Полиция Израиля начала расследование против Коломойского и его соратников, - СМИ

Полиция Израиля начала расследование мошенничества, в котором якобы участвует олигарх Игорь Коломойский и несколько его соратников.

По его словам, деловые партнеры Коломойского якобы не заплатили $20 млн за уголь, который они купили в 2019 году у компании белорусского олигарха Николая Воробья и перепродали Центрэнерго.

Как отмечает источник, сообщники украинского олигарха закрыли свою компанию вместо того, чтобы заплатить за уголь.

В апреле представители продавца обратились в полицию Израиля, где Коломойский и его соратники имеют гражданство, и подали заявление о предполагаемом мошенничестве.

Расследование продолжается. Пока никому из фигурантов не было предъявлено обвинение.

В свою очередь, Коломойский заявил Kyiv Post, что ему ничего не известно об уголовном расследовании, в котором он якобы фигурирует в Израиле. Он также отметил, что не ведет дела с белорусским олигархом Воробеем.

