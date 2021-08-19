Туркменистан предоставляет свое воздушное пространство для эвакуации граждан из Афганистана, - МИД страны
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Туркменистан разрешил использовать свое воздушное пространство зарубежным самолетам для эвакуации граждан из Афганистана.
Об этом сообщила в четверг пресс-служба МИД Туркменистана, информирует Цензор.НЕТ.
"Как известно, в настоящее время ряд стран приступили к эвакуации своих граждан, находящихся в Афганистане. В этой связи, Туркменистан, выполняя международные обязательства, в том числе и вытекающие из норм международного гуманитарного права, предоставляет свое воздушное пространство для перевозки вышеуказанной категории лиц воздушными судами иностранных государств", -следует из сообщения пресс-службы МИД Туркменистана.
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+2 Alex K 8d0b77c0
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+1 Valeriy Koniukhovskiy
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+1 Дилетант Дилетантов
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они это оружие используют по прямому назначению в Средней Азии
это ж не вороватые украинские прапорщики и генералы!
привыкай, что Талибан - это уже не какие-то горные партизаны, а ГОСУДАРСТВО с 300-тысячной прекрасно вооруженной армией (Украина о такой может только мечтать)
все их ГОСУДАРСТВО не имеет инфраструктуры для содержания сложной техники, у них нет пилотов, техников, инженеров, нет учебных заведений для их обучения, вся та техника, фоточки которой ты бездумно копируешь, обслуживалась иностранными специалистами и для талибов представляет ценность только в качестве металлолома. все с твоей фоточки, ну разве только кроме минометов и "градов", идет в утиль в ближайшие месяцы.
- возрождение Халифата правоверных
- триллионы баксов за захваченный туркменский газок
- десятки миллионов новых подданых, которые родят сотни тысяч воинов Уммы Пророка!
а к тому еще и невежда, неспособный подучить минимальную матчасть по проблематике радикального ислама
не пиши, если нихрена не знаешь