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Новости Происшествия Убийство Шеремета
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преследование (395) Кузьменко Юлия (168)

Кузьменко заявила о преследовании

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Кузьменко заявила о преследовании

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета детский кардиохирург Юлия Кузьменко заявила о преследовании.

Об этом она сообщила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация неприятная - нас действительно преследуют. После случаев преследования и попыток проникнуть в помещение проживания Яны (Дугарь. - Ред.), я стараюсь внимательно следить в том числе и за автомобилями, которые ездят рядом со мной", - написала она.

Кузьменко заявила, что у нее нет суицидальных настроений, машина находится в идеальном состоянии, а водит она крайне аккуратно. Также, по словам кардиохирурга, у нее нет проблем со здоровьем.

Смотрите: Дело Шеремета: Кузьменко впервые с декабря 2019 года смогла вернуться на работу. ФОТОрепортаж

"В случае если вдруг я начинаю брать вину за убийство Шеремета на себя - это ложь, прошу сразу расценивать как громкий вопль о немедленной помощи", - добавила Кузьменко.

Напомним, ранее друга подсудимая по делу об убийстве Шеремета Яна Дугарь заявила о слежке.

Кузьменко заявила о преследовании 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+56
При зелёных, антиукраинская мразь вкрай оборзела...
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18.08.2021 22:10
+34
Там мала взагалі на Андрія Богдана схожа.
Кузьменко заявила про переслідування - Цензор.НЕТ 5329
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18.08.2021 22:27
+34
Зебилы, вы действительно верите в то, что известный детский кардиохирург (даже за деньги) согласилась на убийство едва знакомого ей человека без личных мотивов? Тогда вы конченые зебилы. Кузьменко заявила про переслідування - Цензор.НЕТ 7496
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18.08.2021 22:32
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Правила форума Совет форумчан
ей бы написать встречный иск, был бы хороший прецедент
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18.08.2021 22:05 Ответить
Встречный иск в криминальном праве?
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18.08.2021 22:27 Ответить
Сразу вовку, за кого ж ты голосовало?
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18.08.2021 23:11 Ответить
Земразина , не сдаёт на зад , выполняет обещанное , повесить убийства ГЕБНИ РАШИСТСКО-БУЛЬБАШСКОЙ НА УКРАИНСКИХ ПАТРИОТОВ ! ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО в Омане
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19.08.2021 09:45 Ответить
При зелёных, антиукраинская мразь вкрай оборзела...
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18.08.2021 22:10 Ответить
ЗЕлений віслюк і є антиукраїнська мразь
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18.08.2021 22:44 Ответить
А кем тогда являются избиратели зеленёного осла? Я, Богдан, не Вам этот вопрос задаю, а к проплаченным рашей последователей зеледента в интернете.
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18.08.2021 22:57 Ответить
Ті, хто голосував за зе і послідовники зе в інтернеті - це різні люди... Другі - це ті, хто пише і за гроші порошка і за гроші зе...
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19.08.2021 10:41 Ответить
как не пожелать ЛЕНКЕ ЧТОБЫ ОНА ВОСПОЛЬЗОВАЛАСЬ НА СВОИХ двух червяках услугами доктора кардиохирурга Кузьменко... может своего "опылителя" сковородой по бошке трюхнет...???!!!
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18.08.2021 22:13 Ответить
Там мала взагалі на Андрія Богдана схожа.
Кузьменко заявила про переслідування - Цензор.НЕТ 5329
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18.08.2021 22:27 Ответить
Патамучто папа к дядям в сауни єзділ...с корпоратівамі..!
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18.08.2021 22:44 Ответить
Зебєня ніяк не заспокоїться.
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18.08.2021 22:17 Ответить
"Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета детский кардиохирург"- ну не начинают так не заганжированные новыны...
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18.08.2021 22:17 Ответить
А как надо было? "Увлеченная идеями расового превосходства убийца..."?
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18.08.2021 22:21 Ответить
блин,от тебя не ожидал...
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18.08.2021 22:25 Ответить
Так это не я , так написал в предьявленном изначально обвинении один абсолютно независимый и совершенно незаангажированный орган.
