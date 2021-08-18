Трамп: Армия Афганистана воевала с талибами только ради зарплаты
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Военнослужащие в Афганистане получали самую большую зарплату, и только ради нее оказывали сопротивление боевикам движения "Талибан".
Об этом бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.
Он сказал, что консультировался с разными людьми по поводу мотивации афганских правительственных войск. И пришел к выводу, что солдаты воевали с талибами только из-за зарплат.
"У них была самая большая зарплата среди других армий. И они делали это только ради нее. Как только мы перестали платить и ушли, они перестали сражаться", - объяснил Трамп.
Он подчеркнул, что стоило Соединенным Штатам перестать платить афганским военным, как те сложили оружие.
"Наша страна заплатила армии Афганистана целое состояние. Можно сказать, что мы в своем роде подкупали их, чтобы они сражались. Но так это не работает", - добавил Трамп.
Пожалуйста, подождите...
А тут раніше мирна країна з мільйонними втратами населення виписала люлєй обом світовим наддержавам.
Це була більше світська держава, достатньо розвинута у великих містах. Іран, до речі, теж.
Поки краснопузі з срср не вирішили навести "порядок", підгодовували НДПА, яка шляхом перевороту прийшла до влади у 1978 році.
Відтоді країну ковбасить від зовнішніх втручань та внутрішніх конфліктів між племенами.
За цей час вони і скотились у своєму розвитку на століття назад.
надо в южные штаты наверное. И привычнее, и подскажут что дельное в сельском хозяйстве..
Ахма́д Шах Масу́д младший
iddqd@Gnatush 14 ч
По ходу, в Донецьку теж таліби.
Tolstyj@Tolstyj_O 4 ч
Там рух «таїблан» засів
Міжнародний оглядач британської газети Guardian Патрік Вінтур пише, що американські генерали та політики в своїх звітах і заявах постійно завищували оцінки боєздатності афганських армії, поліції і спецслужб, на які вони витратили за 20 років 88,3 млрд доларів.
При цьому і незалежні експерти, і багато офіцерів регулярно попереджали, що американці просто не мають можливості оцінити, наскільки ці структури здатні діяти проти талібів без всебічної підтримки з боку США та інших західних союзників.
Патрік Вінтур виділяє кілька причин миттєвого краху афганських урядових сил.
Це корупція в армії і поліції, нездатність впоратися з подарованою складною технікою через низький рівень освіти та неписьменність, втрата митних зборів після захоплення талібами прикордонних пунктів, як наслідок, нездатність уряду платити платню.
Крім того, на думку оглядача, відтоді, як ініціатива перейшла до талібів, військові почали миттєво здаватися їм, побоюючись, що ті все одно переможуть і будуть мститися.
Французька Le Monde теж розбирає причини блискавичного розвалу афганської армії і нагадує про мертві душі в ній.
Газета пише, що, за словами самих американських військових, афганці створювали цілі "батальйони-примари", аби отримувати на них гроші від США і розкрадати їх.
"46 батальйонів-привидів, по 800 людей в кожному", - наводить Le Monde дані неназваного західного дипломата, який працював в Кабулі.
Газета нагадує, що на вимогу президента Ашрафа Гані американські військові з 2017 року перестали публікувати дані про втрати і дезертирство серед своїх підопічних, афганських військових, і це сприяло ще більшому спотворенню картини.
деда Байден, ты дурак ?
.......... розумові здібності цього дідка примушують закричати:
Якого біса ви мільярдер, олрвехрхвлхщолрщекор блін нафіг?
срочники не заробитчане. события на косе Тузла в Крыму показали
не факт, Вовачка.....
https://censor.net/ru/video_news/3282952/22_afganskih_spetsnazovtsa_podgotovlennyh_po_standartam_nato_sdalis_bez_boya_talibam_ih_rasstrelyali
В Сети публикуют правила новой жизни в Афганистане от Талибана. Бача-бази - под смертным запретом:
✔️Выращивать наркотики, продавать или способствовать продаже наркотиков, отныне будет караться смертной казнью.
✔️Вся кровная месть отменена. Отныне все споры будут проходить через исламский шариатский суд, больше не существует легитимного способа решать споры, кроме шариатского суда.
Вы знаете что такое Бача-бази. Карл!!!! Под запретом!!!!! И почему её запрещают в первых строках?
1. "сім літ мак не родив і голоду не було" - это не проАфган, где с "мака" живут
2. бача-бази тоже не поломаешь - "Шерлок курить не бросил, но привычка с трубкой осталась..."
Не мішайте вкупу демократію, місцевесамоврядування з гейпарадами
Якби зараз було те саме що в 14-му, Зеленський вже сидів би десь в Омані поряд з своїми офшорними рахунками.