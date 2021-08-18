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Меркель (1027) нагорода (1105)

Меркель під час візиту в Україну нагородять орденом Свободи

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Меркель під час візиту в Україну нагородять орденом Свободи

Під час візиту в Україну канцлер Німеччини Ангела Меркель буде нагороджена орденом.

Про це йдеться в повідомленні уряду Німеччини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

У ході зустрічі, яка відбудеться 22 серпня, Зеленський і Меркель обговорять питання двосторонньої, в тому числі економічної політики, хід реформ в Україні та виконання Мінських угод.

Після президент Володимир Зеленський вручить німецькому канцлеру "Орден Свободи". Це найвищий орден в Україні, яким можуть бути нагороджені іноземні громадяни.

За підсумками зустрічі лідерів Німеччини та України планується спільна пресконференція.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Не думаю, що Зеленський і Меркель розставлять всі крапки над "і"", - прессекретар президента Никифоров про візит канцлера

Також Меркель проведе зустріч із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і покладе квіти до меморіалу Вічної Слави на могилі Невідомого солдата в Києві.
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Топ коментарі
+30
Совсем с ума сошли там? путлера ещё наградите! дбл блдь...
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18.08.2021 23:56
+23
Це за «Северный поток»?
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19.08.2021 00:01
+22
Тупее нет.. Все остальное последствия.

Меркель під час візиту в Україну нагородять орденом Свободи - Цензор.НЕТ 8418
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19.08.2021 00:15
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Совсем с ума сошли там? путлера ещё наградите! дбл блдь...
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18.08.2021 23:56 Відповісти
Выглядит как полнейший идиотизм, наградить человека. который жопу рвал чтобы продвигать СП2, тем самым, оставив Украину без миллиардов долларов прибыли и убрав все ограничители для полномасштабной войны с РФ. Враво клоуны! Более тупого решения сложно было представить!!!
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19.08.2021 10:57 Відповісти
щедрее этого рабиновича в этой вселенной просто нэ иснуйе...
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18.08.2021 23:57 Відповісти
Тупее нет.. Все остальное последствия.

Меркель під час візиту в Україну нагородять орденом Свободи - Цензор.НЕТ 8418
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19.08.2021 00:15 Відповісти
и это ещё буба не узаконил электронное голосование...
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19.08.2021 00:25 Відповісти
ЗЕбільний клоун хоче усунути Кличка з посади голови КМДА
Кличка хочуть усунути з посади голови КМДА, йому готують підозру. На його місце можуть призначити міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова

Про це повідомили джерела у СН. За їх словами, спочатку правоохоронні органи отримали доручення знайти хоч якусь інформацію, яка могла би дискредитувати міського голову. А тепер, нібито, вже накопали на повноцінну справу.

Останньою краплею став той факт, що міський голова вчора активно виступив на стороні тих, хто руйнував совкову інсталяцію.
Кажуть, у Зеленського була істерика після того, як Подоляк передав йому слова Кличка про те, що "у Києві 95 кварталу не буде".

Оголошення про підозру, за словами джерела, має відбутися до засідання РНБО, яке проведуть 20 серпня.

❗️ Вважаю, "ЕС" та "Удару" треба солідаризуватись у справі протидії зеленому "бєспрєдєлу" на умові приєднання політсили київського мера до найбільш проєвропейської партії України. Бо сам він однозначно програє.

