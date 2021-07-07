США протестували на Коломойському "віза-бан для упирів" - публічне позбавлення віз в Америку олігархів і членів їх сімей, - юристка ЦПК Каленюк
Відмовивши у візі українському олігарху Ігорю Коломойському, США тепер застосовують цей інструмент стосовно корупціонерів з інших країн і членів їх сімей.
Про це пише у фейсбуці юристка громадської організації "Центр протидії корупції" Дарина Каленюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Хочу щиро подякувати Ігорю Валерійовичу Коломойському. Він так довів американців, що ті відтестували на ньому бомбезний антикорупційний інструмент - публічне позбавленя віз в Америку для олігархів, корупціонерів при владі та їх членів родини. І є гарний шанс, що Америка поведе за собою і країни Європи, аби ті також публічно блокували в'їзд в ЄС, Швейцарію та Британію клепократам, підривачам реформ та, що основне, - їх членам родини", - пише Каленюк.
За її словами, членам сімей корупціонерів з усього світу зараз масово і публічно відмовляють у в'їзді в США.
"В червні Дерджеп оголосив заборону в'їзду в США двом урядовцям з Намібії "за серйозну корупцію" та членам їх родини. Раніше під каток американців потрапило двоє чуваків з Ірану, пов'язаних з порушенням прав людини. А також депутат-корупціонер з Парагваю та колишній Албанський президент (також за корупцію). Але вся ця жвава активність Держдепу почалася з Ігоря Валерійовича Коломойського", - стверджує Каленюк.
Вона пропонує корупціонерам і противникам реформ заздалегідь планувати відпустки і навчання дітей не в США чи Європі, а в Шанхаї або в Ростові-на-Дону.
"Флоріда, Ніцца, Відень, різні Швейцарські Альпи, Лондон, Нью-Йорк - скоро це буде для вас та ваших родин доступним лише по зуму", - підсумувала Каленюк.
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так шо героиня новости - тупо рекламирует свою страничку вна фейсбуке где лично мну - забил хер - б*же, кому надо сраться шо забанили за слово кацап или за то шо Путин... да все и так знают
https://www.youtube.com/watch?v=_PZ5riGT51A
хоть и рашка но круто... и да, боярку жру, так шо не надо это вот. и пивко вроде есть еще то . и сигареты - модно чо)
Не получается народ нагнуть под рашу, будут суки уродов нагибать по китаез.
В "Слуге народа" раскрыли, что их связывает с Коммунистической партией Китая Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия раскрыл, что политсилу связывает с Коммунистической партией Китая.
В своем недавнем интервью глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия раскрыл, что политсилу связывает с Коммунистической партией Китая. По его словам, обе партии призваны служить своему народу. Он заверил, что Украина намерена перенимать опыт КПК в управлении экономикой и построении государства. Арахамия пояснил, что для него крайне важной стала книга руководителя Китая Си Цзиньпина об управлении страной и он хочет внедрить некоторые ее положения в Украине. Он заверил, что Китай для Украины был и будет стратегическим партнером, который является примером в реформировании экономики. Также политик подчеркнул, что Китай и Украина готовятся возобновить авиаперелеты, чтобы туристы могли путешествовать, как ранее.
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но очень много зависит от их миллионов-миллиардов...которые нигде не бывают лишними...
а если и где-то что-то пойдет не так... они найдут где преклонить голову...и это навряд ли будет срашка...
Про це повідомило https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly96bi51YS91a3IvUE9MSVRJQ1MvcG9zb2xzdHZvLXNzaGEtdi11a3JhamluaS1kZXJ6aGRlcC1uZS1tYWplLW5hZGF2YXRpLWtpamV2dS16aG9kbmlraC1kb2t1bWVudGl2LXNoY2hvZG8tc2Fua3RzaWotcHJvdGkta29sb21vanNrb2hvLmh0bWw= ZN.UA з посиланням на американське посольство.
"У відповідь на наш запит, посольство США повідомило наступне: по-перше, відповідно до чинних регуляцій, Сполучені Штати не надають спільних пакетів документації, що використовується, при впровадженні санкцій проти корупціонерів у США". По-друге: пан Коломойський - громадянин України, який вчинив більшість своїх корупційних дій в Україні проти української компанії, а українські правоохоронні органи мають усі повноваження розслідувати ці злочини з метою притягнення пана Коломойського до відповідальності за будь-які злочини, які він, можливо, вчинив", - йдеться в повідомленні.
За інформацією ZN.UA, в процесі підготовки візиту президента Володимира Зеленського в США, Білий дім запросив у американських правоохоронних органів всіляку інформацію про діяльність Коломойського. Зазначалося, що його персона і "досягнення" стануть одними з основних питань для обговорення під час візиту президента України до США.
Нагадаємо, на початку березня https://lb.ua/news/2021/03/05/479260_ssha_vveli_sanktsii_proti.html США запровадили санкції проти Коломойського та його найближчих родичів за участь у корупційних злочинах. Президент Зеленський привітав це рішення, втім Україна жодних санкцій проти Коломойського не запровадила досі.
У травні 2021 року секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що https://lb.ua/economics/2021/03/25/480777_rnbo_poyasnili_chomu_ukraina.html Україна розгляне питання санкцій проти Коломойського , як тільки отримає від американської сторони відповідні документи щодо санкцій.https://lb.ua/world/2021/07/06/488736_derzhdep_maie_nadavati_kiievu.html