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18.08.2021 22:27 Ответить
то шеремет не негроид?
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18.08.2021 22:29 Ответить
и не кучерявый?
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18.08.2021 22:30 Ответить
Вопрос, знову ж таки, не ко мне, а к тем, кто формулировал обвинение.
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18.08.2021 22:31 Ответить
лады,проехали...
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18.08.2021 22:32 Ответить
Шеремет- стара кремлівська консерва, ще з часів "приобщения Лукашенко к Союзному государству."
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18.08.2021 22:49 Ответить
да по барабану...упекли людей завдякы бубаноиду...
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18.08.2021 22:51 Ответить
Як упекли, так і випустять. Тільки держава Україна їм гроші будить платить по рішенню ЄСПЛ за наші налоги. А Аваков і Зеленський "бамбук курить" у шостий зіркових отелях!
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18.08.2021 23:10 Ответить
Як гарно і інтелігентно звучить: - Нєзаангажированний орган.
Не те, що "висячий ...уй".
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18.08.2021 22:37 Ответить
також з лєнкою переписуєшся? Кузьменко заявила про переслідування - Цензор.НЕТ 4510
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18.08.2021 22:44 Ответить
Чесно,не допетрав.З якою Лєнкою?Ти про що?
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18.08.2021 22:50 Ответить
ну супруге про высячый...ты думав бубаноид нэ жонатый? Кузьменко заявила про переслідування - Цензор.НЕТ 5603
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18.08.2021 22:55 Ответить
А я думаю,що ти якась тупорила підорусня пасивна,однозвивинна.Вийми *** з рота,падло ******,а вже потім кукурікай,уйобок.
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18.08.2021 23:13 Ответить
та не сміши...ти думаєш?яким органом?
просто модер заснув...
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18.08.2021 23:42 Ответить
А ти настукай,дятел.А ще мамці побіжи поскаржся.
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18.08.2021 23:46 Ответить
слышь,ты,смоктуновский,найди где я стучал на любых умалишённых,чы взагали на любых дятлов от зачатия цензора.
уймись полудурок.
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18.08.2021 23:53 Ответить
Викинь свій йотафон,***********.
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18.08.2021 23:56 Ответить
Кузьменко заявила про переслідування - Цензор.НЕТ 5816
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18.08.2021 22:49 Ответить
Не це про першу леді...
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18.08.2021 22:52 Ответить
Ох и довыеживается потерпевший.
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18.08.2021 22:24 Ответить
Зебилы, вы действительно верите в то, что известный детский кардиохирург (даже за деньги) согласилась на убийство едва знакомого ей человека без личных мотивов? Тогда вы конченые зебилы. Кузьменко заявила про переслідування - Цензор.НЕТ 7496
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18.08.2021 22:32 Ответить
заспокойся, ніхто не вірить в ці звинувачення всіх трьох. Навіть зебіли. Але вони просто не хочуть визнати, що це вони, і як вони привели до влади фальсифікаторів і злочинців.
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18.08.2021 22:39 Ответить
Им просто "какая разница"- вот в чём беда... Кузьменко заявила про переслідування - Цензор.НЕТ 3160
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18.08.2021 22:45 Ответить
а зебіли -всі привалені...вони свято вірять в "валоде не дают"."хуже не будет"...
сєкта дебілів...
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18.08.2021 22:42 Ответить
Они конченные выродки , как и их членограй криворагульный
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19.08.2021 09:50 Ответить
ЗЕгніда.
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18.08.2021 22:35 Ответить
зеленський хоче піти шляхом Кучми і мати свого "Гонгадзе"...?! Кузьменко заявила про переслідування - Цензор.НЕТ 1993
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18.08.2021 22:41 Ответить
Ну да ! Кучмо живет и здравствует с миллиардами награбленными с его зятьком хитросделанным !
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19.08.2021 09:55 Ответить
Неважно что Зе хочет, важно что пока он выходить на тропу януковича
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19.08.2021 12:10 Ответить
Зеленая мразота хочет "зачистить поле", чтобы потом не расплачиваться за свои деяния, но это бесполезно, он успел столько наворотить на три пожизненных хватит!
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18.08.2021 22:43 Ответить
