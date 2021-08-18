Кузьменко заявила о преследовании
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Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета детский кардиохирург Юлия Кузьменко заявила о преследовании.
Об этом она сообщила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Ситуация неприятная - нас действительно преследуют. После случаев преследования и попыток проникнуть в помещение проживания Яны (Дугарь. - Ред.), я стараюсь внимательно следить в том числе и за автомобилями, которые ездят рядом со мной", - написала она.
Кузьменко заявила, что у нее нет суицидальных настроений, машина находится в идеальном состоянии, а водит она крайне аккуратно. Также, по словам кардиохирурга, у нее нет проблем со здоровьем.
"В случае если вдруг я начинаю брать вину за убийство Шеремета на себя - это ложь, прошу сразу расценивать как громкий вопль о немедленной помощи", - добавила Кузьменко.
Напомним, ранее друга подсудимая по делу об убийстве Шеремета Яна Дугарь заявила о слежке.
Пожалуйста, подождите...
Не те, що "висячий ...уй".
просто модер заснув...
уймись полудурок.
сєкта дебілів...
Коньяком не травится)))
Почерк один в один...
Этих назначили
Вопрос - почему именно этих???
Шо міняе???
контрольно 2 раза...........
"убийц" полное совпадение интересов..............