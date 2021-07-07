США протестували на Коломойському "віза-бан для упирів" - публічне позбавлення віз в Америку олігархів і членів їх сімей, - юристка ЦПК Каленюк

Відмовивши у візі українському олігарху Ігорю Коломойському, США тепер застосовують цей інструмент стосовно корупціонерів з інших країн і членів їх сімей.

Про це пише у фейсбуці юристка громадської організації "Центр протидії корупції" Дарина Каленюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу щиро подякувати Ігорю Валерійовичу Коломойському. Він так довів американців, що ті відтестували на ньому бомбезний антикорупційний інструмент - публічне позбавленя віз в Америку для олігархів, корупціонерів при владі та їх членів родини. І є гарний шанс, що Америка поведе за собою і країни Європи, аби ті також публічно блокували в'їзд в ЄС, Швейцарію та Британію клепократам, підривачам реформ та, що основне, - їх членам родини", - пише Каленюк.

За її словами, членам сімей корупціонерів з усього світу зараз масово і публічно відмовляють у в'їзді в США.

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"В червні Дерджеп оголосив заборону в'їзду в США двом урядовцям з Намібії "за серйозну корупцію" та членам їх родини. Раніше під каток американців потрапило двоє чуваків з Ірану, пов'язаних з порушенням прав людини. А також депутат-корупціонер з Парагваю та колишній Албанський президент (також за корупцію). Але вся ця жвава активність Держдепу почалася з Ігоря Валерійовича Коломойського", - стверджує Каленюк.

Вона пропонує корупціонерам і противникам реформ заздалегідь планувати відпустки і навчання дітей не в США чи Європі, а в Шанхаї або в Ростові-на-Дону.

"Флоріда, Ніцца, Відень, різні Швейцарські Альпи, Лондон, Нью-Йорк - скоро це буде для вас та ваших родин доступним лише по зуму", - підсумувала Каленюк.



