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Новости Политика Украины
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Меркель (2121) награда (1677)

Меркель во время визита в Украину наградят орденом Свободы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Меркель во время визита в Украину наградят орденом Свободы

Во время визита в Украину канцлер Германии Ангела Меркель будет награждена орденом.

Об этом говорится в сообщении правительства Германии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В ходе встречи, которая состоится 22 августа, Зеленский и Меркель обсудят вопросы двухсторонней, в том числе экономической политики, ход реформ в Украине и выполнение Минских соглашений.

После президент Владимир Зеленский вручит немецкому канцлеру "Орден Свободы". Это высший орден в Украине, которым могут быть награждены иностранные граждане.

По итогам встречи лидеров Германии и Украины планируется совместная пресс-конференция.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Не думаю, что Зеленский и Меркель расставят все точки над і", - пресс-секретарь президента Никифоров о визите канцлера

Также Меркель проведет встречу с премьер-министром Денисом Шмыгалем и возложит цветы к мемориалу Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата в Киеве.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+30
Совсем с ума сошли там? путлера ещё наградите! дбл блдь...
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18.08.2021 23:56
+23
Це за «Северный поток»?
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19.08.2021 00:01
+22
Тупее нет.. Все остальное последствия.

Меркель під час візиту в Україну нагородять орденом Свободи - Цензор.НЕТ 8418
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19.08.2021 00:15
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Совсем с ума сошли там? путлера ещё наградите! дбл блдь...
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18.08.2021 23:56 Ответить
Выглядит как полнейший идиотизм, наградить человека. который жопу рвал чтобы продвигать СП2, тем самым, оставив Украину без миллиардов долларов прибыли и убрав все ограничители для полномасштабной войны с РФ. Враво клоуны! Более тупого решения сложно было представить!!!
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19.08.2021 10:57 Ответить
щедрее этого рабиновича в этой вселенной просто нэ иснуйе...
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18.08.2021 23:57 Ответить
Тупее нет.. Все остальное последствия.

Меркель під час візиту в Україну нагородять орденом Свободи - Цензор.НЕТ 8418
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19.08.2021 00:15 Ответить
и это ещё буба не узаконил электронное голосование...
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19.08.2021 00:25 Ответить
ЗЕбільний клоун хоче усунути Кличка з посади голови КМДА
Кличка хочуть усунути з посади голови КМДА, йому готують підозру. На його місце можуть призначити міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова

Про це повідомили джерела у СН. За їх словами, спочатку правоохоронні органи отримали доручення знайти хоч якусь інформацію, яка могла би дискредитувати міського голову. А тепер, нібито, вже накопали на повноцінну справу.

Останньою краплею став той факт, що міський голова вчора активно виступив на стороні тих, хто руйнував совкову інсталяцію.
Кажуть, у Зеленського була істерика після того, як Подоляк передав йому слова Кличка про те, що "у Києві 95 кварталу не буде".

Оголошення про підозру, за словами джерела, має відбутися до засідання РНБО, яке проведуть 20 серпня.

❗️ Вважаю, "ЕС" та "Удару" треба солідаризуватись у справі протидії зеленому "бєспрєдєлу" на умові приєднання політсили київського мера до найбільш проєвропейської партії України. Бо сам він однозначно програє.

