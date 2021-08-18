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Трамп: армія Афганістану воювала з талібами тільки заради зарплати

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Трамп: армія Афганістану воювала з талібами тільки заради зарплати

Військовослужбовці в Афганістані отримували найбільшу зарплату і тільки заради неї чинили опір бойовикам руху "Талібан".

Про це колишній президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

Він сказав, що консультувався з різними людьми з приводу мотивації афганських урядових військ. І дійшов висновку, що солдати воювали з талібами тільки через зарплату.

"У них була найбільша зарплата серед інших армій. І вони робили це тільки заради неї. Як тільки ми перестали платити і пішли, вони перестали боротися", - пояснив Трамп.

Він наголосив, що варто було Сполученим Штатам перестати платити афганським військовим, як ті склали зброю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що США ніколи не були так принижені, як в Афганістані

"Наша країна заплатила армії Афганістану цілий статок. Можна сказати, що ми певною мірою підкуповували їх, щоб вони билися. Але так це не працює", - додав Трамп.
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Топ коментарі
+16
Точно и подобных заробитчан мы у себя увидели в 2014-м, в Крыму, Донецке и Луганске. Да и на местах было не мало сочувствующих в погонах и желающих на росзарплатку перейти. Поэтому хороший урок и для нас в том числе
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18.08.2021 18:12
+14
Тогда тем более правильно Байден откинул этих иждивенцев. Если им не дорога их страна и их семьи, то кто им доктор?
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18.08.2021 18:00
+11
Не.ер было вообще свой пятак туда совать. Они в общественном развитии на 500 лет отстают. И никакими демократическими пряниками вы этот процесс не ускорите. Это, как тянуть руками ростки из земли, чтобы они скорее подросли. Огородить их серьёзным забором и пусть созревают, как умеют.
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18.08.2021 17:59
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"Армия" Афганистана даже и не воевала с талибами за очень большие деньги, так точнее будет Трамп: Армия Афганистана воевала с талибами только ради зарплаты - Цензор.НЕТ 6378
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18.08.2021 17:55 Відповісти
Високомобільні війська Афгану. А в талібів була яка зарплата? Армія заробітчан до добра не доведе.
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18.08.2021 18:05 Відповісти
Точно и подобных заробитчан мы у себя увидели в 2014-м, в Крыму, Донецке и Луганске. Да и на местах было не мало сочувствующих в погонах и желающих на росзарплатку перейти. Поэтому хороший урок и для нас в том числе
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18.08.2021 18:12 Відповісти
Таліби воюють за право грабувати населення, вживати наркоту, гвалтувати дітей та мати в рабстві жінок, а це більша мотивація ніж гроші!
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18.08.2021 22:25 Відповісти
Не.ер было вообще свой пятак туда совать. Они в общественном развитии на 500 лет отстают. И никакими демократическими пряниками вы этот процесс не ускорите. Это, как тянуть руками ростки из земли, чтобы они скорее подросли. Огородить их серьёзным забором и пусть созревают, как умеют.
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18.08.2021 17:59 Відповісти
На самом деле ускорить можно. Сам 21 век ускоряет, в конце концов электричество им не надо самим изобретать. Но конечно же быстро не получиться, и эти 500 лет могут быть пройдены лет за 100, но никак за 10-20, тоесть в течении одного покаления.
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18.08.2021 18:01 Відповісти
Что он ускорил, 21 век, кроме того, что они получили современное оружие? В сознании и мировосприятии, что он в том углу ускорил?
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18.08.2021 18:03 Відповісти
В грудні буде 42 роки як Афган у війні. Спасибі комунякам, що розворушими країну, яка нікому з сусідів не заважала жити. От Папуа Нова Гвінея живе собі як хоче,і ніхто її не трогає.
А тут раніше мирна країна з мільйонними втратами населення виписала люлєй обом світовим наддержавам.
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18.08.2021 18:10 Відповісти
Та она и раньше не особо мирная была. Там и тогда на каждой горе свой падишах сидел, свои 6 соток мака сторожил. С соседними царями бодался. Но это были их внутренние подробности.
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18.08.2021 18:22 Відповісти
Поцікавтесь яким був Афганістан у 60ті минулого століття...
Це була більше світська держава, достатньо розвинута у великих містах. Іран, до речі, теж.
Поки краснопузі з срср не вирішили навести "порядок", підгодовували НДПА, яка шляхом перевороту прийшла до влади у 1978 році.
Відтоді країну ковбасить від зовнішніх втручань та внутрішніх конфліктів між племенами.
За цей час вони і скотились у своєму розвитку на століття назад.
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18.08.2021 18:33 Відповісти
Так это Советский Союз их научил мак выращивать и опиумом торговать?
