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США протестували на Коломойському "віза-бан для упирів" - публічне позбавлення віз в Америку олігархів і членів їх сімей, - юристка ЦПК Каленюк

США протестували на Коломойському

Відмовивши у візі українському олігарху Ігорю Коломойському, США тепер застосовують цей інструмент стосовно корупціонерів з інших країн і членів їх сімей.

Про це пише у фейсбуці юристка громадської організації "Центр протидії корупції" Дарина Каленюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу щиро подякувати Ігорю Валерійовичу Коломойському. Він так довів американців, що ті відтестували на ньому бомбезний антикорупційний інструмент - публічне позбавленя віз в Америку для олігархів, корупціонерів при владі та їх членів родини. І є гарний шанс, що Америка поведе за собою і країни Європи, аби ті також публічно блокували в'їзд в ЄС, Швейцарію та Британію клепократам, підривачам реформ та, що основне, - їх членам родини", - пише Каленюк.

За її словами, членам сімей корупціонерів з усього світу зараз масово і публічно відмовляють у в'їзді в США.

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"В червні Дерджеп оголосив заборону в'їзду в США двом урядовцям з Намібії "за серйозну корупцію" та членам їх родини. Раніше під каток американців потрапило двоє чуваків з Ірану, пов'язаних з порушенням прав людини. А також депутат-корупціонер з Парагваю та колишній Албанський президент (також за корупцію). Але вся ця жвава активність Держдепу почалася з Ігоря Валерійовича Коломойського", - стверджує Каленюк.

Вона пропонує корупціонерам і противникам реформ заздалегідь планувати відпустки і навчання дітей не в США чи Європі, а в Шанхаї або в Ростові-на-Дону.

"Флоріда, Ніцца, Відень, різні Швейцарські Альпи, Лондон, Нью-Йорк - скоро це буде для вас та ваших родин доступним лише по зуму", - підсумувала Каленюк.

США протестували на Коломойському віза-бан для упирів - публічне позбавлення віз в Америку олігархів і членів їх сімей, - юристка ЦПК Каленюк 01
США протестували на Коломойському віза-бан для упирів - публічне позбавлення віз в Америку олігархів і членів їх сімей, - юристка ЦПК Каленюк 02

Автор: 

віза (734) Держдепартамент США (1639) Коломойський Ігор (3122) олігарх (932) США (23032) Каленюк Дар’я (19)


