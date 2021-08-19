МВФ приостанавливает финпомощь Афганистану
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Международный валютный фонд приостановил доступ Афганистана к ресурсам МВФ, включая около 440 миллионов долларов новых валютных резервов, из-за отсутствия ясности в отношении правительства страны после того, как талибы захватили контроль над Кабулом.
Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
"В настоящее время в международном сообществе отсутствует ясность в отношении признания правительства в Афганистане, вследствие чего страна не может получить доступ к СДР или другим ресурсам МВФ", - сказал представитель МВФ в заявлении, отправленном по электронной почте.
Заявление МВФ было сделано на фоне давления со стороны Казначейства США, которое владеет контрольной долей в Фонде, чтобы гарантировать, что доля Афганистана в распределении резервов специальных прав заимствования, запланированных на понедельник, не попадет в руки Талибана.
МВФ должен в понедельник завершить распределение CДР на 650 миллиардов долларов - обменной единицы фонда, основанной на долларах, евро, иенах, фунтах стерлингов и юанях - своим 190 странам-членам пропорционально их долям участия в Фонде.
Увеличение резервов направлено на укрепление балансов более бедных стран, которые серьезно пострадали от пандемии коронавируса.
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Если их лишить иностранной помощи, за счет чего люди жить будут?
Мохаммед им доктор, что посеяли, то и пожнут
Это мрак!!! Опиум ( официальный) на первом месте. А ведь населения почти столько же, как и в Украине.
а то эрдоган своих соколов единоверцев отправит
Хочется спросить: " а как у нас?"
бюджет делят через зоны без аудита, посему и агрессия локальная, но стабильная
І я міг туда попасти ... , у мене - ДМБ-82
І ці усі роки їх кормили ?