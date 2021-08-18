Кузьменко заявила про переслідування
Новини Цензор.НЕТ Події
Підозрювана в убивстві журналіста Павла Шеремета дитячий кардіохірург Юлія Кузьменко заявила про переслідування.
Про це вона повідомила у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Ситуація неприємна - нас дійсно переслідують. Після випадків переслідування і спроб проникнути в приміщення проживання Яни (Дугарь. - ред.), я намагаюся уважно стежити в тому числі й за автомобілями, які їздять поруч зі мною", - написала вона.
Кузьменко заявила, що в неї немає суїцидальних настроїв, машина в ідеальному стані, а кермує вона вкрай акуратно. Також, за словами кардіохірурга, в неї немає проблем зі здоров'ям.
"У разі якщо раптом я починаю брати вину за вбивство Шеремета на себе - це брехня, прошу відразу розцінювати як гучний крик про негайну допомогу", - додала Кузьменко.
Нагадаємо, раніше одна підсудна у справі про вбивство Шеремета Яна Дугарь заявила про стеження.
Будь ласка, зачекайте...
Не те, що "висячий ...уй".
просто модер заснув...
уймись полудурок.
сєкта дебілів...
Коньяком не травится)))
Почерк один в один...
Этих назначили
Вопрос - почему именно этих???
Шо міняе???
контрольно 2 раза...........
"убийц" полное совпадение интересов..............