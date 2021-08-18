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Боголюбов (91) Ізраїль (1230) позов (368) Коломойський (1421) Приватбанк (691)

Коломойському і Боголюбову вручили позови суди Ізраїлю через оголошення в газеті

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Коломойському і Боголюбову вручили позови суди Ізраїлю через оголошення в газеті

Позови проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та їхньої особи В'ячеслава Карташова опубліковані в газеті "Голос України".

Про це інформує пресслужба "Приватбанку", передає Цензор.НЕТ.

Ідеться про позов, який "Приватбанк" раніше подав до Окружного суду м Тель-Авів-Яффа. Банк стверджує, що колишні власники з 2007 по 2011 рр. незаконно вивели в Ізраїль як мінімум 600 млн доларів.

Згідно з рішенням ізраїльського суду від 26 квітня 2021 року банк публікує повідомлення в газеті "Голос України".

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"Хоча пану Коломойському та пану Боголюбову вже був належним чином вручений позов в Ізраїлі, та в рамках їхніх та пана Карташова попередніх спроб уникнення вручення позову в Україні, Банк вживає цих подальших заходів для усунення будь-яких аргументів з їхньої сторони щодо того, що позов не був їм належним чином вручений, та забезпечити правосуддя ізраїльського суду щодо їхніх незаконних дій", - повідомили в банку.
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Топ коментарі
+55
Вова, тата Карло ображають. Введи санкції проти Ізраїлю!
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18.08.2021 19:42
+30
А шо такое ? Даже земля обетованная бородатую бабулю уже шпыняет ?
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18.08.2021 19:46
+28
Бєня чєстна усьо вкрав. Які претензії?!
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18.08.2021 19:44
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не були бєвреє євреями-таки знайшли вихід...і як завжди-оригінальний...а коло навколо Коломойші та Боголюбова-все стискається та стискається...
що робитиме Зе без спонсора та кукловода...?! Коломойському і Боголюбову вручили позови суди Ізраїлю через оголошення в газеті - Цензор.НЕТ 1778
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18.08.2021 23:50 Відповісти
А ЗЕ не в курсе, шо его хозяина уже по всему Миру в розыск объявили.

ЗЕ обосцаных петухов в косоворотках расставляет. Ему некогда.
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19.08.2021 00:37 Відповісти
Це все імітація. Вони своїх не обідять.
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19.08.2021 03:42 Відповісти
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