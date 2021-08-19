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Новини За кордоном Захоплення влади в Афганістані
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Афганістан (450) МВФ (1343) допомога (5087) США (14488)

МВФ призупиняє фіндопомогу Афганістану

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

МВФ призупиняє фіндопомогу Афганістану

Міжнародний валютний фонд призупинив доступ Афганістану до ресурсів МВФ, включно із майже 440 мільйонами доларів нових валютних резервів, через відсутність ясності щодо уряду країни після того, як таліби захопили контроль над Кабулом.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Нині в міжнародному співтоваристві відсутня ясність щодо визнання уряду в Афганістані, внаслідок чого країна не може отримати доступ до СПЗ або інших ресурсів МВФ", - сказав представник МВФ у заяві, надісланій електронною поштою.

Заяву МВФ було зроблено на тлі тиску з боку Казначейства США, яке володіє контрольною часткою у Фонді, щоб гарантувати, що частка Афганістану в розподілі резервів спеціальних прав запозичення, запланованих на понеділок, не потрапить до рук Талібану.

МВФ має у понеділок завершити розподіл СПЗ на 650 мільярдів доларів - обмінної одиниці фонду, заснованої на доларах, євро, ієнах, фунтах стерлінгів і юанях - своїм 190 країнам-членам пропорційно до їхніх часток участі у Фонді.

Збільшення резервів направлено на зміцнення балансів бідніших країн, які серйозно постраждали від пандемії коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Демократії не буде, - таліби пообіцяли правити Афганістаном за законами шаріату

