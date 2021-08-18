Меркель во время визита в Украину наградят орденом Свободы
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Во время визита в Украину канцлер Германии Ангела Меркель будет награждена орденом.
Об этом говорится в сообщении правительства Германии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В ходе встречи, которая состоится 22 августа, Зеленский и Меркель обсудят вопросы двухсторонней, в том числе экономической политики, ход реформ в Украине и выполнение Минских соглашений.
После президент Владимир Зеленский вручит немецкому канцлеру "Орден Свободы". Это высший орден в Украине, которым могут быть награждены иностранные граждане.
По итогам встречи лидеров Германии и Украины планируется совместная пресс-конференция.
Также Меркель проведет встречу с премьер-министром Денисом Шмыгалем и возложит цветы к мемориалу Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата в Киеве.
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Кличка хочуть усунути з посади голови КМДА, йому готують підозру. На його місце можуть призначити міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова
Про це повідомили джерела у СН. За їх словами, спочатку правоохоронні органи отримали доручення знайти хоч якусь інформацію, яка могла би дискредитувати міського голову. А тепер, нібито, вже накопали на повноцінну справу.
Останньою краплею став той факт, що міський голова вчора активно виступив на стороні тих, хто руйнував совкову інсталяцію.
Кажуть, у Зеленського була істерика після того, як Подоляк передав йому слова Кличка про те, що "у Києві 95 кварталу не буде".
Оголошення про підозру, за словами джерела, має відбутися до засідання РНБО, яке проведуть 20 серпня.
❗️ Вважаю, "ЕС" та "Удару" треба солідаризуватись у справі протидії зеленому "бєспрєдєлу" на умові приєднання політсили київського мера до найбільш проєвропейської партії України. Бо сам він однозначно програє.
Знімай вже своє біле пальто, Віталіку - не на часі воно зараз.
Sharp`s
"Девочка, вы тут самые умные? Это вам кто-нибудь сказал, или вы сами решили?"
Истребитель МиГ-29 разбился в Астраханской области.
чи за зачиненi нею в 2008 роцi дверi до НАТО, якi зробили можливою агресiю паРашi?
ЗеБiльна шобла- провiнцiйнi iдiоти...Яка ганьба...
орден сутулого на спині. На грудях почепити а прикрутити на спині.
Хотя не только власть у нас такая...народ тоже удивляет:Ани Лорак живет уже 7лет в стане врага,развлекает их,пока мы ребят хороним,убитых "братьями"-теперь с концертами засобиралась к нам,без всякого стеснения.Приперлась в Одессу,и что вы думаете-погнали ее мокрыми тряпками?нет,аншлаг был,билеты все раскуплены.Народу ее песенки важны,а предательство-ну,то такэ...мелочи.
Теперь так осмелела,что в Киев хочет ехать.Дебилы тоже препруться слушать "великий талант"?
Или как подстилку *****?
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·36 мин
Зеленський дасть Меркель "Орден Свободи" -Найвищу українську нагороду для іноземців За Пiвнiчний поток-2" чи за формулу Штайнмаєра Чи за те,що нiмцi вiдмовились продавати УКРАЇНІ-зброю Зустрiч в Києві 22 серпня Перед нею Меркель зустрінеться з х@йлом
Логика комедианта из Квартала, из которой он так и не вырос со дня инаугурации.
Офіс Моніки Zelinsky
@5AccVoloshin
·2 ч
В ответ
@BorisenkoBoris
Типова поведінка маленького криворізького сцикуна,який вирішив "усё парешать",тобто підлабузитись до сильнішого.