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18.08.2021 18:35 Відповісти
А який зв'язок? У розвинених країнах не вирощують і не торгують?
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18.08.2021 21:23 Відповісти
как что ускорил ? фатвы через твиттер быстрее идут . послал емаил муджахеддину сидящему на беженской помощи в Лондоне , он вышел порезал десяток человек . быстро .
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18.08.2021 18:35 Відповісти
он реально надеется выиграть праймериз от республиканцев?
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18.08.2021 17:59 Відповісти
Он типа "забыл", что договор о выводе армии подписал именно он.
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18.08.2021 18:01 Відповісти
Правильно сделал . Что там надо было еще 20 лет сидеть закапывая военных и миллиарды долларов ?
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18.08.2021 18:37 Відповісти
Тогда пусть сидит не варнякает что вывели войска. Рыжий фрик.
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18.08.2021 21:52 Відповісти
Сейчас ? Без проблем .
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18.08.2021 18:37 Відповісти
Только в его мечтах. Документы о его махинациях с налогами сейчас уже в конгрессе.
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18.08.2021 21:54 Відповісти
Армия отвлекала от опиумных плантаций
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18.08.2021 17:59 Відповісти
Поддержка населением, особенно вне городов была только за талибами, оно так и получилось, а уровень коррупции был запределен даже для Афганистана, по этому такие успехи у талибов.
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18.08.2021 17:59 Відповісти
Поэтому они теперь и цепляются за самолёты...кстати почему,если ,к примеру,когда уходили совки -им в спину плевали?
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18.08.2021 18:03 Відповісти
Там нет никакой поддержки. Там веками кланово-племенная страна, в которой всем на все на...ть пока их не трогают. Сегодня пришли пуштуны, завтра будет голод и они начнут воевать с пуштунами. Это там перманентно.
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18.08.2021 18:04 Відповісти
а какие-то соц опросы можете предоставить? без линок на рашкованскую пропаганду
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18.08.2021 18:13 Відповісти
КОРУЦПІЯ ТАКА ЯК У НАС БУЛА ПРИ ПОРОХУ, ТОМУ ТАКІ УСПІХИ У ЗЕЛЕНИХ НА ВИБОРАХ, ЯКІ ЗБЕРЕГЛИ ВСІ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ У ВИЩИХ ЕШЕЛОНАХ ВЛАДИ.
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18.08.2021 18:16 Відповісти
ДЭбил... купи себе еще цветные мелки - будешь каждую буковку раскрашивать...
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18.08.2021 19:24 Відповісти
Тогда тем более правильно Байден откинул этих иждивенцев. Если им не дорога их страна и их семьи, то кто им доктор?
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18.08.2021 18:00 Відповісти
Байден ничего не откинул . Он везет самолетами в Америку беженцев из Афгана и размещает на военных базах в то время когда 10 тыс. американским гражданам оставшимся в Кабуле , приказано ждать.
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18.08.2021 18:40 Відповісти
ты хочешь сказать шо перевезут на базы ВСЕ 20% лояльных США? )))
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18.08.2021 19:25 Відповісти
по плану забрать 50 тысяч . их потом будут выпускать в города на содержание местных властей . ..
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18.08.2021 19:33 Відповісти
Мало как то.
надо в южные штаты наверное. И привычнее, и подскажут что дельное в сельском хозяйстве..
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18.08.2021 19:37 Відповісти
В афганській армії родичі та соплеменикі тих самих талібів.
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18.08.2021 18:00 Відповісти
не обязательно талибы пуштуны. а в афгане довольно много таджиков и узбеков особенно на севере который талибы и раньше не могли взять да и ссср тоже панджшерское ущелье не мог взять . таки жаль панджшерского льва погибшего от шахидов в 2001 \ если память не изменяет\ тот мог всю эту шушеру на место загнать. сейчас вроде его сын объявил войну талибам .
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18.08.2021 18:05 Відповісти
Ждем нового Ахма́д Шах Масу́да. Я думаю кандидаты на его роль уже проявились.
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18.08.2021 18:13 Відповісти
Ахма́д Шах Масу́дом может быть только

Ахма́д Шах Масу́д младший Трамп: армія Афганістану воювала з талібами тільки заради зарплати - Цензор.НЕТ 9708
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18.08.2021 18:21 Відповісти
Плюс вице-президент на север ушёл и объявил о непокорности талибам.
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18.08.2021 21:11 Відповісти
Там завжди так було: одна частина родичів в армії, інша частина в озброєній опозиції.
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18.08.2021 18:19 Відповісти
Донбас 2.0
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18.08.2021 19:23 Відповісти







iddqd@Gnatush 14 ч

По ходу, в Донецьку теж таліби.