Знімай вже своє біле пальто, Віталіку - не на часі воно зараз.
Sharp`s
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18.08.2021 23:59 Відповісти
Без варіантів Кличка усунути, Київ не Луганск, буде просто жопа, лютейша. Останній день правління того, хто захоче це зробити. Причому це такий привід, який використають всі, у кого накопичилися претензії.
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19.08.2021 00:11 Відповісти
Яке приєднання -це УКраїна, хочаб обєднались і то щастя для країни -де 2 українця там три гетьмана. Мрійник,як і я.
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19.08.2021 08:41 Відповісти
"до найбільш проєвропейської партії України"
"Девочка, вы тут самые умные? Это вам кто-нибудь сказал, или вы сами решили?"
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19.08.2021 11:25 Відповісти
Меркель під час візиту в Україну нагородять орденом Свободи - Цензор.НЕТ 1504
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19.08.2021 00:00 Відповісти
Меркель під час візиту в Україну нагородять орденом Свободи - Цензор.НЕТ 6191
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19.08.2021 00:01 Відповісти
Меркель під час візиту в Україну нагородять орденом Свободи - Цензор.НЕТ 2124
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19.08.2021 00:07 Відповісти
Це за «Северный поток»?
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19.08.2021 00:01 Відповісти
то їй ***** дасть херой расеї
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19.08.2021 00:13 Відповісти
😀😀😀
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19.08.2021 07:21 Відповісти
_Зелемрази! Меркель під час візиту в Україну нагородять орденом Свободи - Цензор.НЕТ 1466 Решили что Украина - это они и что могут творить любой антиукраинский произвол.
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19.08.2021 00:01 Відповісти
За что?? Это же реальный враг,самый что ни на есть враг!!!
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19.08.2021 00:03 Відповісти
Верно. И орден вручают - такие же.
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19.08.2021 00:24 Відповісти
Зе ты что совсем ипонулся !? Это ты ей "за предательство Украины" и плевок всем украинцам !!! ...........ну ты и Мразь !!! Меркель під час візиту в Україну нагородять орденом Свободи - Цензор.НЕТ 9958
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19.08.2021 00:04 Відповісти
Два ідейних колаборанта нагородять один одного на честь активного сприяння окупації своїх країн. Чому б обом одразу не поїхати на нагородження в Москву, це принаймні буде чесно.
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19.08.2021 00:07 Відповісти
А нем временем ПВО НАТО каждый день продолжает сбивать российские самолёты... простите, звездолёты:
Истребитель МиГ-29 разбился в Астраханской области.
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19.08.2021 00:11 Відповісти
Значит есть чему летать.
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19.08.2021 02:05 Відповісти
за що орден? за Північний потік, за те, що Німечина відмовляє Украіні у військовій допомозі? за це орден??
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19.08.2021 00:11 Відповісти
Меркель під час візиту в Україну нагородять орденом Свободи - Цензор.НЕТ 4066
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19.08.2021 00:11 Відповісти
Какие нафиг свободы и независимости в обществе рабских масок?
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19.08.2021 00:20 Відповісти
только если с закруткой на спине
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19.08.2021 00:25 Відповісти
Шее
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19.08.2021 00:25 Відповісти
можна и на шее
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19.08.2021 00:26 Відповісти
Меркель під час візиту в Україну нагородять орденом Свободи - Цензор.НЕТ 3076
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19.08.2021 00:32 Відповісти
Это за запуск Северного Потока 2!
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19.08.2021 00:39 Відповісти
він не лох??????
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19.08.2021 00:44 Відповісти
Враг. А лох тот, кто не видит различие.
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19.08.2021 00:54 Відповісти
Давайте сразу орденом штайнмаера
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19.08.2021 00:45 Відповісти
Лучше сразу орденом Сталина.
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19.08.2021 00:56 Відповісти
Меркель під час візиту в Україну нагородять орденом Свободи - Цензор.НЕТ 2825
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19.08.2021 01:03 Відповісти
Страну унизили,а Зеля за это награду!!Какой же ты Зе-потц...
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19.08.2021 01:10 Відповісти
каким к собачьим свиньям "орденом свободы" ! ей надо медальку "За Северный Поток 2" повесить
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19.08.2021 01:20 Відповісти
це за що? за роботу на кремлядь та газпрьом?
чи за зачиненi нею в 2008 роцi дверi до НАТО, якi зробили можливою агресiю паРашi?