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Топ коментарі
+15
Рыжую скотину никогда не пускали в сша - опг люкс все помнят. хвирташа, как и каломойше американцы ждут с распростертыми обьятьями и камерой с пожизненным содержанием. новинские-левочкины туда не ездят. А порох - он свой чел. Та что ты не прав.
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07.07.2021 19:20
+14
за час перебування Зе при владі бєня с ліхвой нагребе бабла, а далі можна хоч в рашу на пмж. головне що лох вірить
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07.07.2021 19:14
+13
Чому ми терпимо цього упиря, який висмокчує з країни наші гроші , і його пришибейкуватого клована ?
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07.07.2021 19:30
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Він просто там наробив шкоди.Інші олігархи спокійно їздять куди завгодно.
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07.07.2021 19:08 Відповісти
фирташ, ну да, тока билет купи, а АНБ или чет там - компенсируют те
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07.07.2021 19:16 Відповісти
Ну так він також наробив шкоди.
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07.07.2021 19:36 Відповісти
Рыжую скотину никогда не пускали в сша - опг люкс все помнят. хвирташа, как и каломойше американцы ждут с распростертыми обьятьями и камерой с пожизненным содержанием. новинские-левочкины туда не ездят. А порох - он свой чел. Та что ты не прав.
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07.07.2021 19:20 Відповісти
А чому Ахметов в США не їздить? Пінчук також їздить в США.Новінський це москаль.
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07.07.2021 19:34 Відповісти
Бідолага, Ізя,тепер із "туристичних" напрямків світить тільки Гаобузівка.А із іншого боку,на****й він нам тут здався,нехай паняє десь у джунглі Амазонки і ніколи більше звідти не повертається!
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07.07.2021 20:05 Відповісти
Ты можешь сказать когда он там был в последний раз? Кажись портников говорил, что рыжей твари давно закрыта дорога в сша.
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07.07.2021 20:41 Відповісти
Я не чув,що він щось там наробив.Ніде не було такої інформації.
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07.07.2021 22:17 Відповісти
за час перебування Зе при владі бєня с ліхвой нагребе бабла, а далі можна хоч в рашу на пмж. головне що лох вірить
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07.07.2021 19:14 Відповісти
Бєня заявляв, що його майно оцінюється в 6-7 млрд баксів. І це лише те, про яке він признається. Ну а зараз в нього звичайно жнива.
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07.07.2021 19:27 Відповісти
тупой бред - бо Ахметка напр. визу ждет 20 лет .... обрабатывается.
так шо героиня новости - тупо рекламирует свою страничку вна фейсбуке где лично мну - забил хер - б*же, кому надо сраться шо забанили за слово кацап или за то шо Путин... да все и так знают
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07.07.2021 19:14 Відповісти
Кстати, зе-упырей эти санкции тоже касают, а не одну каломойше.
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07.07.2021 19:17 Відповісти
Маодзедуны спасут Зелемойских,даже кредит выцыганили по тихому.... Китайцы чем хуже РАБссии?Тем что их одноразовые товары круче всяких Мерседесов и Вольвов... ,ждите карман шире...,комуняцкие болваны одинаковы везде...что в Китае что на РАБссии..
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07.07.2021 19:17 Відповісти
вон норм концерт
https://www.youtube.com/watch?v=_PZ5riGT51A
хоть и рашка но круто... и да, боярку жру, так шо не надо это вот. и пивко вроде есть еще то . и сигареты - модно чо)
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07.07.2021 19:30 Відповісти
Вы это послушайте
Не получается народ нагнуть под рашу, будут суки уродов нагибать по китаез.
В "Слуге народа" раскрыли, что их связывает с Коммунистической партией Китая Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия раскрыл, что политсилу связывает с Коммунистической партией Китая.
В своем недавнем интервью глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия раскрыл, что политсилу связывает с Коммунистической партией Китая. По его словам, обе партии призваны служить своему народу. Он заверил, что Украина намерена перенимать опыт КПК в управлении экономикой и построении государства. Арахамия пояснил, что для него крайне важной стала книга руководителя Китая Си Цзиньпина об управлении страной и он хочет внедрить некоторые ее положения в Украине. Он заверил, что Китай для Украины был и будет стратегическим партнером, который является примером в реформировании экономики. Также политик подчеркнул, что Китай и Украина готовятся возобновить авиаперелеты, чтобы туристы могли путешествовать, как ранее.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://news.dialog.ua/232479_1625661858
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07.07.2021 22:11 Відповісти
Четкий расклад по мировой политике на мой взгляд дают на сегодня всего 2 человека,причем точный и без всякого пафоса,это Андрей Андреевич Пионтковский и Виталий Портников...,остальные так себе...,в школу ходят...,типа учатся у них,но неважно выходит...,переходят на пиар и пропагандонство...
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07.07.2021 19:26 Відповісти
ерунда какая-то... захотели бы, то наоборот заманили-посадили-раскулачили, в пользу госдепа, а-ля Паша...Бене та Омерика, ша Аксенову, шо Кадырову... то Дарья не съездит в МкДональдс)))
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07.07.2021 19:27 Відповісти
Чому ми терпимо цього упиря, який висмокчує з країни наші гроші , і його пришибейкуватого клована ?
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07.07.2021 19:30 Відповісти
бо з нас 73% дурнуваті фантазьори, з довгими спагетті на вухах.... від бені і ко.
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07.07.2021 19:32 Відповісти
Тому що нас нема кому загітувати на нетерпіння. На майдан 2013 загітував Яценюк, а зараз він мовчить. Напевно продався Коломойші.
