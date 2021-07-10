Поліція Ізраїлю почала розслідування проти Коломойського та його соратників, - ЗМІ

Поліція Ізраїлю почала розслідування шахрайства, в якому нібито бере участь олігарх Ігор Коломойський і кілька його соратників.

Про це повідомляє джерело Kyiv Post, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ділові партнери Коломойського нібито не заплатили $20 млн за вугілля, яке вони купили у 2019 році у компанії білоруського олігарха Миколи Вороб'я і перепродали Центренерго.

Як зазначає джерело, спільники українського олігарха закрили свою компанію замість того, щоб заплатити за вугілля.

У квітні представники продавця звернулися в поліцію Ізраїлю, де Коломойський і його соратники мають громадянство, і подали заяву про імовірне шахрайство.

Розслідування триває. Наразі жодному з фігурантів не було висунуто обвинувачення.

Натомість Коломойський заявив Kyiv Post, що йому нічого не відомо про кримінальне розслідування, в якому він нібито фігурує в Ізраїлі. Він також зазначив, що не веде справи з білоруським олігархом Вороб’єм.

