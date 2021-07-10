РУС
Полиция Израиля начала расследование против Коломойского и его соратников, - СМИ

Полиция Израиля начала расследование против Коломойского и его соратников, - СМИ

Полиция Израиля начала расследование мошенничества, в котором якобы участвует олигарх Игорь Коломойский и несколько его соратников.

Об этом сообщает источник Kyiv Post, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, деловые партнеры Коломойского якобы не заплатили $20 млн за уголь, который они купили в 2019 году у компании белорусского олигарха Николая Воробья и перепродали Центрэнерго.

Как отмечает источник, сообщники украинского олигарха закрыли свою компанию вместо того, чтобы заплатить за уголь.

В апреле представители продавца обратились в полицию Израиля, где Коломойский и его соратники имеют гражданство, и подали заявление о предполагаемом мошенничестве.

Расследование продолжается. Пока никому из фигурантов не было предъявлено обвинение.

В свою очередь, Коломойский заявил Kyiv Post, что ему ничего не известно об уголовном расследовании, в котором он якобы фигурирует в Израиле. Он также отметил, что не ведет дела с белорусским олигархом Воробеем.

+57
теперь бене помирать в Украине придется...
10.07.2021 17:24 Ответить
+50
Бене теперь деваться некуда. Зеля его последний оплот. Он будет его держать в кресле президента до последнего патрона. У Бени принципов нет, пойдет и по крови.
10.07.2021 17:38 Ответить
+43
Для них інтереси Ізраїлю важливіші, ніж інтереси якогось мутного бені, на відміну від ВАЗеленського та беніної шобли, на чолі України.
10.07.2021 17:34 Ответить
Коломойский ? уголь ? 2019 ?
хз, Зеленский решил слыгаться с китаем,
вот новость, а то просто шумиха
10.07.2021 19:36 Ответить
ану з першого разу відгадаймо хто його "соратник"
10.07.2021 19:52 Ответить
[зебил mode on] Да кто ж ещё? Конечно, Порох! Они с Коломойским и на путина напали, чтобы торговать на крови! [зебил mode off]
10.07.2021 20:20 Ответить
А "соратники"-это зеленский с кварталом???
10.07.2021 20:12 Ответить
а чему тут удивляться? все как обычно
10.07.2021 20:18 Ответить
Ой-вэй! И таки шо теперь делать? И куда утекать, если вдруг шо?
Гевульт!!!..
10.07.2021 20:22 Ответить
Хабадники його до себе на расєю заберуть.
10.07.2021 21:23 Ответить
Але це не Чивокуня, якому ********* пробачив провал операції. На Беню воно має зуб за ситуативно-проукраїнський період, тож може і мацою з "новачком" почастувати...
11.07.2021 00:01 Ответить
Бежать он не будет,он уже продал ***** Украину.
11.07.2021 12:56 Ответить
Ну как продал? Мы ж ещё остались...)
11.07.2021 13:03 Ответить
Наш пострел везде поспел.
Он всегда говорил, что долги отдают только трУсы.
10.07.2021 20:40 Ответить
Одна дорога в Рашку, там коррупционеры и воры в почёте 😁
10.07.2021 20:53 Ответить
А шо з бєніним кишеньковим чихуахуйонишем будете робити? Він його соратник же.
10.07.2021 21:21 Ответить
А шо мне таки теперь делать?
10.07.2021 21:27 Ответить
Таки ой!
10.07.2021 21:30 Ответить
Мажь хуцпу и тухес вазелином=))
11.07.2021 06:07 Ответить
Цікаво, чому укр. поліцня не розпочала ніякого розслідування щодо Коломойского?
10.07.2021 21:55 Ответить
Не для цього Беня підсунув Україні Гідранта, після чого повернувся в Україну.

