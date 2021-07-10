Поліція Ізраїлю почала розслідування проти Коломойського та його соратників, - ЗМІ
Поліція Ізраїлю почала розслідування шахрайства, в якому нібито бере участь олігарх Ігор Коломойський і кілька його соратників.
Про це повідомляє джерело Kyiv Post, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ділові партнери Коломойського нібито не заплатили $20 млн за вугілля, яке вони купили у 2019 році у компанії білоруського олігарха Миколи Вороб'я і перепродали Центренерго.
Як зазначає джерело, спільники українського олігарха закрили свою компанію замість того, щоб заплатити за вугілля.
У квітні представники продавця звернулися в поліцію Ізраїлю, де Коломойський і його соратники мають громадянство, і подали заяву про імовірне шахрайство.
Розслідування триває. Наразі жодному з фігурантів не було висунуто обвинувачення.
Натомість Коломойський заявив Kyiv Post, що йому нічого не відомо про кримінальне розслідування, в якому він нібито фігурує в Ізраїлі. Він також зазначив, що не веде справи з білоруським олігархом Вороб’єм.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
хз, Зеленский решил слыгаться с китаем,
вот новость, а то просто шумиха
Гевульт!!!..
Он всегда говорил, что долги отдают только трУсы.
Тепер Беня під захистом української зеленої влади і нічого йому не буде(
З другого боку, якщо посадити Пороха, то хто ж тоді цим під..рам буде "заважати" нести "щастя" в нарід)
городок, убогая номерная кацапсина, это твои срани-рязани на паРаше.
Днепр- отличный, хороший город и Днепр - это великая украинская таки река(********* же не удивляет, чмо мошква(грязная вонючая вода на местном, угорском наречии) одновременно и река и столица азиопского Мордора, а вот Днепр им прямо чешется, прямо кушать не могут-) ).
ишь, еще одна срань выискалась, васька васильич номерной ёпта, защитничек бородатой хуцпатой бабы каломойши.))
А йще в ізраїльска правоохоронна система дуже подозріло відносится к тим бізнес-громадянам інших країн , які були поміченні в близких стосунках до очильників влади інших країн .
Є такий собі Аркадій Гайдамак , яких з переїхав до Ізраїлю в 1972 року в двадцятирічному віці . Потім він у Парижі заснував бюро перекладачів , яке профілювалось на совєтських посольствах й торгпредствах ... Нікого це не турбувало в Ізраїлі поки він не поліз в політику , й не купив іерусалимський "Бейтар" десь на початок 2000-го . Зразу почались публікації , що він мовляв товариш ***** й Ко.
Тобто , ти можешь пріихати в Ізраїль 5 років тому , але якщо в тебе нема іншого громадянства , нема зв"язків з владами й бізнес-колами інших країн к тобі довіра може бути , як нібито ти народився в Ізарїлі . Але ти можешь мати громадянство 40 років з 60 прожитих , але будь яка підозра , що ти заробив гроші в іншій країні через корупційні зв"язки з владою (тобто якщо ти олігарх в іншій країні) , то ізраїська поліція й прокуратура може тебе перевіряти десятиріччями.
За його словами,
нібито не заплатили
перепродали Центренерго.
закрили свою компанію замість того, щоб заплатити Джерело: https://censor.net/ua/n3276322
звернулися в поліцію Ізраїлю,
мають громадянство,
імовірне шахрайство????????.Джерело: https://censor.net/ua/n3276322
Якщо, букмекерські контори приймають на це ставки... Вперше б поставив, якщо це не бородата бабця із своїм кредо "бізнес честі"- то тільки Фантомас.