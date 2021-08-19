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Туркменистан предоставляет свое воздушное пространство для эвакуации граждан из Афганистана, - МИД страны

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Туркменистан предоставляет свое воздушное пространство для эвакуации граждан из Афганистана, - МИД страны

Туркменистан разрешил использовать свое воздушное пространство зарубежным самолетам для эвакуации граждан из Афганистана.

 Об этом сообщила в четверг пресс-служба МИД Туркменистана, информирует Цензор.НЕТ.

"Как известно, в настоящее время ряд стран приступили к эвакуации своих граждан, находящихся в Афганистане. В этой связи, Туркменистан, выполняя международные обязательства, в том числе и вытекающие из норм международного гуманитарного права, предоставляет свое воздушное пространство для перевозки вышеуказанной категории лиц воздушными судами иностранных государств", -следует из сообщения пресс-службы МИД Туркменистана.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
дуже змістовний коментар)
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19.08.2021 10:14
+1
Талібан прийде, порядок наведе....
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19.08.2021 10:13
+1
все равно возьмутся
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19.08.2021 10:51
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Талібан прийде, порядок наведе....
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19.08.2021 10:13 Ответить
дуже змістовний коментар)
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19.08.2021 10:14 Ответить
..дійсно змістовний..бо до вчорашнього вечора Туркменістан не пропустив ні одного військового літака НАТО. Навіть наш Іл-76..який міг чекати дозволу на посадку в Кабулі, перебуваючи у Баку .. був змушений летіти через Ірак до Маскату (Оман) де зараз і перебуває. Дозвіл Туркменістану, це значно коротший шлях з Афганістану до Європи.
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19.08.2021 10:26 Ответить
конечно змистовный

Туркменістан надає свій повітряний простір для евакуації громадян з Афганістану, - МЗС країни - Цензор.НЕТ 7265
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19.08.2021 10:51 Ответить
китайцам немного металлолома прибудет в ближайшее время.
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19.08.2021 10:58 Ответить
талибы - религиозные фанатики
они это оружие используют по прямому назначению в Средней Азии
это ж не вороватые украинские прапорщики и генералы!
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19.08.2021 11:01 Ответить
весь этот парк, пусть и древней, но все же довольно сложной техники, требует обученных специалистов и не только для эксплуатации, но и для обслуживания, наладки, ремонта. у этих диких муслимских баранов "специалистов" хватит только для доставки всего этого в виде металлолома на границу с Китаем. причем не своим ходом, а волоком.
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19.08.2021 11:06 Ответить
напоминаю, что афганская армия в практически ПОЛНОМ составе (со всеми складами) перешла на сторону талибов

привыкай, что Талибан - это уже не какие-то горные партизаны, а ГОСУДАРСТВО с 300-тысячной прекрасно вооруженной армией (Украина о такой может только мечтать)
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19.08.2021 11:10 Ответить
через полгода-год эта "прекрасно вооруженная армия" будет делать то же, что делала всегда: сидеть в пещере, доказывая, что их аллах круче, чем у сидящих в соседней пещере, резать при малейшем удобном случае всех, кто не из их пещеры и продавать горы наркоты всем, кто захочет купить, потому как аллах без поддержки пулемета долго не продержится, а пулемет стоит денег.
все их ГОСУДАРСТВО не имеет инфраструктуры для содержания сложной техники, у них нет пилотов, техников, инженеров, нет учебных заведений для их обучения, вся та техника, фоточки которой ты бездумно копируешь, обслуживалась иностранными специалистами и для талибов представляет ценность только в качестве металлолома. все с твоей фоточки, ну разве только кроме минометов и "градов", идет в утиль в ближайшие месяцы.
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19.08.2021 11:19 Ответить
Неочікувано.
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19.08.2021 10:20 Ответить
Этот потешный диктатор сейчас предоставит что угодно,лишь бы талибы не взялись за него самого
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19.08.2021 10:51 Ответить
все равно возьмутся
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19.08.2021 10:51 Ответить
нахрена он им сдался? браться за него еще. он сам к ним прибежит с прайсом доставки дури через Таджикистан на паРашу.
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19.08.2021 11:00 Ответить
- джихад, уничтожение крестоносцев
- возрождение Халифата правоверных
- триллионы баксов за захваченный туркменский газок
- десятки миллионов новых подданых, которые родят сотни тысяч воинов Уммы Пророка!
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19.08.2021 11:02 Ответить
фантазер ты еще тот
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19.08.2021 11:07 Ответить
ты - безусловно
а к тому еще и невежда, неспособный подучить минимальную матчасть по проблематике радикального ислама
не пиши, если нихрена не знаешь
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19.08.2021 11:11 Ответить
 
 