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07.07.2021 20:01 Відповісти
Тому що не всi ходять на вибори.
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08.07.2021 05:05 Відповісти
Каломойского в руки американского правосудия!! справедливость восторжествует!!!
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07.07.2021 19:30 Відповісти
Зеле на Западе не верят,и это главная проблема Украины,потому и МВФ ничего не даст,ни ****,ни Всемирный банк...,остаются кто? Правильно..., Путлер,китайцы и чуваки Днепровские...,своя рубашка ближе к телу ...Пинчук,Кучма и жена Ведмедчука...типа каралева тиливизира без короны...,миллиарды есть...,ума не надо...
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07.07.2021 19:33 Відповісти
корупціонери усього світу влаштують Бєнє "тьОмную"?
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07.07.2021 19:34 Відповісти
ну так переведут бабло в швайц и там же отдыхать будут......
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07.07.2021 19:36 Відповісти
Если Зеля сдаст Беню финансовой полиции США,73 % идиотов скажут продался Госдепу и Байдену...,выход у Зели один ОТСТАВКА и досрочные президенские выборы,типа Леонид Крачук в 1993 году сам ушел и объявил досрочные выборы Кучмы...,который тогдашнему куму Ельцину сдал все...включая ядерный потенциал Украины...
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07.07.2021 19:40 Відповісти
Подавляющее большинство из 73% ненавидят Зе и Беню.
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07.07.2021 20:04 Відповісти
А вот сейчас Иван Сулима и Татьяна Лайф на тебя обидяться. Ну и еще пару десятков Зеботов.
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07.07.2021 22:34 Відповісти
сльози заважають мені розмовляти.......
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07.07.2021 19:43 Відповісти
Ох и юристы у нас.. Это ж шарикова
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07.07.2021 19:52 Відповісти
этот каламойский уже превращается в троцкого
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07.07.2021 20:00 Відповісти
было бы прекрасно... наверное...
но очень много зависит от их миллионов-миллиардов...которые нигде не бывают лишними...
а если и где-то что-то пойдет не так... они найдут где преклонить голову...и это навряд ли будет срашка...
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07.07.2021 20:03 Відповісти
Ну і що вони «забули» в Америці?! Американське громадянство і вплив обезцінюються з кожним днем перебування цієї адміністрації при владі!
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07.07.2021 20:03 Відповісти
Нахрен їм США і Європа. Їм завжди відкритий Ізраїль.
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07.07.2021 20:12 Відповісти
"США протестували на Коломойському "віза-бан для упирів" - публічне позбавлення віз в Америку олігархів і членів їх сімей, - юристка ЦПК Каленюк"- ця цпх якусь хєрню пише! нащо бєні пертись у штати якщо йому там "дєло" шиють? це розраховано чисто на виборців зєлєклована?
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07.07.2021 20:53 Відповісти
Державний департамент США не має надавати Києву жодних документів щодо санкцій проти олігаха https://lb.ua/file/person/1412_kolomoyskiy_igor_valerevich.html Ігоря Коломойського .
Про це повідомило https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly96bi51YS91a3IvUE9MSVRJQ1MvcG9zb2xzdHZvLXNzaGEtdi11a3JhamluaS1kZXJ6aGRlcC1uZS1tYWplLW5hZGF2YXRpLWtpamV2dS16aG9kbmlraC1kb2t1bWVudGl2LXNoY2hvZG8tc2Fua3RzaWotcHJvdGkta29sb21vanNrb2hvLmh0bWw= ZN.UA з посиланням на американське посольство.
"У відповідь на наш запит, посольство США повідомило наступне: по-перше, відповідно до чинних регуляцій, Сполучені Штати не надають спільних пакетів документації, що використовується, при впровадженні санкцій проти корупціонерів у США". По-друге: пан Коломойський - громадянин України, який вчинив більшість своїх корупційних дій в Україні проти української компанії, а українські правоохоронні органи мають усі повноваження розслідувати ці злочини з метою притягнення пана Коломойського до відповідальності за будь-які злочини, які він, можливо, вчинив", - йдеться в повідомленні.
За інформацією ZN.UA, в процесі підготовки візиту президента Володимира Зеленського в США, Білий дім запросив у американських правоохоронних органів всіляку інформацію про діяльність Коломойського. Зазначалося, що його персона і "досягнення" стануть одними з основних питань для обговорення під час візиту президента України до США.
Нагадаємо, на початку березня https://lb.ua/news/2021/03/05/479260_ssha_vveli_sanktsii_proti.html США запровадили санкції проти Коломойського та його найближчих родичів за участь у корупційних злочинах. Президент Зеленський привітав це рішення, втім Україна жодних санкцій проти Коломойського не запровадила досі.
У травні 2021 року секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що https://lb.ua/economics/2021/03/25/480777_rnbo_poyasnili_chomu_ukraina.html Україна розгляне питання санкцій проти Коломойського , як тільки отримає від американської сторони відповідні документи щодо санкцій.https://lb.ua/world/2021/07/06/488736_derzhdep_maie_nadavati_kiievu.html
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07.07.2021 20:58 Відповісти
Зробити Коломойщі і його родині в їзд тільки в паРашу, і більше нікуди, Ахметову, пінчуку, Фірташу, Новинському також - цивілізація не для цих упирів
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07.07.2021 21:59 Відповісти
Вообще да-если не выдавать визы членам семей иизабратьтвиды на жительство у жен, детей, родителей -ооочень все поменяется.
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07.07.2021 22:07 Відповісти
Круто бы вообще олигархов лишать виз! Живи там где ты олигарх!
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08.07.2021 00:34 Відповісти
Почему Дарье не интересны фамилии 160 упырей из Украины, санкции к которым США применили значительно раньше .
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08.07.2021 11:32 Відповісти
 
 