 18:38 Ответить
А хто нині воює заради чогось іншого? Трамп: армія Афганістану воювала з талібами тільки заради зарплати - Цензор.НЕТ 6304
показать весь комментарий
18.08.2021 18:50 Ответить
Профи, однако...
показать весь комментарий
18.08.2021 19:01 Ответить
Не удивлюсь если часть вооружения заминировано и в ответственнный момент полетят талибанские сопли прямо в окна рашистского посольства...Вот Машка захерова брифинг захерачит....
показать весь комментарий
18.08.2021 19:10 Ответить
Так ты им платил деньги американских налогоплательщиков не за )(ер собачий и знал об этом и молчал? Под суд собаку!!!!!!😁😁😁
показать весь комментарий
18.08.2021 19:44 Ответить
У ВСУ таких теж не мало, особливо серед офіцерського складу, зарплата, пенсія, квартира, пільги, ось на чому тримається ВСУ...)))
показать весь комментарий
18.08.2021 20:15 Ответить
Опа ...**** Трамп незнаюи сам сказав що теж лохонув... Шановні зазравшіїся не вже ви зрозуміли що мавпа робить те що ви за хочете за банан.. Не будете двать банан мавпа вас розірве і ваш бізнес на мавпі піде у Ж... Трму суки зажраті дайте мавпі більше бананів а краще майте діло з людьми..
показать весь комментарий
18.08.2021 22:14 Ответить
Це було очевидно. І українська влада мало чим відрізняється, з віллами і нерухомістю у Італії, Криму, Ізраїлі і т.д.
Якби зараз було те саме що в 14-му, Зеленський вже сидів би десь в Омані поряд з своїми офшорними рахунками.
показать весь комментарий
18.08.2021 22:15 Ответить
Хоча що тут балакать Трамп сам мавпа з балом...Нахріна йому люди... **** на Землі революція мавп...Люди різко стали мавпами.. і самі не замітили... Боже як ти сказа і праха в прах..
показать весь комментарий
18.08.2021 22:17 Ответить
"Можно сказать, что мы в своем роде подкупали их, чтобы они сражались. Но так это не работает" - в твоем же случае сработало! на кремлевское бабло Трамп: армія Афганістану воювала з талібами тільки заради зарплати - Цензор.НЕТ 9969
показать весь комментарий
20.08.2021 11:16 Ответить
 
 