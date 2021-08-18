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Донбас (21733) операція Об'єднаних сил (4158)

На Донбасі з початку доби - тиша, - ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

На Донбасі з початку доби - тиша, - ООС

Від початку поточної доби російські найманці на Донбасі дотримуються умов режиму перемир'я.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил (ООС), інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що українська армія повністю контролює ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил, стримуючи російських найманців і дотримуючись режиму припинення вогню.

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Тишина перед бурей?
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18.08.2021 18:16 Відповісти
ЦІКАВО ЦЕ ВПЛИВ МЕРКЕЛЬ НА ВІЙСЬКА РФ В ОРДЛО, ДО ЇЇ ПРИЇЗДУ В КИЇВ, ЧИ ЗАКІНЧИЛИСЬ **********.
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18.08.2021 18:19 Відповісти
Чому тиша на фронті? Для чого ми тримаємо на фронті 40 тис. військових, щоб вони сиділи без роботи?
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18.08.2021 18:17 Відповісти
Эх, нам бы кто-то просто так дал вот это...

На Донбассе с начала суток - тишина, - ООС - Цензор.НЕТ 3365
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18.08.2021 18:18 Відповісти
брехня , конечно...
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18.08.2021 18:20 Відповісти
тишь да благодать
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18.08.2021 18:44 Відповісти
Фигня. Только что на улице слышала с востока звук стрельбы. Живу на восточной окраине Мариуполя. Сегодня весь вечер доносятся звуки чего-то тяжелого, отдаленно но есть. Может где-то аж за Гнутово или дальше, но слышно. Так что не надо за тишину.
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18.08.2021 20:13 Відповісти
По-моему вчера,в это же время,не было нарушений,а утром пишут 11 нарушений и 1 ранен На Донбасі з початку доби - тиша, - ООС - Цензор.НЕТ 4970
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18.08.2021 20:32 Відповісти
 
 