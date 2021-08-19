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МВФ приостанавливает финпомощь Афганистану

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

МВФ приостанавливает финпомощь Афганистану

Международный валютный фонд приостановил доступ Афганистана к ресурсам МВФ, включая около 440 миллионов долларов новых валютных резервов, из-за отсутствия ясности в отношении правительства страны после того, как талибы захватили контроль над Кабулом.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"В настоящее время в международном сообществе отсутствует ясность в отношении признания правительства в Афганистане, вследствие чего страна не может получить доступ к СДР или другим ресурсам МВФ", - сказал представитель МВФ в заявлении, отправленном по электронной почте.

Заявление МВФ было сделано на фоне давления со стороны Казначейства США, которое владеет контрольной долей в Фонде, чтобы гарантировать, что доля Афганистана в распределении резервов специальных прав заимствования, запланированных на понедельник, не попадет в руки Талибана.

МВФ должен в понедельник завершить распределение CДР на 650 миллиардов долларов - обменной единицы фонда, основанной на долларах, евро, иенах, фунтах стерлингов и юанях - своим 190 странам-членам пропорционально их долям участия в Фонде.

Увеличение резервов направлено на укрепление балансов более бедных стран, которые серьезно пострадали от пандемии коронавируса.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
Насчёт ситуации в Афганистане. Очевидно, что путинские бандиты облизываются на то, чтобы договориться о сотрудничестве со своими братьями по разуму из "Талибана". Очевидно, что ранее путинские гопники тайно спонсировали "Талибан", просто из желания нагадить США и всему цивилизованному миру. Поэтому никак нельзя говорить, что "США и западная коалиция не смогли бороться против кучки партизан-моджахедов". Нет, они боролись против мирового терроризма, а именно: афганских моджахедов и нынешних кремлёвских бандитов, которые имеют сейчас возможность вкладывать в спонсирование различных террористов и экстремистов по миру сотни миллионов и даже миллиарды нефтегазовых долларов, благо, что бюджет страны России путинской ОПГ уже давно используется как собственный общак. Всё это ради желания нагадить цивилизованному миру, которому российские правители испытывают многовековую, концептуальную зависть. И вот сейчас на них обрушились баснословные деньги благодаря удачной внешнеэкономической конъюнктуры. Конечно, в силу своей многовековой хамоватой сущности они не могут не воспользоваться этим подарком судьбы, чтобы в очередной раз попытаться показать по-петушачьи истерично Кузькину мать цивилизованному миру. Поэтому я утверждаю, что нынешние кремлёвские правители - это гибридный "Талибан", оккупировавший своим зловонием северную часть Евразии. И человечеству к ним надо относиться так же нетерпимо как к южному "Талибану"
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19.08.2021 09:41
+5
А чем они их отдавать думали?или это подарок такой
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19.08.2021 09:04
+4
Предлагаю перенаправить этот денежный поток в Украину!!! Нам нужнее!!!
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19.08.2021 09:02
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Предлагаю перенаправить этот денежный поток в Украину!!! Нам нужнее!!!
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19.08.2021 09:02 Ответить
Так ты ещё те,что уже на тебя одолжили не получал,а ты для зебанды ещё просишь
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19.08.2021 09:05 Ответить
Ну може и простому нариду, что-то перепадет МВФ приостанавливает финпомощь Афганистану - Цензор.НЕТ 4054
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19.08.2021 09:09 Ответить
🤣ага,калоедов с ахметовым поделятся
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19.08.2021 09:11 Ответить
А чем они их отдавать думали?или это подарок такой
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19.08.2021 09:04 Ответить
Наркотиками МВФ призупиняє фіндопомогу Афганістану - Цензор.НЕТ 1545
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19.08.2021 09:19 Ответить
Дуже ліквідний товар.
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19.08.2021 09:24 Ответить
Коноплёй МВФ призупиняє фіндопомогу Афганістану - Цензор.НЕТ 1694
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19.08.2021 09:30 Ответить
Нее, кокаиниум...
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19.08.2021 09:40 Ответить
Вообще-то у них опиум.
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19.08.2021 09:47 Ответить
Вот и хорошо.
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19.08.2021 09:50 Ответить
И это даже не шутка. Официальный опиум - их самая большая статья экспорта оказывается.
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19.08.2021 09:57 Ответить
Да ладно вам, нет почвы для дискуссий.
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19.08.2021 09:59 Ответить
В википедии:"Афганистан - слаборазвитое аграрное государство. Крайне бедная страна, сильно зависящая от иностранной помощи (2,6 млрд долл. в 2009 году, при государственном бюджете 3,3 млрд долл.)"
Если их лишить иностранной помощи, за счет чего люди жить будут?
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19.08.2021 09:11 Ответить
Ну, может быть, будут поменьше занитматься джихадами, а побольше экономикой и собственным благополучием.
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19.08.2021 09:17 Ответить
