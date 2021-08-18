Коломойському і Боголюбову вручили позови суди Ізраїлю через оголошення в газеті

Позови проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та їхньої особи В'ячеслава Карташова опубліковані в газеті "Голос України".

Про це інформує пресслужба "Приватбанку", передає Цензор.НЕТ.

Ідеться про позов, який "Приватбанк" раніше подав до Окружного суду м Тель-Авів-Яффа. Банк стверджує, що колишні власники з 2007 по 2011 рр. незаконно вивели в Ізраїль як мінімум 600 млн доларів.

Згідно з рішенням ізраїльського суду від 26 квітня 2021 року банк публікує повідомлення в газеті "Голос України".

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"Хоча пану Коломойському та пану Боголюбову вже був належним чином вручений позов в Ізраїлі, та в рамках їхніх та пана Карташова попередніх спроб уникнення вручення позову в Україні, Банк вживає цих подальших заходів для усунення будь-яких аргументів з їхньої сторони щодо того, що позов не був їм належним чином вручений, та забезпечити правосуддя ізраїльського суду щодо їхніх незаконних дій", - повідомили в банку.