МВФ призупиняє фіндопомогу Афганістану
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Міжнародний валютний фонд призупинив доступ Афганістану до ресурсів МВФ, включно із майже 440 мільйонами доларів нових валютних резервів, через відсутність ясності щодо уряду країни після того, як таліби захопили контроль над Кабулом.
Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
"Нині в міжнародному співтоваристві відсутня ясність щодо визнання уряду в Афганістані, внаслідок чого країна не може отримати доступ до СПЗ або інших ресурсів МВФ", - сказав представник МВФ у заяві, надісланій електронною поштою.
Заяву МВФ було зроблено на тлі тиску з боку Казначейства США, яке володіє контрольною часткою у Фонді, щоб гарантувати, що частка Афганістану в розподілі резервів спеціальних прав запозичення, запланованих на понеділок, не потрапить до рук Талібану.
МВФ має у понеділок завершити розподіл СПЗ на 650 мільярдів доларів - обмінної одиниці фонду, заснованої на доларах, євро, ієнах, фунтах стерлінгів і юанях - своїм 190 країнам-членам пропорційно до їхніх часток участі у Фонді.
Збільшення резервів направлено на зміцнення балансів бідніших країн, які серйозно постраждали від пандемії коронавірусу.
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Если их лишить иностранной помощи, за счет чего люди жить будут?
Мохаммед им доктор, что посеяли, то и пожнут
Это мрак!!! Опиум ( официальный) на первом месте. А ведь населения почти столько же, как и в Украине.
а то эрдоган своих соколов единоверцев отправит
Хочется спросить: " а как у нас?"
бюджет делят через зоны без аудита, посему и агрессия локальная, но стабильная
І я міг туда попасти ... , у мене - ДМБ-82
І ці усі роки їх кормили ?