Тепер Беня під захистом української зеленої влади і нічого йому не буде(
10.07.2021 22:24 Ответить
Они все у него в кармане , ещё до выбором куплены с потрохами и рюкзаковым!
10.07.2021 23:23 Ответить
Бене и Зеле теперь только в Китай.Там таких любят....
10.07.2021 22:29 Ответить
Да, любят). Пока бабло не " монополизируют". А смертная казнь-это апофеоз любви!)))
11.07.2021 13:11 Ответить
накінець бені " справжні почесті" з землі обетованної.....це добре бо там справжні і серйозні структури і дуже поважні!
10.07.2021 22:31 Ответить
Зелена шобла вселяє наріду "надію" , що якщо посадити Пороха, то відразу всі проблеми вирішаться, а Ху...ло реально буде аплодувати Гідрантові. Заодно може і і про Беню США якось "забудуть" Це з одного боку.
З другого боку, якщо посадити Пороха, то хто ж тоді цим під..рам буде "заважати" нести "щастя" в нарід)
10.07.2021 22:34 Ответить
Бенчя достал даже евреев своей неуёмной жадностью
10.07.2021 22:36 Ответить
ХАЙ ХОЧ В ІЗРАЇЛІ ПОСАДЯТЬ КУРВУ
10.07.2021 22:57 Ответить
Пид ожлобяру с его «величайшим» 🤢🤡🤥и прочими д'ермаками , шиферами …
10.07.2021 23:27 Ответить
Ну если сам Израиль .. Бородатая бабушка , надеюсь, остригает бороду=)))
11.07.2021 06:06 Ответить
Оце нежданка, мабуть, мало податків платить, або не хочуть сваритися зі США.
11.07.2021 08:30 Ответить
слава яхве всемогущєму
11.07.2021 08:31 Ответить
...приглашают, как любителя на кофе))
11.07.2021 09:56 Ответить
Коломойский родился в Днепре(городок .если кто не знает) получил высшее образование и воспользовавшись такими данными, разорил фактически Украину. Но виноваты ,конечно ,селяне. Все они дегенераты ,тупые и вообще село, это печать меншовартости в биографии. Как почитать ваши посты ,ребята , все именно так.
11.07.2021 10:24 Ответить
в Днепре(городок .если кто не знает)





городок, убогая номерная кацапсина, это твои срани-рязани на паРаше.

Днепр- отличный, хороший город и Днепр - это великая украинская таки река(********* же не удивляет, чмо мошква(грязная вонючая вода на местном, угорском наречии) одновременно и река и столица азиопского Мордора, а вот Днепр им прямо чешется, прямо кушать не могут-) ).

ишь, еще одна срань выискалась, васька васильич номерной ёпта, защитничек бородатой хуцпатой бабы каломойши.))
11.07.2021 13:13 Ответить
Я с городка в Днепре. Теперь это жилмассив называется. Топила за бэню, когда он патриота из себя изображал. Теперь же эту тварь нах экстрадировать в США! Вместе с его буратиной зелёной! Папа Карло(бэня), давай досвидос!
11.07.2021 13:32 Ответить
100 відсотків.
11.07.2021 13:39 Ответить
Просто в Ізраїлі велики паркани на вілах й купа боді-гайд полагаються лише топ-політикам , але ж тільки як беспека від терористів . В поняттях ізраїльских копів хто наймає охорону той є головою кріміналітету .'
А йще в ізраїльска правоохоронна система дуже подозріло відносится к тим бізнес-громадянам інших країн , які були поміченні в близких стосунках до очильників влади інших країн .
Є такий собі Аркадій Гайдамак , яких з переїхав до Ізраїлю в 1972 року в двадцятирічному віці . Потім він у Парижі заснував бюро перекладачів , яке профілювалось на совєтських посольствах й торгпредствах ... Нікого це не турбувало в Ізраїлі поки він не поліз в політику , й не купив іерусалимський "Бейтар" десь на початок 2000-го . Зразу почались публікації , що він мовляв товариш ***** й Ко.

Тобто , ти можешь пріихати в Ізраїль 5 років тому , але якщо в тебе нема іншого громадянства , нема зв"язків з владами й бізнес-колами інших країн к тобі довіра може бути , як нібито ти народився в Ізарїлі . Але ти можешь мати громадянство 40 років з 60 прожитих , але будь яка підозра , що ти заробив гроші в іншій країні через корупційні зв"язки з владою (тобто якщо ти олігарх в іншій країні) , то ізраїська поліція й прокуратура може тебе перевіряти десятиріччями.
11.07.2021 11:08 Ответить
осталось отправить зелю в ростов и выдать беню сша))
11.07.2021 13:18 Ответить
Чушь! Они расследуют почему Беня не заплатило налог в Израиль, а не почему какого то гоя обманули....
11.07.2021 13:31 Ответить
Нас и это устроит. Пусть работают.
11.07.2021 13:34 Ответить
нібито бере

За його словами,

нібито не заплатили

перепродали Центренерго.

закрили свою компанію замість того, щоб заплатити Джерело: https://censor.net/ua/n3276322

звернулися в поліцію Ізраїлю,
мають громадянство,
імовірне шахрайство????????.Джерело: https://censor.net/ua/n3276322

Якщо, букмекерські контори приймають на це ставки... Вперше б поставив, якщо це не бородата бабця із своїм кредо "бізнес честі"- то тільки Фантомас.
11.07.2021 14:59 Ответить
Садовити будемо на палю Бєню та її ЗЕлену кралю ... Щоб лани широкополі і Дніпро і кручі ви кацапам здать не встигли, гендлярі ...бучі...
11.07.2021 19:43 Ответить
