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На Донбассе с начала суток - тишина, - ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На Донбассе с начала суток - тишина, - ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе соблюдают условия режима перемирия.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС), информирует Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что украинская армия полностью контролирует ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил, сдерживая российских наёмников и соблюдая режим прекращения огня.

Читайте: Жительница Золотого-4 ранена в результате вчерашнего вечернего обстрела со стороны наемников РФ, - Гайдай

Автор: Ольга Лузан
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Тишина перед бурей?
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18.08.2021 18:16 Ответить
ЦІКАВО ЦЕ ВПЛИВ МЕРКЕЛЬ НА ВІЙСЬКА РФ В ОРДЛО, ДО ЇЇ ПРИЇЗДУ В КИЇВ, ЧИ ЗАКІНЧИЛИСЬ **********.
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18.08.2021 18:19 Ответить
Чому тиша на фронті? Для чого ми тримаємо на фронті 40 тис. військових, щоб вони сиділи без роботи?
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18.08.2021 18:17 Ответить
Эх, нам бы кто-то просто так дал вот это...

На Донбассе с начала суток - тишина, - ООС - Цензор.НЕТ 3365
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18.08.2021 18:18 Ответить
брехня , конечно...
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18.08.2021 18:20 Ответить
тишь да благодать
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18.08.2021 18:44 Ответить
Фигня. Только что на улице слышала с востока звук стрельбы. Живу на восточной окраине Мариуполя. Сегодня весь вечер доносятся звуки чего-то тяжелого, отдаленно но есть. Может где-то аж за Гнутово или дальше, но слышно. Так что не надо за тишину.
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18.08.2021 20:13 Ответить
По-моему вчера,в это же время,не было нарушений,а утром пишут 11 нарушений и 1 ранен На Донбасі з початку доби - тиша, - ООС - Цензор.НЕТ 4970
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18.08.2021 20:32 Ответить
 
 