Знімай вже своє біле пальто, Віталіку - не на часі воно зараз.
Sharp`s
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18.08.2021 23:59 Ответить
Без варіантів Кличка усунути, Київ не Луганск, буде просто жопа, лютейша. Останній день правління того, хто захоче це зробити. Причому це такий привід, який використають всі, у кого накопичилися претензії.
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19.08.2021 00:11 Ответить
Яке приєднання -це УКраїна, хочаб обєднались і то щастя для країни -де 2 українця там три гетьмана. Мрійник,як і я.
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19.08.2021 08:41 Ответить
"до найбільш проєвропейської партії України"
"Девочка, вы тут самые умные? Это вам кто-нибудь сказал, или вы сами решили?"
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19.08.2021 11:25 Ответить
Меркель під час візиту в Україну нагородять орденом Свободи - Цензор.НЕТ 1504
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19.08.2021 00:00 Ответить
Меркель під час візиту в Україну нагородять орденом Свободи - Цензор.НЕТ 6191
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19.08.2021 00:01 Ответить
Меркель під час візиту в Україну нагородять орденом Свободи - Цензор.НЕТ 2124
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19.08.2021 00:07 Ответить
Це за «Северный поток»?
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19.08.2021 00:01 Ответить
то їй ***** дасть херой расеї
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19.08.2021 00:13 Ответить
😀😀😀
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19.08.2021 07:21 Ответить
_Зелемрази! Меркель під час візиту в Україну нагородять орденом Свободи - Цензор.НЕТ 1466 Решили что Украина - это они и что могут творить любой антиукраинский произвол.
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19.08.2021 00:01 Ответить
За что?? Это же реальный враг,самый что ни на есть враг!!!
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19.08.2021 00:03 Ответить
Верно. И орден вручают - такие же.
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19.08.2021 00:24 Ответить
Зе ты что совсем ипонулся !? Это ты ей "за предательство Украины" и плевок всем украинцам !!! ...........ну ты и Мразь !!! Меркель під час візиту в Україну нагородять орденом Свободи - Цензор.НЕТ 9958
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19.08.2021 00:04 Ответить
Два ідейних колаборанта нагородять один одного на честь активного сприяння окупації своїх країн. Чому б обом одразу не поїхати на нагородження в Москву, це принаймні буде чесно.
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19.08.2021 00:07 Ответить
А нем временем ПВО НАТО каждый день продолжает сбивать российские самолёты... простите, звездолёты:
Истребитель МиГ-29 разбился в Астраханской области.
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19.08.2021 00:11 Ответить
Значит есть чему летать.
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19.08.2021 02:05 Ответить
за що орден? за Північний потік, за те, що Німечина відмовляє Украіні у військовій допомозі? за це орден??
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19.08.2021 00:11 Ответить
Меркель під час візиту в Україну нагородять орденом Свободи - Цензор.НЕТ 4066
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19.08.2021 00:11 Ответить
Какие нафиг свободы и независимости в обществе рабских масок?
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19.08.2021 00:20 Ответить
только если с закруткой на спине
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19.08.2021 00:25 Ответить
Шее
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19.08.2021 00:25 Ответить
можна и на шее
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19.08.2021 00:26 Ответить
Меркель під час візиту в Україну нагородять орденом Свободи - Цензор.НЕТ 3076
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19.08.2021 00:32 Ответить
Это за запуск Северного Потока 2!
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19.08.2021 00:39 Ответить
він не лох??????
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19.08.2021 00:44 Ответить
Враг. А лох тот, кто не видит различие.
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19.08.2021 00:54 Ответить
Давайте сразу орденом штайнмаера
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19.08.2021 00:45 Ответить
Лучше сразу орденом Сталина.
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19.08.2021 00:56 Ответить
Меркель під час візиту в Україну нагородять орденом Свободи - Цензор.НЕТ 2825
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19.08.2021 01:03 Ответить
Страну унизили,а Зеля за это награду!!Какой же ты Зе-потц...
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19.08.2021 01:10 Ответить
каким к собачьим свиньям "орденом свободы" ! ей надо медальку "За Северный Поток 2" повесить
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19.08.2021 01:20 Ответить
це за що? за роботу на кремлядь та газпрьом?
чи за зачиненi нею в 2008 роцi дверi до НАТО, якi зробили можливою агресiю паРашi?