Tolstyj@Tolstyj_O 4 ч

Там рух «таїблан» засів
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18.08.2021 21:49 Відповісти
А хто платить зелені щоб вона знищувала Україну?
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18.08.2021 18:00 Відповісти
армия Афганистана - 300 000 . американцев последние 3 года было в стране 5 000 у талибов 80 000 так вот эти 5 000 и держали под контролем практически всю страну и не давали талибам переть . пс . контингент НАТО тоже был но как по мне чисто символически .
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18.08.2021 18:00 Відповісти
а были,собственно,эти 300 тыс?

Міжнародний оглядач британської газети Guardian Патрік Вінтур пише, що американські генерали та політики в своїх звітах і заявах постійно завищували оцінки боєздатності афганських армії, поліції і спецслужб, на які вони витратили за 20 років 88,3 млрд доларів.
При цьому і незалежні експерти, і багато офіцерів регулярно попереджали, що американці просто не мають можливості оцінити, наскільки ці структури здатні діяти проти талібів без всебічної підтримки з боку США та інших західних союзників.
Патрік Вінтур виділяє кілька причин миттєвого краху афганських урядових сил.
Це корупція в армії і поліції, нездатність впоратися з подарованою складною технікою через низький рівень освіти та неписьменність, втрата митних зборів після захоплення талібами прикордонних пунктів, як наслідок, нездатність уряду платити платню.
Крім того, на думку оглядача, відтоді, як ініціатива перейшла до талібів, військові почали миттєво здаватися їм, побоюючись, що ті все одно переможуть і будуть мститися.
Французька Le Monde теж розбирає причини блискавичного розвалу афганської армії і нагадує про мертві душі в ній.
Газета пише, що, за словами самих американських військових, афганці створювали цілі "батальйони-примари", аби отримувати на них гроші від США і розкрадати їх.
"46 батальйонів-привидів, по 800 людей в кожному", - наводить Le Monde дані неназваного західного дипломата, який працював в Кабулі.
Газета нагадує, що на вимогу президента Ашрафа Гані американські військові з 2017 року перестали публікувати дані про втрати і дезертирство серед своїх підопічних, афганських військових, і це сприяло ще більшому спотворенню картини.
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18.08.2021 18:07 Відповісти
ветерану куликовской битвы
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18.08.2021 18:03 Відповісти
Битвы за Трою.
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18.08.2021 18:19 Відповісти
да этот талиб даже не догадываться какую гадость подцепил
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18.08.2021 18:06 Відповісти
Те и другие терористы.
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18.08.2021 18:06 Відповісти
какое неожиданное прозрение после окончания президентского срока Трамп: Армия Афганистана воевала с талибами только ради зарплаты - Цензор.НЕТ 5977
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18.08.2021 18:01 Відповісти
В Подмосковье упал опытный образец ИЛ-112В....авиаконстуктор Таликов каже что самолет упал из за слабого двигателя... Трамп: армія Афганістану воювала з талібами тільки заради зарплати - Цензор.НЕТ 5734
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18.08.2021 18:02 Відповісти
А что США не могли уничножить талибов, думаю 1-го годика им бы хватило бы.
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18.08.2021 18:04 Відповісти
А Трамп знал про все это и финансировал.Грязное дело политика,но как всегда страдают от этого простые люди.
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18.08.2021 18:08 Відповісти
Финансировал не Трамп а Конгресс . Так же как и Украине помощь выделяет Конгресс .
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18.08.2021 18:42 Відповісти
Но озвучивает то Трамп,а за базар то отвечать надо.Особенно на таком уровне.Не так -ли?
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18.08.2021 18:49 Відповісти
Какой базар ? Он говорит о фактах .
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18.08.2021 18:54 Відповісти
Говорить о фактах это не значит что эти ,,факты,,решеть.Ведь этот ,,факт,,был и при его правлении но он почему-то его не видел.В чужом глазу и щепка кажется бревном.
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18.08.2021 19:04 Відповісти
Он не диктатор . Правят в рашке. Решение о финансировании принимает Конгресс .
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18.08.2021 19:24 Відповісти
А окончательно подписывает президент. И решает президент у которого в руках исполнительная ветвь власти.
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18.08.2021 22:01 Відповісти
Т.е. Трамп это не подписывал? Оно само как-то?
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18.08.2021 22:00 Відповісти
Трамп: армія Афганістану воювала з талібами тільки заради зарплати - Цензор.НЕТ 8073
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18.08.2021 18:08 Відповісти
будет чем бомбить воронеж,осталось только научиться читать.
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18.08.2021 18:11 Відповісти
пилоты перешли к талибам
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18.08.2021 18:12 Відповісти
))))))))вы шо с свинособачьим послом общаетесь?да перебили уже там всех те талибы,а кацапопосол брешет,как и все свинособаки
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18.08.2021 18:17 Відповісти
у шайтанов вертолетов больше чем у ВСУ Трамп: армія Афганістану воювала з талібами тільки заради зарплати - Цензор.НЕТ 729

