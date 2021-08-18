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Боголюбов (90) Израиль (1760) иск (635) Коломойский (1763) Приватбанк (823)

Коломойскому и Боголюбову вручили иски суда Израиля через объявление в газете

Новости Цензор.НЕТ Общество

Коломойскому и Боголюбову вручили иски суда Израиля через объявление в газете

Иски против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и их лица Вячеслава Карташова опубликованы в газете "Голос Украины".

Об этом сообщает пресс-служба "Приватбанка", информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет об иске, который "Приватбанк" ранее подал в Окружной суд г. Тель-Авив-Яффа. Банк утверждает, что бывшие собственники с 2007 по 2011 гг. незаконно вывели в Израиль как минимум 600 млн долларов.

Согласно решению израильского суда от 26 апреля 2021 года, банк публикует сообщение в газете "Голос Украины".

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"Хотя господину Коломойскому и господину Боголюбову уже был должным образом вручен иск в Израиле, и в рамках их и господина Карташова предыдущих попыток избежать вручения иска в Украине, банк принимает эти дальнейшие меры для устранения каких-либо аргументов с их стороны о том, что иск был им должным образом вручен, и обеспечить правосудие израильского суда по их незаконным действиям", — сообщили в банке.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+55
Вова, тата Карло ображають. Введи санкції проти Ізраїлю!
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18.08.2021 19:42
+30
А шо такое ? Даже земля обетованная бородатую бабулю уже шпыняет ?
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18.08.2021 19:46
+28
Бєня чєстна усьо вкрав. Які претензії?!
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18.08.2021 19:44
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не були бєвреє євреями-таки знайшли вихід...і як завжди-оригінальний...а коло навколо Коломойші та Боголюбова-все стискається та стискається...
що робитиме Зе без спонсора та кукловода...?! Коломойському і Боголюбову вручили позови суди Ізраїлю через оголошення в газеті - Цензор.НЕТ 1778
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18.08.2021 23:50 Ответить
А ЗЕ не в курсе, шо его хозяина уже по всему Миру в розыск объявили.

ЗЕ обосцаных петухов в косоворотках расставляет. Ему некогда.
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19.08.2021 00:37 Ответить
Це все імітація. Вони своїх не обідять.
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19.08.2021 03:42 Ответить
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