ЗеБiльна шобла- провiнцiйнi iдiоти...Яка ганьба...
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19.08.2021 01:24 Ответить
Брежнев одобряет
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19.08.2021 03:41 Ответить
За Північний потік-2 та "план Штанмайера"?
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19.08.2021 03:50 Ответить
и трусы с вышивкой
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19.08.2021 06:45 Ответить
А от чего Меркель нас освободила? От транзита газа? От своей военной поддержки? От существенного санкционного давления на кремлёвскую крысу?
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19.08.2021 06:51 Ответить
Меркель не боится ,что посмертно 🙄🤔🤦?
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19.08.2021 06:57 Ответить
З якого то курва бодуна ???
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19.08.2021 07:27 Ответить
Меркель під час візиту в Україну нагородять орденом Свободи - Цензор.НЕТ 7346Так ця вірна кремлівська шавка підручна )(уйла точно заслужила від України,
орден сутулого на спині. На грудях почепити а прикрутити на спині.
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19.08.2021 07:32 Ответить
Свободы от чего? От здравого смысла?
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19.08.2021 07:36 Ответить
Они с со старой каргой обменяются наградами
Меркель під час візиту в Україну нагородять орденом Свободи - Цензор.НЕТ 3887
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19.08.2021 07:48 Ответить
Напрасно! Зеля єто делает исключительно чтобы поощрить Меркель за соглашательскую политику согласия на все российйские кластеры : вывод войск после голосования в ОРДЛО, завод представителей ОРДЛО в ВР, полную амнистию боевикам.
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19.08.2021 07:57 Ответить
Бабусю на пенсію, орден вільна).
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19.08.2021 08:26 Ответить
А почему не медалью "За Озабоченность" с колодкой обрамленной лентой в виде цветов радуги
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19.08.2021 08:33 Ответить
Я думала,в день приезда этой старой проститутке,которая служит нашим врагам ,соберуться акции протеста в Киеве-а тут награждение!какой позор для нас и унижение....
Хотя не только власть у нас такая...народ тоже удивляет:Ани Лорак живет уже 7лет в стане врага,развлекает их,пока мы ребят хороним,убитых "братьями"-теперь с концертами засобиралась к нам,без всякого стеснения.Приперлась в Одессу,и что вы думаете-погнали ее мокрыми тряпками?нет,аншлаг был,билеты все раскуплены.Народу ее песенки важны,а предательство-ну,то такэ...мелочи.
Теперь так осмелела,что в Киев хочет ехать.Дебилы тоже препруться слушать "великий талант"?
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19.08.2021 08:37 Ответить
Наградят за то, что отимеет Зе (а с ним и всю Украину")?
Или как подстилку *****?
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19.08.2021 08:44 Ответить








Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·36 мин

Зеленський дасть Меркель "Орден Свободи" -Найвищу українську нагороду для іноземцівМеркель під час візиту в Україну нагородять орденом Свободи - Цензор.НЕТ 3465 За Пiвнiчний поток-2" чи за формулу Штайнмаєра Чи за те,що нiмцi вiдмовились продавати УКРАЇНІ-зброюМеркель під час візиту в Україну нагородять орденом Свободи - Цензор.НЕТ 3465Меркель під час візиту в Україну нагородять орденом Свободи - Цензор.НЕТ 3465 Зустрiч в Києві 22 серпня Перед нею Меркель зустрінеться з х@йлом
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19.08.2021 08:44 Ответить
Поїхала в наградний тур за нагородами-скоро навалять як у Брежнева,хоч би Рашку не проминула, там більше дадуть
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19.08.2021 08:45 Ответить
Это было бы наверное правильным, если бы Меркель 1) осталась на празднование 30 летия независимости.2) участвовала лично в Крымской платформе 3) Остановила бы Северный поток 2 или как минимум жестко увязала его использование с параллельным использованием транзита через Украину( или там и там, или негде) А так это просто к выходу " на пенсию" ( и то если она не будет нам навязывать " формулу штангенциркуля", " воду в Крым" и подобный бред " сивой кобылы".)
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19.08.2021 10:08 Ответить
Как бы не так . Конечно будет . И это НЕ было бы правильным ни в каком случае , потому что позор нельзя оправдать ничем .
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19.08.2021 10:39 Ответить
Надо на нем еще гравировку сделать «за успешное строительство крупных ифраструктурных проектов» ну или типа того Меркель під час візиту в Україну нагородять орденом Свободи - Цензор.НЕТ 9768
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19.08.2021 10:18 Ответить
Логику Комика понять невозможно . За что орден ? Он еще и малолетнюю дуру орденом наградил которая на фоне кацапского аквафреша фотографировалась недавно .
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19.08.2021 10:42 Ответить
Логика?
Логика комедианта из Квартала, из которой он так и не вырос со дня инаугурации.
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19.08.2021 14:42 Ответить
К сожалению .
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19.08.2021 20:14 Ответить



Офіс Моніки Zelinsky

@5AccVoloshin

·2 ч

В ответ
@BorisenkoBoris

Типова поведінка маленького криворізького сцикуна,який вирішив "усё парешать",тобто підлабузитись до сильнішого.
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19.08.2021 10:51 Ответить
идиот.......
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19.08.2021 12:51 Ответить
 
 