Заяву в прокуратуру требв писати...
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18.08.2021 22:43 Ответить
Лучше перестраховаться, меня когда полиция преследовала писал куда только можно и за границей убежище хотел, хоть в Россие, мрази за....
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18.08.2021 22:52 Ответить
ті, хто переслідують, побачать заяву і обісруться одразу? ви в якому світі живете, шановний??
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19.08.2021 01:02 Ответить
В стане без будущего сам Зелёный говорил нечего жить
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18.08.2021 22:53 Ответить
Слова, слова. А параллельно официально заявление не пробовала подать, где нужно конкретно описать причину своего опасения?
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18.08.2021 22:53 Ответить
Кому, гнусавому, что ее закрыл?
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19.08.2021 09:55 Ответить
А отставной министр МВД сейчас сидит, пьет коньяк и злорадно ржот над величайшим
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18.08.2021 22:57 Ответить
У него винный погребок-бутик
Коньяком не травится)))
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18.08.2021 23:00 Ответить
"Етаму сцикліваму Кієву нє памєшаєт пару касєт із градов" - дитячий хірург і кандидат в нардепи від ПЄС Юлія Кузьменко.
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18.08.2021 22:58 Ответить
Звідки цитата? Сам стенаграфував,*************************?
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18.08.2021 23:02 Ответить
ну в деякому контексті це дійсно можна було б сказати.
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19.08.2021 00:54 Ответить
Уработали бульбика те де, кто и важняка перед этим на мерсе взорвал...
Почерк один в один...
Этих назначили
Вопрос - почему именно этих???
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18.08.2021 22:59 Ответить
Який він бульбік, Шеремет ісконо кашерне призвище.
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18.08.2021 23:06 Ответить
Пх, хай буде жид
Шо міняе???
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18.08.2021 23:14 Ответить
подонки - власть... жалкие ничтожніе личности
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18.08.2021 23:06 Ответить
Швидкими темпами перетворюємось на білорусь зі своїм "наполеончиком" закомплексованим, який вхопився за владу і мирно її не віддасть. А всі хто не в його свиті - потенційні вороги
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18.08.2021 23:06 Ответить
здавалось б.. нафіга українцям короткоствол? вони ще ментально не готові.. бігом звертайтеся до поліції, щоб ті охорону надали Кузьменко заявила про переслідування - Цензор.НЕТ 7620 та в прокурватуру не забудьте написати. щоб переслідувачі обісралися на місці Кузьменко заявила про переслідування - Цензор.НЕТ 2072
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19.08.2021 01:03 Ответить
ты немношко забыл как убили Шеремета, как Сашу Белого и как некоторые умеют себе в лоб
контрольно 2 раза...........
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19.08.2021 08:58 Ответить
звичайно, згоден з вами, що є ситуації, де не допоможе ніщо.. нажаль
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19.08.2021 13:05 Ответить
Им не нужен Шеремет или Кузменко их цель запугать нас посеять зневиру что мы овцы и жить по их тарифам и хотелкам. Это Врадиевка всеукраинского масштаба. И пора это зрозумить пока
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19.08.2021 04:13 Ответить
... если преследуют, то это погоня (лично наблюдал такие действия в мировом триллере - Неулавимыя мстителя) поэтому ей надо взад отстреливаться из нагана, как Валэрка из триллера. Ей-ей поможет!!!
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19.08.2021 06:54 Ответить
Походу ,ты на бутылке пересидел
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19.08.2021 09:59 Ответить
совершенно не прозрачно намекаю шо у зюзеньки с арсэнбарысычем по поводу этой тройки
"убийц" полное совпадение интересов..............
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19.08.2021 08:56 Ответить
ну теперь Аваков, как настоящий итальянский сеньйор, должен обеспечить обвиняемым безопасность (посколько именно с подачи Авакова-Зеленского это все закрутилось)
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19.08.2021 09:30 Ответить
...походу складываеться пазл, что в Украине кействуют организации намаер итальянских "красных бригад": сеят смерть по какой-то непонятной логике, хотя какой к черту непонятной - в угоду мафии Козьей Ностре. Ваприс, а у нас уже есть мафия? Спасибо.
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19.08.2021 11:17 Ответить
 
 