деда Байден, ты дурак ?
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18.08.2021 18:24 Відповісти
Видимо дурак - но в первую очередь предатель США!
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18.08.2021 19:49 Відповісти
Это сложная техника, которая требует постоянного ухода и ремонта. Через год от этого авиапарка мало чего останется. Ну на МИшки кацапы запчасти конечно будут поставлять, а вот с остальными проблемы возникнут очень скоро.
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18.08.2021 18:47 Відповісти
Особенно с двигателями.
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18.08.2021 19:51 Відповісти
цифры не правильные . возьмем ВВС . это данные на середину лета . а теперь вычти из этого числа к примеру 22 самолета и 24 вертолета перелетевшие в Узбекистан только за два дня
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18.08.2021 19:30 Відповісти
Он сказал, что консультировался с разными людьми по поводу мотивации афганских правительственных войск. И пришел к выводу, что солдаты воевали с талибами только из-за зарплат. Источник: https://censor.net/ru/n3283470\\\\\\\\\\\\

.......... розумові здібності цього дідка примушують закричати:
Якого біса ви мільярдер, олрвехрхвлхщолрщекор блін нафіг?
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18.08.2021 18:10 Відповісти
Только жареным запахло они все разбежались вот такая армия Афганистана подобное было в 2014 и в Крыму...
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18.08.2021 18:18 Відповісти
А чтоб этого "панибратства" не было, надо делать ротацию войск из одного региона в другой каждые 4-5 лет.
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18.08.2021 18:42 Відповісти
и не отменять призыв в армию.
срочники не заробитчане. события на косе Тузла в Крыму показали
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18.08.2021 20:15 Відповісти
Армия Афганистана воевала с талибами только ради зарплаты. Не только! Это не армия, это сборище "несунов" - все что было возможно из предоставленного США вооружения - снаряжения выносилось и продавалось талибам. А зарплата/жалованье - только на "махорку и пивко"...
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18.08.2021 18:19 Відповісти
Им не платили зарплату . Все забирали командиры . Рядовых солдат даже не кормили .
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18.08.2021 18:43 Відповісти
А когда это стало известно?
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18.08.2021 19:54 Відповісти
Все як у нас... Командири не виносили, командири організовували і отримували гроші... Прочитайте https://novayagazeta.ru/articles/2021/08/18/progressory https://novayagazeta.ru/articles/2021/08/16/o-boevom-iskusstve-kochevnikov https://novayagazeta.ru/articles/2021/08/15/afganistan-voshel-v-talibskuiu-reku-vtoroi-raz
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18.08.2021 20:06 Відповісти
ИГИЛ талибанцы РАБссии радуются что Ольга ********* после родов... Трамп: армія Афганістану воювала з талібами тільки заради зарплати - Цензор.НЕТ 1356 Трамп: армія Афганістану воювала з талібами тільки заради зарплати - Цензор.НЕТ 871СкреПОНОСные никого из Афгана не выводят...,уделали Омерику типа... Трамп: армія Афганістану воювала з талібами тільки заради зарплати - Цензор.НЕТ 5043
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18.08.2021 18:21 Відповісти
блин,как американцы допустили трансляцию в афгане "слуги народа"? Трамп: армія Афганістану воювала з талібами тільки заради зарплати - Цензор.НЕТ 4033и вот результат...

Трамп: армія Афганістану воювала з талібами тільки заради зарплати - Цензор.НЕТ 1071
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18.08.2021 18:21 Відповісти
"бача-бази табу ?"