У них экономика основана на экспорте опиума. Официального ( есть оказывается и такой) и неофициального. "В конце августа 2008 Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) опубликовало свой ежегодный доклад о производстве опиумного мака в Афганистане, в котором утверждается: «Ещё ни одна страна в мире, кроме Китая середины XIX века, не производила столько наркотиков, сколько современный Афганистан».
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19.08.2021 09:24 Ответить
Кто им доктор?
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19.08.2021 09:25 Ответить
"по вере вашей будет вам"
Мохаммед им доктор, что посеяли, то и пожнут
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19.08.2021 10:56 Ответить
"Экспорт - 0,6 млрд долл (в 2008, без учёта нелегального экспорта): опиум, фрукты и орехи, ковры, шерсть, каракуль, драгоценные и полудрагоценные камни."
Это мрак!!! Опиум ( официальный) на первом месте. А ведь населения почти столько же, как и в Украине.
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19.08.2021 09:28 Ответить
не только мвф на свете есть...передовые экономики китая и россии, как никто заинтересован в стабильном и не-грозном афганистане...
а то эрдоган своих соколов единоверцев отправит
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19.08.2021 10:02 Ответить
Если вывести наркоторговлю из тени то может и запануют МВФ призупиняє фіндопомогу Афганістану - Цензор.НЕТ 7167
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19.08.2021 09:20 Ответить
Правда эта помощь скорее всего разворовывалась верхушкой. Сейчас сми говорят, что правительственных войск было всего 50 тыс, а не 300 тыс , как на бумаге. А США давала денег на содержание 300 тыс. Куда пошла разница?
Хочется спросить: " а как у нас?"
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19.08.2021 09:14 Ответить
У нас правительство воюет не Россией, а с народом, потому полиции 350 000 чел, а армия 200 000 чел. и ей денег не платят, потому скоро разбежится. Вобщем положение в лучшую сторону от Афганистана не отличается.
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19.08.2021 09:25 Ответить
Если войска войдут в Донецк, то Нацгвардия очень понадобится восстанавливать законность.
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19.08.2021 09:43 Ответить
Дай Бог !
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19.08.2021 15:32 Ответить
Афганістан буде фінансувати газпром. Трубу в Німеччину проложили і німці будуть через парашу фінансувати своїх терористів, які під виглядом біженців будуть їм робити сікір башка.
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19.08.2021 09:27 Ответить
Кстати, думаю РФ очень даже дружить будут с Афганимтаном. Афганистан - производитель, РФ - транзитер в ЕС. Вот и " крепкая" экономика.
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19.08.2021 09:33 Ответить
1 фиг там всё разворовывали
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19.08.2021 09:29 Ответить
А как же афганские фермеры? Как они будут растить мак?
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19.08.2021 09:41 Ответить
Насчёт ситуации в Афганистане. Очевидно, что путинские бандиты облизываются на то, чтобы договориться о сотрудничестве со своими братьями по разуму из "Талибана". Очевидно, что ранее путинские гопники тайно спонсировали "Талибан", просто из желания нагадить США и всему цивилизованному миру. Поэтому никак нельзя говорить, что "США и западная коалиция не смогли бороться против кучки партизан-моджахедов". Нет, они боролись против мирового терроризма, а именно: афганских моджахедов и нынешних кремлёвских бандитов, которые имеют сейчас возможность вкладывать в спонсирование различных террористов и экстремистов по миру сотни миллионов и даже миллиарды нефтегазовых долларов, благо, что бюджет страны России путинской ОПГ уже давно используется как собственный общак. Всё это ради желания нагадить цивилизованному миру, которому российские правители испытывают многовековую, концептуальную зависть. И вот сейчас на них обрушились баснословные деньги благодаря удачной внешнеэкономической конъюнктуры. Конечно, в силу своей многовековой хамоватой сущности они не могут не воспользоваться этим подарком судьбы, чтобы в очередной раз попытаться показать по-петушачьи истерично Кузькину мать цивилизованному миру. Поэтому я утверждаю, что нынешние кремлёвские правители - это гибридный "Талибан", оккупировавший своим зловонием северную часть Евразии. И человечеству к ним надо относиться так же нетерпимо как к южному "Талибану"
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19.08.2021 09:41 Ответить
Кгб там у власти непуганное, грехов смертных вагон, каяться не собираются
бюджет делят через зоны без аудита, посему и агрессия локальная, но стабильная
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19.08.2021 11:02 Ответить
А нафига им МВФ? В страну влито триллион баксов, там грабить хватит на много лет.
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19.08.2021 09:57 Ответить
Ага. Ещё и оружия на триллион захватили. Продадут. Жить грабежом - это ещё со времён Чингизхана умели. Давайте будем реалистами. На обычных людей им наплевать.
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19.08.2021 10:03 Ответить
Та невже...)))
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19.08.2021 10:40 Ответить
Афганській війні десь близько 50 проків ...
І я міг туда попасти ... , у мене - ДМБ-82 МВФ призупиняє фіндопомогу Афганістану - Цензор.НЕТ 3067
І ці усі роки їх кормили ? МВФ призупиняє фіндопомогу Афганістану - Цензор.НЕТ 3533
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19.08.2021 15:37 Ответить
 
 