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Насчёт ситуации в Афганистане. Очевидно, что путинские бандиты облизываются на то, чтобы договориться о сотрудничестве со своими братьями по разуму из "Талибана". Очевидно, что ранее путинские гопники тайно спонсировали "Талибан", просто из желания нагадить США и всему цивилизованному миру. Поэтому никак нельзя говорить, что "США и западная коалиция не смогли бороться против кучки партизан-моджахедов". Нет, они боролись против мирового терроризма, а именно: афганских моджахедов и нынешних кремлёвских бандитов, которые имеют сейчас возможность вкладывать в спонсирование различных террористов и экстремистов по миру сотни миллионов и даже миллиарды нефтегазовых долларов, благо, что бюджет страны России путинской ОПГ уже давно используется как собственный общак. Всё это ради желания нагадить цивилизованному миру, которому российские правители испытывают многовековую, концептуальную зависть. И вот сейчас на них обрушились баснословные деньги благодаря удачной внешнеэкономической конъюнктуры. Конечно, в силу своей многовековой хамоватой сущности они не могут не воспользоваться этим подарком судьбы, чтобы в очередной раз попытаться показать по-петушачьи истерично Кузькину мать цивилизованному миру. Поэтому я утверждаю, что нынешние кремлёвские правители - это гибридный "Талибан", оккупировавший своим зловонием северную часть Евразии. И человечеству к ним надо относиться так же нетерпимо как к южному "Талибану"
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19.08.2021 09:41
+5
А чем они их отдавать думали?или это подарок такой
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19.08.2021 09:04
+4
Предлагаю перенаправить этот денежный поток в Украину!!! Нам нужнее!!!
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19.08.2021 09:02
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Предлагаю перенаправить этот денежный поток в Украину!!! Нам нужнее!!!
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19.08.2021 09:02 Відповісти
Так ты ещё те,что уже на тебя одолжили не получал,а ты для зебанды ещё просишь
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19.08.2021 09:05 Відповісти
Ну може и простому нариду, что-то перепадет МВФ приостанавливает финпомощь Афганистану - Цензор.НЕТ 4054
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19.08.2021 09:09 Відповісти
🤣ага,калоедов с ахметовым поделятся
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19.08.2021 09:11 Відповісти
А чем они их отдавать думали?или это подарок такой
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19.08.2021 09:04 Відповісти
Наркотиками МВФ призупиняє фіндопомогу Афганістану - Цензор.НЕТ 1545
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19.08.2021 09:19 Відповісти
Дуже ліквідний товар.
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19.08.2021 09:24 Відповісти
Коноплёй МВФ призупиняє фіндопомогу Афганістану - Цензор.НЕТ 1694
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19.08.2021 09:30 Відповісти
Нее, кокаиниум...
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19.08.2021 09:40 Відповісти
Вообще-то у них опиум.
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19.08.2021 09:47 Відповісти
Вот и хорошо.
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19.08.2021 09:50 Відповісти
И это даже не шутка. Официальный опиум - их самая большая статья экспорта оказывается.
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19.08.2021 09:57 Відповісти
Да ладно вам, нет почвы для дискуссий.
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19.08.2021 09:59 Відповісти
В википедии:"Афганистан - слаборазвитое аграрное государство. Крайне бедная страна, сильно зависящая от иностранной помощи (2,6 млрд долл. в 2009 году, при государственном бюджете 3,3 млрд долл.)"
Если их лишить иностранной помощи, за счет чего люди жить будут?
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19.08.2021 09:11 Відповісти
Ну, может быть, будут поменьше занитматься джихадами, а побольше экономикой и собственным благополучием.
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19.08.2021 09:17 Відповісти
У них экономика основана на экспорте опиума. Официального ( есть оказывается и такой) и неофициального. "В конце августа 2008 Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) опубликовало свой ежегодный доклад о производстве опиумного мака в Афганистане, в котором утверждается: «Ещё ни одна страна в мире, кроме Китая середины XIX века, не производила столько наркотиков, сколько современный Афганистан».
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19.08.2021 09:24 Відповісти
Кто им доктор?
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19.08.2021 09:25 Відповісти
"по вере вашей будет вам"
Мохаммед им доктор, что посеяли, то и пожнут
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19.08.2021 10:56 Відповісти
"Экспорт - 0,6 млрд долл (в 2008, без учёта нелегального экспорта): опиум, фрукты и орехи, ковры, шерсть, каракуль, драгоценные и полудрагоценные камни."
Это мрак!!! Опиум ( официальный) на первом месте. А ведь населения почти столько же, как и в Украине.
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19.08.2021 09:28 Відповісти
не только мвф на свете есть...передовые экономики китая и россии, как никто заинтересован в стабильном и не-грозном афганистане...
а то эрдоган своих соколов единоверцев отправит
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19.08.2021 10:02 Відповісти
Если вывести наркоторговлю из тени то может и запануют МВФ призупиняє фіндопомогу Афганістану - Цензор.НЕТ 7167
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19.08.2021 09:20 Відповісти
Правда эта помощь скорее всего разворовывалась верхушкой. Сейчас сми говорят, что правительственных войск было всего 50 тыс, а не 300 тыс , как на бумаге. А США давала денег на содержание 300 тыс. Куда пошла разница?
Хочется спросить: " а как у нас?"
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19.08.2021 09:14 Відповісти
У нас правительство воюет не Россией, а с народом, потому полиции 350 000 чел, а армия 200 000 чел. и ей денег не платят, потому скоро разбежится. Вобщем положение в лучшую сторону от Афганистана не отличается.
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19.08.2021 09:25 Відповісти
Если войска войдут в Донецк, то Нацгвардия очень понадобится восстанавливать законность.
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19.08.2021 09:43 Відповісти
Дай Бог !
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19.08.2021 15:32 Відповісти
Афганістан буде фінансувати газпром. Трубу в Німеччину проложили і німці будуть через парашу фінансувати своїх терористів, які під виглядом біженців будуть їм робити сікір башка.
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19.08.2021 09:27 Відповісти
Кстати, думаю РФ очень даже дружить будут с Афганимтаном. Афганистан - производитель, РФ - транзитер в ЕС. Вот и " крепкая" экономика.
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19.08.2021 09:33 Відповісти
1 фиг там всё разворовывали
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19.08.2021 09:29 Відповісти
А как же афганские фермеры? Как они будут растить мак?
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19.08.2021 09:41 Відповісти
Насчёт ситуации в Афганистане. Очевидно, что путинские бандиты облизываются на то, чтобы договориться о сотрудничестве со своими братьями по разуму из "Талибана". Очевидно, что ранее путинские гопники тайно спонсировали "Талибан", просто из желания нагадить США и всему цивилизованному миру. Поэтому никак нельзя говорить, что "США и западная коалиция не смогли бороться против кучки партизан-моджахедов". Нет, они боролись против мирового терроризма, а именно: афганских моджахедов и нынешних кремлёвских бандитов, которые имеют сейчас возможность вкладывать в спонсирование различных террористов и экстремистов по миру сотни миллионов и даже миллиарды нефтегазовых долларов, благо, что бюджет страны России путинской ОПГ уже давно используется как собственный общак. Всё это ради желания нагадить цивилизованному миру, которому российские правители испытывают многовековую, концептуальную зависть. И вот сейчас на них обрушились баснословные деньги благодаря удачной внешнеэкономической конъюнктуры. Конечно, в силу своей многовековой хамоватой сущности они не могут не воспользоваться этим подарком судьбы, чтобы в очередной раз попытаться показать по-петушачьи истерично Кузькину мать цивилизованному миру. Поэтому я утверждаю, что нынешние кремлёвские правители - это гибридный "Талибан", оккупировавший своим зловонием северную часть Евразии. И человечеству к ним надо относиться так же нетерпимо как к южному "Талибану"
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19.08.2021 09:41 Відповісти
Кгб там у власти непуганное, грехов смертных вагон, каяться не собираются
бюджет делят через зоны без аудита, посему и агрессия локальная, но стабильная
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19.08.2021 11:02 Відповісти
А нафига им МВФ? В страну влито триллион баксов, там грабить хватит на много лет.
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19.08.2021 09:57 Відповісти
Ага. Ещё и оружия на триллион захватили. Продадут. Жить грабежом - это ещё со времён Чингизхана умели. Давайте будем реалистами. На обычных людей им наплевать.
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19.08.2021 10:03 Відповісти
Та невже...)))
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19.08.2021 10:40 Відповісти
Афганській війні десь близько 50 проків ...
І я міг туда попасти ... , у мене - ДМБ-82 МВФ призупиняє фіндопомогу Афганістану - Цензор.НЕТ 3067
І ці усі роки їх кормили ? МВФ призупиняє фіндопомогу Афганістану - Цензор.НЕТ 3533
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19.08.2021 15:37 Відповісти
 
 