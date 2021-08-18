Трамп: армія Афганістану воювала з талібами тільки заради зарплати
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Військовослужбовці в Афганістані отримували найбільшу зарплату і тільки заради неї чинили опір бойовикам руху "Талібан".
Про це колишній президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ.
Він сказав, що консультувався з різними людьми з приводу мотивації афганських урядових військ. І дійшов висновку, що солдати воювали з талібами тільки через зарплату.
"У них була найбільша зарплата серед інших армій. І вони робили це тільки заради неї. Як тільки ми перестали платити і пішли, вони перестали боротися", - пояснив Трамп.
Він наголосив, що варто було Сполученим Штатам перестати платити афганським військовим, як ті склали зброю.
"Наша країна заплатила армії Афганістану цілий статок. Можна сказати, що ми певною мірою підкуповували їх, щоб вони билися. Але так це не працює", - додав Трамп.
Будь ласка, зачекайте...
А тут раніше мирна країна з мільйонними втратами населення виписала люлєй обом світовим наддержавам.
Це була більше світська держава, достатньо розвинута у великих містах. Іран, до речі, теж.
Поки краснопузі з срср не вирішили навести "порядок", підгодовували НДПА, яка шляхом перевороту прийшла до влади у 1978 році.
Відтоді країну ковбасить від зовнішніх втручань та внутрішніх конфліктів між племенами.
За цей час вони і скотились у своєму розвитку на століття назад.
надо в южные штаты наверное. И привычнее, и подскажут что дельное в сельском хозяйстве..
Ахма́д Шах Масу́д младший
iddqd@Gnatush 14 ч
По ходу, в Донецьку теж таліби.
Tolstyj@Tolstyj_O 4 ч
Там рух «таїблан» засів
Міжнародний оглядач британської газети Guardian Патрік Вінтур пише, що американські генерали та політики в своїх звітах і заявах постійно завищували оцінки боєздатності афганських армії, поліції і спецслужб, на які вони витратили за 20 років 88,3 млрд доларів.
При цьому і незалежні експерти, і багато офіцерів регулярно попереджали, що американці просто не мають можливості оцінити, наскільки ці структури здатні діяти проти талібів без всебічної підтримки з боку США та інших західних союзників.
Патрік Вінтур виділяє кілька причин миттєвого краху афганських урядових сил.
Це корупція в армії і поліції, нездатність впоратися з подарованою складною технікою через низький рівень освіти та неписьменність, втрата митних зборів після захоплення талібами прикордонних пунктів, як наслідок, нездатність уряду платити платню.
Крім того, на думку оглядача, відтоді, як ініціатива перейшла до талібів, військові почали миттєво здаватися їм, побоюючись, що ті все одно переможуть і будуть мститися.
Французька Le Monde теж розбирає причини блискавичного розвалу афганської армії і нагадує про мертві душі в ній.
Газета пише, що, за словами самих американських військових, афганці створювали цілі "батальйони-примари", аби отримувати на них гроші від США і розкрадати їх.
"46 батальйонів-привидів, по 800 людей в кожному", - наводить Le Monde дані неназваного західного дипломата, який працював в Кабулі.
Газета нагадує, що на вимогу президента Ашрафа Гані американські військові з 2017 року перестали публікувати дані про втрати і дезертирство серед своїх підопічних, афганських військових, і це сприяло ще більшому спотворенню картини.
деда Байден, ты дурак ?
.......... розумові здібності цього дідка примушують закричати:
Якого біса ви мільярдер, олрвехрхвлхщолрщекор блін нафіг?
срочники не заробитчане. события на косе Тузла в Крыму показали
не факт, Вовачка.....
https://censor.net/ru/video_news/3282952/22_afganskih_spetsnazovtsa_podgotovlennyh_po_standartam_nato_sdalis_bez_boya_talibam_ih_rasstrelyali
В Сети публикуют правила новой жизни в Афганистане от Талибана. Бача-бази - под смертным запретом:
✔️Выращивать наркотики, продавать или способствовать продаже наркотиков, отныне будет караться смертной казнью.
✔️Вся кровная месть отменена. Отныне все споры будут проходить через исламский шариатский суд, больше не существует легитимного способа решать споры, кроме шариатского суда.
Вы знаете что такое Бача-бази. Карл!!!! Под запретом!!!!! И почему её запрещают в первых строках?
1. "сім літ мак не родив і голоду не було" - это не проАфган, где с "мака" живут
2. бача-бази тоже не поломаешь - "Шерлок курить не бросил, но привычка с трубкой осталась..."
Не мішайте вкупу демократію, місцевесамоврядування з гейпарадами
Якби зараз було те саме що в 14-му, Зеленський вже сидів би десь в Омані поряд з своїми офшорними рахунками.