не факт, Вовачка..... Трамп: армія Афганістану воювала з талібами тільки заради зарплати - Цензор.НЕТ 6659
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18.08.2021 19:37 Відповісти
интересно, афганским заробитчанам тоже запрещали дать достойный ответ на "провокации" талибов?
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18.08.2021 18:24 Відповісти
22 афганских спецназовца, подготовленных по стандартам НАТО, сдались без боя талибам - их расстреляли на месте:

https://censor.net/ru/video_news/3282952/22_afganskih_spetsnazovtsa_podgotovlennyh_po_standartam_nato_sdalis_bez_boya_talibam_ih_rasstrelyali
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19.08.2021 09:51 Відповісти
Їх можна зрозуміти: Афганці чекали коли американці покинуть країну.Бо ті дійсно ідіоти. Американці організовували афганців нещодавно на гейпарад… Американці,Карл!… Афганців!… Націю суперконсервативну,напівграмотну,релігійну… А у нас в 2014 організовували гейпарад у Києві. Тоді,коли наші хлопчики рясно поливали своєю кров'ю землю на Сході. Американці іануті,а з нимиі Европа. Бережіть свої сім'ї і дітей від їхніх «цінностей»!
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18.08.2021 18:30 Відповісти
так ти в Іспанії з геями воюєш?
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18.08.2021 18:38 Відповісти
Американці,Карл!… Афганців!… Націю суперконсервативну,напівграмотну,релігійну

В Сети публикуют правила новой жизни в Афганистане от Талибана. Бача-бази - под смертным запретом:
✔️Выращивать наркотики, продавать или способствовать продаже наркотиков, отныне будет караться смертной казнью.
✔️Вся кровная месть отменена. Отныне все споры будут проходить через исламский шариатский суд, больше не существует легитимного способа решать споры, кроме шариатского суда.

Вы знаете что такое Бача-бази. Карл!!!! Под запретом!!!!! И почему её запрещают в первых строках?
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18.08.2021 18:48 Відповісти
ерунда все это :
1. "сім літ мак не родив і голоду не було" - это не проАфган, где с "мака" живут
2. бача-бази тоже не поломаешь - "Шерлок курить не бросил, но привычка с трубкой осталась..." Трамп: армія Афганістану воювала з талібами тільки заради зарплати - Цензор.НЕТ 1245
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18.08.2021 19:34 Відповісти
ви напено, хотіли сказати що не всі їхні цінності є цінностями.
Не мішайте вкупу демократію, місцевесамоврядування з гейпарадами
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19.08.2021 10:44 Відповісти
То же самое будет и с Чечнёй, как только им перестанут с кремлёвского Мордора платить дань. Трамп: армія Афганістану воювала з талібами тільки заради зарплати - Цензор.НЕТ 4129
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18.08.2021 18:38 Відповісти
А хто нині воює заради чогось іншого? Трамп: армія Афганістану воювала з талібами тільки заради зарплати - Цензор.НЕТ 6304
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18.08.2021 18:50 Відповісти
Профи, однако...
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18.08.2021 19:01 Відповісти
Не удивлюсь если часть вооружения заминировано и в ответственнный момент полетят талибанские сопли прямо в окна рашистского посольства...Вот Машка захерова брифинг захерачит....
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18.08.2021 19:10 Відповісти
Так ты им платил деньги американских налогоплательщиков не за )(ер собачий и знал об этом и молчал? Под суд собаку!!!!!!😁😁😁
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18.08.2021 19:44 Відповісти
У ВСУ таких теж не мало, особливо серед офіцерського складу, зарплата, пенсія, квартира, пільги, ось на чому тримається ВСУ...)))
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18.08.2021 20:15 Відповісти
Опа ...**** Трамп незнаюи сам сказав що теж лохонув... Шановні зазравшіїся не вже ви зрозуміли що мавпа робить те що ви за хочете за банан.. Не будете двать банан мавпа вас розірве і ваш бізнес на мавпі піде у Ж... Трму суки зажраті дайте мавпі більше бананів а краще майте діло з людьми..
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18.08.2021 22:14 Відповісти
Це було очевидно. І українська влада мало чим відрізняється, з віллами і нерухомістю у Італії, Криму, Ізраїлі і т.д.
Якби зараз було те саме що в 14-му, Зеленський вже сидів би десь в Омані поряд з своїми офшорними рахунками.
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18.08.2021 22:15 Відповісти
Хоча що тут балакать Трамп сам мавпа з балом...Нахріна йому люди... **** на Землі революція мавп...Люди різко стали мавпами.. і самі не замітили... Боже як ти сказа і праха в прах..
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18.08.2021 22:17 Відповісти
"Можно сказать, что мы в своем роде подкупали их, чтобы они сражались. Но так это не работает" - в твоем же случае сработало! на кремлевское бабло Трамп: армія Афганістану воювала з талібами тільки заради зарплати - Цензор.НЕТ 9969
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20.08.2021 11:16 Відповісти
 
 