ЗеБiльна шобла- провiнцiйнi iдiоти...Яка ганьба...
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19.08.2021 01:24 Відповісти
Брежнев одобряет
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19.08.2021 03:41 Відповісти
За Північний потік-2 та "план Штанмайера"?
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19.08.2021 03:50 Відповісти
и трусы с вышивкой
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19.08.2021 06:45 Відповісти
А от чего Меркель нас освободила? От транзита газа? От своей военной поддержки? От существенного санкционного давления на кремлёвскую крысу?
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19.08.2021 06:51 Відповісти
Меркель не боится ,что посмертно 🙄🤔🤦?
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19.08.2021 06:57 Відповісти
З якого то курва бодуна ???
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19.08.2021 07:27 Відповісти
Меркель під час візиту в Україну нагородять орденом Свободи - Цензор.НЕТ 7346Так ця вірна кремлівська шавка підручна )(уйла точно заслужила від України,
орден сутулого на спині. На грудях почепити а прикрутити на спині.
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19.08.2021 07:32 Відповісти
Свободы от чего? От здравого смысла?
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19.08.2021 07:36 Відповісти
Они с со старой каргой обменяются наградами
Меркель під час візиту в Україну нагородять орденом Свободи - Цензор.НЕТ 3887
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19.08.2021 07:48 Відповісти
Напрасно! Зеля єто делает исключительно чтобы поощрить Меркель за соглашательскую политику согласия на все российйские кластеры : вывод войск после голосования в ОРДЛО, завод представителей ОРДЛО в ВР, полную амнистию боевикам.
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19.08.2021 07:57 Відповісти
Бабусю на пенсію, орден вільна).
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19.08.2021 08:26 Відповісти
А почему не медалью "За Озабоченность" с колодкой обрамленной лентой в виде цветов радуги
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19.08.2021 08:33 Відповісти
Я думала,в день приезда этой старой проститутке,которая служит нашим врагам ,соберуться акции протеста в Киеве-а тут награждение!какой позор для нас и унижение....
Хотя не только власть у нас такая...народ тоже удивляет:Ани Лорак живет уже 7лет в стане врага,развлекает их,пока мы ребят хороним,убитых "братьями"-теперь с концертами засобиралась к нам,без всякого стеснения.Приперлась в Одессу,и что вы думаете-погнали ее мокрыми тряпками?нет,аншлаг был,билеты все раскуплены.Народу ее песенки важны,а предательство-ну,то такэ...мелочи.
Теперь так осмелела,что в Киев хочет ехать.Дебилы тоже препруться слушать "великий талант"?
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19.08.2021 08:37 Відповісти
Наградят за то, что отимеет Зе (а с ним и всю Украину")?
Или как подстилку *****?
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19.08.2021 08:44 Відповісти








Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·36 мин

Зеленський дасть Меркель "Орден Свободи" -Найвищу українську нагороду для іноземцівМеркель під час візиту в Україну нагородять орденом Свободи - Цензор.НЕТ 3465 За Пiвнiчний поток-2" чи за формулу Штайнмаєра Чи за те,що нiмцi вiдмовились продавати УКРАЇНІ-зброюМеркель під час візиту в Україну нагородять орденом Свободи - Цензор.НЕТ 3465Меркель під час візиту в Україну нагородять орденом Свободи - Цензор.НЕТ 3465 Зустрiч в Києві 22 серпня Перед нею Меркель зустрінеться з х@йлом
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19.08.2021 08:44 Відповісти
Поїхала в наградний тур за нагородами-скоро навалять як у Брежнева,хоч би Рашку не проминула, там більше дадуть
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19.08.2021 08:45 Відповісти
Это было бы наверное правильным, если бы Меркель 1) осталась на празднование 30 летия независимости.2) участвовала лично в Крымской платформе 3) Остановила бы Северный поток 2 или как минимум жестко увязала его использование с параллельным использованием транзита через Украину( или там и там, или негде) А так это просто к выходу " на пенсию" ( и то если она не будет нам навязывать " формулу штангенциркуля", " воду в Крым" и подобный бред " сивой кобылы".)
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19.08.2021 10:08 Відповісти
Как бы не так . Конечно будет . И это НЕ было бы правильным ни в каком случае , потому что позор нельзя оправдать ничем .
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19.08.2021 10:39 Відповісти
Надо на нем еще гравировку сделать «за успешное строительство крупных ифраструктурных проектов» ну или типа того Меркель під час візиту в Україну нагородять орденом Свободи - Цензор.НЕТ 9768
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19.08.2021 10:18 Відповісти
Логику Комика понять невозможно . За что орден ? Он еще и малолетнюю дуру орденом наградил которая на фоне кацапского аквафреша фотографировалась недавно .
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19.08.2021 10:42 Відповісти
Логика?
Логика комедианта из Квартала, из которой он так и не вырос со дня инаугурации.
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19.08.2021 14:42 Відповісти
К сожалению .
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19.08.2021 20:14 Відповісти



Офіс Моніки Zelinsky

@5AccVoloshin

·2 ч

В ответ
@BorisenkoBoris

Типова поведінка маленького криворізького сцикуна,який вирішив "усё парешать",тобто підлабузитись до сильнішого.
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19.08.2021 10:51 Відповісти
идиот.......
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19.08.2021 12:51 Відповісти
 
 